Хэгсет заявил, что Иран якобы запускает ракеты из школ и больниц

Американский министр войны Пит Хэгсет заявил, что армия Ирана якобы запускает ракеты прямо из школ и больниц. По его словам, иранское руководство в настоящее время пребывает в полном отчаянии и в панике размещает свои военные объекты под прикрытием гражданской инфраструктуры.

Глава министерства войны США также анонсировал рекордное количество атак на Иран. По словам Хэгсета, американская армия направит в регион значительное количество авиации, которая будет наносить удары, исходя из полученных разведданных. Хэгсет утверждает, что Иран на протяжении последних 47 лет убивает американцев и их союзников.



Ранее глава американского военного ведомства открестился от убийства более ста детей при ударе по женской школе на юге Ирана. Он утверждает, что армия США якобы никогда не наносит удары по гражданским целям, тогда как Тегеран неоднократно пытался убить Трампа и других американских чиновников.

В то же время президент США Дональд Трамп уже допускает возможность переговоров с Ираном, хотя не видит в этом особой необходимости. В свою очередь, в Тегеране с США разговаривать вовсе не собираются. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в настоящее время какие-либо переговоры с Трампом в принципе не имеют смысла, поскольку у Ирана «очень горький опыт общения с американцами», потому что США «постоянно врут и затевают войны». Кроме того, Иран отказывается разблокировать судоходство в Ормузском проливе для тех стран, на территории которых действуют посольства США и Израиля.
  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +6
    Сегодня, 18:13
    Очередные лживые сказочки на тему "ополченцы стреляют от мирных домов"
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +1
      Сегодня, 18:45
      У подобных Хегсету явная зеркальная болезнь, помимо букет прочих отклонений от нормы
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 19:41
        Да просто алкаш с разрушенным мозгом. Да еще и выпить постоянно хочет 🥴
  2. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -8
    Сегодня, 18:20
    Во время войны все армии так или иначе используют мирное население в своих целях.
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 18:21
    Хэгсет заявил, что Иран якобы запускает ракеты из школ и больниц

    Совсем кукуха полетела.... fool
  4. роман66 Звание
    роман66
    +6
    Сегодня, 18:23
    Сообразили отмазку, наконец. Ну, турпыеее
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 18:40
      Да у них Виктория же!
      Тока я вот не заметил отчаяния у Ирана...
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 18:24
    Недоумок, пусть попробует запустить ракету из Больницы.
  6. sifgame Звание
    sifgame
    +1
    Сегодня, 18:28
    Я ждал это заявление от какого нибудь американского начальника. Ничего нового.
  7. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 18:29
    вы тойко посмотьите на это честное лицо, такие люди не могут въать...... wassat
  8. tralmaster Звание
    tralmaster
    +1
    Сегодня, 18:32
    Янки всех мерят по себе и своим вассалам. Хохлопитеки так всегда пользовались мирными жителями как заслоном. Евреи так те просто убивают (уничтожают)арабов что бы занять территории.
  9. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 18:35
    Хэгсет заявил, что Иран якобы запускает ракеты из школ и больниц

    школьницы, видимо, в своих портфелях принесли ракеты...
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +1
      Сегодня, 18:48
      На уроках технологии, между привычной сборкой очередного усовершенствованного атомного реактора и центрифуг для обогащения урана, в свободное время на переменках школьнцы бывает запускают балистические ракетки...
  10. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 18:36
    Хэгсет заявил, что Иран якобы запускает ракеты из школ и больниц

    Строит такой ч морик прилизаный и дичь несёт Но неужели никто из репортёров не может сказать, что это чушь? Помнится был один Женьку Псаки всё время подкалывал. Здесь все промолчали? what negative
    1. Юра Звание
      Юра
      +1
      Сегодня, 18:58
      Цитата: К-50
      Помнится был один
      Есть, но их настолько мало, что даже погрешностью назвать трудно. МАХ канал "Россия сейчас. Новости", спич от Такера Карлсрна. кстати там же и видео с этим его выступлением.
  11. Aerolab Звание
    Aerolab
    0
    Сегодня, 18:38
    Матрасникам врать, как дышать.
  12. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 18:39
    Неужели Бога нет раз такое уродливое чудовище как США продолжает существовать.
  13. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 18:53
    Тоже самое утверждает и Израиль.
    В ливанской Набатии Люфтваффе Израиля разбомбили Дом Русской Культуры.
    При этом командование ЦАХАЛ утверждает,что там находились некие "террористы".
  14. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 19:10
    Кошерная братия веками занималась селекцией в своей заокеанской колонии, чтобы брехня и понты стали нормой жизни для обитателей. У финансовых мичуринцев всю дорогу шел отбор самых двинутых чертей в колониальную администрацию. Результат превзошел ожидания, воспитанники не уступают учителям. Финансовая мафия и евроатлантическая банда идеально спелись. Грабежи, войны, террор - полный набор уголовщины вместо международных правил.