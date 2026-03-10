С подачи ФРГ европейцы поставят на Украину 35 ЗУР PAC-3 для Patriot
Министр обороны Германии Борис Писториус сумел договориться с Нидерландами и еще несколькими европейскими странами о совместной поставке на Украину в общей сложности 35 зенитных управляемых ракет Patriot Advanced Capability-3 с усовершенствованным ракетным сегментом (PAC-3 MSE) для систем ПВО/ПРО «Пэтриот». С данной инициативой, в рамках которой ФРГ готовы передать ВСУ пять ЗУР из запасов бундесвера, если еще 30 добавят другие государства, Писториус выступил в середине февраля на очередной встрече «коалиции желающих».
Поначалу главу немецкого военного ведомства никто не поддержал. Однако почти через месяц Писториусу удалось найти желающих поделиться зенитными снарядами с ВСУ из своих запасов. О новой помощи Киеву пишет одно из немецких изданий.
Примечательно, что передача эта происходит в момент, когда не только страны Персидского залива, но и США, Израиль испытывают дефицит в этих новейших и весьма дорогих ЗУР, необходимых для отражения атак иранских ракет. Сильно похоже на демарш в отношении США, с которыми у европейцев все больше разногласий и взаимных претензий.
Да и количество это довольно небольшое, даже символическое. На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу ЕК Андрюс Кубилюс сообщил, что по его данным силы ПВО ВСУ только за четыре месяца (ноябрь— февраль) израсходовали около 700 ракет-перехватчиков к ЗРК «Пэтриот». Это больше, чем в минувшем году произвела американская компания Lockheed Martin. В 2025-м всего было выпущено 620 PAC-3 для систем ПВО/ПРО Patriot, что уже на 20% больше, чем годом ранее. В этом году запланирован выпуск 650 боеприпасов данного типа.
Министерство обороны Германии подтвердило запланированную поставку новой партии зенитных ракет PAC-3 в ответ на запрос издания. Из соображений безопасности представитель министерства отказался уточнить точный размер новой партии или сроки ее поставки на Украину.
В немецком Минобороны добавили, что Германия намерена предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как ПЗРК, ракеты AIM-9 и IRIS-T, а также запчасти для Patriot и IRIS-T. Кроме того, Берлин продолжит оказывать ВСУ поддержку в создании украинской системы противовоздушной обороны.
