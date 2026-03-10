Американские ИТ-гиганты бегут из дата-центров Персидского залива
Крупнейшие международные ИТ-корпорации с юридической дислокацией в США Amazon и Microsoft Azure переводят свои критически важные рабочие нагрузки из дата-центров в ОАЭ, Бахрейне и Омане в Индию и Сингапур.
Причиной стали атаки Ирана по центрам обработки данных (ЦОД), размещенным в странах Персидского залива. Первые удары по информационной инфраструктуре Amazon Web Services и Microsoft были нанесены 1 марта. В официальных сообщениях корпораций указывалось, что часть сервисов в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне прекратили работу после иранских атак.
В числе прочего, это вызвало масштабный сбой в работе банковских приложений. Через несколько дней иранское агентство FARS со ссылкой на КСИР сообщило о поражении еще одного крупного объекта – дата-центра облачной платформы Microsoft Azure.
Эксперты отмечают, что тактика Тегерана по физическому уничтожению крупных региональных дата-центров, принадлежащих американским корпорациям, реализует не только и не столько нанесение ущерба в информационной сфере, но и решает военные задачи. Дата-центры используются для ИИ, в том числе для обсчета целей, картографии и решения иных военных задач. Поэтому такие удары ВС Ирана вполне логичны.
Так, при планировании операций и анализе целей американские военные используют инструменты искусственного интеллекта, включая модель Claude (AI model), разработанную компанией Anthropic. Система работает как раз на облачной инфраструктуре Amazon.
Теперь миллиардные инвестиции в ИТ-инфраструктуру в странах Ближнего Востока под угрозой. В последние годы страны Персидского залива активно привлекали глобальные технологические корпорации, стремясь превратить регион в один из центров развития искусственного интеллекта и облачных технологий.
Корпорация Microsoft инвестировала миллиарды долларов в развитие цифровой инфраструктуры в ОАЭ. Amazon запустил проекты дата-центров в Саудовской Аравии стоимостью более пяти миллиардов долларов. О создании масштабных ИИ-площадок в регионе также заявляли Google и Oracle. Трамп и Нетаньяху фактически ставят крест на всех этих программах.
Сейчас американские ИТ-гиганты срочно перебрасывают мощности в Мумбаи, Ченнаи, Хайдарабад и Коччи, чтобы обеспечить работу сервисов. Amazon AWS уже рекомендовал клиентам эвакуировать данные из региона и восстанавливать резервные копии в других частях мира. Однако процесс этот весьма сложный, затрагивает банковские и государственные данные.
Пытаясь хоть как-то остановить бегство информационных компаний из региона, Центральный банк ОАЭ временно ослабил требования к хранению данных внутри страны. Ранее Amazon фактически принуждала своих клиентов в ОАЭ хранить резервные копии за пределами региона.
Саудовская Аравия и ОАЭ планировали стать глобальными хабами ИИ с 230 центрами обработки данных в регионе. Проект Stargate в Абу-Даби стоимостью 500 миллиардов долларов теперь под вопросом.
По мере того как ИИ проникает в здравоохранение, энергетику и госуправление, сбой в работе ЦОД становится сверхдорогим оружием. Защитить дата-центр от удара с воздуха крайне сложно. Системы охлаждения и энергоснабжения остаются уязвимыми, даже если серверы спрятаны в бетон. Иран продемонстрировал, что в гибридной войне дрон, поражающий дата-центр, может быть эффективнее любой кибератаки. Тегеран впервые в мире реализует тактику нанесения ущерба ИТ-инфраструктуре, связанной с врагами.
Известно, что Amazon участвует в правительственных и военных проектах, включая облачный проект Project Nimbus, реализуемый вместе с Google для израильской инфраструктуры обработки данных и искусственного интеллекта. Эти технологии активно применяются для планирования и проведения операций спецслужбами Израиля и военных миссий ЦАХАЛ. С любой стороны — цели для ВС Ирана вполне законные.
