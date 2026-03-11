Трамп потребовал от Ирана разминировать Ормузский пролив, грозя последствиями

Если Иран разместил мины в Ормузском проливе, мы хотим, чтобы их убрали немедленно! Если по какой-либо причине мины были установлены и они не будут немедленно удалены, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда не было.

Трамп выдвинул Ирану ультиматум, потребовав немедленно снять все мины в Ормузском проливе, если они были установлены. В ином случае Тегеран ждут «военные последствия», которых еще не было.Президент США отреагировал на публикацию CNN о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив. По данным телеканала, на сегодняшний день установлено всего несколько десятков мин, но иранские минные заградители находятся в полной боевой готовности, а значит, могут разместить в проливе еще сотни мин.Трамп фактически выдвинул Ирану ультиматум, потребовав «убрать их немедленно». По его словам, если этого не произойдет, то США нанесут по Ирану новые удары «большой мощности».Ранее в Белом доме опровергли появившиеся сообщения о том, что американский корабль якобы сопроводил через Ормузский пролив танкер с нефтью. Пока пролив остается закрытым, свободный проход имеют только китайские суда, а также российские, но наших там практически нет.