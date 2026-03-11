КСИР показал ракету с надписью: В память о жертвах острова Эпштейна
Продолжается обмен ударами между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. После слов Дональда Трампа о том, что большинство иранских ракет и ракетных установок уничтожено, Корпус стражей исламской революции показал ракету с обращающей на себя внимание надписью.
На ракете написано: «В память о жертвах острова Эпштейна».
Напомним, что в самих США немало лиц считают начало Дональдом Трампом войны против Ирана – «попыткой отвлечь внимание общественности от скандала, связанного с Эпштейном и преступлениями на его острове». Это дало повод на Западе называть американо-израильскую военную коалицию «коалицией Эпштейна», что использует в своей риторике и Иран.
Тем временем в сенате США проведены слушания, после которых стал обсуждаться о возможном скором начале сухопутной операции в Иране.
Сенатор Блюменталь, комментируя ход и итоги слушаний, заявил, что «напуган как никогда»:
Заявление другого сенатор, Криса Мерфи, схоже. По его словам, он лишь утвердился во мнении о том, что ситуация в отношении Ирана непоследовательна, и что ни одной поставленной цели достичь так и не удалось:
