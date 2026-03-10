Уиткофф: Русские сказали Трампу, что не передавали разведданные Ирану
Спецпосланник президента США по «урегулированию» иранского (и украинского) кризиса ответил на вопросы американских журналистов. Один из вопросов касался вчерашнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
По словам Стива Уиткоффа, в ходе телефонных контактов был затронут вопрос получения Ираном разведывательных данных.
Американский спецпосланник:
Напомним, что ранее в американской прессе стала обсуждаться тема о том, кто же предоставляет разведданные Тегерану. «Сошлись на мнении», что это делают Россия и Китай.
При этом совершенно не понятна, эта «рефлексия» американских СМИ. Или, по их глубокому убеждению, если кто-то кому-то и может передавать разведданные, так это США Украине? Вашингтон и не скрывает того, что продолжает делиться с Киевом разведданными.
Соответственно, даже если бы Россия делилась данным с Ираном, а какое до этого дело США? Ведь Россия же в любом случае не является стороной иранского конфликта, как США, по их собственным словам, не являются стороной конфликта на Украине, не правда ли…
Журналистка поинтересовалась у Уиткоффа, как он видит возможное окончание войны против Ирана. Спецпосланник Трампа заявил:
Напомним, что это именно во время переговоров, в которых участвовал Уиткофф и зять Трампа Кушнер, начались военные атаки США и Израиля на Иран.
Информация