Скорый ответ: Иран нанес удары по аэропорту и ракетным установкам в Израиле

Скорый ответ: Иран нанес удары по аэропорту и ракетным установкам в Израиле


Иранский Корпус стражей исламской революции официально подтвердил серию ракетных ударов по целям за пределами страны. Под удар попали авиабаза Рамат-Давид на севере Израиля, международный аэропорт в Хайфе и ракетные пусковые установки в районе Бней-Брака к востоку от Тель-Авива. Более того, в КСИР заявили об атаках по объектам в Бахрейне, где дислоцированы американские силы.



Иранское командование подчеркивает: это не спонтанный обстрел, а планомерная работа по военной инфраструктуре противника. Все назначенные цели, по данным Тегерана, поражены баллистическими ракетами. В Израиле тем временем системы ПВО приведены в полную готовность, но официального подтверждения масштабов разрушений пока не поступало.

Параллельно с ударами по израильской территории Иран продолжает давить на логистику союзников Вашингтона. Удар беспилотника по району крупнейшего в Саудовской Аравии НПЗ в Рас-Тануре вынудил Saudi Aramco приостановить работу предприятия. Правда, в компании уже заявили, что завод готовится к перезапуску, а все производственные зоны безопасны. Но осадочек остался.

Цена вопроса для Ирана, впрочем, тоже высока. Минздрав страны обнародовал статистику: с 28 февраля, когда США и Израиль начали операцию против республики, ранения получили 15 тысяч иранцев. И это только те, кто попал в официальную статистику.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +9
    Сегодня, 18:57
    До высшей расы с трудом начинало доходить, что это не Газа и не Хисбола. Где-то в бункере ржал натаньяху, он знал, что среди евреев де биллов на порядок больше, чем где-либо
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +3
      Сегодня, 19:44
      Тут хочешь не хочешь, а антисемитом потихоньку становишься. Пусть теперь даже не заикаются про холокост. Их преступления в Газе на ровне с рейхом стоят.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 18:58
    ну вот, и вам, сионисты, "весело" (с) прилетело.... не всё же время вам "веселиться" (с). веселье сейчас такое - и в ответ может вернуться
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 19:01
      Nexcom, да не ожидали ни Вашингтон ни Иерусалим такого ответа,думали как в прошлый раз Иран ответит и всё,а тут пошла другая "игра".
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 19:02
        ну мало ли что они там не ожидали....
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 19:03
          Nexcom,да обсчитались их аналитики,а может и ИИ сейчас же модненько разрабатывать операции через искусственный мозг.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 18:58
    Надеюсь за Брянск ответ наших тоже не заставит себя ждать.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 19:05
      Ага..ждите.. мыжнетакие.. recourse ..распылят удары ...и доложат ...скаответ за все дела... feel и на этом будут выжидать следующей атаки... hi
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 19:06
        Попуас hi , надеюсь что вы не правы, очень надеюсь.
        1. Попуас Звание
          Попуас
          +1
          Сегодня, 19:09
          На дела смотрите yes..а не словесы его hi ...
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 19:17
          ...я, кстати, очень надеюсь увидеть фотки в касках и форме новоиспечённых иудейских сынов и дщерей, защищающих свою новую Родину... вот прям за счетверённой зенитной установкой хочу увидеть их. чот как то они пафосно так нас послали, гордо обосновавшись там, а чот в рядах защитников их не видно. Скромничают что ли? lol

          зы я даже и не стану фамилии напоминать...
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 19:22
            Не, ну не до такой же степени? Чтоб, прям, за пулемётом. Можно и концерт дать, за полцены, как родным
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 19:24
              ...но в каске и форме, и устало так вытереть пот на сцене, скинуть каску и сказать - ох устали, отбивались от Шахедов по-полной... Но для публики - споём... Шекели готовьте и в каску складайте. lol
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 19:21
      Заставит. Да и не будет ответа никакого.
    3. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 19:31
      Цитата: Ропот 55
      Надеюсь за Брянск ответ наших тоже не заставит себя ждать.

      Они и по Донецку ударили .
  4. Doliva63 Звание
    Doliva63
    +2
    Сегодня, 19:01
    Интересно, как у них результативность по Израилю с его хваленым "куполом"?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:04
      это смотря с какой колокольни смотреть - каждый свое заявляет, одни про всё мимо и сбили, другие про всё попали... истина наверно как всегда где-то посередине...
  5. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 19:06
    Так на минуточку...Шёл 48-й год американских санкций против Ирана.Что творится, что делается...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:07
    По Хайфе прилетело ?Отрадно . Кстати сегодня мониторил маринтрафик .В Хайфе пусто / пусто - судов с российскими флагами нет ( в отличии от 12 ти дневной войны) ,зато в Тартусе и Латакии 5- 6 балкеров под Российским флагом и совсем не " река море" .Туда сюда шастают в полном грузу .Что возят ? Сладкий кукуруз ? bully
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:09
      tralflot1832 hi ,а может "цветочки " нового вида wink
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 19:12
      Как вечер так Трамп в топах ,брякнул четыре часа назад что то про деэскалацию нефть упала на 11% ,но вроде отыгрывает вверх - спекулянты не поверили - 89,95 $.
  7. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +5
    Сегодня, 19:08
    ПилиАть ... ПЯТЬ опреснительных завода в Израиле - пять - ну долбаните же и будет вам счатие ..
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 19:09
    Китайцы хорошо информируют и наводят, да еще и подтверждают. Без их наводки и разведки так точно не били бы. Дата центры, радары, нпз и прочее. Раньше иранцы работали только по площадям.
  9. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +3
    Сегодня, 19:12
    КСИР услышал мои молитвы:
    "Из всех целей для нас важнейшими являются порты и аэропорты." Пусть они дома посидят, посмотрят на фейерверки имени Нетаньяху.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +3
      Сегодня, 19:16
      Молитвы белгородских ещё бы услышали... feel
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +2
        Сегодня, 19:18
        Попуас +100. Вчера как раз с белгородцем переписывался. Народ уезжает.
        1. Попуас Звание
          Попуас
          0
          Сегодня, 19:21
          Похоже ,действительно, буферная зона по белгородской области будет проходить angry
  10. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 19:45
    Персам "респект и уважуха". Возят мордой по батарее и матрасов и израильтян. Стойкости вам, уважаемые!