ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянску
Украинские формирования нанесли массированный ракетный удар по Брянску. По предварительной информации, своих целей удалось достигнуть трем или четырем ракетам противника. Атаковано одно из крупнейших предприятий региона и объекты гражданской инфраструктуры. По сообщениям СМИ, в результате удара по заводу, производящему микросхемы для мобильных устройств, пострадали 12 человек. Удар был нанесен во время пересменки, когда сотрудники предприятия собирались домой.
Вероятнее всего, для атаки на Брянск украинские боевики применили ПКР Р-360 «Нептун», предназначенные для нанесения ударов по надводным кораблям и наземным стратегическим объектам. Установка была принята на вооружение ВСУ в 2020 году. При этом тактико-технические характеристики ПКР «Нептун» точно совпадают с ТТХ советской ракеты Х-35. Особенностью украинской ракеты является боевая часть, оснащенная 150-килограммовым осколочно-фугасным снарядом.
Ранее при массированной атаке украинских дронов на химзавод ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли семь человек, еще не менее десяти получили ранения. Основные удары наносились по зоне производства и хранения. Кроме того, взрывы затронули и инфраструктуру завода — площадку автотранспорта и железнодорожный терминал. Под удар попали установки по производству аммиачной селитры, которая используется в производстве взрывчатки. Завод «Дорогобуж» обеспечивал около 10% от всего российского производства аммиачной селитры.
