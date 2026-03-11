КСИР показал ракету с надписью: В память о жертвах острова Эпштейна

1 414 7
КСИР показал ракету с надписью: В память о жертвах острова Эпштейна

Продолжается обмен ударами между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. После слов Дональда Трампа о том, что большинство иранских ракет и ракетных установок уничтожено, Корпус стражей исламской революции показал ракету с обращающей на себя внимание надписью.

На ракете написано: «В память о жертвах острова Эпштейна».



Напомним, что в самих США немало лиц считают начало Дональдом Трампом войны против Ирана – «попыткой отвлечь внимание общественности от скандала, связанного с Эпштейном и преступлениями на его острове». Это дало повод на Западе называть американо-израильскую военную коалицию «коалицией Эпштейна», что использует в своей риторике и Иран.

Тем временем в сенате США проведены слушания, после которых стал обсуждаться о возможном скором начале сухопутной операции в Иране.

Сенатор Блюменталь, комментируя ход и итоги слушаний, заявил, что «напуган как никогда»:

Нам, возможно, придётся задействовать сухопутные войска. Армия США может понадобиться для достижения целей, которые, видимо, есть у администрации. Но от этого не прояснились приоритеты: уничтожение ли это ядерного потенциала Ирана, их ракет, смена ли режима или прекращение террористической деятельности?

Заявление другого сенатор, Криса Мерфи, схоже. По его словам, он лишь утвердился во мнении о том, что ситуация в отношении Ирана непоследовательна, и что ни одной поставленной цели достичь так и не удалось:

На самом деле, у нас нет никакой возможности уничтожить их ядерную программу, потому что большая её часть находится под землей, если только мы не начнем наземное вторжение, что станет катастрофой и не будет пользоваться поддержкой.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 06:21
    Не знаю что там с Эпштейном, но похоже персы Линкольн корыто наконец-то зацепили. Посол Ирана в России подтвердил, ждём фоты...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 06:46
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 06:21
      Не знаю что там с Эпштейном, но похоже персы Линкольн корыто наконец-то зацепили. Посол Ирана в России подтвердил, ждём фоты

      hi С почином, ИРИ, если это правда, ожидаем продолжения с Фордом, де Голлем, Бушем.
      Кто там ещё на очереди?
      Не просто так рыжий пёс из Фашингтона стал звонить в Кремль, видимо, просил помощь в посредничестве и организации переговоров.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 07:12
        О! По этой части мы на первом месте в мире. Как начали, так никак не остановимся...
    2. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 07:06
      Не знаю что там с Эпштейном, но похоже персы Линкольн корыто наконец-то зацепили. Посол Ирана в России подтвердил, ждём фоты...

      Очень хочется чтобы не только зацепили, а чтоб потопили. Для америкосов это же "священные корыта-коровы ".
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 07:11
        Потопить такое корыто сложно, можно взлетку разломать, систему управления...
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 07:18
          Михаил-Иванов
          Сегодня, 07:12
          О! По этой части мы на первом месте в мире. Как начали, так никак не остановимся...

          hi Пример ведения войны ИРИ и для наших стратегов.
          Начал БД, добивайся Победы над врагом, а не замиряйся никчемными переговорами.
  2. Xenon Звание
    Xenon
    +1
    Сегодня, 06:32
    Цитата: Михаил-Иванов
    похоже персы Линкольн корыто наконец-то зацепили.
    Дай-то Бог!