Возможное снятие санкций с российской нефти вызывает панику в Брюсселе

Возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссия потребовала от США соблюдать введенные странами G7 санкции против России, в частности потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.

По данным британского агентства, сообщения о том, что США намерены ослабить, а возможно и вообще снять санкции против российской нефти, вызвали панику в Брюсселе. Еврокомиссия уже потребовала от Вашингтона придерживаться введенных ограничений и ни в коем случае не снимать их.



Европе не нужна стабилизация поставок и снижение цен на нефть, она готова работать себе в убыток, лишь бы «наказать» Россию. Министры стран G7 уже заявили, что готовы задействовать стратегические резервы нефти, но только не допустить российскую нефть на рынок. Ведь, по их мнению, это приведет к увеличению доходов Москвы от войны, подорвет поддержку Украины и даже осложнит усилия США и Израиля по сдерживанию Ирана.

Да и вообще, вместо того чтобы ослаблять санкции, необходимо ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Очень важно строго соблюдать ценовой потолок, введенный G7, и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы обречено на провал.

В Белом доме накануне заявили, что объявлений об отмене санкций США против нефтяного сектора РФ и других стран пока нет.
    Сегодня, 07:29
    Отправьте им мелиссы и валерьянки!)))
      Сегодня, 07:35
      Какие компании больше всего пострадают от перебоев в производстве на Ближнем Востоке:

      Total: 24%
      Exxon: 20%
      OMV: 18%
      BP: 12%
      Shell: 7%
      Сегодня, 08:27
      не поможет. Только галоперидол и инъекции персикового масла! /ржёт/ :)
        Сегодня, 09:53
        Цитата: Вадим Топал-Паша
        Только галоперидол и инъекции персикового масла!

        Я всегда предпочитал надевать на пациентов смирительную рубашку.
    Сегодня, 07:31
    ❝ Еврокомиссия уже потребовала от Вашингтона ... ❞ —

    — Ну как потребовала, попросила объяснить, если можно ...
    Сегодня, 07:35
    Таки да, ещё бы...На 48-й год западных санкций против Ирана персы в хлам выносят всю натовскую инфраструктуру на БВ.И никто ничего не может сделать, разве что делать хмурые лица и перемохи изображать по типу 404-й, сценарист один...
      Сегодня, 07:57
      Цитата: Висенте
      Таки да, ещё бы...На 48-й год западных санкций против Ирана персы в хлам выносят всю натовскую инфраструктуру на БВ.И никто ничего не может сделать, разве что делать хмурые лица и перемохи изображать по типу 404-й, сценарист один...

      Всю это какую? Перечислите поподробнее. Или вы считаете попадание одной ракеты по базе в среднем каким то стихийным бедствием?у нас и на Украине ракеты десятками попадают и конца света не случилось. Официально погибло 8 американцев.
        Сегодня, 08:01
        по скольки американским и израильским базам нанесены удары ракетами и БПЛА персов? почему США эвакуируют свои посольства, консульства и агенства ЦРУ по всему БВ ? для чего в 404-й проводится массовая бусификация когда втрат немае по официальным заявлениям? поясните...справитесь?
          Сегодня, 08:10
          Цитата: Висенте
          по скольки американским и израильским базам нанесены удары ракетами и БПЛА персов? почему США эвакуируют свои посольства, консульства и агенства ЦРУ по всему БВ ? для чего в 404-й проводится массовая бусификация когда втрат немае по официальным заявлениям? поясните...справитесь?

          Отвечаю по порядку:
          1. По скольким базам нанесли удары, это вы мне скажите, вы же утверждаете что все в хлам выносят.
          2. Эвакуация из потенциально опасных районов это нормальная вещь, тем более из известных точне прибывания. Вот персы нанесли удар по резиденции Нетаньяху. А его там не было.
          3. Бустфикация на Украине проходит, потому что желающих добровольно служить нет. У нас тоже, кстати,некоторая часть населения не горит желанием воевать.
            Сегодня, 08:13
            не, ну если вы по теме не очень зачем вообще лезть в разговор за это?разве что повеселть...а дальше-то чего?
            Сегодня, 08:21
            Продолжаем. Попадания по военной инфраструктуре ИЗраиля.
            Авиабаза Рамат-Давид: 3 марта «Хезболла» атаковала базу ракетами и дронами.
            Объект ПВО к югу от Хайфы: 2 марта по позициям противоракетной обороны было выпущено 8 ракет и несколько БПЛА.
            База Рехавам (Рамла): 9 марта «Хезболла» заявила об ударе «качественными ракетами» (предположительно Fateh-110) по этому военному лагерю в центре страны.
            База Мерон: 3 марта зафиксирована атака на базу управления и воздушного наблюдения на севере Израиля.
            Wikipedia
            Wikipedia
            +2
            Флот и разведывательная инфраструктура
            Военно-морская база Хайфа: 4 марта база подверглась прямому попаданию «залпа высокоточных ракет».
            Станция спутниковой связи и радаров (Бейт-Шемеш): 10 марта ракета «Хезболлы» нанесла значительный ущерб объекту; кадры попадания были официально подтверждены.
            Лагерь Ицхак (Camp Yitzhak): 3 марта база стала целью комбинированной атаки дронов и ракет.
            Wikipedia
            Wikipedia
            +3
            Прочие военные объекты и бронетехника
            Артиллерийские позиции (район Аль-Аббад/Маргалиот): Серия из трех атак 9–10 марта по позициям ЦАХАЛ на северной границе.
            Бронетехника: 9 марта ПТРК «Хезболлы» поразил танк Merkava на транспортном трале в Верхней Галилее.
            Военный завод: 10 марта сообщалось об ударе по необозначенному оборонному предприятию с использованием БПЛА.
            Institute for the Study of War
            Institute for the Study of War
            Иран также заявлял о поражении военных целей в районе Тель-Авива и Иерусалима в ходе волн ракетных атак 28 февраля — 4 марта, однако израильская сторона подтверждала в этих районах преимущественно падения обломков и попадания в жилую застройку
              Сегодня, 09:08
              Список поражённых объектов:
              Иран поразил как минимум семь американских объектов спутниковой связи на территории пяти стран Ближнего Востока, пишет NYT. По оценке издания, целью было нарушить связь и координацию американских военных.

              Повреждения зафиксированы на ряде баз:
              ▪️Бахрейн - радиолокационный купол в штабе Пятого флота ВМС США в Манаме;
              ▪️Катар - палатки и спутниковые антенны на авиабазе Аль-Удейд, крупнейшей базе США в регионе;
              ▪️Кувейт - радиолокационные купола на базе Кэмп-Арифджан и объекты возле узлов связи на авиабазе Али-аль-Салем;
              ▪️Саудовская Аравия - здание рядом с радиолокационным куполом на базе принца Султана;
              ▪️ОАЭ - несколько сооружений на базе возле Аль-Рувайса рядом с радаром AN/TPY-2, а также объекты к востоку от авиабазы Аль-Дафра.

              Сообщается и о повреждениях на других американских объектах в Дубае, Ираке, Кувейте и Иордании, однако они не связаны напрямую с инфраструктурой связи.
            Сегодня, 08:33
            насчёт той части населения. которая не желает воевать. Я всю весну 2022г. пробегал по военкоматам. сначала вежливо посылали, потом стали ставить условия. Ну а осенью уже сами стали звонить, приглашать. Я тогда выразился,. что подписывать новый контракт, когда не выполнены условия предыдущих сделок, мне религия не позволит. МО мне и хату задолжало и так, по-мелочи. Они предлагают судится. намекая, что срок давности вышел. Но если бы мне очень нужно было что-нибудь от них, я бы , может, и стал бы судиться.
            Но! всё -таки насильно меня никто не тянет. Просто мы пока не договорились.
            Согласитесь, это не тоже самое, когда хватают и сдёргивают с любовницы, как это произошло с моей одноклассницей на 404.
            Сегодня, 08:53
            Для тех, кто сомневается в том что евреи собирают:
            https://t.me/the_military_analytics/26917
        Сегодня, 08:18
        Цитата: Panin (michman)
        Всю это какую? Перечислите поподробнее. Или вы считаете попадание одной ракеты по базе в среднем каким то стихийным бедствием?

        Жирноватенько.
        Авиабаза Айн-аль-Асад (Ирак): Массированный обстрел 28 февраля и повторные удары 1–2 марта. Зафиксированы серьезные повреждения взлетно-посадочных полос и ангаров с БПЛА.
        База Хараб-аль-Джир (Сирия): Прямые попадания дронов-камикадзе по логистическому узлу и складам ГСМ.
        База Конико (Сирия): Регулярные ракетные обстрелы в период с 1 по 5 марта, направленные на газоперерабатывающий завод, используемый коалицией.
        База Аль-Танф (Сирия): Атака «роем» беспилотников 2 марта, приведшая к разрушению жилых модулей.
        Персидский залив и Аравийский полуостров
        Штаб 5-го флота США (Бахрейн): 28 февраля подтвержден прилет баллистической ракеты по территории базы в Манаме. Власти Бахрейна подтвердили ущерб инфраструктуре связи.
        Авиабаза Аль-Удейд (Катар): В начале марта база подверглась ударам баллистических ракет средней дальности. Сообщалось о поражении центра управления операциями.
        Авиабаза Дафра (ОАЭ): Перехваты ПВО сопровождались падением обломков и прямыми попаданиями по периферийным объектам базы 3 марта.
        Посольство США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия): 3 марта дрон-камикадзе поразил верхние этажи или крышу дипломатического комплекса.
        Морская инфраструктура и союзники
        Авианосец USS Abraham Lincoln: Иранские источники заявляли о поражении авианосца в Аравийском море 4 марта, однако США подтвердили лишь «близкие разрывы» и повреждения одного из кораблей сопровождения.
        Британская база Акротири (Кипр): 2 марта зафиксированы прилеты ракет, запущенных прокси-силами, по объектам радиоэлектронной разведки.
        Портовая инфраструктура в Джибути: Атаки на объекты, обеспечивающие логистику коалиции в Красном море.
          Сегодня, 08:44
          Тут хоть и без конкретных разрушения описано, но даже судя по географии ударов, сдохло там матрасов не восемь рыл!
          Ща поищу где я вчера смотрел точную статистику, там перечислены всё уничтоженные цели, это нагляднее будет. Там радаров только три штуки, каждый по ярду стоимостью. Без них ПВО евреев просело конкретно.
          Плюс корыто повредили и отогнали и эсминец класса Арли Бёрк...
        Сегодня, 08:30
        Это официально, а не официально? Сколько скрыли американцы?
        Сегодня, 09:40
        Цитата: Panin (michman)
        Всю это какую? Перечислите поподробнее. Или вы считаете попадание одной ракеты по базе в среднем каким то стихийным бедствием?

        Две загоризонтные РЛС по лярду денег и 5 AN/TPS-59 по 70 лямов каждая. И вопрос не в стоимости. Вопрос в том, что восстановить такие потери за год не получится тут года на 2-3 в мирное время и то в авральном режиме.
    Сегодня, 07:36
    Ну что сказать... Только похихикать в ответ, что не делают все себе во вред.... Но с гордым таким видом.... winked
    Сегодня, 07:37
    "заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."

    Хорошо заявлять когда у тебя нифига нет и живёшь только пока дотации есть. А и зарабатываешь русофобией.
    Сегодня, 07:39
    Дрынляйнерша на зло не то что уши - голову отморозила.
    Сегодня, 07:40
    Не думаю , что Доня обратит внимание на их резолюции.Он такой непредсказуемый 😁
    Сегодня, 07:42
    Могла бы объявить США войну, пока они завязли в борьбе с персами. Серьезно, неужели никто не понимает, что будет с ЕС без полимеров? Или все уже настолько прогнило и скуплено.
    Сегодня, 07:47
    Самый раз Урсуле фон дер Ляйнен вводить в Брюсселе военное положение и начать расстрелы брюссельских паникёров распространяющих в Брюсселе не здоровые слухи о снятии санкций с России и тем самым сеющих панику . . . soldier
    Сегодня, 07:55
    Ничего хорошего во временном снятии санкций на торговлю ресурсами для России нет.
    Во-первых, это временно; во-вторых, на что придется пойти России и что за это придется отдать Дони....
    Сегодня, 07:59
    Ну все полные штанишки восторга ! А так то ни чего что Трамп может только на 90 дней ПРИОСТАНОВИТЬ действие санкций , а снять может кангрес ? А что как только разведут и выгоду поимеют опять санкции вернут ?
    Сегодня, 08:16
    Такими темпами урсулке скоро придется ссать солярой.
    Сегодня, 08:26
    Значит, целеуказание для Ирана пока есть) Так как американские базы не могут убежать, наши спутниковые снимки (расшифровываемые недопустимо медленно) иранцам очень в тему. Перефразируя американского конгрессмена - американцев убивают, и это очень хорошо!
    Сегодня, 08:35
    Почему Путин не сказал ,что русская нефть не для ЕС ?
      Сегодня, 08:54
      Потому что мы готовы продавать нашу нефть кому угодно, хоть "черту лысому". И это наша действительность.
      Сегодня, 08:55
      Ну так как доллярем запахло, так сразу гордость и пропала.
    Сегодня, 09:41
    Возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссия потребовала от США соблюдать введенные странами G7 санкции против России, в частности потолок цен на российскую нефть.

    А как на этот потолок (с которого Россия должна плевать и на Брюссель, и на всю эту свору G7) смотрит сама Россия и до каких это пор мы должны выполнять эти европейские «хотелки»?
    Сегодня, 10:04
    Merci à l'UE de rejeter donc, à priori, l'offre généreuse de Poutine de réapprovisionner à nouveau l'UE en pétrole, si l'UE "est d'accord pour revenir à des positions plus cordiales et durables avec la Russie"! Merci à l'UE de choisir le suicide économique!