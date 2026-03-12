Операция по уничтожению иранской ядерной бомбы, или Как воевать с «неправильной» страной по-американски

Запасы обогащенного урана надо изъять

Мы собираемся это выяснить. Мы об этом не говорили, но это было полное уничтожение. Они не смогли до него добраться. И, возможно, в какой-то момент мы сможем это сделать. Знаете, это было бы здорово, но сейчас мы просто уничтожаем их. Мы пока не занялись этим, но можем сделать это позже.

Занимательная арифметика, от которой у вас «волосы должны встать дыбом»

«На той первой встрече оба иранских переговорщика без стеснения заявили нам, что у них есть 460 килограммов 60-процентного урана, и они знали, что из него можно сделать 11 ядерных бомб».



«У них есть примерно 10 000 килограммов расщепляющегося материала. Он разделен на примерно 460 килограммов урана с обогащением 60 процентов, еще тысячу килограммов урана с обогащением 20 процентов и остаток с обогащением 3,67 (процента)».

Операция… «Ни о чем»

Так о чем это вообще