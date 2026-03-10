Хэгсет заявил, что Иран якобы запускает ракеты из школ и больниц
1 31119
Американский министр войны Пит Хэгсет заявил, что армия Ирана якобы запускает ракеты прямо из школ и больниц. По его словам, иранское руководство в настоящее время пребывает в полном отчаянии и в панике размещает свои военные объекты под прикрытием гражданской инфраструктуры.
Глава министерства войны США также анонсировал рекордное количество атак на Иран. По словам Хэгсета, американская армия направит в регион значительное количество авиации, которая будет наносить удары, исходя из полученных разведданных. Хэгсет утверждает, что Иран на протяжении последних 47 лет убивает американцев и их союзников.
Ранее глава американского военного ведомства открестился от убийства более ста детей при ударе по женской школе на юге Ирана. Он утверждает, что армия США якобы никогда не наносит удары по гражданским целям, тогда как Тегеран неоднократно пытался убить Трампа и других американских чиновников.
В то же время президент США Дональд Трамп уже допускает возможность переговоров с Ираном, хотя не видит в этом особой необходимости. В свою очередь, в Тегеране с США разговаривать вовсе не собираются. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в настоящее время какие-либо переговоры с Трампом в принципе не имеют смысла, поскольку у Ирана «очень горький опыт общения с американцами», потому что США «постоянно врут и затевают войны». Кроме того, Иран отказывается разблокировать судоходство в Ормузском проливе для тех стран, на территории которых действуют посольства США и Израиля.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация