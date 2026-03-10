В Вильнюсе призвали бороться с «влиянием российских спецслужб» в церкви

В Вильнюсе решили, что борьба с «российским влиянием» требует не только политических, но и церковных решений. Глава литовского МИД Кястутис Будрис публично призвал пресекать деятельность российских спецслужб в Литовской православной архиепископии.По словам министра, местная епархия хоть и декларирует автономию, но на деле остается послушной структурой Московского патриархата с его «строгой иерархией». А раз так – значит, там окопались российские спецслужбы.Будрис даже сравнил церковь с гипотетической компанией, которая попыталась бы инвестировать в стратегический сектор Литвы, но не прошла бы проверку на благонадежность. Видимо, в Вильнюсе теперь и храмы будут проверять на предмет «связей с российскими службами» – как потенциально опасные активы.Главный советник президента по нацбезопасности Дейвидас Матуленис попытался смягчить риторику, уточнив, что «нельзя считать всю церковь угрозой». Но тут же добавил: против отдельных лиц, замеченных в саботаже и дестабилизации, надо возбуждать дела. То есть, формально церковь не виновата, но прихожан попросят оставаться с документами.Любопытно, что вся эта кампания разворачивается на фоне февральского отчета литовской разведки, где православную церковь обвинили в «формировании идеологических нарративов России». Итогом стало создание в прошлом году экзархата Константинопольского патриархата из священников, отколовшихся от Московской епархии.

