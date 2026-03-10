Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что для мирного урегулирования украинского кризиса, помимо территориального вопроса, предстоит также разобраться со множеством других нюансов.По словам Пескова, хотя вопрос территорий относится к категории основных, другие аспекты также играют немаловажную роль для обеспечения устойчивого мира в регионе. Пресс-секретарь президента России также заявил, что события в Иране не остановили решение вопросов, связанных с Украиной, однако в процессе урегулировании украинского кризиса возникла вынужденная пауза.Как известно, в ходе недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа тема Украины занимала немаловажное место. Российская сторона акцентировала внимание на изменении ситуации на линии фронта, указывая на продвижение российских войск как на фактор, который, по мнению Москвы, должен подтолкнуть Украину к поиску политического компромисса. Трамп в свою очередь подтвердил, что позиция Вашингтона по урегулированию вооруженного конфликта на Украине остается неизменной.Между тем украинский диктатор Зеленский в интервью газете Corriere Della Sera в очередной раз подтвердил, что он никогда не согласится на вывод ВСУ из все еще подконтрольной Киеву части Донбасса. Кроме того, бывшего комика не устраивает, что Россия категорически не приемлет размещение на Украине иностранных военных контингентов.

