Уральский добровольческий танковый корпус – результат трудового подвига народа
Эта знаменательная дата стала отмечаться благодаря инициативе руководства Свердловской области. Они предложили установить День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в годы Великой Отечественной войны.
Его отмечают ежегодно 11 марта. В этот день принято вспоминать, что Уральский добровольческий танковый корпус – это результат трудового подвига советского народа.
Памятная дата появилась в календаре нашего государства после того, как губернатор Свердловской области подписал в 2012 году соответствующий документ.
Поводом для ее учреждения стало событие, произошедшее в 1943 году. Именно в этот день был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус. Его создатели – это рабочие Урала, а также все жители региона. Они сделали просто царский подарок фронту в годы Великой Отечественной войны – своим трудом и своими сбережениями эти удивительные люди создали целый танковый корпус, а затем добровольно вступили в его ряды.
Абсолютно на все – от боевой техники до последней пуговицы – государство не израсходовало ни копейки. Просто свердловские рабочие решили для создания этого воинского соединения перевыполнять производственные планы, а заработанные средства отдавать на закупку всего необходимого. Тогда люди практически жили в цехах, не отходя от рабочего места.
Эту инициативу поддержали трудящиеся еще двух регионов – Челябинской и Молотовской областей (последняя – современный Пермский край).
Более того, эти же люди и пошли добровольцами в сформированный танковый корпус. Желающих было более ста тысяч человек, но из них отобрали немногим меньше десяти тысяч. При этом многие из ушедших на фронт рабочих имели бронь, то есть не подлежали мобилизации.
Корпус начал свой боевой путь с Курской битвы и закончил Великую Отечественную войну Берлинской операцией и освобождением Праги.
Сегодня, 11 марта, как и каждый год, жители Урала и других регионов Россия вспоминают трудовой подвиг своих предков. Проводятся торжественные и памятные мероприятия. Собственно, у современных уральцев есть право гордиться своими дедами и прадедами.
Сегодня преемницей добровольческого корпуса считается 90-я гвардейская Витебско-Новгородская танковая дивизия. Летом 2022 года за особые заслуги в ходе специальной военной операции 80-му танковому полку, входящему в ее состав, президент РФ Владимир Путин присвоил звание гвардейского.
