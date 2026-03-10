МИД Ирана обвинил Евросоюз в лицемерном молчании на фоне атаки на страну

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выступил с резким обращением к Урсуле фон дер Ляйен, в котором фактически обвинил Брюссель в соучастии в военных преступлениях. Суть претензий: европейская бюрократия, сделавшая карьеру на поддержке «неправильной стороны истории», сегодня отмывает репутацию США и Израиля, закрывая глаза на гибель мирных иранцев.



Багаи напомнил о том, что Брюссель предпочитает не замечать. О более чем полутора сотнях погибших детей в Минабе. Об ударах по больницам, нефтяным объектам и жилым кварталам. О бомбардировках пожарных станций и штаба дипломатической полиции – то есть по объектам, которые в любой правовой системе имеют защищенный статус. Голос Евросоюза, столь громкий в других конфликтах, в этом случае оказался предусмотрительно убавлен.

В Иране такое молчание квалифицируют однозначно: позиция, не осуждающая преступление, автоматически становится индульгенцией для преступника. И судя по реакции в европейских соцсетях, миллионы пользователей с этим выводом согласны.

Фон дер Ляйен, привыкшая вещать от имени «ценностей», теперь вынуждена знакомиться с мнением налогоплательщиков под собственными постами в социальных сетях.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 20:02
    ..не ну нашли к кому обратиться... вообще...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 21:39
      Она "моральная сирота"-ни стыда, не совести.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 20:02
    к Урсуле фон дер Ляйен

    Да с неё, как с гусыни вода....
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:08
    Урсуле сначала надо выбить все зубы ,а потом с ней разговаривать Урсула уже обвинили руководство Ирана во всех грехах .Мужчине женщину бить нельзя ,пусть её отварит женщина.
    1. К-50 Звание
      К-50
      +2
      Сегодня, 20:38
      Цитата: tralflot1832
      пусть её отварит женщина.

      Варёная женщина? belay
      Наверное не вкусно. request laughing
      Это у нас женщину не прилично мужчине наказывать физическим воздействием. Там, у них, наверное настолько "равноправие", что они не обращают внимание, когда это делают "беженцы". request
    2. Обычный Звание
      Обычный
      +3
      Сегодня, 21:12
      Ее бить можно, от женщины там мало что присутствует, разве что первичные половые признаки, но по духу, это бесполое существо.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 21:26
      Мужчине женщину бить нельзя ,пусть её отварит женщина.

      Такую можно и нужно.
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 20:10
    Где же коалиция желающих помочь Ирану, остановить агрессоров?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 20:15
      Все при делах. Одни шлют телеграммы и политически поддерживают, другие гневно осуждают агрессоров, третьи сидят на берегу реки и ждут когда проплывёт труп врага. Все заняты делом - не беспокойтесь.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +1
        Сегодня, 20:23
        БРИКС, ШОС, многополярный мир, вот это всё. Вот так и перебьют нас поодиночке когда-нибудь
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 20:25
          да Доня на все это дааавно уже положил свой болт и творит что хочет..
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 20:30
          Ну вы ещё про ОДКБ вспомните. Вон статья - не наша война, ну а судя по ЦАО там и СВО не "их" война request
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            0
            Сегодня, 20:36
            Может, лучше в НАТО вступить laughing
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +2
              Сегодня, 20:45
              Мне вот интересно - у начальника росгвардии Золотова внук давно в Британии живёт, если Король скажет - за кого пойдет воевать? recourse
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 20:48
                скорей всего там сразу свинтят от такого предложения повоевать... и, может быть, сразу воспылают любовью к Родине и родителям....
                а может и нет. request
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  0
                  Сегодня, 21:23
                  Скорее вспомнят о других странах содружества, типа Новой Зеландии или Багамов, чем в Россию переедут
                2. частное лицо Звание
                  частное лицо
                  0
                  Сегодня, 21:30
                  скорей всего там сразу свинтят от такого предложения повоевать... и, может быть, сразу воспылают любовью к Родине и родителям....
                  а может и нет.

                  А если как раз скажут воевать против России ?
        3. Тарелка Звание
          Тарелка
          +1
          Сегодня, 21:39
          Цитата: gribanow.c
          БРИКС, ШОС, многополярный мир, вот это всё. Вот так и перебьют нас поодиночке когда-нибудь

          В многополярном мире все и есть как раз по одиночке. Каждый за себя. Никаких общепринятых глобальных правил. Никакого глобального регулирования. Если хотите образец многополярного мира, то смотрите в 19-й век и умножайте его на мощь современных технологий.
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 20:12
    МИД Ирана обвинил Евросоюз в лицемерном молчании на фоне атаки на страну


    Ну назвал МИД Ирана черное черным а белое белым ... и что ???? - только ракетными ударами закрытием пролива - потоплением вражих танкеров - можно добиться от этих тварей понимание их не правоты ...
  6. Lako Звание
    Lako
    +1
    Сегодня, 20:28
    Ладно, официальные лица ЕС. От этих ничего другого, никто и не ждал. Но где, все эти многочисленные общественные, миротворческие, "независимые" организации и фонды. Как то дружно, они все, языки в задницу втянули.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 21:32
      Как то дружно, они все, языки в задницу втянули.

      Ну как же не тот случай. Доллар правит Миром .
  7. Тарелка Звание
    Тарелка
    -5
    Сегодня, 20:56
    Достали уже со своим соплежуйством эти иранцы. Только и могут, что жаловаться. Ни одного существенного удара по Штатам и их союзникам так и не произошло. Центры принятия решений целы. Свет в Тель-Авиве и Вашингтоне горит. Красные линии! fellow
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 21:10
      P.S. Извиняюсь за неточность. В Иране приняты флаги, а не линии. hi
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 21:12
        Цитата: Тарелка
        P.S. Извиняюсь за неточность. В Иране приняты флаги, а не линии. hi

        Красные
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +1
          Сегодня, 21:13
          Причём буквально.
          Я видел ещё такие забавные формулировки - "флаг терпения", "флаг великого терпения". Как-то так.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 21:36
      Ни одного существенного удара по Штатам и их союзникам так и не произошло.

      Чем ударить ссаными тряпками ? Вон америкосы даже свой авианосец на безопасное расстояние отогнали. Против Иранских ракет работает одна из сильнейших ПВО.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 21:41
        Не знаю, отогнали они его или нет, но ни одного успешного удара ни по одному американскому кораблю не произошло.
        Цитата: частное лицо
        Против Иранских ракет работает одна из сильнейших ПВО.

        А это вообще уже походит на жалобы а-ля "против нас всё НАТО".
  8. Shkodnik65 Звание
    Shkodnik65
    0
    Сегодня, 21:04
    Настало время, когда дипломатии, как некой силе приходит конец. Сейчас котируется только тот, у кого есть сила в виде ВС и мощного вооружения. Ким не даст соврать good
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 21:41
    Суть претензий: европейская бюрократия, сделавшая карьеру на поддержке «неправильной стороны истории», сегодня отмывает репутацию США и Израиля, закрывая глаза на гибель мирных иранцев.

    А зачем далеко ходить, когда бомбили Югославию, а это территория Европы, ни одно государство не сказало что это геноцид и варварство, но сколько стран Европы участвовало в этом геноциде и не одного не было против. А Здесь Иран, а не Европ.
    Капитализм, это зверь в овечьей шкуре.
    А чем мы лучше, мы тоже капитализм.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 22:14
      "Чем мы лучше?". Русь - катехон...