Минобороны предлагает разрешить операции за границей для защиты граждан России

Министерство обороны России подготовило законопроект, позволяющий использовать ВС РФ для операций за рубежом, направленных на экстерриториальную защиту российских граждан.

В настоящее время правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила внесение соответствующего документа на рассмотрение Госдумы. Согласно предложенной военным ведомством законодательной инициативе, предполагается, что глава государства сможет отправлять военные подразделения для защиты граждан России за границей.



Речь идет о случаях ареста или уголовного преследования российских граждан по решениям иностранных судов или международных органов, чьи полномочия Россия не признает. Таким образом, предложенный Минобороны документ фактически создает правовую основу для применения армии за пределами страны, если гражданина России попытаются арестовать или судить по решениям, которые Москва считает незаконными.

Между тем дело арестованного в Польше по запросу Киева российского археолога Александра Бутягина доверили вести судье, ранее освободившему украинского террориста, обвиняемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Российский ученый был задержан в Варшаве в начале декабря прошлого года и до сих пор находится в польской тюрьме. На Украине Бутягина обвиняют в якобы незаконных археологических изысканиях в Крыму и требуют от польской стороны его экстрадиции и передачи украинским силовикам.
  1. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 19:29
    Не думаю,что глава государства подпишет такое разрешение.У него нынче один шаг вперед и два назад.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +7
    Сегодня, 19:29
    СМЕРШ это по нашему - давно пора ..
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 19:33
      Музыканты как бы то же могли (наш закон позволяет) - но это намного лучше - ведь еже чО за исполнителями (СМЕРШ) уже будет стоять государство (страна обладающая самым большим арсеналом ЯО) - вагнера в принципе не обладают такой поддержкой с тыла ...
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 19:42
      направленных на экстерриториальную защиту российских граждан.

      Террористическую безопасность граждан в России оказывается уже "обеспечили". (вспомним подрывы полицейских и генералов Мин. Обороны). А в недружественных странах это будет осуществить на грани фантастики.
  3. Александр Х Звание
    Александр Х
    +6
    Сегодня, 19:31
    Хорошая инициатива.
    Уже не первая. И это хорошо.
    Скорей бы инициативу о принятии закона о полной конфискации имущества у казнокрадов претворили в жизнь.
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 19:34
      Цитата: Александр Х
      Скорей бы инициативу о принятии закона о полной конфискации имущества у казнокрадов претворили в жизнь.

      Вы что, хотите, чтобы наши чиновники остались без штанов ? Быть у печки и не погреться ? На святое-то не посягайте.
      1. Александр Х Звание
        Александр Х
        +3
        Сегодня, 19:35
        Вы что, хотите, чтобы наши чиновники остались без штанов ? Быть у печки и не погреться ? На святое-то не посягайте.
        Да, я этого хочу.
        1. Альф Звание
          Альф
          -1
          Сегодня, 19:36
          Цитата: Александр Х
          Вы что, хотите, чтобы наши чиновники остались без штанов ? Быть у печки и не погреться ? На святое-то не посягайте.
          Да, я этого хочу.

          Я бы тоже хотел это увидеть, но...Все записано на бабку, внучку, Жучку...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 19:41
            Бастрыкин уже предложил - всё нафик конфисковывать: даже у родни, если что. Но как всегда, думские сидельцы все обосрамили...
            1. Альф Звание
              Альф
              +1
              Сегодня, 19:41
              Цитата: Nexcom
              Но как всегда, думские сидельцы все обосрамили...

              Кто бы сомневался...
          2. Александр Х Звание
            Александр Х
            +2
            Сегодня, 19:43

            Я бы тоже хотел это увидеть, но...Все записано на бабку, внучку, Жучку...

            Могу ответственно заявить (как бывший аудитор) , найти очень много из того, что записано на аффилированных лиц можно достаточно быстро.
            Ну, а если подсудимому посулить смягчение приговора и Высшую меру за деятельное раскаяние, заменить отсидкой, то и доступ к зарубежным счетам добровольно- принудительно предоставит и номера банковских ячеек с хранящимися в них ценностями...
            Была бы только политическая воля и соответствующее законодательство.
            1. Альф Звание
              Альф
              0
              Сегодня, 19:45
              Цитата: Александр Х
              Была бы только политическая воля и соответствующее законодательство.

              Так обычно все в это и упирается...
            2. Konnick Звание
              Konnick
              0
              Сегодня, 19:47
              Цитата: Александр Х
              Могу ответственно заявить (как бывший аудитор) , найти очень много из того, что записано на аффилированных лиц можно достаточно быстро.

              Ага, собственника аэропорта Домодедово быстро нашли? У меня знакомый директлр грузового Длмодедово даже не знал
    2. Million Звание
      Million
      +3
      Сегодня, 19:35
      При нынешней власти не примут.Тогда ведь и у своих придется конфисковывать,а это для них недопустимо.
    3. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 19:43
      закона о полной конфискации имущества


      Пчелы против мёда? Если вы от кого-то на верху услышите подобные инициативы, то знайте - это популизм предвыборный, не более.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 19:47
        al3x hi , Бастрыкин внёс законопроект в Г.Д. однако с фантастическим доводом отклонили вроде как.
  4. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 19:33
    Это по ходу к тому чтобы российские танкеры и вообще корабли отучить захватывать.Дельно...
    1. Джексон Звание
      Джексон
      +1
      Сегодня, 19:37
      Скорее попробовать припугнуть принятием этого закона. Не верю, что можем реально его применить в деле.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +1
        Сегодня, 19:38
        как говорится всё бывает в первый раз, президенты приходят-уходят, а Законы остаются
  5. ученый Звание
    ученый
    +2
    Сегодня, 19:37
    Интересно, а в защиту граждан России будет входить уничтожение организаторов терактов?
    Или цель этой инициативы эвакуация деток олигархов и высокопоставленных сотрудников из борделей и казино за государственный счет и риском для жизни кадровых военных.
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 19:38
    Цитата: Million
    Не думаю,что глава государства подпишет такое разрешение.

    Потому, что "гарант" не иранец. Решительность - не его конёк.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 19:39
    Министерство обороны России подготовило законопроект, позволяющий использовать ВС РФ для операций за рубежом, направленных на экстерриториальную защиту российских граждан.

    Давно пора!
  8. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 19:41
    Очень правильное предложение. Давно пора. Дабы всякие политические упыри спокойно не дышали, совершив очередную гадость в адрес России
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:47
    Только один вариант ,в том же Берлине не отдадите Штирлица Исаева ,бьём ракетой по Рейхстагу .Российская эвакуиционная выезжает .А по другому как ?
  10. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 19:47
    Инициатива хорошая, но, как и новая ядерная доктрина, завязана на личное решение президента РФ. Хотя такое право и раньше у него было по закону "Об обороне". Курирует инициативу Цивилёва, так что примут депутаты соответствующие поправки куда надо.
  11. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 19:50
    Странно, что это давно не сделали. Какой такой павлин мавлин закон, жизни граждан РФ в приоритете должны быть.