Песков: в украинском кризисе предстоит решить не только территориальный вопрос

3 067
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что для мирного урегулирования украинского кризиса, помимо территориального вопроса, предстоит также разобраться со множеством других нюансов.

По словам Пескова, хотя вопрос территорий относится к категории основных, другие аспекты также играют немаловажную роль для обеспечения устойчивого мира в регионе. Пресс-секретарь президента России также заявил, что события в Иране не остановили решение вопросов, связанных с Украиной, однако в процессе урегулировании украинского кризиса возникла вынужденная пауза.



Как известно, в ходе недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа тема Украины занимала немаловажное место. Российская сторона акцентировала внимание на изменении ситуации на линии фронта, указывая на продвижение российских войск как на фактор, который, по мнению Москвы, должен подтолкнуть Украину к поиску политического компромисса. Трамп в свою очередь подтвердил, что позиция Вашингтона по урегулированию вооруженного конфликта на Украине остается неизменной.

Между тем украинский диктатор Зеленский в интервью газете Corriere Della Sera в очередной раз подтвердил, что он никогда не согласится на вывод ВСУ из все еще подконтрольной Киеву части Донбасса. Кроме того, бывшего комика не устраивает, что Россия категорически не приемлет размещение на Украине иностранных военных контингентов.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 18:20
    Мнение зеленского уже не важно ,пусть он свое мнение засунет в жопы макрона ,мерца и стармера .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:37
      ...ну, в эти жопы не только мнение зеленского поместится... wassat мнение одного кренделя с диким самомнением - тоже влезет. yes
  2. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 18:27
    предстоит также разобраться со множеством других нюансов.

    Надеюсь, это не будет "покупка элит", которые разбегутся при первом появлении бендеровцев, или сами будут сочувствующими им, но деньги за лояльность от России брать будут (они хитрые)
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 18:33
    Дмитрий Песков заявил, что для мирного урегулирования украинского кризиса, помимо территориального вопроса, предстоит также разобраться со множеством других нюансов.

    а что, в целях СВО - был территориальный вопрос?
    и какие такие ньюансы могут быть вокруг территориального вопроса? - какого цвета ленточка будет протянута по ЛБС?
    может быть надо напомнить о целях СВО?
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      +3
      Сегодня, 18:54
      Цитата: Дедок
      Дмитрий Песков заявил, что для мирного урегулирования украинского кризиса, помимо территориального вопроса, предстоит также разобраться со множеством других нюансов.

      а что, в целях СВО - был территориальный вопрос?
      и какие такие ньюансы могут быть вокруг территориального вопроса? - какого цвета ленточка будет протянута по ЛБС?
      может быть надо напомнить о целях СВО?

      О! Вас уже минусуют даже соотечественники, "соратники"!
      . Видимо, - и мне сейчас прилетит...
      Ну, так пусть хоть кто-нибудь сформулииует цели и задачи СВО.
      Пусть даже с учëтом текущего момента.
      Изначально было, - "... демитализация ( по факту, - насыщение ВСУ новейшими вооружениями, + две страны в блок НАТО на границах РФ) ; денацификации(может быть нациков и стало меньше, но, - озлобленных, кровников, - стало на порядки больше)....
      Это что? - не просчитывалось?!
      Пинайте... Сегодня точно отвечать не стану, - на работу вскоре... Говорят, там з/п на 40 тыр. повысили! Надо мужиков обрадовать, - им на треть подняли!
      ... Или, - огорчить, - мне, получается, - в два раза увеличили!)))...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 19:51
        ...ага, я с утра жду эти 40 тыщ. - явно Сбер зажучил - до сих пор не пришли. laughing
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 19:50
      Цитата: Дедок
      а что, в целях СВО - был территориальный вопрос?

      Изнчально да, не было такого вопроса.
      Цитата: Дедок
      и какие такие ньюансы могут быть вокруг территориального вопроса?

      Ну-у как это "и какие такие нюансы"? За время СВО часть территории украины стала территорией России. ПРичём не абы как, а с соблюдением процедуры предусмотренной в международном праве как "реализация права народов на самоопределение" т.е. в результате референдума.
      Сейчас часть новообретённой российской территории находится под оккупацией, а стало быть этот НЮАНС требует решения и его должны учитывать при определении будущих границ остатков украинского недогосударства.
      Цитата: Дедок
      может быть надо напомнить о целях СВО?

      Не надо. Они изменились. Этих дурней, матрасов, еврошушеру и зелеруку уже неоднократно предупреждали, что следующие условия России выдвигаемые к западу и украине будут хуже, чем прежние, но они не врубаются, впрочем как и вы, и для всех вас всё едино и ничего не меняется.
      Впереди ещё возможны НЮАНСЫ в виде Николаевской и Одесской областей с частичным освоением Харьковской, Сумской и Днепропетровской.
      Цитата: Дедок
      какого цвета ленточка будет протянута по ЛБС?

      Какую найдут ту и протянут, пусть хоть железобетонной стеной эти остатки бандеростана обнесут, лишь бы от них не смердило.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:42
    ...бывшего комика...

    Комики бывшими не бывают. Бывают безобидными,а бывают и кровавыми. Как этот зелёный опарыш.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 19:03
    Соль на рану Зеленскому.

    Парламент Венгрии одобрил закон, предусматривающий заморозку изъятых у укроинкассаторов денег и слитков золота

    Сообщается, что на период следствия эти средства будут арестованы.