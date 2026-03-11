Белый дом назвал количество раненых военнослужащих США в ходе войны с Ираном
1 3108
В Белом доме подтвердили, что количество раненых в ходе войны с Ираном американских военных значительно превышает опубликованные Пентагоном данные. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Трампа Каролин Ливитт.
На сегодняшний день ранения различной степени тяжести получили примерно 150 американских военнослужащих, принимающих участие в операции против Ирана. Пентагон ранее заявлял о восьми военных, получивших тяжелые ранения. Эта цифра соответствует данным о погибших. В Белом доме фактически подтвердили, что официальные данные расходятся с реальными.
Во время очередного брифинга Ливитт был задан вопрос о том, что, по данным прессы, ранения получили примерно 150 американских военных. На что был получен утвердительный ответ, но за точными цифрами Белый дом отправил журналистов в Пентагон.
Я не могу подтвердить точное число. Я знаю, что оно примерно в этих пределах, но за конкретными цифрами по раненым или пострадавшим на данный момент я бы направил вас в Пентагон.
Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщало, что количество погибших в ходе операции «Эпическая ярость» американских военных достигло восьми человек. Причем в сообщениях приводится формулировка: «скончался в результате чрезвычайной медицинской ситуации».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация