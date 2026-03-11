Появились кадры с новым применением тяжёлой ракеты «Хорремшехр-4» по Израилю

2 884 14
Появились кадры с новым применением тяжёлой ракеты «Хорремшехр-4» по Израилю

Иранские и израильские медиа сообщают о том, что сегодня Иран в очередной раз использовал свою новейшую сверхтяжёлую ракету «Хорремшехр-4». В поступающих сведениях содержится информация о том, что иранская ракета нацелена на Израиль.

В сети публикуются кадры с тем, как головная часть этой баллистической ракеты средней дальности разделяется, после чего отдельные элементы движутся к своим целям.

По предварительным данным, на этот раз Иран применил ракету с кассетной боеголовкой. Это даёт экспертам повод предположить, что атака могла быть направлена против живой силы – военнослужащих израильской армии. Израиль сведений о прилётах не комментирует, заявляя, что ракета перехвачена.

В перехвате возникают сомнения. Если головная часть ракеты уже разделилась в воздухе, что видно на кадрах, значит, израильской ПВО-ПРО предстояло перехватывать каждую из содержавшихся в головной части кассет, вероятность чего близка к нулевой.

Израильские официальные лица:

Ракета перехвачена, пострадавших нет, можно покинуть убежища.

В иранских СМИ тем временем заявили о том, что «небо Израиля перешло под контроль иранских ракет».


Обмен ударов в ходе войны, включая информационную, США и Израиля против Исламской Республики Иран продолжается.

В разных источниках приводятся различные сведения о дальности ракеты «Хорремшехр-4»: в одних максимальная дальность указывается как 2000 км, в других - 2800 км.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Abqora
    Abqora
    0
    Сегодня, 06:55
    Иран по ходу под землёй арсенал держит. Это больше на бой без правил похоже. Каждый бьет куда попала. Главное до адресата.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 07:00
      У кассетной части этой ракеты скорость 7 махов, ни в одной западной стране нет средств перехвата таких боеприпасов!
      Персы разносят здание МО евреям и его окрестности. Уже есть пруфы, я вчера видел.
      1. Abqora
        Abqora
        0
        Сегодня, 07:03
        Однозначно достанется всем. Вопрос в том, на сколько Иран готов продолжать палить по всем союзникам деда Трампа в таком темпе , а также на сколько Трамп и уго друзья готовы идти до конца. Если Ирану не помогут, долго они так не смогут палить. Если у Трампа цель во чтобы то не стало завладеть нефтью Ирана, значит Иран обречён.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 07:09
          На сегодняшний день персы израсходовали чуть больше трёхсот ракет. Даже по официальным данным у них было около 5000, а это не точная цифра, сделали больше. Так что мочить матрасов и их друзей Иран может несколько месяцев. Плюс пролив закрыли, что вообще всему миру поперёк горла. Трамп свалит быстрее, чем Иран сдасться!
          Персов жаль, конечно, им тоже не хило летит. Но они показали всему миру как надо драться за свою страну!
          Нашим башням даже не икается...
      2. Victor_B Звание
        Victor_B
        +2
        Сегодня, 07:10
        У кассетной части этой ракеты скорость 7 махов, ни в одной западной стране нет средств перехвата таких боеприпасов!
        Персы разносят здание МО евреям и его окрестности. Уже есть пруфы, я вчера видел.

        Тут ведь ещё арифметика.
        На сколько частей разделилась? Судя по видео - на много.
        А значит вес отдельных суббоеприпасов какой?
        Хвост вытащишь - нос увязнет...
        Персы хвастались, что чуть ли не тонна ГЧ. В сумме.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 07:19
          Это на этом видео так, а я вчера видел другое, где на головы евреям сыпалось как из рога изобилия. И есть видео с повреждениями на земле в Тель-Авиве, там весь квартал накрыло. Евреи просто не дают публиковать кадры...
          1. Victor_B Звание
            Victor_B
            0
            Сегодня, 07:20
            Евреи просто не дают публиковать кадры...
            Ну это-то само собой!
    2. Victor_B Звание
      Victor_B
      +1
      Сегодня, 07:16
      Иран по ходу под землёй арсенал держит.
      Но всё равно Эпштейны уже много повыбивать сумели...
      Ну и запасы-запасами, но они не бесконечны.
      Всё-таки ПВО у персов убили...
  2. Висенте Звание
    Висенте
    +2
    Сегодня, 06:56
    Из весёлого: Министр энергетики США Крис Райт заявил, что вчера США сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив.
    Корпус стражей Исламской революции немедленно опроверг это утверждение, заявив, что оно ложное и такого не произошло, после чего Крис Райт удалил свой пост, а официальный представитель США подтвердил, что его заявление не соответствует действительности. Цена на нефть, рухнув до $80 за баррель, незамедлительно снова стала стоить более $90 за баррель. Вот это по ходу и есть американский контроль за нефтью, чистый цирк…
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 07:00
      Это они так деньги зарабатывают на котировках!
      1. Висенте Звание
        Висенте
        0
        Сегодня, 07:02
        ну за час что ты там заработаешь...одно слово побирушки...и ещё интересней-все эти фейки на Украине за их перемохи сделаны ровно в том-же самом месте что вот эти поделки
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 07:04
          Они же это не первый раз делают! Там млрд баксов уже заработаны друзьями Трампа. Уже есть данные, в публичном доступе. Его за эти дела потом тоже в Конгрессе подтянут...
          1. Висенте Звание
            Висенте
            +3
            Сегодня, 07:06
            что ещё смешнее-человек борющийся с коррупцией-все СМИ продажные и всё такое, я наведу порядок-это его заявления...птенцы гнезда Эпштейна одно слово
  3. Комментарий был удален.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 07:10
    У Ирана дело правое - защита от агрессии, в отличие от США и Израиля.