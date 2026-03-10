Я могу сказать, что во время разговора с президентом (Трампом) русские заявили, что они не передавали Ирану разведданные. Так они сказали. Можем ли мы поверить им на слово, понимаете ли... Но они именно так сказали.

Я не знаю.

Спецпосланник президента США по «урегулированию» иранского (и украинского) кризиса ответил на вопросы американских журналистов. Один из вопросов касался вчерашнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.По словам Стива Уиткоффа, в ходе телефонных контактов был затронут вопрос получения Ираном разведывательных данных.Американский спецпосланник:Напомним, что ранее в американской прессе стала обсуждаться тема о том, кто же предоставляет разведданные Тегерану. «Сошлись на мнении», что это делают Россия и Китай.При этом совершенно не понятна, эта «рефлексия» американских СМИ. Или, по их глубокому убеждению, если кто-то кому-то и может передавать разведданные, так это США Украине? Вашингтон и не скрывает того, что продолжает делиться с Киевом разведданными.Соответственно, даже если бы Россия делилась данным с Ираном, а какое до этого дело США? Ведь Россия же в любом случае не является стороной иранского конфликта, как США, по их собственным словам, не являются стороной конфликта на Украине, не правда ли…Журналистка поинтересовалась у Уиткоффа, как он видит возможное окончание войны против Ирана. Спецпосланник Трампа заявил:Напомним, что это именно во время переговоров, в которых участвовал Уиткофф и зять Трампа Кушнер, начались военные атаки США и Израиля на Иран.