Министерство обороны России подготовило законопроект, позволяющий использовать ВС РФ для операций за рубежом, направленных на экстерриториальную защиту российских граждан.В настоящее время правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила внесение соответствующего документа на рассмотрение Госдумы. Согласно предложенной военным ведомством законодательной инициативе, предполагается, что глава государства сможет отправлять военные подразделения для защиты граждан России за границей.Речь идет о случаях ареста или уголовного преследования российских граждан по решениям иностранных судов или международных органов, чьи полномочия Россия не признает. Таким образом, предложенный Минобороны документ фактически создает правовую основу для применения армии за пределами страны, если гражданина России попытаются арестовать или судить по решениям, которые Москва считает незаконными.Между тем дело арестованного в Польше по запросу Киева российского археолога Александра Бутягина доверили вести судье, ранее освободившему украинского террориста, обвиняемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Российский ученый был задержан в Варшаве в начале декабря прошлого года и до сих пор находится в польской тюрьме. На Украине Бутягина обвиняют в якобы незаконных археологических изысканиях в Крыму и требуют от польской стороны его экстрадиции и передачи украинским силовикам.

