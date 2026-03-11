КСИР показал ракету с надписью: В память о жертвах острова Эпштейна

Нам, возможно, придётся задействовать сухопутные войска. Армия США может понадобиться для достижения целей, которые, видимо, есть у администрации. Но от этого не прояснились приоритеты: уничтожение ли это ядерного потенциала Ирана, их ракет, смена ли режима или прекращение террористической деятельности?

На самом деле, у нас нет никакой возможности уничтожить их ядерную программу, потому что большая её часть находится под землей, если только мы не начнем наземное вторжение, что станет катастрофой и не будет пользоваться поддержкой.