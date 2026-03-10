В Иране силами Израиля и США атакован аэропорт – горят топливные склады
Десятые сутки операции «Эпическая ярость» против Ирана ознаменовались очередным ударом по гражданской инфраструктуре, которую в Пентагоне, видимо, по старой привычке сочли военной целью. Утром 10 марта серия взрывов прогремела в районе аэропорта иранского города Керман. Местные СМИ сообщают о густых клубах черного дыма, поднимающихся над объектом – горят топливные склады.
Заместитель губернатора провинции по безопасности подтвердил агентству Tasnim: атака была американо-израильской. Под удар попала часть инфраструктуры аэропорта, а также два самолета, находившихся на его территории. Впрочем, в официальном заявлении уточняется: воздушные суда были старыми и давно списанными. Видимо, для Вашингтона и Тель-Авива даже музейная авиатехника представляет угрозу, если она стоит на земле Исламской Республики.
Показательно, что удар по Керману наносится на фоне заверений израильского командования о «завершении волны атак по шести военным аэродромам». Днем ранее ЦАХАЛ отрапортовал о поражении взлетно-посадочных полос и систем ПВО. Но Керман, судя по всему, в этот список не входил – либо вошел отдельной строкой.
На этом фоне особенно изящно выглядит заявление Центрального командования США о том, что за первые десять дней поражены более 5 тысяч целей. Правда, как именно считали – отдельно ангары, отдельно колеса от списанных лайнеров – в CENTCOM уточнять не стали. Главное, чтобы цифра звучала внушительно.
Ранее, в ночь на 10 марта, израильские военные нанесли удары по подземному комплексу КСИР в Иране. Также они атаковали инфраструктуру, которая имеет отношение к силам «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
