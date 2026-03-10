Уиткофф: Русские сказали Трампу, что не передавали разведданные Ирану

Спецпосланник президента США по «урегулированию» иранского (и украинского) кризиса ответил на вопросы американских журналистов. Один из вопросов касался вчерашнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

По словам Стива Уиткоффа, в ходе телефонных контактов был затронут вопрос получения Ираном разведывательных данных.



Американский спецпосланник:

Я могу сказать, что во время разговора с президентом (Трампом) русские заявили, что они не передавали Ирану разведданные. Так они сказали. Можем ли мы поверить им на слово, понимаете ли... Но они именно так сказали.

Напомним, что ранее в американской прессе стала обсуждаться тема о том, кто же предоставляет разведданные Тегерану. «Сошлись на мнении», что это делают Россия и Китай.

При этом совершенно не понятна, эта «рефлексия» американских СМИ. Или, по их глубокому убеждению, если кто-то кому-то и может передавать разведданные, так это США Украине? Вашингтон и не скрывает того, что продолжает делиться с Киевом разведданными.

Соответственно, даже если бы Россия делилась данным с Ираном, а какое до этого дело США? Ведь Россия же в любом случае не является стороной иранского конфликта, как США, по их собственным словам, не являются стороной конфликта на Украине, не правда ли…

Журналистка поинтересовалась у Уиткоффа, как он видит возможное окончание войны против Ирана. Спецпосланник Трампа заявил:

Я не знаю.

Напомним, что это именно во время переговоров, в которых участвовал Уиткофф и зять Трампа Кушнер, начались военные атаки США и Израиля на Иран.
  1. Nik2013 Звание
    Nik2013
    +17
    Сегодня, 20:51
    Если это правда, то позор в джунглях
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +8
      Сегодня, 21:15
      Цитата: Nik2013
      Если это правда, то позор в джунглях


      Я смотрю тут все забыли вторую половину 80-х, где сливали то, что было НЕВОЗМОЖНО слить и куда более серьезные дяденьки в куда более серьезной державе. Партийная элита предавая Родину тогда не имела капиталов на иносчетах и семьи не жили за бугром! hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -1
        Сегодня, 21:29
        А бывшие, так сказать республики нас не предали? Как по вашему слили.... Вот и кушайте свою независимость..... На поклон в НАТО бегёте.....
      2. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Сегодня, 21:32
        Цитата: lubesky
        Партийная элита предавая Родину тогда не имела капиталов на иносчетах и семьи не жили за бугром! hi

        Но очень этого хотела.
        А виноват в перерождении партии кукурузник в вышиванке, да будет проклято имя его до тепловой смерти Вселенной.
    2. Обычный Звание
      Обычный
      +2
      Сегодня, 21:18
      С чего бы это должно быть позором? Потому что вы так сочли? Или надо на всю ивановскую орать что мы что-то предоставляем? Вы когда сексом занимаетесь (если конечно занимаетесь), тоже всем на улице рассказываете как это происходило?
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Сегодня, 22:28
        Цитата: Обычный
        Вы когда сексом занимаетесь (если конечно занимаетесь), тоже всем на улице рассказываете как это происходило?

        Кстати да, вспомнился случай из студенческой юности.
        По случаю очень жаркой майской погоды окна во всех трех общагах буквой "П" были открыты. Примерно в час ночи из одного окна прозвучала неимоверно пронзительно-громкая и подробная речь, в литературном переводе- "Я сегодня впервые совокупился с настоящей женщиной...".
        Вот всех разбудил, а никто на него не обиделся. Только порадовались.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 21:33
      Nik2013
      Сегодня, 20:51
      Если это правда, то позор в джунглях

      hi Какой такой позор?
      Называется поточный метод и разделение труда.
      Украли Мадуро. Покусились на Гренландию.
      Подошла очередь Кубы.
      Пентагон+ Моссад+ ЦРУ разрабатывают план.
      Иврэйцы зятьковы-витьковы ведут переговоры.
      По свистку начинается действие.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 21:46
      Цитата: Nik2013
      Если это правда, то позор в джунглях

      Один еврей сказал, тестю еврея.
    5. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      -1
      Сегодня, 22:38
      Если это правда, то позор в джунглях


      Хоспапдя какой вы наивный человек ...политика - это 50 % крови а 50 % дерьма .... в данном случае
      Русские сказали Трампу, что не передавали разведданные Ирану
      это антоним ...
      Впрочем Я уже писал здесь Россия также не передает Ирану данные спутниковой разведки как и сешеасты не предают данные спутниковой разведки Украине laughing
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +10
    Сегодня, 20:52
    ...мы уже перед Доней и его кодлой отчитываемся - помогаем мы или нет дружественным нам государствам?!!

    сегодня день офигеваний что ли?? belay

    да что там наверху происходит, чорт возьми???
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +7
      Сегодня, 21:02
      ...мы уже перед Доней и его кодлой отчитываемся - помогаем мы или нет дружественным нам государствам?!!
      сегодня день офигеваний что ли?? belay
      да что там наверху происходит, чорт возьми???

      Их спросили, они ответили, вы возбудились.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 21:35
        Цитата: Tagan
        Их спросили, они ответили, вы возбудились.

        Это было хорошо сказано:) yes
    2. Наводлом Звание
      Наводлом
      +3
      Сегодня, 21:07
      Трамп спросил, будучи уверен, что он в своём праве.
      Получил ответ, означающий ровно обратное.
      И все это понимают.
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 21:27
      Цитата: Nexcom
      ...мы уже перед Доней и его кодлой отчитываемся - помогаем мы или нет дружественным нам государствам?!!

      а вы реально всему верите, что на заборе написано?!
    6. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:45
      Цитата: Nexcom
      да что там наверху происходит, чорт возьми???

      Фото не врёт.
      Как сообщило информационное агентство РИА "Новости", президент России Владимир Путин наградил главного раввина России Берл Лазара орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени. Пикантность ситуации состоит в том, чтораввин (еврейский священник) был награжден орденом, который имеет форму христианского креста.
      Напомним, что Берл Лазар родился в Италии,

      И уже в апреле 2025 горда;
      Российский лидер Владимир Путин наградил главного раввина России Берл Лазара Орденом Почета, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    -2
    Сегодня, 20:53
    Трамп на втором плане . . Путин его уволил? recourse
  4. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +1
    Сегодня, 20:59
    Либо соврали, либо действительно не предоставляли.
    Либо Кремль мертв, либо еще барахтается.
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 21:09
      Это не враньё.
      Это дипломатия.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 22:01
      Цитата: Иван Иванов_36
      Либо соврали, либо действительно не предоставляли.
      Либо Кремль мертв, либо еще барахтается.

      Сейчас всё расскажем и во всём признаемся ..Омэрыганьци раскатали губищи ... до колен ... . Есть хорошая считалка детская русская считалка - - «Да» и «нет» не говорите, Черный с белым не берите!" и идите , идите , идите к ипонской маме .
  5. Тарелка Звание
    Тарелка
    -6
    Сегодня, 21:01
    Так, подождите, а зачем вообще Ирану чья-то помощь? У него ведь свои группировки спутников ДЗЗ, навигации и так далее, своя космическая программа с большой номенклатурой ИСЗ. У него ведь не так всё развалено, как в России. Это Иран вообще должен нам давать данные для наведения по Украине! Где иранские данные? Не дали? Какие же они трусы... боятся окрика из Вашингтона, ай-яй-яй.
  6. Русь Звание
    Русь
    +3
    Сегодня, 21:03
    А что бейсболку красную сорвали? Теряет позиции?
  7. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +4
    Сегодня, 21:05
    Джентельменам верят на слово... И тут у меня карты как попёрли!
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:07
    Какой то день сегодня запутанный - а давайте разнесём Иран в хлам ,другой который вчера Путину звонил, порет чушь ,весь день .Уиткофф вообще говорит Я не знаю .Только Иран похоже знает чем закончится .Всё победили.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 21:09
      Иран знает.... Сказал же.... wink
      1. Русь Звание
        Русь
        +1
        Сегодня, 21:19
        Здесь все от мене зависит... «Формула любви» к/ф.....
  9. newtc7 Звание
    newtc7
    +8
    Сегодня, 21:08
    Если правда не передавали - то идиоты. Если передавали но зачем-то пытаются скрывать - тоже идиоты. Так и так, со своим вечным терпильством уже достали просто, отвращение одно. Даже если не передавали надо было сказать «да Дональд, мы им поставляем 100% разведданных, и будем делать это и дальше, как и всем остальным твоим врагам ровно до тех пор пока ты передаешь данные Украине».
    Наша политика … fool
    1. Обычный Звание
      Обычный
      +1
      Сегодня, 21:27
      Идиот, крайняя стадия олигофрении, после дебила и имбицила. Не могущий самостоятельно передвигаться и имеющий словарный запас не более тридцати слов. Это буквально. Если иносказательно, то эти самые как вы выразились "идиоты" ведут себя абсолютно правильно, потому что в таких делах не орут на каждом углу. Единственное где мы можем вести и говорить открыто, это КНДР, с кем подписаны все соответствующие документы.
      Напомните мне, и всем остальным, если допустить что Иран нам поставлял Шахеды/Герани, он где-то об этом открытом заявлял? Был бы благодарен вам если бы вы мне дали ссылку на такую заметку, где Иран бахвалится этим.
  10. Black_PR Звание
    Black_PR
    +4
    Сегодня, 21:09
    ..."Уиткофф: Русские сказали Трампу, что не передавали разведданные Ирану"... Но при этом нахально улыбались и перешёптывались...)
  11. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 21:12
    Русские сказали Трампу, что не передавали разведданные Ирану

    Да, мы не передавали. Мы продавали. Интересно, а что еще делать бедным россиянам, обложенным с ног до головы санкциями? У нас из-за них экономика лежит на дне. Может, вы наши активы разморозите? Нет же, не дождемся от вас! Поэтому приходится продавать всё, что есть. Можем и вам продать разведданные. Купите? А вот иранцы - покупают! У нас ТО-ВА-РО-О-БО-РОТ! --
    -- вот примерно так должен отвечать наш Верхоглавком на все претензии. А Путин наоборот, типа "нам санкции по одному месту!" Это неправильная тактика! Нужно прибедняться и жаловаться, а не надуваться и пыжиться. Так выгоднее для России.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:12
    Вот если Иранцы попадут в авианосец США ,тут нам конечно неотвертется .
  13. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 21:15
    Мамой клянемся и зуб даём что не передавали
    Израиль всем наглядно показал чего стоят честность и порядочность
  14. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +5
    Сегодня, 21:23
    Тут наш Гарант скорее всего не врёт своим Партнёрам . Он может своему населению наврать ( про неповышение пенсвозраста например) но не Партнёрам.
    Однако его Партнёры , нехорошие редиски , эту честность не ценят и регулярно его самого обманывают хады. am
  15. teo28
    teo28
    0
    Сегодня, 21:27
    Такое впечатление, что за пару десятков лет, все забыли (Включая участников ВО, не малолеток)... Сильный ВСЕГДА прав.
  16. helicop-man Звание
    helicop-man
    0
    Сегодня, 21:30
    Надо было ответить сионистской Утке: "Вас это "неёберт" или на инглише near bird - около птицы"
  17. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 21:30
    "ранее в американской прессе стала обсуждаться тема о том, кто же предоставляет разведданные Тегерану"
    Пусть у себя ищут "крота" yes
  18. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 21:37
    А нельзя было так: клянусь жизнью и здоровьем Трампа и Нетаньяху ничего не было. А если вру, то пусть они сдохнут.
  19. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +3
    Сегодня, 21:37
    Уиткофф: Русские сказали Трампу, что

    Сначала Уиткофф сказал, что он чего-то там сказал русским. Сейчас Уиткофф сказал, что русские что-то сказали Трампу. При этом, никто не знает, что на самом деле сказал он сам и что сказали русские и сказали ли вообще что-нибудь. Что не помешало народу расколбаситься почти на четыреста комментариев под первой новостью и, надо полагать, ничто не помешает сделать то же самое под второй...
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:37
    В Ормуз идёт караван судов среди них под Российским флагом Lady Marina ( ro ro Cargo) Вроде она во главе каравана .( двойная локация ).
  21. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 21:41
    русские заявили, что они не передавали Ирану разведданные

    А глаза такие честные-честные...
  22. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +3
    Сегодня, 21:50
    РФ передаёт разведданные Ирану? РФ проспала наступление в Курскую Область, а тут , оказывается, вон оно шо!
  23. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 21:52
    - Они точно не мошенники.
    - Откуда вы это знаете?
    - Они мне сами сказали.
  24. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 21:53
    -Штирлиц, ваши отпечатки найдены на чемодане с рацией русской шпионки, а наш человек Клаус
    куда-то исчез во время вашей поездки в Швейцарию...
    -Да пошел ты на...., собака фашистская ! - уклончиво ответил Штирлиц.
  25. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 22:01
    Я вообще не понимаю смысл этой статьи. Коли каравай мой, то с кем им поделиться, а с кем нет это мое личное дело.
  26. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 22:03
    Это ошибка. Ниче се матрасники лохлам передают данные , мы нет. Игра в одни ворота,
  27. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 22:13
    Обещать не значит жениться)))))
  28. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 22:31
    Я могу сказать, что во время разговора с президентом (Трампом) русские заявили, что они не передавали Ирану разведданные.
    Русские сказали, что иранцы и так все знают.
  29. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 22:40
    Надеюсь, вы сообщите им местоположение новейших радаров THAAD AN/TPY-2.
  30. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Сегодня, 22:41
    Мы Ирану никаких разведданных не передавали. Правда, правда. Мы в Китай их отправили, а что они с ними сделали мы не знаем request