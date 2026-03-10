Мерц публично выразил беспокойство по поводу возможных результатах войны в Иране

Мерц публично выразил беспокойство по поводу возможных результатах войны в Иране


Берлин публично обозначил «красные линии» в ближневосточном конфликте. Канцлер Фридрих Мерц, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, заявил: Германию не устраивает сценарий уничтожения иранской государственности по образцу Ливии или Ирака.



Разрушение Тегерана, по словам Мерца, напрямую ударит по безопасности ФРГ, энергоснабжению и спровоцирует миграционный кризис. Европе нужен «стабильный и жизнеспособный Иран» – как бы парадоксально это ни звучало на фоне бомбардировок.

Причина такой нервозности проста: в Вашингтоне и Тель-Авиве, как с тревогой констатирует канцлер, отсутствует совместный план по завершению кампании.

Операция, начатая в конце февраля, грозит стать «бесконечной войной», а ее последствия – ростом цен на энергоносители и хаосом – лягут на Европу. Отсутствие внятной стратегии у «старших партнеров» грозит обернуться для Германии не просто экономическими трудностями, а полномасштабным кризисом.

Мерц признает: он разделяет многие цели союзников, но их стратегическая неопределенность заставляет Берлин лихорадочно вести переговоры с НАТО и региональными партнерами в поисках выхода. Пока США и Израиль обмениваются ударами с Ираном, Германия пытается понять, как в очередной раз не оказаться на пепелище чужой войны.
  1. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 20:23
    A na podporu dostat Ukrajinu do chaosu je chování Německa v pořádku? U Iránu to najednou vadí. Merz by měl navštívit doktora.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +10
      Сегодня, 20:23
      А допустимо ли поведение Германии, поддерживающей хаос на Украине? Внезапно это стало беспокоить Иран. Мерцу следует обратиться к врачу.
      1. Сергей Киракосян Звание
        Сергей Киракосян
        0
        Сегодня, 21:15
        Раньше был только "Нюрнберг", а скоро будут "Нюрнберг" и "Чикаго".
        Каждому достанется по "делам Эпштейна"!
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 22:24
          Проклятие Каддафи. Оно продолжает действовать.
          ЕС обречён.
          Но когда на месте ЕС возникнет Европейский Халифат, связи России с ЕС восстановятся.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 21:45
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Внезапно это стало беспокоить Иран. Мерцу следует обратиться к врачу.

        Человека убежавшего из психиатрической лечебницы, нормальному человеку не понять.
    2. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 21:20
      Цитата: Jsem_CZEKO68
      A na podporu dostat Ukrajinu


      Не поддерживающая, а в рядах организующих!

      Германия пытается понять, как в очередной раз не оказаться на пепелище чужой войны


      Как она пытается понять, если с самого начала нацистким метастазом все организовывала и поддерживала??? Типичный бюджетный вариант реваншизма 30-х! am
  2. olbop Звание
    olbop
    -1
    Сегодня, 20:25
    Германию не устраивает сценарий уничтожения иранской государственности по образцу Ливии или Ирака.

    Ну наконец то, хоть одного проняло, что это палка о двух концах.
    Недавно где-то встречал инфу, что в Германии мигрантов всех сортов чуть ли не 30 млн., в том числе из Ливии и Ирака. А это уже опасный рубеж. вот Мерц и засуетился..
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 21:40
      На самом деле все просто. Он настолько ненавидит Россию, что готов выбрать Иран, но чтобы с России не снимали санкции по топливу. А если с Ираном война будет продолжаться то европейцы реально могут на поклон к России пойти.
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 20:26
    Фошист после Сталенградской битвы ..... засомневался lol
    1. VicVic Звание
      VicVic
      0
      Сегодня, 22:24
      Сталин. Битва Сталинградская
  4. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:34
    Трамп же предложил ударить по Германии?
    И мерц заменжевался как-то, не поддержал, конечно, но и не протестовал. Так, отстраненно как-то отнесся. Думает Трамп шутит? По -моему он никогда не шутит, серьезный такой дядя...
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 21:22
      Цитата: faterdom
      И мерц заменжевался как-то, не поддержал, конечно, но и не протестовал


      Это когда за каждый самолет люфтваффе отчисления шли в сашай? wassat
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 20:35
    Тож попа , как у этой фрр- де- ляйден, ни как ее это имя на подкорке не отложится, подмерзать начала?
    Нашел фор дер Ляйен.... Господя как она с ним живет?
  6. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 20:38
    Метания Мерца это чисто его душевные проблемы. Ни Израиль, ни полосатые на эти стенания не обратят внимание. Просто его в очередной раз вызовут в Вашингтон и укажут его место на коврике у двери хозяина. Германия уже показала себя как собачонку - кинут косточку и молчи. А если косточки нет, то команда фу, и попробуй ее не выполнить, сразу по ушам получишь. Из великой нации сделали ручную собачонку.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:43
      а лучше было бы если из Германии очередного волкодава взрастили бы и науськали опять на нас? уж лучше там пусть громкая моська будет, чем адский зверо-пёс. Моське дал под зад и она отлетела и утихла, а со зверо-псом ещё как-то справляться придётся...
  7. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:47
    Разрушение Тегерана, по словам Мерца, напрямую ударит по безопасности ФРГ, энергоснабжению и спровоцирует миграционный кризис.

    США бомбит Иран, а целью является именно Европа.
    Трамп хочет добить старушку и это у него получается.
  8. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 20:47
    Разрушение Тегерана, по словам Мерца, напрямую ударит по безопасности ФРГ, энергоснабжению и спровоцирует миграционный кризис. Европе нужен «стабильный и жизнеспособный Иран» – как бы парадоксально это ни звучало на фоне бомбардировок.
    Очередная попытка с кем-то договориться в Иране - пока Трамп не договорился с соседями Ирана, кому отойдут куски Ирана, особенно острова в Персидском заливе.
    Попытка провалится, поскольку в Иране только военных минимум три сорта, плюс религиозные лидеры, плюс параллельно - условно светские лидеры. Плюс регионалы. Нет "единого центра принятия решений", к сожалению, а к согласию они все не смогут прийти.
    А Трампа устроит Иран как "Ливия/Сирия на минималках", лишь бы соседи Ирана были довольны. Никому не будет интересно, что там твориться будет. А о Харк (вся нефть на экспорт), наверное, саудитам/их прокси отдадут (не зря же они в самолет для Трампа вложились)....
    request
    1. лесничий Звание
      лесничий
      0
      Сегодня, 20:57
      Вы наверное меня не поняли. Я написал отзыв на статью, что Мерц там чем-то озабочен. Так я о том и написал, что его беспокойство никому не интересно. Вот в чем смысл. А то, что там в Иране творят евреи и полосатые без оглядки на другие страны, так это и коню понятно. Просто не нужно отходить от темы и переворачивать в свою сторону. Сейчас Штаты делают то, что считают нужным и им по барабану мнение несогласных, иначе как в фильме "отключим газ".
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        0
        Сегодня, 21:23
        Вы наверное меня не поняли.
        Не то чтобы не понял - даже не читал... даже и в планах не было...
        request
    2. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Сегодня, 21:48
      Самолет Трампу вообще-то Катар подарил.
    3. D16 Звание
      D16
      0
      Сегодня, 21:49
      А Трампа устроит Иран как "Ливия/Сирия на минималках", лишь бы соседи Ирана были довольны.

      Соседи Ирана будут довольны, если амеры уберутся восвояси и прекратят бросать камни из их "стеклянных домов", а воевать за интересы Трампа точно никто из них не станет. Вопрос лишь в том, сколько времени Иран будет кошмарить евреев и американские базы, до которых сможет дотянуться. И сможет ли прокачать и натренировать ПВО по "бразильской системе" winked .
      А о Харк (вся нефть на экспорт), наверное, саудитам/их прокси отдадут

      Думаете нефть зарождается в погрузочных терминалах, как электричество в розетке? lol
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 20:49
    Ааа, понимает уже, я недавно писал об этом, что "сделать Америку снова великой" они хотят за счёт деградации Евразии, а это можно устроить, задушив промышленные страны Евразии дефицитом нефти и нереально высокими ценами на неё. В картине мира Трампа, видимо, МАГА это ситуация мира после 2-й мировой, когда Европа, Япония, СССР разрушены войной, в Китае ещё гражданская война, люди и капиталы бегут в Америку, как в единственную оставшуюся нормальную страну, которая на этих проблемах и наживается. Это взгляд с той стороны на Евразию laughing
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 20:51
    Койка в палате номер шесть свободна, рядом с Трампом и Микроном......
  11. agel26r Звание
    agel26r
    0
    Сегодня, 21:12
    Так на то и расчет, яйцеголовый вы "наш" fool
  12. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    -1
    Сегодня, 21:12
    Гегемонизм, это тебе не рулька по баварски со шнапсом и баварским!
    Езжай на поклон к хозяину за океан и разговаривай с уважением!!!
  13. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 21:43
    Берлин публично обозначил «красные линии» в ближневосточном конфликте. Канцлер Фридрих Мерц, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, заявил: Германию не устраивает сценарий уничтожения иранской государственности по образцу Ливии или Ирака.

    Вот адиот, ты же сам этого хотел, а когда паяльник в попу, орать начал.