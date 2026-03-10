Тегеран не впечатлили угрозы Трампа и требования разблокировать Ормузский пролив

1 881 7
Тегеран не впечатлили угрозы Трампа и требования разблокировать Ормузский пролив

В Тегеране откровенно не придали особого значения угрозам Трампа уничтожить Иран как государство, если немедленно не будет разблокировано судоходство в Ормузском проливе.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответ на угрозы американского президента написал, что иранский народ не боится пустых слов. Обращаясь к Трампу, Лариджани напомнил, что попытки уничтожить народ Ирана в свое время совершали силы куда более значительные, чем нынешние США.



Лариджани:
Те, кто был сильнее вас, тоже не смогли уничтожить народ Ирана. Берегите себя, чтобы самим не быть ликвидированными!

Ранее Трамп пригрозил, что если Иран предпримет какие-либо действия, которые приведут к прекращению поставок нефти через Ормузский пролив, США нанесут Исламской республике удар, по своей мощности в десятки раз превышающий все предыдущие. Известный своей склонностью к эмоциональным заявлениям американский президент пообещал обрушить на Иран «Смерть, Огонь и Ярость», которые сделают невозможным восстановление Ирана как нации.

Тем временем Ормузский пролив перекрыт с 28 февраля — торговля полностью заморожена, через пролив проходят только иранские и китайские суда. В Тегеране заявили, что позволят беспрепятственно пройти пролив судам тех стран, которые вышлют американских и израильских послов. Несмотря на это, Трамп объявил, что война с Ираном «почти закончена» и США якобы уже победили в этом противостоянии.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sifgame Звание
    sifgame
    +4
    Сегодня, 15:24
    Господи, пусть санитары уймут этого разбушевавшегося деда.
    1. Aerolab Звание
      Aerolab
      0
      Сегодня, 15:55
      Не уймут. Матрасники все малохольные.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 16:08
      Эх - а мы ещё на безобидного маразматика Байдена в своё время батон крошили... no
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:41
    Что то не срослось с караваном мира на входе в Ормузский пролив .Должна такую информацию цена нефти отыграть.КНР начал грузить везти нефть танкерами класса VLCC не фходя в Персидский залив .Трамп tongue ..Я так пока не понял чьи два газовоза сменили курс на ЮВА ,вместо Европы.
  3. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +6
    Сегодня, 15:43
    Для Ирана единственная возможность выжить - это блокировать ормузский пролив до посинения. Когда Трампу станет нестерпимо больно - только тогда он пойдёт на более-менее справедливый мир. Ну и заранее ставить условием НАЧАЛА переговоров о мире и деблокаде пролива снятие всех санкций.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 15:53
    Трамп пригрозил, что если Иран предпримет какие-либо действия...
    Это называется нарисовать красные линии при отсутствии других возможностей.
  5. Earl Звание
    Earl
    -1
    Сегодня, 15:57
    Известный своей склонностью к эмоциональным заявлениям американский президент пообещал обрушить на Иран «Смерть, Огонь и Ярость»
    а в результате снова будет летать на горящем пердаке.