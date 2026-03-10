ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянску

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянску


Украинские формирования нанесли массированный ракетный удар по Брянску. По предварительной информации, своих целей удалось достигнуть трем или четырем ракетам противника. Атаковано одно из крупнейших предприятий региона и объекты гражданской инфраструктуры. По сообщениям СМИ, в результате удара по заводу, производящему микросхемы для мобильных устройств, пострадали 12 человек. Удар был нанесен во время пересменки, когда сотрудники предприятия собирались домой.

Вероятнее всего, для атаки на Брянск украинские боевики применили ПКР Р-360 «Нептун», предназначенные для нанесения ударов по надводным кораблям и наземным стратегическим объектам. Установка была принята на вооружение ВСУ в 2020 году. При этом тактико-технические характеристики ПКР «Нептун» точно совпадают с ТТХ советской ракеты Х-35. Особенностью украинской ракеты является боевая часть, оснащенная 150-килограммовым осколочно-фугасным снарядом.

Ранее при массированной атаке украинских дронов на химзавод ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли семь человек, еще не менее десяти получили ранения. Основные удары наносились по зоне производства и хранения. Кроме того, взрывы затронули и инфраструктуру завода — площадку автотранспорта и железнодорожный терминал. Под удар попали установки по производству аммиачной селитры, которая используется в производстве взрывчатки. Завод «Дорогобуж» обеспечивал около 10% от всего российского производства аммиачной селитры.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 18:54
    Очень плохо если 3-4 ракеты с такими зарядами, очень плохо.
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +1
      Сегодня, 19:49
      Если точно не могут сказать - 3 или всё же 4 поразили цели, то их могло быть и 5, и 6, и...
  2. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 18:54
    Одно из крупнейших предприятий в Брянске это машиностроительный завод...
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      +3
      Сегодня, 19:06
      Цитата: Grencer81
      Одно из крупнейших предприятий в Брянске это машиностроительный завод...

      Там много чего сохранилось с советских времëн... Похоже, - не всë смогли уберечь...
      1. Попуас Звание
        Попуас
        +4
        Сегодня, 19:19
        Я бы сказал...не уберечь, а развалить не успели при гребце на галерах
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +1
          Сегодня, 19:21
          Брянский машиностроительный никто не разваливал даже в 90-е.А теперь тем более.Там заказов только от РЖД на сотни миллиардов.
          1. Попуас Звание
            Попуас
            -2
            Сегодня, 19:24
            Ну а че...будут по базам Англии в Европе долбить или мынетакие как иранцы... wink
  3. 27091965i Звание
    27091965i
    -1
    Сегодня, 19:02
    Плохо это всё, вопрос только один, как отвечать будем и когда?
    1. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      +3
      Сегодня, 19:09
      вы не правильно ставите вопрос : не как отвечать будем ,а кто отвечать будет?
      1. 27091965i Звание
        27091965i
        +1
        Сегодня, 19:12
        Цитата: vitaliy20091959
        вы не правильно ставите вопрос : не как отвечать будем ,а кто отвечать будет?

        Не кто отвечать за это не будет, найдётся десяток причин для оправданий.
      2. Джексон Звание
        Джексон
        +1
        Сегодня, 19:25
        Тот, кто должен отвечать, на днях поздравил выдающихся женщин страны, подарил цветочки и опять ушёл в тень...
        1. Konnick Звание
          Konnick
          -1
          Сегодня, 19:28
          Цитата: Джексон
          Тот, кто должен отвечать, на днях поздравил выдающихся женщин страны, подарил цветочки и опять ушёл в тень...

          Еще покашлял и ушел
      3. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        0
        Сегодня, 19:34
        Цитата: vitaliy20091959
        вы не правильно ставите вопрос : не как отвечать будем ,а кто отвечать будет?

        Никто отвечать не будет.
    2. rusboris Звание
      rusboris
      +2
      Сегодня, 19:31
      На мой взгляд, слово «отвечать» в этом контексте не совсем подходит. На войне не отвечают, а сражаются. Цель — уничтожить ВСУ и ослабить экономический потенциал противника. Если экономический потенциал уже подорван, а ВСУ загнано в оборону, то к уничтожению логистики ещё не приступали. Сейчас самое время атаковать автомобильные и железнодорожные развязки, мосты и эстакады. По полям передвигаться весной невозможно. Как говорил Станиславский, «не верю!» Мне тоже не верится, что наши генералы не могут разрушить логистическую систему Украины. Похоже, какие-то влиятельные персонажи, сдерживают нашу армию. И по оценочному мнению, одного известного и во всем мире уважаемого человека - "Что надо делать с коррупцией? Вешать надо! - Но это не наш метод".
    3. Чужой...
      Чужой...
      +1
      Сегодня, 19:36
      Жестов доброй воли много...
    4. Каz Звание
      Каz
      +1
      Сегодня, 19:37
      Как отвечать? Все просто надо что-нибудь запретить и ограничить, все по классике
  4. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    +1
    Сегодня, 19:02
    https://t.me/milinfolive/168205
    Судя по всему, удар наносился ракетами Storm Shadow (SCALP-EG), а не "Нептунами", как было изначально предположено. Видео весь Интернет завален. Мда...
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:50
      Помню кое-кто грозился ударами по центрам принятия решений если натовское оружие будет падать на "старой" российской территории...
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 19:08
    Вероятнее всего, для атаки на Брянск украинские боевики применили ПКР Р-360 «Нептун», предназначенные для нанесения ударов по надводным кораблям и наземным стратегическим объектам.


    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 19:11
      alexboguslavski hi ,вот и как тут не материться????
  6. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    +2
    Сегодня, 19:10
    Если это действительно были Storm Shadow, то получается С-400 не могут наказать украинские военные самолеты за запуск таких ракет.
  7. vadivm59 Звание
    vadivm59
    +3
    Сегодня, 19:12
    бьют днём,что бы ещё и людей убить.зато мы,такие правильные, только по ночам долбим.когда работяг по минимуму.может хватит играться в добреньких.лупить и утром,и в обед ,и вечечером.что бы на работу боялись идти.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 19:14
    Губернатор Брянской области Богомаз заявил о наличии погибших при атаке ВСУ на Брянск.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 19:23
      Погибло два человека. Жертв могло быть намного больше, но ракета упала на автомобильную развязку не долетев до торгового центра.
  9. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 19:35
    Цитата: rusboris
    Похоже, какие-то влиятельные персонажи, сдерживают нашу армию.

    Я так думаю, что эти персонажи - Навальный, Стрелков, Алла Пугачёва и Ленин с бонбою...
  10. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 19:42
    Пора открывать Черниговское направление. Буду писать это до тех пор, пока внимание не обратят. Сумское и Харьковское открыли. Значит можно ещё один фронт открыть. Хуже думаю не станет. Ведь за 4 года СВО мы многое повидали, потеряли, стерпели, обсуждали, поэтому не вижу причин отказываться от данной затеи.
  11. bob03 Звание
    bob03
    +1
    Сегодня, 19:46
    ПВО у нас больше не прикрывает областные центры?
  12. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 19:49
    Во время смены бригады на территории завода находится наибольшее количество людей, поэтому выбор времени не случаен.