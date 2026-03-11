Трамп потребовал от Ирана разминировать Ормузский пролив, грозя последствиями

Трамп выдвинул Ирану ультиматум, потребовав немедленно снять все мины в Ормузском проливе, если они были установлены. В ином случае Тегеран ждут «военные последствия», которых еще не было.

Президент США отреагировал на публикацию CNN о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив. По данным телеканала, на сегодняшний день установлено всего несколько десятков мин, но иранские минные заградители находятся в полной боевой готовности, а значит, могут разместить в проливе еще сотни мин.



Трамп фактически выдвинул Ирану ультиматум, потребовав «убрать их немедленно». По его словам, если этого не произойдет, то США нанесут по Ирану новые удары «большой мощности».

Если Иран разместил мины в Ормузском проливе, мы хотим, чтобы их убрали немедленно! Если по какой-либо причине мины были установлены и они не будут немедленно удалены, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда не было.

Ранее в Белом доме опровергли появившиеся сообщения о том, что американский корабль якобы сопроводил через Ормузский пролив танкер с нефтью. Пока пролив остается закрытым, свободный проход имеют только китайские суда, а также российские, но наших там практически нет.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +6
    Сегодня, 06:56
    Трамп пускай в аэропорту гробы считает!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:12
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 06:56
      Трамп пускай в аэропорту гробы считает!

      hi Дед стал заговариваться и повторяться, как сонный Джо, а ведь не прошло ещё и пол срока обитания в бидэ ( штаб Фашингтона ).
      От миротворчества перешёл к вытворению войн и угроз.
  2. Abqora
    Abqora
    +3
    Сегодня, 06:56
    Разминируйте а то мне не удобно вас убивать. Это то что сказал дедушка Трамп
    1. Victor_B Звание
      Victor_B
      0
      Сегодня, 07:19
      Разминируйте а то мне не удобно вас убивать. Это то что сказал дедушка Трамп
      Вот пригоняйте свои ТЩ и разминируйте!
      А персы их, как в тире, будут расстреливать!
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 06:58
    Ручками, кулачками потряс? Если нет- то незачет...
  4. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +3
    Сегодня, 06:59
    "Мы хотим, чтобы их,мины, убрали"...
    А ху-ху ты не хо-хо?
  5. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 07:06
    Если поставили то уберите...если не поставили ,все равно уберите fool ...
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 07:06
    Ха ха, в ход пошло страшное оружие - цветные линии. В интерпретации Трампа - ультиматум.
    Ну и чем реально дед-бред может напугадь иранцев - туалетами авианосца?
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 07:08
    Ну и какими последствиями от матрасов, можно сейчас пугать Иран? laughing
  8. Livonetc Звание
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 07:09
    "Президент США отреагировал на публикацию"
    Он президент протухшего матраса.
    Убийца, вор и лживый психопат.
  9. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 07:10
    А то что ?
    Будет как вчера ?
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:15
    Если по какой-либо причине мины были установлены и они не будут немедленно удалены, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда не было ❞ —

    — Вот бы ещё кто перевёл на нормальный язык что означает эта тирада ...
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 07:15
    Нормально у Трампа стало пригорать. Сейчас еще Израиль запросит мира с такой же бравурной формулировкой. Но, облом.