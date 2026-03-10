Токио и Сеул обеспокоены переброской американских ЗРК из Азии на Ближний Восток

В Японии и Республике Корея выразили обеспокоенность решением США передислоцировать часть размещенных на военных базах в этих странах установок ПВО/ПРО Patriot и THAAD на Ближний Восток. Об этом пишет со ссылкой на свои источники агентство «Рейтер».

Такое происходит впервые за десятилетия с тех пор, как США заключили двусторонние соглашения в сфере военной помощи и защиты вне НАТО с Южной Кореей и Японией. С тех пор эти две страны являются ключевыми американскими союзниками в Азиатском регионе в рамках противостояния КНР и КНДР, хотя исторически их отношения дружескими никак не назвать.

В Токио и Сеуле выразили обеспокоенность переброской американских ЗРК на Ближний Восток, особенно после заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о планах существенно нарастить ядерный потенциал КНА. Однако ничего поделать с решениями Вашингтона не могут. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён сказал, что Сеул выразил возражения, но признал:

Похоже, что в последнее время возникли разногласия по поводу того, что американские войска в Корее вывозят из страны некоторые виды вооружений, такие как артиллерийские батареи и средства противовоздушной обороны. Мы не можем навязать свою позицию Соединенным Штатам — такова реальность.

В Южной Корее сосредоточено крупное военное присутствие США для совместной обороны от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. Там дислоцируется около 28 500 американских военнослужащих и размещаются системы противовоздушной обороны ВС США.

Южнокорейские СМИ сообщили, что некоторые ракетные установки были вывезены с авиабазы Осан и, вероятно, будут передислоцированы на американские базы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. На фотографиях агентства Reuters, сделанных во вторник на авиабазе Осан, видны несколько мобильных пусковых установок на взлетно-посадочной полосе. Эксперты подтвердили, что это, по всей видимости, батареи ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики PAC-2 и PAC-3.

Профессор военных наук в южнокорейском Университете Санджи Чхве Ги Иль так прокомментировал ситуацию:

Существует риск того, что Северная Корея может неверно истолковать перемещение части этого оружия как повод для провокаций на низком уровне, чтобы проверить обороноспособность союзников.

В Японии также расположены крупные военные базы США, а два американских эсминца с управляемыми ракетами, базирующиеся в Йокосуке, в настоящее время находятся в Аравийском море для поддержки военной операции против Ирана. Единственный американский авианосец, базирующийся в Азии, проходит техническое обслуживание в Йокосуке. В понедельник лидер главной оппозиционной партии Японии Дзюнъя Огава выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о переброске кораблей ВМС США, базирующихся в Японии, на Ближний Восток.

Чем дольше будет длиться война на Ближнем Востоке, тем сложнее будет США поддерживать достаточный уровень своего военного присутствия в других регионах, заключает Reuters.

  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:24
    Зато какие речи были о "величии" Ю.Кореи и Японии от их лидеров ,как они пыжались своей "независимостью" и мощью,а оно вона как ,если конечно в статье правда.
    1. sagitovich Звание
      sagitovich
      -1
      Сегодня, 17:34
      В ВК новостях пишут иранцы эсмтнец, типа "Арли Берк"захватили!!!???
      Правда ли это?!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 17:47
        Подождем официоза.....
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 17:45
      За спиной старшего брата... А он вишь, что удумал....
    3. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Ропот 55
      "величии" Ю.Кореи и Японии

      Ыну надо пульнуть, как обычно, ракету через Японию и чтоб обделались Акихито с Нарухито бежав в убежище.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:07
        хрыч hi , Ын пульнет,за ним не заржавеет от того и жим-жим в Сеуле и Токио.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:24
    Неужели американцы забирают под чистую и японские ракеты для патриота произведёные по лицензии .Тогда Штаймаер погорячился- у Украины по прежнему 5 ракет ,да и те в Германии. bully
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 17:43
      Надо понимать, что матрасные заводы не справляются, а японцы делают ЗУР по лицензии. Возможно забрали и ПУ, мы не знаем сколько ПУ выведено из строя. Возможно не хватает и того, и другого. Прикол в том, что когда США обратятся за помощью к своим союзничкам в АТР, они могут поступить так же, как и союзнички на БВ - "отморозиться"))) как говорила Алиса : "Всё страньше и страньше")))
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 18:45
        Цитата: ТермиНахТер
        Надо понимать, что матрасные заводы не справляются, а японцы делают ЗУР по лицензии. Возможно забрали и ПУ, мы не знаем сколько ПУ выведено из строя. Возможно не хватает и того, и другого.

        Так и есть. Ракет не хватает. До начала СВО на украине у матрасов было 3000-3500 ракет "Патриот", 200-250 THAAD, 400-500 SM-3.
        Большая часть уже разбабахана на украине и в первую июньскую антииранскую компанию.
        Годовое производство ракет в США по перечисленным позициям
        - 600 шт Патриот,
        - 50 шт THAAD
        - 35 шт SM-3
        Долговременный конфликт они элементарно не вывозят и теперь начинают скребсти ракеты по сусекам, в том числе и у своих "союзничков".
        Между тем Иран сделал заявление что с этого дня все ракеты, которые полетят в гости к евреям и матрасам будут нести боевую часть не менее одной тонны и в "гостинцах" у них нет недостатка.
        Расклад по ракетам можно глянуть тут -
        https://colonelcassad.livejournal.com/10407787.html
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:25
    Проблемы прихлебателей , шерифа не волнует.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 17:31
    А что случилось?
    Хозяева хотят ввозят, хотят вывозят.... winked
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:09
      Mouse,холопы без прикрышки остались,а вели себя до этого через чур борзо вот их и пугает а что если Северо Корейские "цветы" полетят да не в малых количествах. Ссыкатно.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 18:13
        Что бы знали свое место.... Ибо нефиг....
  5. Oscar Essen Звание
    Oscar Essen
    +1
    Сегодня, 17:41
    Ну так, оккупационные войска там не для охраны колоний, а чтобы колонии работали на интересы хозяина, платили за это и не смели взбрыкнуть.
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 17:57
    Интересно, а как они собираются воевать с нами, КНР, КНДР, если у главнюка за 10 дней штаны падают, исраэль со своим дырявым куполом тоже практически фсе, из гейропки выгребли практически под ноль все ПВО, включая советское. Сидят с голой попой. Теперь сидят, репу чешут.
  7. Русь Звание
    Русь
    0
    Сегодня, 17:59
    Входит и выходит.... Замечательно выходит.....
  8. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 18:00
    "базирующиеся в Йокосуке"
    Все они йокосуки в энтих йокосукиях!
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 18:01
    Корейская народная армия сбросит предателей Лисынмана в море! bully
  10. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 18:08
    Кстати об американской ПВ0., Иранский беспилотник Shahed 136 атаковал центр обработки данных Amazon Web Services в Объединенных Арабских Эмиратах , вызвав разрушительный пожар и вынудив отключить электроснабжение. Дальнейший ущерб был нанесен в ходе попыток потушить пламя водой.А чего, прекрасная ПВ0 за лярд с лишним...