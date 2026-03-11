Возможное снятие санкций с российской нефти вызывает панику в Брюсселе
Возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссия потребовала от США соблюдать введенные странами G7 санкции против России, в частности потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.
По данным британского агентства, сообщения о том, что США намерены ослабить, а возможно и вообще снять санкции против российской нефти, вызвали панику в Брюсселе. Еврокомиссия уже потребовала от Вашингтона придерживаться введенных ограничений и ни в коем случае не снимать их.
Европе не нужна стабилизация поставок и снижение цен на нефть, она готова работать себе в убыток, лишь бы «наказать» Россию. Министры стран G7 уже заявили, что готовы задействовать стратегические резервы нефти, но только не допустить российскую нефть на рынок. Ведь, по их мнению, это приведет к увеличению доходов Москвы от войны, подорвет поддержку Украины и даже осложнит усилия США и Израиля по сдерживанию Ирана.
Да и вообще, вместо того чтобы ослаблять санкции, необходимо ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
В Белом доме накануне заявили, что объявлений об отмене санкций США против нефтяного сектора РФ и других стран пока нет.
