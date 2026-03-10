Зачастили: ВКС РФ вновь нанесли удары по острову Змеиный в Чёрном море
Небольшой остров Змеиный в Черном море, который в сводках боевых действий не фигурировал примерно с лета прошлого года, со вчерашнего дня вновь стал своего рода объектом повышенного интереса противника. В ответ остров, на который то ВСУ, то украинское ГУР периодически пытаются установить оборудование РЭБ и РЭР, управления БПЛА и БЭК, естественно, стал интересен и российской армии.
Как уже писало вчера «Военное обозрение», дальние стратегические бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли ракетный удар по острову Змеиный в Черном море. Для атаки были применены две сверхзвуковые ракеты Х-32. В июне прошлого года стратеги ВКС РФ ударили по острову советскими сверхтяжелыми крылатыми ракетами Х-22 «Буря». Часть ракет поразила самоподъемные буровые установки, где противник разместил пункт управления и дозаправки безэкипажных катеров.
Периодически украинский десант высаживается на остров только для того, чтобы установить флаг посреди голого клочка скалы площадью 20,5 гектара и потом гонять по соцсетям и СМИ видеоролик. После ударов ВС РФ обратно доплывают далеко не все. Выживших с почестями награждают и вновь засылают испытать удачу. Такая вот у них традиция с этими символическими перемогами.
Судя по всему, наша авиация либо вчера не доработала, либо враг решил вообще без паузы вновь испытать удачу уже на следующий день. Сегодня по Змеиному вновь отработали наши ВКС, были нанесены ракетно-бомбовые удары. О новой атаке пишут российские каналы военной тематики. Уточняется, что на этот раз применялись и ФАБ с УМПК. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Применение корректируемых авиабомб указывает на то, что цель могла находиться на стационарной позиции — например, средства наблюдения, оборудование связи, временные склады или позиции беспилотных систем.
Перед этим в Одесской области звучали сигналы воздушной тревоги. Змеиный расположен почти в 25 километрах восточнее материкового побережья. Один из пророссийских каналов Одессы съязвил по этому поводу:
Накануне поступала информация о поражении российскими ракетами «неких судов» в районе острова. До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что российские истребители минувшей ночью нанесли удар по украинскому спецназу и западным наемникам на острове Змеиный. По данным профильных ресурсов, удар пришелся по кадровым военнослужащим Сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии.
