Американские ИТ-гиганты бегут из дата-центров Персидского залива

4 934 26
Американские ИТ-гиганты бегут из дата-центров Персидского залива

Крупнейшие международные ИТ-корпорации с юридической дислокацией в США Amazon и Microsoft Azure переводят свои критически важные рабочие нагрузки из дата-центров в ОАЭ, Бахрейне и Омане в Индию и Сингапур.

Причиной стали атаки Ирана по центрам обработки данных (ЦОД), размещенным в странах Персидского залива. Первые удары по информационной инфраструктуре Amazon Web Services и Microsoft были нанесены 1 марта. В официальных сообщениях корпораций указывалось, что часть сервисов в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне прекратили работу после иранских атак.

В числе прочего, это вызвало масштабный сбой в работе банковских приложений. Через несколько дней иранское агентство FARS со ссылкой на КСИР сообщило о поражении еще одного крупного объекта – дата-центра облачной платформы Microsoft Azure.

Эксперты отмечают, что тактика Тегерана по физическому уничтожению крупных региональных дата-центров, принадлежащих американским корпорациям, реализует не только и не столько нанесение ущерба в информационной сфере, но и решает военные задачи. Дата-центры используются для ИИ, в том числе для обсчета целей, картографии и решения иных военных задач. Поэтому такие удары ВС Ирана вполне логичны.

Так, при планировании операций и анализе целей американские военные используют инструменты искусственного интеллекта, включая модель Claude (AI model), разработанную компанией Anthropic. Система работает как раз на облачной инфраструктуре Amazon.

Теперь миллиардные инвестиции в ИТ-инфраструктуру в странах Ближнего Востока под угрозой. В последние годы страны Персидского залива активно привлекали глобальные технологические корпорации, стремясь превратить регион в один из центров развития искусственного интеллекта и облачных технологий.

Корпорация Microsoft инвестировала миллиарды долларов в развитие цифровой инфраструктуры в ОАЭ. Amazon запустил проекты дата-центров в Саудовской Аравии стоимостью более пяти миллиардов долларов. О создании масштабных ИИ-площадок в регионе также заявляли Google и Oracle. Трамп и Нетаньяху фактически ставят крест на всех этих программах.

Сейчас американские ИТ-гиганты срочно перебрасывают мощности в Мумбаи, Ченнаи, Хайдарабад и Коччи, чтобы обеспечить работу сервисов. Amazon AWS уже рекомендовал клиентам эвакуировать данные из региона и восстанавливать резервные копии в других частях мира. Однако процесс этот весьма сложный, затрагивает банковские и государственные данные.

Пытаясь хоть как-то остановить бегство информационных компаний из региона, Центральный банк ОАЭ временно ослабил требования к хранению данных внутри страны. Ранее Amazon фактически принуждала своих клиентов в ОАЭ хранить резервные копии за пределами региона.

Саудовская Аравия и ОАЭ планировали стать глобальными хабами ИИ с 230 центрами обработки данных в регионе. Проект Stargate в Абу-Даби стоимостью 500 миллиардов долларов теперь под вопросом.

По мере того как ИИ проникает в здравоохранение, энергетику и госуправление, сбой в работе ЦОД становится сверхдорогим оружием. Защитить дата-центр от удара с воздуха крайне сложно. Системы охлаждения и энергоснабжения остаются уязвимыми, даже если серверы спрятаны в бетон. Иран продемонстрировал, что в гибридной войне дрон, поражающий дата-центр, может быть эффективнее любой кибератаки. Тегеран впервые в мире реализует тактику нанесения ущерба ИТ-инфраструктуре, связанной с врагами.

Известно, что Amazon участвует в правительственных и военных проектах, включая облачный проект Project Nimbus, реализуемый вместе с Google для израильской инфраструктуры обработки данных и искусственного интеллекта. Эти технологии активно применяются для планирования и проведения операций спецслужбами Израиля и военных миссий ЦАХАЛ. С любой стороны — цели для ВС Ирана вполне законные.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +14
    Сегодня, 18:17
    Иран делает всё что считает нужным во имя победы над врагом.
    Что мешает нам поступать точно так с нашими врагами?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 18:30
      Аркадий007 hi ЧТО-ТО
      я все уже знаю и про смысл и краткость комментария wink
      1. ose4kinsura Звание
        ose4kinsura
        0
        Сегодня, 19:40
        Ничего не мешает!Тов.Сталин может обЪявить завтра ультиматум всем врагам народа!Или у него нет другого плана и народа!Завтра Будет уничтоженено все ,что мешает жить стране по закону и поконституции Р.Ф.!Время пошло!
    2. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +2
      Сегодня, 18:42
      Договорняк с врагами,трусость,продажность,не желание замарать ручки.
    3. VicVic Звание
      VicVic
      +1
      Сегодня, 18:48
      У Ирана вопрос выживания стоИт особенно остро, здесь и сейчас. У нас же, в отличии от Ирана, вроде, есть ещё "минут пять"
      Ну и видимо, наши враги для некоторых из нас, не совсем враги ...
  2. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 18:22
    Донни, пора, пора уже обьявлять перемоху, а то ведь так все твои с БВ разбегутся, быстрее чем с Украины захисники разбегаются
  3. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +11
    Сегодня, 18:22
    Странно воюет Иран... Ни один украинский дата-центр не подвергался атаке - вот как надо воевать.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 18:44
      Аль Манах hi ,а ещё Тегеран абсолютно не интересует на чьих территориях находятся американские базы и чьи аэродромы используют американские ВВС лупят так что амеры уже пожалели что влезли
    2. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      +1
      Сегодня, 19:05
      так у гаранта и смартфона нет ,а о датацентрах видимо и не слышал
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 19:18
        Зато у него есть партнёры и братский народ...
      2. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 19:29
        Цитата: vitaliy20091959
        так у гаранта и смартфона нет ,а о датацентрах видимо и не слышал

        Ну зато есть те, кто ему докладывают пургу, хотя это не точно, может, и не пургу, а честную объективную информацию!
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 18:26
    Сингапур и Индия это конечно здорово - а что там насчёт мощи для дата-центров? Жрут-то они электричества мама не горюй...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:32
    Точность прилётов иранского ИИ ,по американскому ИИ - " в форточку" ,пустыня не пострадала .
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 18:37
    ..амеры боятся что персы по ним "амерскими купленными Томагавками" (с) влупят...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 18:40
      Nexcom hi , да уж такого фееричного отмаза я давно не слышал,Трампа по ходу Зеленский всё таки покусал в Белом доме.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 18:42
        Ропот 55 hi ,
        это, походу, не отмаз, а ляпнули первое что пришло в голову, ибо сказать было нечего, а подготовить отмаз не успели. второй вариант - Доня кретин и брякнул сам от фонаря как он обычно это делал...Возможен вариант и первое и второе вместе.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 18:46
          Nexcom, ,,я про тоже такие же отмазы Зеленский и Ко лепили а теперь и Трамп точно покусал его нарик.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 18:47
            нуууу, или так: Доня смотрел-смотрел: у наркоши хрень всякая словесная на ура пролазит. Вот Доня наверно и подумал - ну если у наркоши пролазит, то у меня то запросто пройдёт. laughing
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 18:50
              Nexcom, недостреленый и сам в последнее время чудит не по-детски по многим вопросам и поведение местами странное,может их там травят чем в оральном кабинете то?!
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +2
                Сегодня, 18:51
                ...годы сточили мозговой механизм... yes
                (перефраз из Брат 2)
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 18:53
                  Nexcom,так есть у них и постарше в политике,однако более здравомыслящие,а это как поветрие и именно на президентах.
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    0
                    Сегодня, 18:54
                    у них у всех "здравомыслие" включается когда они эксами становятся
                    1. Ропот 55 Звание
                      Ропот 55
                      0
                      Сегодня, 18:56
                      Nexcom, э нет тут 50/50 кого "отпускает" и он начинает правильные вещи говорить а кого как несло так и несёт до гробовой доски ,наверное от степени "отравления " зависит.
                      1. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        0
                        Сегодня, 18:57
                        ну степень упоротости то, конечно, влияет. тут я с Вами не спорю.
  7. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 18:49
    Что там с "нашим" Телеграмом? Дуров переезжает в Индию? Что слышно?
  8. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +2
    Сегодня, 19:00
    Таки идиоты строили дата центры в пустыне где жара и пылевые бури - одни расходы на охлаждение и фильтрацию воздуха. Еще и вода со жратвой по бешеной цене. В снегах есть плюсы - греющиеся компы дают доп тепло. Ну а воздух там чище в разы. И теплолюбивых исламистов-террористов там не водится... Айтишникам не привыкать торчать в офисах, да и народу там будет поменьше.