С подачи ФРГ европейцы поставят на Украину 35 ЗУР PAC-3 для Patriot

С подачи ФРГ европейцы поставят на Украину 35 ЗУР PAC-3 для Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус сумел договориться с Нидерландами и еще несколькими европейскими странами о совместной поставке на Украину в общей сложности 35 зенитных управляемых ракет Patriot Advanced Capability-3 с усовершенствованным ракетным сегментом (PAC-3 MSE) для систем ПВО/ПРО «Пэтриот». С данной инициативой, в рамках которой ФРГ готовы передать ВСУ пять ЗУР из запасов бундесвера, если еще 30 добавят другие государства, Писториус выступил в середине февраля на очередной встрече «коалиции желающих».

Поначалу главу немецкого военного ведомства никто не поддержал. Однако почти через месяц Писториусу удалось найти желающих поделиться зенитными снарядами с ВСУ из своих запасов. О новой помощи Киеву пишет одно из немецких изданий.

Примечательно, что передача эта происходит в момент, когда не только страны Персидского залива, но и США, Израиль испытывают дефицит в этих новейших и весьма дорогих ЗУР, необходимых для отражения атак иранских ракет. Сильно похоже на демарш в отношении США, с которыми у европейцев все больше разногласий и взаимных претензий.

Да и количество это довольно небольшое, даже символическое. На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу ЕК Андрюс Кубилюс сообщил, что по его данным силы ПВО ВСУ только за четыре месяца (ноябрь— февраль) израсходовали около 700 ракет-перехватчиков к ЗРК «Пэтриот». Это больше, чем в минувшем году произвела американская компания Lockheed Martin. В 2025-м всего было выпущено 620 PAC-3 для систем ПВО/ПРО Patriot, что уже на 20% больше, чем годом ранее. В этом году запланирован выпуск 650 боеприпасов данного типа.





Министерство обороны Германии подтвердило запланированную поставку новой партии зенитных ракет PAC-3 в ответ на запрос издания. Из соображений безопасности представитель министерства отказался уточнить точный размер новой партии или сроки ее поставки на Украину.

В немецком Минобороны добавили, что Германия намерена предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как ПЗРК, ракеты AIM-9 и IRIS-T, а также запчасти для Patriot и IRIS-T. Кроме того, Берлин продолжит оказывать ВСУ поддержку в создании украинской системы противовоздушной обороны.
20 комментариев
  1. SovAr238A Звание
    SovAr238A
    +2
    Сегодня, 15:03
    Знают, что с ними войны не будет, "вот и шлют, кому попало".
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 15:07
      Цитата: SovAr238A
      Знают, что с ними войны не будет,

      А в каком году они планируют, что Россия на них нападет ? wassat
      1. SovAr238A Звание
        SovAr238A
        0
        Сегодня, 15:11
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: SovAr238A
        Знают, что с ними войны не будет,

        А в каком году они планируют, что Россия на них нападет ? wassat

        Я так думаю, что примерно в 2030 году, сделают снова операцию "Консерва" при Глайвице.
        У них будет повод обвинить нас в нападении.
    2. Комментарий был удален.
    3. opuonmed Звание
      opuonmed
      +4
      Сегодня, 15:40
      Российская Федерация не заявляла о последствиях в случае передачи оружия Киеву. Президент Путин не высказывал предупреждений о том, что за передачу оружия Россия будет применять жёсткие меры в отношении тех, кто это делает. Возникает вопрос: чего же им опасаться?
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 15:07
    И как после этого осуществлять в эти страны поставки энергоресурсов из России?????
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 15:09
      ..."надежным партнёрам" (с) - можно.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 15:13
        да ,это же "вне политики" чисто для "надежных партнеров"
    2. Мурзик Звание
      Мурзик
      0
      Сегодня, 15:44
      Легко, как до этого осуществлялись так и сейчас будут
  3. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +3
    Сегодня, 15:09
    35 ракет...это 15-20 сек.фейерверка laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:14
    Ускоглазые должны забыть как выглядят Российские Курилы .В Японии своё лицензионное производство - полного цикла ,только они могли .
  5. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +5
    Сегодня, 15:14
    Во а это т в кремле сидит и говорит,,,ну если Европейцы готовы дать нам сигнал,на долгосрочную работу с нами ,мы типа не против,,,это я про газ с нефтью,а эти Европейцы дают оружие укростану что бы наши солдаты гибли,не но ведь перед этим сказал же,,,типа что нам ждать когда нас отключат ,мы типа и сами можем прекратить им поставлять,,, че мало воруют с бюджета генерале шой.у,все вам денежек мало,а ребят на фронте ,че не свои же гибнут,вот вам и пример,кому война ,а кому бабки
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +1
      Сегодня, 15:30
      просто тут для него не свои. свои там.
  6. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 15:22
    По всей видимости ЕСу, газ, нефть, удобрения из РФ не нужно. Все купят на БВ.
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      0
      Сегодня, 15:46
      Зачем, они в России купят
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 15:31
    Угу, один налет, стрельба очередями - куча денежков на ветер. Дай Бог пару чего нить собьют.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:43
    Пора уже открыто предупредить "партнеров" ,поставка оружия ВСУ Европой будет аналогичной с нашей стороны ,только Ирану .Там разнесли немного французов ,немцев и англичан .Так это только начало
  9. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    0
    Сегодня, 15:48
    Предлагается передать по одному "Орешнику" всем странам передающим зенитные ракеты PAC-3, а ФРГ - два, как организатору, с доставкой из Капяра
  10. АлександрI Звание
    АлександрI
    0
    Сегодня, 15:49
    Да пусть тратят деньги на ракеты для ПВО, несколько дешевых Гераней и их опять нет.
  11. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 15:53
    Европа месяц тужилась, чтобы разродиться 35 ЗУР? Плохи их дела!
  12. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +1
    Сегодня, 16:20
    Удивляет, как свободно без проблем эти западные поставки тяжёлого вооружения попадают на Украину и свободно перемещаются по территории.А всё рядом для нас, при огромной протяжённости границы. Ни партизанской рельсовой войны, ни критических ракетно бомбовых ударов.По факту натовцы полностью закрыли украинское небо для российской авиации. Такая странная война очень нравится европейцам, уже чуть ли не в очередь выстраиваются.А поставки энергоресурсов во время войны для армии врагов это , вообще, уникум.