Иранский дипломат заявил о повреждении авианосца «Авраам Линкольн»
Посол Ирана в России Казем Джалали дал интервью российским журналистам. В нём речь зашла в первую очередь о той войне, которую Израиль и США ведут против Исламской Республики.
В беседе с репортёрами РИА Новости иранский дипломат заявил, что Иран знает, как наносить ущерб США и Израилю, и что этот ущерб будет для них расти в геометрической прогрессии по ходу войны.
При этом Джалали заявил о том, что Иран «нанёс повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн», чем и обусловлен его отход «подальше» от берегов Ирана.
Казем Джалали:
Сообщения об ударах по авианосцу ВМС США иранские СМИ публиковали дважды: 1 и 6 марта. Американская сторона повреждения своего боевого корабля не признаёт. Однако появляются некоторые признаки того, что авианосец «Авраам Линкольн» мог их действительно получить. Один из таких признаков – то, что в американском командовании сразу после сообщений Ирана об ударе по АУГ ВМС США заявили об отправке в регион ещё одного авианосца. Теперь сообщается, что готовится к отправке и третий авианесущий боевой корабль. Это «Джордж Буш».
«Авраам Линкольн» вышел из первоначального квадрата пребывания, чтобы, по официальной версии, обезопасить себя от иранских ракет. В связи с этим американские первоначальные заявления о том, что «всё сбито», могут оказаться, мягко говоря, не совсем правдивыми.
