Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть

Пока индийские нефтепереработчики, испугавшись блокады Ормузского пролива, бросились скупать российскую Urals, финансовый сектор страны демонстрирует куда более осторожный подход. Крупнейший банк Индии – State Bank of India (SBI) – отказался проводить платежи за поставки нефти из России, проигнорировав даже временное разрешение, выданное Вашингтоном.



С виду ситуация парадоксальная: США на фоне ближневосточного кризиса сменили гнев на милость и разрешили Нью-Дели на месяц закупать российское сырье. В индийские порты уже зашли два танкера с 1,4 млн баррелей Urals, и аналитики заговорили о возвращении к досанкционным объемам. Но SBI, у которого 26% международного кредитного портфеля (около 75 млрд долларов) приходятся на Соединенные Штаты, решил не рисковать.

В банке откровенно сомневаются, как долго продержится выданная Вашингтоном отсрочка, и не хотят ставить под удар ни свою репутацию, ни многомиллиардные интересы за океаном. Участие в расчетах за российскую нефть, даже временно легализованное, может аукнуться позже.

Показательно, что SBI заморозил операции с российской нефтью еще с осени, когда США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». И теперь даже угроза дефицита на мировом рынке из-за перекрытого Ормузского пролива не заставляет его изменить позицию. Другие индийские банки, впрочем, допускают финансирование таких сделок – но с оглядкой на санкционные списки.
  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    +10
    Сегодня, 16:40
    Ибо Белый господин в настоящее время не отличается постоянством и лучше не рисковать. laughing
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +4
      Сегодня, 17:14
      Ну нам то какая разница проходят деньги через крупнейший или через не крупнейший.

      Индусов понять можно, они не хотят показывать что их главный банк не тот кран, который своей рукой то открывают то закрывают иностранные государства в лице США.

      зы: правда и то, что оказалось что кран то суверенный.
      ззы: ...НО правда и то что местный "водопроводчик" чёто очкодав.
      1. ettore Звание
        ettore
        +9
        Сегодня, 17:19
        Цитата: Last centurion
        Индусов понять можно, они не хотят показывать что их главный банк не тот кран, который своей рукой то открывают то закрывают иностранные государства в лице США.

        Как раз это и показали, что амеры так закрутили этот кран, что у индусов нет ни духу ни сил его открутить.
        ззы: ...НО правда и то что местный "водопроводчик" чёто очкодав

        Тогда о каком суверенитете речь?
        1. Last centurion Звание
          Last centurion
          0
          Сегодня, 17:30
          Ну либо можно выждать театральную паузу и не от имени банка, а политиков спустя например неделю "на посмотреть" все же "открыть" пресловутый кран. Показав суверенитет. Так как его публично всегда демонстрируют... или нет.
          1. хрыч Звание
            хрыч
            +4
            Сегодня, 17:50
            Пусть Россия останется с нефтью, а индусы со своими, бумажными тугриками, скоро хоть ими подотрутся, а то ходят с вечно грязными задами wassat
            1. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              +1
              Сегодня, 18:24
              Точно, нам останется больше нефти и бензин подешевеет.
              1. хрыч Звание
                хрыч
                0
                Сегодня, 18:33
                Ганапос не понизит бензин, у нас мощностей НПЗ избыточных нет. Наоборот ВСУ их выщелкивают планомерно. Дорогая нефть не означает, что своим он продаст дешевле. На планете - это единственный человек, кто верит в рынок до своего конца. И почему Терешкову не лечил доктор Кеворкян?
          2. commbatant Звание
            commbatant
            +3
            Сегодня, 18:01
            Цитата: Last centurion
            Ну либо можно выждать театральную паузу
            недолгую России и пропить нефть соседнему Пакистану, сейчас всем нефть нужна, а индусы пусть разбираются...
        2. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 17:56
          Ни о каком. Ттрындеть можно много, но жизнь показывает - привыкли к руке господина
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -1
        Сегодня, 17:39
        Вот именно, при такой норме прибыли, будет стоять очередь из банков, чтобы получить свои комиссионные.
      3. алексеев Звание
        алексеев
        -3
        Сегодня, 17:49
        Цитата: Last centurion
        Ну нам то какая разница проходят деньги через крупнейший или через не крупнейший.

        Это точно!
        Сколько идёт СВО, столько и сообщений, что , дескать, Индия не принимает российскую нефть, у берегов Китая танкеры не могут разгрузиться и т.п.
        Это говорит о том, что проблемы есть, и о том, что все равно принимает и разгружаются.
        Нашей нефти не так уж много на продажу. Где- то около 200 - 250 млн. тонн. Поглотить этот объем есть желающие. В принципе, в условиях, когда не надёжно покупать в Венесуэле и Иране один Китай может все купить и другим не достанется.
        А ещё есть возможность поставок российской нефти в ряд нефтедобывающих стран откуда на экспорт пойдет соответствующее количество сырья якобы ихнее, а на деле наше.
        Почему на Индии клином свет не сошёлся. Если индусы хотят укреплять свой суверенитет, то они будут брать наш товар не смотря на заокеанские хотелки, если нет, то мы их насильно покупать не заставим.
  2. tim630 Звание
    tim630
    +43
    Сегодня, 16:41
    Ну и зачем такой БРИКС нужен?
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +24
      Сегодня, 16:43
      В этом то и вопрос, партнёры мать их.....
      1. topol717 Звание
        topol717
        +14
        Сегодня, 17:07
        Цитата: alexandreII
        В этом то и вопрос, партнёры мать их.....
        Партнеры с тобой будут себя вести только так, как ты сам разрешаешь. Если сам себя не уважаешь, то кто тебя уважать будет? Я бы выкатил ценник Индусам в 8 000 рублей за баррель, и деньги вперед. И только после оплаты будет и танкер и разгрузка. А дальше пусть решают платить или опасаться.
    2. AdAstra Звание
      AdAstra
      +5
      Сегодня, 16:45
      Чтобы кому-то с важным видом за бюджетные деньги за границу кататься, ага.
    3. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 16:45
      А причём тут вообще БРИКС? В статье о решении банка пишут, а не государства, которое в нём и состоит.
      1. tim630 Звание
        tim630
        +12
        Сегодня, 16:46
        Я с трудом верю, что банк принял такое решение без оглядки на руководство страны
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 17:10
          Цитата: tim630
          Я с трудом верю, что банк принял такое решение без оглядки на руководство страны

          Так если их руководство страны такое же мягкотелое, как наше😏
          А американская финансовая мафия сразу, на первый раз, голову открутит без местной заморозки.
          1. роман66 Звание
            роман66
            -1
            Сегодня, 18:04
            Развернуть танкеры и идти в Китай, нет, так нет
      2. rytik32 Звание
        rytik32
        +8
        Сегодня, 16:58
        Цитата: Тарелка
        о решении банка пишут, а не государства

        Правительство Индии владеет 55,50% акций банка
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +2
          Сегодня, 18:26
          Понял. Тогда претензии действительны.
      3. Xenon Звание
        Xenon
        +7
        Сегодня, 17:07
        А причём тут вообще БРИКС? В статье о решении банка пишут, а не государства, которое в нём и состоит
        Потому что это государственный банк
      4. VicVic Звание
        VicVic
        0
        Сегодня, 17:31
        Банк, это не конь в вакууме. Значит государство делает банку, который вредит, или как минимум, не способствует развитию интересов своего государства "больно".
        Если государство по тем или иным причинам не хочет повлиять на банк, тогда вопросы к государству, что и было озвучено.
      5. vitaliy20091959 Звание
        vitaliy20091959
        +2
        Сегодня, 18:52
        стэйт бэнк оф индия переводится как государственный банк
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +1
          Сегодня, 19:02
          Если кто-то налепил на себя название "государственный", это ещё не значит, что оно так и есть (если, конечно, местные законы не запрещают так делать, но об этом я не в курсе). Но мне сверху уже пояснили, что контрольный пакет акций банка находится в руках у государства.
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      -7
      Сегодня, 16:50
      Цитата: tim630
      Ну и зачем такой БРИКС нужен?

      БРИКС - не политический и не военный союз, ничего похожего на пресловутую 5-ю статью НАТО у него не прописано, и решение частного банка Индии его не касается.
      1. VicVic Звание
        VicVic
        +1
        Сегодня, 17:38
        Вот именно. Поэтому государство Индия, заключившее экономический союз может повлиять на банк в его экономической деятельности. Раз банк индийский, а не марсианский и не просто банк вне страны, значит обязан в той или иной степени следовать государственному курсу. А у государства (любого) должны быть инструменты, позволяющие любому банку, находящемуся на территории страны принимать правильные решения, отвечающие государственным интересам.
    5. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 17:03
      Тимофей, и ШОС тоже..По сути сборище халявщиков( купить нефть ,газ по минимальной цене) и подороже продать/перепродать редкоземы и электронную комплектацию.
    6. HUNTERDON Звание
      HUNTERDON
      0
      Сегодня, 17:41
      Да это сразу было понятно,
      [/quote]путинская сказка о многополярном мире
      , тоже самое можно и про Восточный космодром сказать. Он нужен был, как пятое колесо в телеге, особенно в этот период истории. ну можно еще принципиально
      сказать, но
      тактично[quote]
      промолчим....
    7. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 18:05
      Цитата: tim630
      Ну и зачем такой БРИКС нужен?

      БРИКС, как и ШОС, это "богадельни" созданные КНР, мы там, как "бедные родственники", в ШОС, даже как-то Батьку умудрились принять, побоялись, что РФ осерчает...
    8. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 19:24
      Цитата: tim630
      Ну и зачем такой БРИКС нужен?

      Точнее, зачем нам индия в БРИКС?
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 16:44
    ...индусы как всегда "бриксанули"...
    ну так чего хотели то от танцоров диско?
  4. лесничий Звание
    лесничий
    +7
    Сегодня, 16:45
    Ну и пошли эти танцоры в эротическое путешествие с их двуличием. Независимость Индии говорите? Где она? Рожденный ползать - летать не сможет.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -3
      Сегодня, 16:55
      Цитата: лесничий
      Ну и пошли эти танцоры в эротическое путешествие с их двуличием.

      Пошлите, прекратите поставки нефти, только найдите на замену покупателя такого же объёма. Пополнять бюджет государства необходимо, поэтому используется любая возможность. Вот такая циничная сегодняшняя экономика.
      Ну и поставки окольными путями, для сокрытия источника поставок, никто не отменял.
  5. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 16:45
    В 1000-й раз обойдут американские угрозы и санкции, как во всём было есть и будет. А боле никаких чудес...Что там говорите с потолком цен?
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:46
    И хочется, и колется, и штата не дает.....
  7. eon eon Звание
    eon eon
    -1
    Сегодня, 16:46
    не хочет Индия- заберёт Китай! Базар большой, поищи....)
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 16:59
      Цитата: eon eon
      не хочет Индия- заберёт Китай! Базар большой, поищи.

      Осталось только у Китая спросить, а готов ли он взять весь освободившийся объём?
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 17:08
        Цитата: Монтесума
        Осталось только у Китая спросить, а готов ли он взять весь освободившийся объём?
        Еще недельку постреляют и Китай заберет то что еще даже не добыли.
    2. HUNTERDON Звание
      HUNTERDON
      +2
      Сегодня, 17:46
      так что интересно, на этом фоне, китайцы запросили о снижении цены на нефть из России, ну это уже .....дружеские высокие отношения...
  8. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +5
    Сегодня, 16:46
    Нахер нужны эти партнерчики. Послать лесом во всех позициях.и пусть танцуют с янками.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 16:49
      Янки их раком поставят сразу и выгибаться как перед нами не позволят.
  9. Горизонт Звание
    Горизонт
    +4
    Сегодня, 16:51
    Как были колонией, так ею и остальсь.
    Такие же незалежные как лохлы из 404-й.
  10. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 16:52
    Наверное, всё-таки десятилетия белого господства , уже на генном уровне в них сидит в виде страха. "Белый господин не велит".
  11. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 16:54
    Индусы сейчас совсем не те, что были в 60-70 гг. Такие союзнички, что и врагов не надо.
  12. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +4
    Сегодня, 16:58
    Все может быть ещё интересней- например, нефть поставлена, а платы за нее, так и не получено. wink Индусы- такие затейники, с них- станется..
    И, да: оплата рупиями, которые только в Индии можно тратить- ну, такое.... winked
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 18:34
      ..таки и в их Индиях можно тратить с учётом некоторого лимита, который сами индусы и вкрутили. индусы так то тоже очень доллары любят.
  13. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 16:59
    Ну собственно что хотели граждане в Кремле то и получили - чем дольше будут прогибаться тем чаще об нашу страну будут вытирать ноги....
  14. D O Звание
    D O
    +4
    Сегодня, 16:59
    Ага. А наши чиновники хотят передать этим индусам технологии Су-57. Россия может банально не получить за них денег, не говоря уже о том во время войны военные секреты нужно надежно держать при себе, чтобы они не попали в недружественные страны.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 17:15
      Цитата: D O
      военные секреты нужно надежно держать при себе, чтобы они не попали в недружественные страны.
      За пару месяцев до начала СВО, все западные журналисты владели полным набором всех планов нашего Ген. Штаба. А уж какого то там конструкторского бюро и подавно, знают еще до момента как инженер отчитается своему начальству.
      1. D O Звание
        D O
        +1
        Сегодня, 17:32
        topol717, все технологические тонкости практически невозможно просто передать на бумаге или в файлах данных. Для того чтобы завод в Индии в обозримые сроки смог выпускать работающие самолеты, необходимо участие наших специалистов - обучение заводского персонала, помощь в организации техпроцесса, и т. п.
        Отчет начальству? Если начальник сам вырос из практических инженеров, может быть он и поймет о чем ему докладывают инженеры из КБ или цеха. Однако сегодня таких начальников осталось немного. Преобладают "манагеры".
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:00
    Ой горе то какое . А с каких это пор мы должны верить одной "самых правдивых американских СМИ " - Блюмбергу .Первоисточнику этой "хромой утки " .Ржу не могу.Рёйтерс ещё одино такое же сми - на сегодня индийские НПЗ закупили 30 млн баррелей роснефти ,с начала снятия эмбарго.Американский белый идиот - врёт.
  16. Aleksandr Bezfamilnuy Звание
    Aleksandr Bezfamilnuy
    +1
    Сегодня, 17:03
    Что сказать, му... эээ... чудаки. И в скобках - США в любом случае их нагнут, когда им это будет нужно.
    Четко англичане их выдрессировали. Кстати, за интересы англии они в свое время умирали пачками, несмотря на то, что хозяева с ними творили перед этим. Странная нация... Странный союзник.
    А уж партнер так и вовсе никакой. Что с СУ-57, что с "Нерпой".
  17. Eug Звание
    Eug
    +4
    Сегодня, 17:05
    По-прежнему собираемся вернуться в долларовую систему платежей?
    1. Объяснятор
      Объяснятор
      +2
      Сегодня, 17:51
      Цитата: Eug
      По-прежнему собираемся вернуться в долларовую систему платежей?

      а из нее и не выходили-только на словах для глубинного нарота...
  18. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 17:06
    Цитата: tim630
    Ну и зачем такой БРИКС нужен?
    Чтобы его лидеры раз а год встречались и покушали шашлыков. И произнесли какие-нибудь тосты
  19. newtc7 Звание
    newtc7
    +2
    Сегодня, 17:08
    Оставить их без нефти - и дело с концом. Чем раньше бы слезем с нефтеэкспортной иглы тем лучше. Нефть должна быть инструментом политики и возможностью заработать дополнительную прибыль а не средством для выживания.
  20. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:11
    Пока индийские нефтепереработчики, испугавшись блокады Ормузского пролива, бросились скупать российскую Urals, финансовый сектор страны демонстрирует куда более осторожный подход. Крупнейший банк Индии – State Bank of India (SBI) – отказался проводить платежи за поставки нефти из России, проигнорировав даже временное разрешение, выданное Вашингтоном.

    Может ну их, с их "песнями и плясками"? Пусть ждут, когда война у Ирана закончится и восстановят предприятия, что наливали нефть индусам.
    Это уже выше всех терпений: то нефть берут, то не берут, то снова берут, а денег не платят. Как-то уж больно через чур, даже не смотря на индийскую необязательность. пусть дальше поют и пдяшут. fellow
  21. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:26
    С Индусами всегда тяжело, они по натуре подленькие и продажные, да и не только это. Кто не верит пообщайтесь с ними поближе. А вонь от них это просто нечто. Наш город скоро в Нью Дели превратится, они теперь у нас даже в "Пятерочке" работаю.
  22. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 17:32
    Крупнейший банк Индии – State Bank of India (SBI) – отказался проводить платежи за поставки нефти из России, проигнорировав даже временное разрешение, выданное Вашингтоном.

    Ну так колония боится хозяина, а вдруг хозяин разозлится, раньше было раньше, а сейчас хозяину стукнули по носу.
  23. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 17:37
    Так индусы рассчитались за нефть или опять "нас обманули"...?
  24. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 17:44
    индусы не надежные партнеры, с них надо брать только наличкой в долларах и вперед никаких их больше тугриков, пусть забивают грузовой самолет валютой и в Россию в шереметьево, нахрен их банки
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      -1
      Сегодня, 19:06
      Цитата: Грац
      индусы не надежные партнеры, с них надо брать только наличкой в долларах и вперед никаких их больше тугриков, пусть забивают грузовой самолет валютой и в Россию в шереметьево, нахрен их банки
      Зачем нам доллары от Индии - пусть меняют нефть из России на золото и мимо индийских банков и мимо сша...
  25. 5.11 Звание
    5.11
    0
    Сегодня, 17:48
    Цитата: alexandreII
    В этом то и вопрос, партнёры мать их.....

    Да какие они партнеры . Ведут себя как женщины легкого поведения .
    Китай такой же . Много он нам помог ?Только нефть и газ за пол цены покупать могут , выкручивая нам руки. Дроны продают как нам ,так и на Украину . На ту де Бабу Ягу, вообще запрет поставили на продажу в нашу сторону .
    Из реальных ,кто относится по братски - это Батька да Кимушка .
  26. Объяснятор
    Объяснятор
    +1
    Сегодня, 17:50
    Ну что энергетическая сверхдержава -дала дуба?
    На повестке дня стоит только один вопрос-когда договорятся США и КНР.В том что они договорятся лично у меня сомнений нет.
    1. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 17:55
      ваш комментарий очень важен для нас, оставайтесь на связи laughing
  27. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 17:56
    В банке откровенно сомневаются, как долго продержится выданная Вашингтоном отсрочка, и не хотят ставить под удар ни свою репутацию, ни многомиллиардные интересы за океаном. Участие в расчетах за российскую нефть, даже временно легализованное, может аукнуться позже.


    Вот и всё объяснение. Недели через три Ближневосточный кризис в части Ормузской пробки пойдет на убыль ибо проблемы создает всем и правым и виноватым.
  28. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 18:11
    Вот такая у них дружба с Россией.
  29. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 18:18
    КНРовские большие банки делают тоже самое - опасаются санкций, но есть банки поменьше, есть не связанные с внешней торговлей, через такие банки и проводят расчёты
  30. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    -1
    Сегодня, 19:12
    Надо брать не деньгами, а техникой - мотоциклами и джипами Махиндра - для армии самое то. Причем у них еть даже дизельные мотоциклы. Да и еще есть товары которые нам нужны. Зачем торговать за деньги когда нужен бартер. Курс ставим стабильный в нац валютах и пусть банки наличку отдают местным в их же валюте. ВСЁ !!! Ни каких переводов через третьи страны не понадобятся.