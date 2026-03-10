В Иране силами Израиля и США атакован аэропорт – горят топливные склады

В Иране силами Израиля и США атакован аэропорт – горят топливные склады


Десятые сутки операции «Эпическая ярость» против Ирана ознаменовались очередным ударом по гражданской инфраструктуре, которую в Пентагоне, видимо, по старой привычке сочли военной целью. Утром 10 марта серия взрывов прогремела в районе аэропорта иранского города Керман. Местные СМИ сообщают о густых клубах черного дыма, поднимающихся над объектом – горят топливные склады.



Заместитель губернатора провинции по безопасности подтвердил агентству Tasnim: атака была американо-израильской. Под удар попала часть инфраструктуры аэропорта, а также два самолета, находившихся на его территории. Впрочем, в официальном заявлении уточняется: воздушные суда были старыми и давно списанными. Видимо, для Вашингтона и Тель-Авива даже музейная авиатехника представляет угрозу, если она стоит на земле Исламской Республики.

Показательно, что удар по Керману наносится на фоне заверений израильского командования о «завершении волны атак по шести военным аэродромам». Днем ранее ЦАХАЛ отрапортовал о поражении взлетно-посадочных полос и систем ПВО. Но Керман, судя по всему, в этот список не входил – либо вошел отдельной строкой.

На этом фоне особенно изящно выглядит заявление Центрального командования США о том, что за первые десять дней поражены более 5 тысяч целей. Правда, как именно считали – отдельно ангары, отдельно колеса от списанных лайнеров – в CENTCOM уточнять не стали. Главное, чтобы цифра звучала внушительно.

Ранее, в ночь на 10 марта, израильские военные нанесли удары по подземному комплексу КСИР в Иране. Также они атаковали инфраструктуру, которая имеет отношение к силам «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:31
    Не замирились ,а то слишком много наговорили и в США и в Иране после разговора Путин Трамп .
  2. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    -2
    Сегодня, 15:32
    Топливные склады не гражданская инфраструктура. Иначе Иран тоже бьёт по гражданской инфраструктуре, так же как и мы, и все остальные.

    В пропаганде есть тонкая грань, когда она становится чрезвычайно смешной. И вот такие заявления - это курам на смех
  3. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 15:45
    Гореть израильтянам в аду после убийств женщин и детей.
  4. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 15:47
    Руки чешутся, надо пулять куда-то. Нормальная цель, не хуже " самолётов на асфальте"
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:29
      А нефти все меньше и меньше.... Она все дороже и дороже... wink
  5. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    0
    Сегодня, 16:02
    Бумеранг вернётся, и порой бывает обратная сила удара кратно сильней
  6. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 16:16
    Тем временем концерн Volkswagen объявил о масштабном сокращении персонала после резкого падения прибыли. За всё приходится платить.