Белый дом назвал количество раненых военнослужащих США в ходе войны с Ираном

Я не могу подтвердить точное число. Я знаю, что оно примерно в этих пределах, но за конкретными цифрами по раненым или пострадавшим на данный момент я бы направил вас в Пентагон.

В Белом доме подтвердили, что количество раненых в ходе войны с Ираном американских военных значительно превышает опубликованные Пентагоном данные. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Трампа Каролин Ливитт.На сегодняшний день ранения различной степени тяжести получили примерно 150 американских военнослужащих, принимающих участие в операции против Ирана. Пентагон ранее заявлял о восьми военных, получивших тяжелые ранения. Эта цифра соответствует данным о погибших. В Белом доме фактически подтвердили, что официальные данные расходятся с реальными.Во время очередного брифинга Ливитт был задан вопрос о том, что, по данным прессы, ранения получили примерно 150 американских военных. На что был получен утвердительный ответ, но за точными цифрами Белый дом отправил журналистов в Пентагон.Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщало, что количество погибших в ходе операции «Эпическая ярость» американских военных достигло восьми человек. Причем в сообщениях приводится формулировка: «скончался в результате чрезвычайной медицинской ситуации».