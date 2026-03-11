Иранский дипломат заявил о повреждении авианосца «Авраам Линкольн»

Посол Ирана в России Казем Джалали дал интервью российским журналистам. В нём речь зашла в первую очередь о той войне, которую Израиль и США ведут против Исламской Республики.

В беседе с репортёрами РИА Новости иранский дипломат заявил, что Иран знает, как наносить ущерб США и Израилю, и что этот ущерб будет для них расти в геометрической прогрессии по ходу войны.



При этом Джалали заявил о том, что Иран «нанёс повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн», чем и обусловлен его отход «подальше» от берегов Ирана.

Казем Джалали:

Повреждение авианосца «Линкольн» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил.

Сообщения об ударах по авианосцу ВМС США иранские СМИ публиковали дважды: 1 и 6 марта. Американская сторона повреждения своего боевого корабля не признаёт. Однако появляются некоторые признаки того, что авианосец «Авраам Линкольн» мог их действительно получить. Один из таких признаков – то, что в американском командовании сразу после сообщений Ирана об ударе по АУГ ВМС США заявили об отправке в регион ещё одного авианосца. Теперь сообщается, что готовится к отправке и третий авианесущий боевой корабль. Это «Джордж Буш».

«Авраам Линкольн» вышел из первоначального квадрата пребывания, чтобы, по официальной версии, обезопасить себя от иранских ракет. В связи с этим американские первоначальные заявления о том, что «всё сбито», могут оказаться, мягко говоря, не совсем правдивыми.
  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    -3
    Сегодня, 06:30
    Фото. Пусть представит фото доказательства
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 06:38
      Когда появится фото подбитого корыта, следом появится фото побитого Трампа!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 06:55
      FoBoss_VM
      Сегодня, 06:30
      hi Какие ещё доказательства, если на Форде недельной давности весь экипаж обделался, а фекалка вышла из строя, что пришлось срочно искать сантехников по всему Средиземноморскому бассейну.
      К тому же мотивации у матрасников на корабле никакой, уже более 2-3х месяцев они болтаются на корыте сверх срока, могли бы и свои местные дырку в корпусе проделать для скорейшего отпуска.
    3. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      -3
      Сегодня, 07:01
      Это же не Москва сразу фото продемонстрировать ,нужно какого нибудь альбатроса с фотоаппаратом нанять !
    4. Наган Звание
      Наган
      -1
      Сегодня, 07:03
      Цитата: FoBoss_VM
      USS Abraham Lincoln обрел славу самого потопляемого корабля US Navy. О его потоплении Иран сообщает каждый день, бывает что и по несколько раз. Но самолеты его авиакрыла взлетают и садятся.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:32
    ❝ Повреждение авианосца «Линкольн» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил ❞ —

    — Если персы просто его напугали и ему пришлось отходить на безопасное расстояние, это уже хорошо ...
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:33
    Американская сторона повреждения своего боевого корабля не признаёт.

    И никогда не признает...это совершенно секретная информация smile.
    От современных гиперзвуковых ракет авианосцы беззащитны.
    Американцам повезло что у Ирана или хуситов нет Цирконов.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 06:36
      У них есть противокорабельные комплексы!
      Если подтвердится что Линкольн корыто отгребли в Индию после попаданий, то это будет мировая новость номер один!
      Рыжий петух так закукарекает, что вся округа услышит... Ждём пруф...
      1. Xenon Звание
        Xenon
        0
        Сегодня, 06:48
        Рыжий петух так закукарекает, что вся округа услышит...
        Если только ему даст закукарекать Конгресс wink
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 06:52
          Сейчас глобалисты дают Трампу залезть в это болото как можно глубже. Потом одним махом и Эпштейна выложат, и потери военных и разломанные базы, и цены на бензин в США.
          Кстати, он имеет реальную перспективу всё же сесть...
          1. Наган Звание
            Наган
            +1
            Сегодня, 07:21
            Цитата: Михаил-Иванов
            и цены на бензин в США.
            Спецом, стоя на светофоре возле заправки, сфоткал где-то пару часов назад. Пригодилось.
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +1
      Сегодня, 06:48
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      что у Ирана или хуситов нет Цирконов

      К сожалению это Ирану не повезло. Недооценило его прошлое руководство реальную угрозу от США и Израиля. События в Сирии их ни чему не научило.
      Сейчас, после массового убийства детей и уничтожения нефтянки новое руководство Ирана будет вынуждено перейти к более жесткой и последовательной внешней и внутренней политики. Ресурсов и технологий у них побольше чем у КНДР, сделают и гиперзвук и ядренбатон для сионистов.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 06:55
        Гиперзвук у них уже есть! Думаю, что есть ещё минимум шесть зарядов ЯО. Они просто хотят сделать зарядов побольше, чтобы наверняка евреев прихлопнуть. Хотя этот сценарий сильно стремный...
  4. Альберт 1975 Звание
    Альберт 1975
    +1
    Сегодня, 06:45
    А ведь это тот самый легендарный факинговый Линкольн по Михаилу Задорнову...
  5. Xenon Звание
    Xenon
    +1
    Сегодня, 06:46
    Последние новости утверждают, что сначала пошли беспилотники, потом был нанесен удар баллистической ракетой, а затем закрепили этот удар новой волной беспилотников. Вот только о результатах атаки не сказано ни слова. Будем ждать
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 06:52
    Повреждение авианосца «Линкольн» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил.


    Судя по всему "послание" получено.

    ВМС США отказывают судоходным компаниям в сопровождении через Ормузский пролив, — издание Reuters.

    Командование американского флота с начала конфликта на Ближнем Востоке практически каждый день отклоняет запросы от судоходной отрасли на охрану судов в проливе.

    Это расходится с заявлениями Трампа о том, что Америка готова предоставлять военное сопровождение для танкеров, чтобы возобновить перевозки по этому маршруту.

    Три источника издания из судоходного бизнеса заявили, что ВМС США постоянно проводят брифинги с представителями морских компаний и нефтяной промышленности. На этих встречах военные чётко говорят, что в настоящее время не могут обеспечить сопровождение. Это станет возможным только после "снижения риска нападения".


    Да и Макрон, изначально пославший "Шарля де Голля" в район Персидского залива, решил ограничиться защитой Кипра. laughing