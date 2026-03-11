Израиль разочарован промежуточными результатами войны с Ираном

Израиль разочарован промежуточными результатами войны с Ираном

Война с Ираном завершится минимум через две недели, но основная задача ее выполнена не будет, пишет израильское издание Ynet. США и Израилю так и не удалось свалить режим аятолл.

В Израиле разочарованы промежуточными итогами войны с Ираном, главной поставленной задачи добиться так и не удалось. Иранский режим продолжает оставаться стабильным, ставка на устранение высшего руководства и восстание народа не сыграла. И хотя операция продлится еще минимум недели две, маловероятно, что что-то изменится.



В начале войны одной из её целей считалось свержение режима в Иране. Сейчас, по оценкам, режим остаётся устойчивым, а сценарий с возможным восстанием против власти или другими вариантами смены режима выглядит маловероятным.

Нетаньяху, обещавший смену режима в Иране по итогам войны, сейчас начинает подготавливать общественное мнение к тому, что этого не произойдет. Давить будут на то, что якобы лишили Иран ядерного оружия и боевого потенциала.

В то же время за две недели случиться может разное. Да и срок в две недели примерный, война может продлиться и дольше. Всё зависит от Трампа, как он скажет, так и будет. Тем не менее Израиль торопится и ускоряет операции против Ирана. Ведь после команды США боевые действия придется прекратить.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 06:15
    Зато всё нормальные люди довольны!
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 07:12
      Все люди довольны а все нелюди бесятся.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:17
    ❝ Всё зависит от Трампа, как он скажет, так и будет ❞ —

    — Ну этот такое может наговорить, а будет так или не будет, это уже как получится ...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:22
    Что штаты подкачали? Не оправдали надежд.... winked
  4. Альберт 1975 Звание
    Альберт 1975
    +2
    Сегодня, 06:39
    Своеобразный и удивительный подарок преподнёс Биньямин Нетаньяху своим согражданам к светлому и радостному празднику Пурим...
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Сегодня, 07:05
      Веселый он если не знать событий которые ему предшествовали
      И не знать что угощение на этот праздник носит название уши Амана
      То есть налицо такой себе хоть и символический ,но каннибализм
  5. Xenon Звание
    Xenon
    +2
    Сегодня, 06:40
    Цитата: Mouse
    Что штаты подкачали? Не оправдали надежд.... winked
    Думали одним сабельным наскоком свернуть Ирану шею! Теперь чешут голову
  6. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 06:54
    Вчера Трамп: Рад сообщить что за последние несколько часов мы нанесли удар и уничтожили 10 судов, лодок для постановки мин. По ходу Иран начал минирование 0рмуза….
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 06:55
    Больше всего,говорят,разочарован Нетаньяху,да так сильно,что даже любимую мацу кушать не может. . . request
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Сегодня, 07:08
      Пора этому еврейскому Наполеону отправляться в тюрьму
      На первых порах израильскую ,а там посмотреть
  8. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 06:55
    Il gruppo di terroristi formati dai giudei ed americani pensavano di fare come in Venezuela ,ma hanno totalmente sbagliato a pensare che i persiani avrebbero capitolato. Onore all:Iran per la loro resistenza a questo ignobile attacco.