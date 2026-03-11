Конвертоплан Bell X-76 для программы DARPA SPRINT
Проектный облик будущего БПЛА X-76
По заказу агентства DARPA компания Bell Textron разработала новый экспериментальный летательный аппарат — конвертоплан X-76 SPRINT. К настоящему времени этот проект прошёл основные стадии разработки, и теперь начинается строительство опытного образца. Через два года его планируют вывести на испытания и впервые поднять в воздух, после чего конвертоплан должен будет продемонстрировать особое сочетание лётных и взлётно-посадочных характеристик.
На ранних стадиях
Программа SPRINT (Speed and Runway Independent Technologies — «Технологии скорости и независимости от взлётно-посадочной полосы») стартовала три года назад. 1 марта 2023 г. агентство перспективных разработок DARPA и Командование спецопераций США (US SOCOM) провели официальную презентацию, в ходе которой объявили о запуске новой программы и раскрыли основные его цели и особенности.
9 марта DARPA опубликовало запрос информации и открыло приём заявок от компаний, желающих принять участие в работах. Документы принимались в течение двух месяцев, после чего заказчики приступили к анализу предложений. Осенью собирались выбрать проекты для дальнейшей разработки и выдать соответствующие контракты.
Целью программы SPRINT было создание летательного аппарата, способного развивать достаточно высокие скорости, но при этом не нуждающегося в крупных взлётно-посадочных полосах или площадках. На стадии опытного образца хотели получить скорость не менее 400 узлов (740 км/ч), дальность полёта от 200 морских миль (370 км) и грузоподъёмность свыше 450 кг.
Три года назад сообщалось, что программа будет разделена на три этапа-фазы. Первая предусматривает проработку общей концепции нового летательного аппарата. На второй собирались провести полноценную разработку проекта и построить опытную технику. Под обозначением Phase 3 скрывался полноценный комплекс наземных и лётных испытаний.
Ранние концепты летательных аппаратов SPRINT
Все этапы разработки собирались провести до середины 2026 финансового года, т.е. до весны 2026-го календарного. Первый полёт планировался в 2027 г., а все лётные испытания должны были завершиться к концу 2028-го. Как теперь стало ясно, изначальный график пришлось пересмотреть.
Проект от Bell Textron
Программа SPRINT заинтересовала компанию Bell Textron Inc., и в указанные сроки она отправила свою заявку и техническое предложение. Эта фирма в последние годы активно занимается темой летательных аппаратов нестандартных схем, и имеющийся опыт мог быть использован в новой программе DARPA и US SOCOM.
В октябре 2023 г. заказчики одобрили проект от «Белл-Текстрон» и оплатили его дальнейшую разработку. В течение нескольких следующих месяцев работы шли в закрытом режиме. Однако в конце 2024 г. компания впервые опубликовала возможный облик будущего изделия SPRINT. При помощи трёхмерных моделей показали основные особенности такой техники.
В июне 2025 г. проект от Bell Textron перевели на следующий этап. В рамках Phase 2 компания должна была завершить разработку и построить опытный летательный аппарат. На тот момент отмечалось, что проект не отклоняется от графика, и все следующие мероприятия пройдут в ранее указанные сроки.
9 марта 2026 г. стало известно, что Bell Textron завершила подготовку технической документации и начинает строительство опытного летательного аппарата. Машина получила рабочее обозначение X-76. Литера «X» указывает на экспериментальный характер проекта, а цифры отсылают к 1776 г. — новый проект посвящают 250-летию независимости США.
Согласно нынешним планам, строительство опытного конвертоплана X-76 завершится в следующем году. Тогда же его выведут на предварительные наземные испытания. Первый полёт запланирован на начало 2028 г. Сроки проведения всех необходимых испытаний назвать пока не могут.
Пилотируемые и беспилотные конвертопланы SPRINT — концепты 2024 г. от компании Bell Textron
Новые решения
Проект X-76 SPRINT предлагает оригинальную конструкцию конвертоплана, за счёт которой должно достигаться оптимальное соотношение основных характеристик. Предусматривается использование известных и отработанных идей, а также нескольких оригинальных решений. В дальнейшем основные решения проекта могут быть масштабированы при создании новой аналогичной техники.
X-76 похож на беспилотный самолёт. Он получит веретенообразный фюзеляж с заострённым носовым обтекателем. В центре фюзеляжа предусмотрено высокорасположенное прямое крыло с мотогондолами. Хвостовое оперение — V-образное. Внутри фюзеляжа будут размещаться системы управления, грузоотсек и другие агрегаты.
Размеры и масса будущего конвертоплана пока не уточняются. Заданный заказчиками уровень характеристик позволяет предполагать средние размеры и взлётную массу в несколько тонн.
X-76 получит оригинальную трёхдвигательную силовую установку. Два двигателя неназванной модели предлагается поместить в поворотных гондолах на законцовках крыла. Эти двигатели будут иметь два режима работы. При вертикальном взлёте / посадке, на висении, а также при полёте на малой скорости они должны работать как турбовальные и вращать трёхлопастные винты. При дальнейшем разгоне лопасти винтов будут складываться вдоль гондол, а двигатели переключаться на реактивный режим. Кроме того, в хвосте фюзеляжа предусмотрен «маршевый» турбореактивный двигатель.
Ожидается, что такая силовая установка, при всей её сложности, даст нужный уровень лётных характеристик. Скорость полёта достигнет заданных 400-450 узлов, дальность превысит 200 миль и т.д.
Опытный X-76 будет беспилотным. Он получит систему управления с автопилотом и дистанционным контролем. Такие приборы позволят выполнять несложные полётные задания, необходимые для демонстрации лётно-технических характеристик. Установка более сложного оборудования, в т.ч. для решения практических задач, пока выглядит нецелесообразной.
Гипотетические пилотируемые конвертопланы SPRINT
От опытного изделия SPRINT требуется грузоподъёмность не менее 1 тыс. фунтов. Вероятно, на стадии испытаний изделие X-76 будет возить балласт. Впрочем, в дальнейшем возможны испытания с имитацией боевой нагрузки и её «применением».
Планы на будущее
Согласно последним новостям, проект конвертоплана X-76 от компании Bell Textron прошёл стадию разработки, и теперь начинается строительство опытного образца. На этот процесс собираются потратить около полутора лет. К концу 2027 г. изделие выйдет на наземные испытания, а в начале 2028-го состоится первый полёт.
В ходе лётных испытаний опытный X-76 должен будет показать работоспособность основных технических решений, использованных в его конструкции. Также предстоит подтвердить расчётные лётные, технические и эксплуатационные характеристики. Только после этого, возможно, начнутся эксперименты с решением практических задач, интересующих Командование спецопераций или иные структуры.
Основные нововведения проекта X-76 затрагивают конструкцию силовой установки. Предлагается нестандартный набор двигателей с необычными режимами работы. Также важное место в проекте занимают складывающиеся воздушные винты. Всё это существенно усложняет конструкцию конвертоплана в целом, однако должно дать прирост ключевых характеристик.
Предполагается, что нынешний экспериментальный проект покажет потенциал таких идей. При получении положительных результатов, их можно будет использовать в новых проектах. Уже планируется создание аналогичных конвертопланов в пилотируемой и беспилотной конфигурации, с разными параметрами массы и нагрузки, с отличающимися функциями и т.д.
В целом, программа SPRINT имеет большой потенциал. В средней и отдалённой перспективе она может существенно повлиять на развитие авиационной техники вооружённых сил США, как Командования спецопераций, так и других структур. Однако пока речь идёт только о теоретических возможностях. Программа SPRINT ещё не дошла до полноценных испытаний, и опытная техника ещё не демонстрировала свои реальные возможности. Все выводы можно будет сделать не ранее 2028 г., когда X-76 впервые поднимется в воздух.
Информация