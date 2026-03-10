Скорый ответ: Иран нанес удары по аэропорту и ракетным установкам в Израиле
Иранский Корпус стражей исламской революции официально подтвердил серию ракетных ударов по целям за пределами страны. Под удар попали авиабаза Рамат-Давид на севере Израиля, международный аэропорт в Хайфе и ракетные пусковые установки в районе Бней-Брака к востоку от Тель-Авива. Более того, в КСИР заявили об атаках по объектам в Бахрейне, где дислоцированы американские силы.
Иранское командование подчеркивает: это не спонтанный обстрел, а планомерная работа по военной инфраструктуре противника. Все назначенные цели, по данным Тегерана, поражены баллистическими ракетами. В Израиле тем временем системы ПВО приведены в полную готовность, но официального подтверждения масштабов разрушений пока не поступало.
Параллельно с ударами по израильской территории Иран продолжает давить на логистику союзников Вашингтона. Удар беспилотника по району крупнейшего в Саудовской Аравии НПЗ в Рас-Тануре вынудил Saudi Aramco приостановить работу предприятия. Правда, в компании уже заявили, что завод готовится к перезапуску, а все производственные зоны безопасны. Но осадочек остался.
Цена вопроса для Ирана, впрочем, тоже высока. Минздрав страны обнародовал статистику: с 28 февраля, когда США и Израиль начали операцию против республики, ранения получили 15 тысяч иранцев. И это только те, кто попал в официальную статистику.
