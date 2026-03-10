Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть
Пока индийские нефтепереработчики, испугавшись блокады Ормузского пролива, бросились скупать российскую Urals, финансовый сектор страны демонстрирует куда более осторожный подход. Крупнейший банк Индии – State Bank of India (SBI) – отказался проводить платежи за поставки нефти из России, проигнорировав даже временное разрешение, выданное Вашингтоном.
С виду ситуация парадоксальная: США на фоне ближневосточного кризиса сменили гнев на милость и разрешили Нью-Дели на месяц закупать российское сырье. В индийские порты уже зашли два танкера с 1,4 млн баррелей Urals, и аналитики заговорили о возвращении к досанкционным объемам. Но SBI, у которого 26% международного кредитного портфеля (около 75 млрд долларов) приходятся на Соединенные Штаты, решил не рисковать.
В банке откровенно сомневаются, как долго продержится выданная Вашингтоном отсрочка, и не хотят ставить под удар ни свою репутацию, ни многомиллиардные интересы за океаном. Участие в расчетах за российскую нефть, даже временно легализованное, может аукнуться позже.
Показательно, что SBI заморозил операции с российской нефтью еще с осени, когда США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». И теперь даже угроза дефицита на мировом рынке из-за перекрытого Ормузского пролива не заставляет его изменить позицию. Другие индийские банки, впрочем, допускают финансирование таких сделок – но с оглядкой на санкционные списки.
