Возможное снятие санкций с российской нефти вызывает панику в Брюсселе

Возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссия потребовала от США соблюдать введенные странами G7 санкции против России, в частности потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.По данным британского агентства, сообщения о том, что США намерены ослабить, а возможно и вообще снять санкции против российской нефти, вызвали панику в Брюсселе. Еврокомиссия уже потребовала от Вашингтона придерживаться введенных ограничений и ни в коем случае не снимать их.Европе не нужна стабилизация поставок и снижение цен на нефть, она готова работать себе в убыток, лишь бы «наказать» Россию. Министры стран G7 уже заявили, что готовы задействовать стратегические резервы нефти, но только не допустить российскую нефть на рынок. Ведь, по их мнению, это приведет к увеличению доходов Москвы от войны, подорвет поддержку Украины и даже осложнит усилия США и Израиля по сдерживанию Ирана.Да и вообще, вместо того чтобы ослаблять санкции, необходимо ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.В Белом доме накануне заявили, что объявлений об отмене санкций США против нефтяного сектора РФ и других стран пока нет.