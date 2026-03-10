Тегеран не впечатлили угрозы Трампа и требования разблокировать Ормузский пролив

Те, кто был сильнее вас, тоже не смогли уничтожить народ Ирана. Берегите себя, чтобы самим не быть ликвидированными!

В Тегеране откровенно не придали особого значения угрозам Трампа уничтожить Иран как государство, если немедленно не будет разблокировано судоходство в Ормузском проливе.Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответ на угрозы американского президента написал, что иранский народ не боится пустых слов. Обращаясь к Трампу, Лариджани напомнил, что попытки уничтожить народ Ирана в свое время совершали силы куда более значительные, чем нынешние США.Лариджани:Ранее Трамп пригрозил, что если Иран предпримет какие-либо действия, которые приведут к прекращению поставок нефти через Ормузский пролив, США нанесут Исламской республике удар, по своей мощности в десятки раз превышающий все предыдущие. Известный своей склонностью к эмоциональным заявлениям американский президент пообещал обрушить на Иран «Смерть, Огонь и Ярость», которые сделают невозможным восстановление Ирана как нации.Тем временем Ормузский пролив перекрыт с 28 февраля — торговля полностью заморожена, через пролив проходят только иранские и китайские суда. В Тегеране заявили, что позволят беспрепятственно пройти пролив судам тех стран, которые вышлют американских и израильских послов. Несмотря на это, Трамп объявил, что война с Ираном «почти закончена» и США якобы уже победили в этом противостоянии.