В Вильнюсе призвали бороться с «влиянием российских спецслужб» в церкви

2 019 22
В Вильнюсе призвали бороться с «влиянием российских спецслужб» в церкви

В Вильнюсе решили, что борьба с «российским влиянием» требует не только политических, но и церковных решений. Глава литовского МИД Кястутис Будрис публично призвал пресекать деятельность российских спецслужб в Литовской православной архиепископии.

По словам министра, местная епархия хоть и декларирует автономию, но на деле остается послушной структурой Московского патриархата с его «строгой иерархией». А раз так – значит, там окопались российские спецслужбы.



Будрис даже сравнил церковь с гипотетической компанией, которая попыталась бы инвестировать в стратегический сектор Литвы, но не прошла бы проверку на благонадежность. Видимо, в Вильнюсе теперь и храмы будут проверять на предмет «связей с российскими службами» – как потенциально опасные активы.

Главный советник президента по нацбезопасности Дейвидас Матуленис попытался смягчить риторику, уточнив, что «нельзя считать всю церковь угрозой». Но тут же добавил: против отдельных лиц, замеченных в саботаже и дестабилизации, надо возбуждать дела. То есть, формально церковь не виновата, но прихожан попросят оставаться с документами.

Любопытно, что вся эта кампания разворачивается на фоне февральского отчета литовской разведки, где православную церковь обвинили в «формировании идеологических нарративов России». Итогом стало создание в прошлом году экзархата Константинопольского патриархата из священников, отколовшихся от Московской епархии.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 16:59
    Такими темпами скоро до сортира дойдут....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 18:13
      А там российский след? Однако...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 18:14
        Нагадили?...... И все Россия.... wassat
        Вообще-то у нас свои гальюны есть, чтоб чужие обтирать....
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 18:16
          Под, все, что мимо толчка за нами числят
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 18:18
            Не проверял, не не скажу.... wassat
        2. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 18:20
          Нет уж! Из принципа нагадить им и не спускать!
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 18:21
            Не опустимся до их уровня.... Нагадить под дверь.... wink
            1. роман66 Звание
              роман66
              +1
              Сегодня, 18:24
              Прикрыть газеткой, и газету поджечь
              1. Mouse Звание
                Mouse
                +1
                Сегодня, 18:27
                Вот что- то вспомнилось....
                Спички между пальцами ног.... Велосипед обзывалось....
                А, ты, провокатор.....
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  +1
                  Сегодня, 18:29
                  Горящую ветку на грудь и прикрыть железной миской - барабан называлось. Ещё "балалайка" была
                  1. Mouse Звание
                    Mouse
                    0
                    Сегодня, 18:31
                    Ну , вы, вообще звери, живодеры..... sad laughing
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:17
    А в Вильнюсе спокойно можно купить водку из России ,даже на ценике российский флаг 0,7 л 8 евро ,без 1 цента .Счас попробую найти будёновку ,беломор и ППШ с патронами . bully
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 18:17
      И, обязательно, галифе штабные, серые..
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 17:26
    Пассивная гомосятина рассуждает на церковные темы , всё как у хахлов.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:39
    Я вот смотрю на эти " одухотворенные лица " в Европах ,а Медведев с Лавровым правы с такими разговаривать можно через лет 10 - 15 .А если они начнут разговаривать с нами раньше, надо выбивать им зубы для профилактики - врут поганцы.
  5. VictorB Звание
    VictorB
    +1
    Сегодня, 17:40
    Глава литовского МИД Кястутис Будрис публично призвал пресекать деятельность российских спецслужб в Литовской православной архиепископии.

    Если уж смотреть на эти выходки по гамбургскому счету, то пора пресекать существование Литвы.
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 17:40
    Прибалты решили пойти по пути Украины и сделать всё возможное для того чтобы повторить её опыт и тоже поставить под вопрос свою государственность? winked
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 18:06
      Тормозить их не будем...... wink
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 18:18
        Тормозухи не хватит! Всякому тут
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 18:20
          Это как употреблять..... wassat
  7. bober1982 Звание
    bober1982
    +2
    Сегодня, 17:51
    Литовская епархия - часть Русской Православной Церкви Московского Патриархата,но уже длительное время эта связь только каноническая,литовская Церковь полностью независима,кстати публично осуждают Россию в связи с СВО,патриарха Кирилла на службе не поминают и т.д.
    Понятно,что никаких врагов литовской власти,среди местных попов нет и не может быть.
    А,почему всю эту возню затеяли,а чтобы полностью придушить православие в Литве,как это пытаются делать бандеровцы.
  8. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 19:42
    Точно, эти прибалты все уже без ума и разума!!!