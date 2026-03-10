Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внезапно признала, что отказ от атомной энергетики был стратегической ошибкой Европы. Фон дер Ляйен считает, что закрытые и демонтированные европейские АЭС являлись надежным источником энергии с низким уровнем выбросов.Выступая во Франции на саммите по атомной энергетике, фон дер Ляйен заявила, что, по ее мнению, Евросоюз в своей энергетике должен сделать ставку на сочетание атомной и возобновляемой энергии. Кроме того, глава Еврокомиссии считает наиболее эффективной систему, устойчивость которой подкреплена хранением энергии, гибкостью поставщиков и связанными между собой энергосетями.Фон дер Ляйен сетует, что Евросоюз полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов по завышенным ценам. Поскольку в Европе не добывается нефть и газ, она чрезвычайно уязвима от импорта энергоносителей и находится в крайне невыгодном структурном положении по сравнению с другими регионами, что наглядно демонстрирует энергетический кризис, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке.Между тем в октябре прошлого года в Германии взорвали последнюю атомную электростанцию страны. В Баварии с помощью контролируемого взрыва были снесены две 160-метровые градирни крупнейшей немецкой АЭС. В настоящее время ФРГ полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла все АЭС. Если в 1990 году в Европе более трети электроэнергии вырабатывалось АЭС, то после отказа от атомной энергетики в угоду «зеленой повестке» эта доля не превышает 15%.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»