Белый дом назвал количество раненых военнослужащих США в ходе войны с Ираном

В Белом доме подтвердили, что количество раненых в ходе войны с Ираном американских военных значительно превышает опубликованные Пентагоном данные. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Трампа Каролин Ливитт.

На сегодняшний день ранения различной степени тяжести получили примерно 150 американских военнослужащих, принимающих участие в операции против Ирана. Пентагон ранее заявлял о восьми военных, получивших тяжелые ранения. Эта цифра соответствует данным о погибших. В Белом доме фактически подтвердили, что официальные данные расходятся с реальными.



Во время очередного брифинга Ливитт был задан вопрос о том, что, по данным прессы, ранения получили примерно 150 американских военных. На что был получен утвердительный ответ, но за точными цифрами Белый дом отправил журналистов в Пентагон.

Я не могу подтвердить точное число. Я знаю, что оно примерно в этих пределах, но за конкретными цифрами по раненым или пострадавшим на данный момент я бы направил вас в Пентагон.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщало, что количество погибших в ходе операции «Эпическая ярость» американских военных достигло восьми человек. Причем в сообщениях приводится формулировка: «скончался в результате чрезвычайной медицинской ситуации».
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:41
    ❝ За конкретными цифрами по раненым или пострадавшим на данный момент я бы направил вас в Пентагон ❞ —

    — Пентагон, как, впрочем, и подобное ведомство любой воюющей страны, направит вас в известную сторону ...
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:01
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:41
      Пентагон, как, впрочем, и подобное ведомство любой воюющей страны, направит вас в известную сторону

      hi Пожелаем иранскому народу Победы над варварской коалицией Эпштейна сионистов и матрасников.
      Сотни полосатых гробов груза-200 должны остудить агрессоров и террористов!
      am
  Grencer81
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 06:41
    В общем и целом будут выворачиваться и врать.Как обычно.
    Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 06:50
      Есть одна проблема, с таким количеством потерь врать долго не получится!
      Персы матрасам конкретно ответили, вчера видел полный список разломаных целей, очень впечатляет.
      И евреям на орехи досталось...
      Grencer81
        Grencer81
        +1
        Сегодня, 06:58
        Ну,как обычно, взвод морпехов упал в море на вертолете... Морпехи утонули, вертолет сожрали акулы.
        Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 07:02
          Нет, по их версии вертолёт сожрали акулы, а морпехи выплыли и Трамп их обнял)))
          У них там давно такая практика. Рыжий в течение часа может три раза на брехать...
  Висенте
    Висенте
    0
    Сегодня, 06:55
    Любопытная ситуация произошла вчера в результате взлома сервиса онлайн-отслеживания движения судов в Ормузском проливе. Новое вмешательство в спутниковую навигацию было обнаружено у побережья Рас-Аль-Хаймы, что явно указывает на преднамеренное искажение сигнала GPS, а не на обычные помехи сигналу.
    В отличие от стандартного глушения, которое обычно приводит к тому, что суда собираются вокруг одного ложного местоположения или полностью теряют положение, это вмешательство заставляет суда казаться движущимися по прямой линии в сторону Ормузского пролива, даже если они на самом деле не следуют этим маршрутом. Другими словами, суда не движутся через пролив, но их переданные позиции манипулируются, чтобы создать это впечатление.
    Анализ воспроизведения от MarineTraffic подтвердил, что треки являются искусственными. Специалисты быстро всё исправили. По всему вот это и есть американский контроль над нефтью…
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 06:56
    Я не могу подтвердить точное число. Я знаю, что оно примерно в этих пределах, но за конкретными цифрами по раненым или пострадавшим на данный момент я бы направил вас в Пентагон.

    Со счету сбились?