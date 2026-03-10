МИД Ирана обвинил Евросоюз в лицемерном молчании на фоне атаки на страну
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выступил с резким обращением к Урсуле фон дер Ляйен, в котором фактически обвинил Брюссель в соучастии в военных преступлениях. Суть претензий: европейская бюрократия, сделавшая карьеру на поддержке «неправильной стороны истории», сегодня отмывает репутацию США и Израиля, закрывая глаза на гибель мирных иранцев.
Багаи напомнил о том, что Брюссель предпочитает не замечать. О более чем полутора сотнях погибших детей в Минабе. Об ударах по больницам, нефтяным объектам и жилым кварталам. О бомбардировках пожарных станций и штаба дипломатической полиции – то есть по объектам, которые в любой правовой системе имеют защищенный статус. Голос Евросоюза, столь громкий в других конфликтах, в этом случае оказался предусмотрительно убавлен.
В Иране такое молчание квалифицируют однозначно: позиция, не осуждающая преступление, автоматически становится индульгенцией для преступника. И судя по реакции в европейских соцсетях, миллионы пользователей с этим выводом согласны.
Фон дер Ляйен, привыкшая вещать от имени «ценностей», теперь вынуждена знакомиться с мнением налогоплательщиков под собственными постами в социальных сетях.
