В США заявили о разработке и испытаниях компактного лазерного оружия против БПЛА

В США представлено оружие лазерного типа, способное сбивать беспилотники. Разработка велась специалистами компании Lyocon и уже, как утверждается, прошла «кинетические» испытания.

Речь идёт о переносной лазерной установке, которая позволяет обнаружить и нейтрализовать дрон на расстоянии в несколько сотен метров. В компании говорят о том, что лазерная установка может интегрироваться даже с винтовкой, что позволяет использовать саму винтовку как оружие двойного назначения – и против живой силы, и против БПЛА.

Из презентации нового американского оружия:

Используется многоволновая система направленной энергии, работающая в зелёном, синем и инфракрасном диапазонах лазерного излучения, что позволяет нейтрализовать широкий спектр типов дронов.

Мощность, в зависимости от типа дрона, варьируется – от 1 до 10 ватт в узком пучке направленных волн.

Из презентация:

Точная коллимация позволяют лазеру оставаться сфокусированным и надёжным в изменяющихся условиях.

Представитель компании заявляет, что такое оружие способно защитить личный состав, транспортные средства и критически важную инфраструктуру от беспилотных угроз.

Добавляется, что сама по себе цель заключалась в разработке компактной модульной системы, способной обеспечивать эффективные оптические средства противодействия угрозам со стороны беспилотников, сохраняя при этом оперативную гибкость.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 19:06
    Ну суда про то как пингвинов имеют и В и НА испытания прошли не совсем удачно lol
  2. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 19:16
    10 Вт хватит для ослепления оптики (датчики, камеры) дрона и то при определенных условиях.
    -лазерная установка может интегрироваться даже с винтовкой,
    А стрелок не ослепнет, даже ели луч отразится?
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +1
      Сегодня, 19:24
      10 Вт хватит
      почему-то вспомнился анекдот про классные часы, но батарейки к ним в очень тяжёлом чемодане. А как с питанием к этому квантовому "преобразователю материи"?
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 19:16
    Их уже кучу напридумывали во всех странах, только дроны продолжают летать.
  4. olegff68 Звание
    olegff68
    +1
    Сегодня, 19:19
    Кто то учится на этой войне, а кто то не обучаемый.
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 19:20
    Ну посмотрим на эффективность и как покажет себя.
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:23
