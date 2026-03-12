Операция по уничтожению иранской ядерной бомбы, или Как воевать с «неправильной» страной по-американски
Американцы простят своему президенту любые клоунские выступления, простят самолюбование, простят пренебрежение интересами любой другой страны. В конце концов, они всегда были, есть и останутся самыми лучшими, самыми демократическими, самыми счастливыми. Самые-самые во всем.
Таков менталитет, воспитанный уже у многих поколений постоянной пропагандой американской мечты, американского образа жизни, американцев как высшей расы человечества. Нет на Земле другого народа, который может защитить планету от пришельцев из космоса. Нет народа, который может спасти граждан любого государства от президента-садиста.
Америка всегда победитель! Не думайте, что Трамп врет о том, что он прекратил уже 8 войн. Он действительно в это верит! Как верит в то, что именно США были главной силой, которая уничтожила Гитлера. Понимаю, что сейчас кто-то скажет, что в США тоже есть здравомыслящие люди, которые знают правду, которые понимают бред заявлений своего президента. Да, есть. Но кто их слушает? Никто. Основной массе населения США нравится быть «самыми-самыми».
Не простят американцы всего две вещи. Во-первых, разрушения той самой веры, о которой я написал выше. И во-вторых, потери денег. Деньги — это фетиш, это показатель успешности. Президент обязан так вкладывать государственные средства, чтобы в страну всегда поступали доходы, дивиденды от этих вкладов. Причем любые другие цели могут быть с далекой перспективой, но деньги должны быть «уже вчера».
Никого не волнуют погибшие в Иране мирные жители. Даже свои солдаты не волнуют. Им за это деньги платят. А вот то, что Трамп уже вложил $7 млрд и не получил обратно хоть что-то, это серьезно. Его рассказы о полностью уничтоженных флоте, авиации, связи никому не интересны. Даже то, что погибли какие-то там лидеры страны, командиры, ученые, тоже не интересно. Деньги где?
В Вашингтоне это понимают. Понимают, что необходимо «приподнять завесу тайны» о действительной цели всей операции. Единственное опробованное объяснение, которое приемлемо сегодня, это ядерное оружие. Но ЯО не как перспектива, а как реальное оружие. Об этом прекрасно высказался сенатор Грэм на американском ТВ. Иран нужно уничтожить уже потому, что иранцы уже создают ЯО и потом доставят его на территорию США. Вот такая логика.
Сегодня я решил рассказать о том, откуда и почему в СМИ появилась информация об одиннадцати готовых иранских атомных бомбах. О планах армии США в отношении ядерной программы Ирана. Расскажу то, что «случайно» просочилось в открытые и почти открытые источники в США. Такие «случайности» как раз и рассчитаны на тех, кто пока умеет думать.
Запасы обогащенного урана надо изъять
Итак, США и Израиль выступают как спасители мира. ВС обеих стран рассматривают возможности проведения наземной операции по изъятию или нейтрализации запасов обогащенного урана Ирана. Для этого обе страны имеют «самый лучший в мире» (как всегда) спецназ, специально подготовленный для этой цели. Почему спецназ? Да просто потому, что хитрые иранцы хранят свои запасы в глубоких пещерах и бункерах!
«Самое грозное» вооружение США оказалось бессильным перед природой. Пещеры не сдались! Даже бункеры, а иранцы, оказывается, и это делать умеют, не сдались. Все ракеты и бомбы поковыряли поверхность и всё. Огромные деньги были потрачены для того, чтобы уничтожить пару-тройку выходов из пещер и всё. Хотя в прессе американцы уже не раз уничтожали этот обогащенный уран... И пещеры с бункерами тоже…
Кампания, по моим сведениям, основанным на сообщении одного из американских каналов (Axios от 6 марта), началась 3 марта. Именно тогда впервые госсекретарь Марко Рубио впервые заговорил о переговорах между США и Израилем по вопросу проведения наземной операции в Конгрессе США. Понятно, что американцы не сунутся в Иран без израильтян. Евреи имеют хоть какое-то понятие о работе в условиях Ирана, американцы же теоретики. Дословно Рубио сказал достаточно просто: «Людям придется самим за ним ехать».
После появления этой информации, естественно, в США нашлись журналисты, которые этот вопрос 7 марта задали самому Трампу. Ответ, как читатели уже понимают, был в стиле «если бы да кабы». Прямо на борту самолета.
И вот тут, в этих словах, «зарыта собака», та самая «собака», тот самый вопрос, который, как мне кажется, задают себе многие читатели. Пойдут ли американцы на ввод ограниченного контингента войск в Иран? «...Можем сделать это позже» означает, что Трамп готов направить в Иран своих бойцов. Кстати, какое-то подтверждение своих выводов я нашел в одном из материалов в NBC News.
В частности, там высказано предположение о том, что президент «в частном порядке выразил серьёзную заинтересованность» в отправке в Иран «небольшого контингента американских войск, который будет использоваться для конкретных стратегических целей». Понятно, что «в частном порядке» не официальное заявление, но…
Что в итоге? Сегодня все заявления Трампа о победах уже в прошлом. Теперь целью операции было не уничтожение лидеров и захват страны, а именно ЯО! Более того, сегодняшняя трактовка событий звучит вообще абсурдно, с точки зрения формальной логики. Теперь США выступают за... сохранение режима в Иране!!! Не смейтесь, но это факт.
Режим в Тегеране помогает США решать проблему распространения компонентов ЯО среди террористических группировок, которых вокруг великое множество! Разгром Ирана даст возможность нечистым на руку иранским лаборантам и уборщицам в пещерах воровать компоненты и продавать их на местных рынках... Восточный базар он такой, продают всё, что есть в мире вообще...
Понятно, что официально этих слов не скажет никто, но факты говорят именно об этом. Ничего нового. Всё та же тактика, известная каждому школьнику: «Не можешь уничтожить — стань во главе». Не получится с наземной операцией, так «мы и не хотели, чтобы получилось». А получится, «мы опять спасли мир от катастрофы»... При любом раскладе США оказываются «в шоколаде». Они во главе «процесса».
Занимательная арифметика, от которой у вас «волосы должны встать дыбом»
Не хотелось, в который уже раз, заниматься арифметикой, но, видимо, сегодня это необходимо. Необходимо уже потому, что официально названа цифра имеющихся у Тегерана атомных бомб. Почему-то раньше говорили только о возможности создания таких бомб, а сегодня, когда «коготок увяз», американцы заговорили о реальных бомбах, которые уже угрожают миру. И это при том, что Иран полностью закрыл атомную тему. Никаких заявлений, никаких инспекций и прочего.
Поэтому будем исходить из тех фактов, которые были официально представлены иранской стороной в июне прошлого года. Все остальные данные основаны на предположениях. Итак, по данным МАГАТЭ, в прошлом году было чуть меньше 441 кг 60-процентного обогащенного урана. Это ещё не оружейный уран, но процесс дополнительного обогащения несложный. Напомню, оружейный уран обогащают до 90%.
Далее, для создания одной бомбы необходимо минимум 42,5 кг обогащенного урана. Теперь делим 441 кг на 42,5, добавляем возможное увеличение количества 60-процентного урана и получаем те самые 11 атомных бомб! Более того, этим словам есть подтверждение от самих американцев. Источник — Стив Уиткофф, специальный посланник США на Ближнем Востоке. Он ссылается на заявление самих иранцев, с которыми он вел переговоры:
«У них есть примерно 10 000 килограммов расщепляющегося материала. Он разделен на примерно 460 килограммов урана с обогащением 60 процентов, еще тысячу килограммов урана с обогащением 20 процентов и остаток с обогащением 3,67 (процента)».
Возникает вполне резонный вопрос: «А был ли мальчик?» Одно дело — говорить о возможности сделать бомбу, другое дело — сделать её реально. Честно скажу, я действительно сомневаюсь в наличии у Ирана готового изделия. Сомневаюсь, но допускаю возможность. Тем более что на сегодня уже есть множество подтверждений того, что Тегеран готовился к нападению. В таких условиях надо быть полным идиотом, чтобы не использовать все возможности для ускорения процесса создания такого оружия.
Но в американских источниках есть и другая, заслуживающая внимания версия опасности иранских запасов обогащенного урана. У ЯО есть «бандитская версия». Версия, для создания которой не нужно многого. Я о «грязной бомбе». Там достаточно и необогащенного урана. Задача такой «бомбы» не разрушение, а загрязнение территории. Израиль, любимый «сынок» США, в случае поражения такими боеприпасами будет фактически уничтожен. Пара взрывов, радиоактивное заражение, и второй «исход евреев» обеспечен…
Для меня сомнительно, чтобы правительство Ирана пошло на такой подлый способ ведения войны. Это скорее прерогатива террористов и бандитов. Но, с точки зрения американцев и израильтян, такая возможность существует. Пропаганду никто не отменял, а головы человеческие многое вмещают... Наверное, они имеют право предполагать даже самое невероятное, если от этого зависит их жизнь и жизнь их детей…
Операция… «Ни о чем»
Наверное, читатели ждут рассказ о возможных вариантах операции. Они существуют, но рассказывать о них не вижу смысла. Просто потому, что сама цель операции выглядит как большой мыльный пузырь. Те из читателей, которые хоть теоретически представляют, что такое обогащенный уран, да и уран вообще, прекрасно понимают, о чем я. Это опасность, многократно умноженная и практически неликвидная.
Начну издалека. Предположу, что иранцы не слишком умны и хранят весь уран в одном месте. Место это давно афишируется всеми мировыми СМИ. Это подземный ядерный объект в Исфахане. Этот объект был одним из тех, по которым США нанесли удары в июне прошлого года в ходе операции «Полуночный молот». Тот самый объект, который якобы «поразили», но он «не поразился» почему-то.
Итак, каким образом доставить туда спецназ, да ещё и с «довеском» из ученых-ядерщиков? Тут и скрывать не стоит, мало среди спецназа всех армий мира ученых-ядерщиков. Как-то не идут в армию эти самые ученые... Не думаю, что Исфахан бросили и не охраняют вообще. И не надо вспоминать «успешную» операцию в Венесуэле. Какие ресурсы там были задействованы, известно всем. Сегодня этих ресурсов нет!
Ну ладно, чудо произошло, спецназ ворвался в хранилище и увидел уран! Увы, это не куча весом 450 кг, наваленная где-то в углу. Это контейнеры, весом, наверное, побольше самого содержимого. Контейнеры, которые не приспособлены для транспортировки без особого транспортного средства. Думаю, понятно, что таких средств рядом с контейнерами не будет.
Есть ещё вариант. «Герой Соединенных Штатов»! Найдется герой, который подорвет эти контейнеры к чертовой матери. Только что это даст? Уран не тротил, не детонирует. А вот капут спецназу гарантирует точно. Да ещё и с «отсрочкой приговора». От малокровия и подобных сюрпризов. Контейнеры разобьют, а уран сохранится в первозданном состоянии!
Предложу ещё вариант от «белых воротничков». Нейтрализовать уран на месте! Ура! Только вот для этого необходимо перетащить в пещеры целый завод. Без промышленного оборудования этого сделать невозможно! Да и по времени проведения операции это самоубийство. Думаю, теперь понятно, почему я не почитал необходимым рассказывать о фантастических проектах США и Израиля операций по уничтожению запасов урана в Иране.
Так о чем это вообще
Итак, возникает вопрос — зачем? Зачем Вашингтон и Тель-Авив начали очередную компанию по пиару своих планов уничтожения иранских ядерных бомб? Думаю, понимание того, что ставка на запугивание Тегерана не сработала, пришло уже в оба государства. Воевать долго желания нет ни у кого. Да и с ресурсами проблемы наметились.
Нужно любыми способами заставить Тегеран сесть за стол переговоров. Красиво говорить и обманывать переговорщиков американцы, а тем более израильтяне, научились хорошо. Только вот не готов пока Иран к переговорам. Акция с убитыми девочками-школьницами, вместо того чтобы запугать персов, сыграла на стороне режима. Сплотила нацию.
Понятно, что и США не могут сегодня «быстро отыграть назад». Трамп слишком многое поставил на эту войну. Да что уж там, он поставил практически всё. Уходит побежденным или даже не победившим из Ирана, и его партия проигрывает выборы осенью, он становится «хромой уткой». Досиживает в Белом доме свой срок, не влияя ни на что. Если досиживает вообще. Деньги-то потрачены, а прибыли ноль…
Вот такая ситуация. Прямо скажу, загнал Иран американцев в лужу... Может, поэтому и не просит помощи ни у кого. Один, «сам на сам», врезал «мировому полицейскому» по морде лица... Самолюбие есть и у персов...
