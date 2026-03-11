Противник заявил, что для удара по заводу в Брянске применил ракеты Storm Shadow

Противник заявил, что для удара по заводу в Брянске применил ракеты Storm Shadow

В Брянске продолжаются работы на месте удара по одному из важных предприятий. Напомним, что украинская сторона заявила об ударе по заводу, который занимался выпуском микроэлектроники. По заявлениям противника, удар наносился ракетами Storm Shadow самолётами, которые поднимались в воздух с аэродрома под Одессой.

Управление МЧС по Брянской области по этому поводу накануне ограничилось сообщением о задымлении в Советском районе города и о необходимости закрыть окна в помещениях и ограничить выход на улицу.



Губернатор Брянщины Андрей Богомаз представил данные о жертвах украинского удара. В официальных аккаунтах главы региона сообщается, что шесть человек погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести.

Пожар на предприятии был потушен ближе к полуночи.

В утренних сводках из Брянска сообщается о том, что в связи со вчерашним ракетным ударом перекрыто движение на отдельных участках городской дорожной сети, включая улицу Красноармейскую от кольца автовокзала.

Из сегодняшнего сообщения из Брянска следует, что на территории промпредприятия в городе открытого горения нет. Начинаются работы по разбору и демонтажу повреждённых конструкций.

Сам удар ВСУ по Брянску говорит о том, что ракеты противника смогли преодолеть ПВО. Причём это были всё те же натовские ракеты, которыми ранее ВСУ уже наносили удары и по другим объектам на российской территории, включая удары по Карачеву Брянской области, Марьино Курской области. Соответственно, западные спонсоры продолжают пополнять арсеналы войск киевского режима, а в распоряжении ВС ВСУ по-прежнему хватает средств пилотируемой боевой авиации, способных бить натовскими ракетами класса «воздух-земля» через российскую границу.
  1. Victor_B Звание
    Victor_B
    +4
    Сегодня, 08:03
    Вот как бы и где бы англичанке нагадить?
    Самки собаки!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 09:14
      Били не с СУ-24, а с Миражей. Возможно, даже не с территории Украины. И, возможно, пилоты были французы или иностранный легион...
      Башни продолжают щёлкать клювом...
      1. Рязанец87 Звание
        Рязанец87
        +4
        Сегодня, 09:42
        Возможно, даже не с территории Украины

        Откуда же? Если что, от Брянска до польской границы - более 1000 километров.
        И, возможно, пилоты были французы

        Конечно, лично колонель Макрон. Ведь как могут "глупые зусул...т.е. украинцы" управлять самолетами и грамотно использовать ракетное вооружение. Никогда же такого не было (было, и не раз).
        1. Розмари Звание
          Розмари
          +1
          Сегодня, 09:52
          Цитата: Рязанец87
          Ведь как могут "глупые зусул...т.е. украинцы" управлять самолетами и грамотно использовать ракетное вооружение

          Всегда удивляло, как в некоторых головах могут уживаться два утверждения "Xоxлы - тупые, жадные, трусливые селюки, которые ничего не могут кроме как горилку пить да сало жрать" и "Мы с ними один народ"
      2. Peter1First Звание
        Peter1First
        +3
        Сегодня, 09:47
        А какая разница, с СУ-24 или с Миражей? И те и другие обладают большой радиолокационной заметностью, но их не заметили, как и сами запущенные КР! Теперь можно делать любые предположения с чего их запускали и кто их запускал! А почему ПВО их прозевала -вот главный вопрос!
        1. Розмари Звание
          Розмари
          0
          Сегодня, 10:14
          Цитата: Peter1First
          А какая разница, с СУ-24 или с Миражей?

          Да никакой. В ввс украины скоро Mirage и F-16 будет больше чем Су и МиГов
        2. 30 вис Звание
          30 вис
          +1
          Сегодня, 10:15
          Цитата: Peter1First
          А почему ПВО их прозевала -вот главный вопрос!

          Тем более ПВО России давно научились сбивать эти шторма . Года три , как сбивали под ноль . Значит , это про.б от пвошников .
          1. Розмари Звание
            Розмари
            0
            Сегодня, 10:24
            Именно с учетом того что их раньше сбивали, Storm Shadow постоянно модернизируется
        3. Stas157 Звание
          Stas157
          0
          Сегодня, 10:18
          Цитата: Peter1First
          А почему ПВО их прозевала -вот главный вопрос!

          Самолеты ДРЛО нужны.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      +4
      Сегодня, 09:30
      Вот как бы и где бы англичанке нагадить?

      Продать Ирану или хуситам пару противокорабельных ракет с гиперзвуком для удара по одному или нескольким плавучим лоханкам англичанки. Вот это и будет наш хороший ответ англичанке!
  2. Konnick Звание
    Konnick
    +21
    Сегодня, 08:04
    Тут некоторые щедрые хотят поделиться с Ираном ЗРК, а у нас городов как Брянск неприкрытых полно. Похоже на системную проблему или отсутствия какой-то тактики со стороны ПВО ВКС. В прошлом году мы лишились оптоволокна в необходимом объеме из-за того, что единственный в России завод в Саранске подвергся атаки БПЛА. Теперь завод прикрыли системой ПВО, а раньше подумать не могли что ли или в руководстве ВКС такие для которых подумать логически трудно на раз-два.
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +5
      Сегодня, 08:21
      Так эти "некоторые" считают, что наша ПВО отлично со всем справляется, а раз так, то почему бы и не поделиться.
      1. SEVERIN Звание
        SEVERIN
        +3
        Сегодня, 08:29
        И вы этих самых "некоторых" поддерживаете? - очень неоднозначный смысл вашего комментария.
        1. 1976AG Звание
          1976AG
          +3
          Сегодня, 08:31
          Цитата: SEVERIN
          И вы этих самых "некоторых" поддерживаете? - очень неоднозначный смысл вашего комментария.


          Я вот только на днях утверждал обратное, но у них сразу пена изо рта пошла когда пытались мне доказать, что у нас все отлично.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +17
      Сегодня, 08:24
      Цитата: Konnick
      Теперь завод прикрыли системой ПВО,
      Что толку, раньше сентября он все равно не заработает и это в лучшем случае. А вообще лучшее ПВО, это танки на аэродроме противника.
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        +3
        Сегодня, 08:30
        Хотелось-бы уточнить: НАШИ танки на аэродроме противника. Вы не против?
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        -2
        Сегодня, 08:58
        Вы ещё забыли добавить, что у какого-то из Александров союзники ВКС и беспилотники.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:47
        Цитата: topol717
        А вообще лучшее ПВО, это танки на аэродроме противника.

        Это аэродром давно нужно было превратить в воронку.
    3. Aлеkc Звание
      Aлеkc
      +3
      Сегодня, 08:25
      С ИРИ надо делиться ПКР, а не ЗРК
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -3
        Сегодня, 08:46
        Цитата: Aлеkc
        С ИРИ надо делиться ПКР, а не ЗРК

        А что мы уже всё раздолбали на украине?
        1. Aлеkc Звание
          Aлеkc
          +1
          Сегодня, 09:05
          из целей для противокорабельных ракет - да
          1. Konnick Звание
            Konnick
            -2
            Сегодня, 09:09
            Цитата: Aлеkc
            из целей для противокорабельных ракет - да

            Вообще-то ПКР "Циркон" работает и по наземным целям
            1. Aлеkc Звание
              Aлеkc
              +1
              Сегодня, 09:11
              Ещё С-300 можно упомянуть в ненужной демагогии, хотя понятно, что я имел в виду.
        2. 72jora72 Звание
          72jora72
          +2
          Сегодня, 09:42
          А что мы уже всё раздолбали на украине?
          У нас Дух Анкориджа запутался в красных и коричневых линиях.....
    4. al3x Звание
      al3x
      +15
      Сегодня, 08:28
      Зато Путину на серьезных щах несут чушь о внедрении бэкдора мах в войска. И это на всех уровнях, думаю. Лишь бы лизнуть в правильном направлении. Так и живём.
      1. двп Звание
        двп
        +7
        Сегодня, 09:01
        Ну-ну, зачем сразу лизнуть? Просто человек уже в годах, огорчать не хотят. Вот и дают только приятные новости. Ну например что список Форбс пополнился снова значительным количеством "российских" миллиардеров. Вот таким новостям в Кремле всегда рады. А вот новости о том,что испанская прокуратура отбирает у детей главы Вертолетов России элитную недвижимость уже не очень вселяет оптимизм. А главное сын то уже гражданин Испании,а дочь гражданка Кипра.
        1. Konnick Звание
          Konnick
          +8
          Сегодня, 09:04
          Цитата: двп
          А вот новости о том,что испанская прокуратура отбирает у детей главы Вертолетов России элитную недвижимость уже не очень вселяет оптимизм.

          Не вселяет оптимизм у главы Вертолетов России? Может и прокуратура займется на какие шиши купил он эту недвижимость?
          1. двп Звание
            двп
            +8
            Сегодня, 09:09
            Вот испанская прокуратура этим и заинтересовалась, откуда средства. Эта не наша родная прокуратура,это прокуратура врага! У нашей таких вопросов не возникает.
            1. Konnick Звание
              Konnick
              -1
              Сегодня, 09:09
              Цитата: двп
              Вот испанская прокуратура этим и заинтересовалась, откуда средства. Эта не наша родная прокуратура,это прокуратура врага! У нашей таких вопросов не возникает.

              laughing
    5. Geosun Звание
      Geosun
      +2
      Сегодня, 09:09
      Цитата: Konnick
      Похоже на системную проблему или отсутствия какой-то тактики со стороны ПВО ВКС.

      Полагаю, что все возможности задействованы. Очень большая у нас территория. Я вот на своих не больших сотках на даче, не могу от всех сорняков избавиться.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -1
        Сегодня, 09:12
        Цитата: Geosun
        Полагаю, что все возможности задействованы. Очень большая у нас территория.

        На такой большой территории работа ПВО должна быть основана не на объектовой обороне, а на действиях авиации ПВО, а при нынешней стратегии конечно не хватит ЗРК
      2. двп Звание
        двп
        0
        Сегодня, 09:17
        Территория большая, стратегических объектов не так уж и много. Вы ведь тоже на своей даче прежде всего грядки проплывает,а не углы.
    6. Объяснятор
      Объяснятор
      +3
      Сегодня, 09:38
      Цитата: Konnick
      Тут некоторые щедрые хотят поделиться с Ираном ЗРК, а у нас городов как Брянск неприкрытых полно. Похоже на системную проблему или отсутствия какой-то тактики со стороны ПВО ВКС. В прошлом году мы лишились оптоволокна в необходимом объеме из-за того, что единственный в России завод в Саранске подвергся атаки БПЛА. Теперь завод прикрыли системой ПВО, а раньше подумать не могли что ли или в руководстве ВКС такие для которых подумать логически трудно на раз-два.

      От массированной атаки управляющим оружие никакое ПВО не поможет.
      То что интенсивность ударов БПЛА будет нарастать -также было ясно еще 3 года назад.
      Но мск же не обстреливают...
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -1
        Сегодня, 09:43
        Цитата: Объяснятор
        Но мск же не обстреливают...

        Там на крышах многих многоэтажках , расположенных у МКАДа, находятся посты наблюдения с небольшими РЛС. Небольшие застекленные будочки и рядом стойки с приборами. Москва защищена.
        1. Объяснятор
          Объяснятор
          +1
          Сегодня, 09:44
          Интересно,будочки...
          Если устроить атаку на критическую инфраструктуру с помощью БПЛА и ложных целей-будочки не помогут..
          1. Konnick Звание
            Konnick
            -1
            Сегодня, 09:46
            Цитата: Объяснятор
            Интересно,будочки...
            Если устроить атаку на критическую инфраструктуру с помощью БПЛА и ложных целей-будочки не помогут..

            Это уже пятая или десятая линия обороны и не последняя
            1. Объяснятор
              Объяснятор
              0
              Сегодня, 09:47
              Цитата: Konnick
              Цитата: Объяснятор
              Интересно,будочки...
              Если устроить атаку на критическую инфраструктуру с помощью БПЛА и ложных целей-будочки не помогут..

              Это уже пятая или десятая линия обороны и не последняя

              а га и чем в городской застройке сбивать будут-банками солеными огурцами...
              1. Konnick Звание
                Konnick
                -1
                Сегодня, 09:48
                Цитата: Объяснятор
                а га и чем в городской застройке сбивать будут-банками солеными огурцами...

                Ребята с ружьями и пулеметами сидят
    7. Рязанец87 Звание
      Рязанец87
      +5
      Сегодня, 09:43
      Зато тут есть группа любителей рассказать, как мы с "НАТОЙ" воевать готовимся. Судя по наблюдаемому - лучше не пробовать.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +25
    Сегодня, 08:04
    Судя по схеме, основанной на слитых видео от местных жителей и кадрах с дрона, 5 попаданий ракет пришлось на основной цех, еще 2 на другие постройки на его территории, а 1 отклонилась и упала на дорогу (не думаю, что отклонилась, удар наносился в час пик по традиционной пробке ). Таким образом, если по пути ничего не было сбито, то в ударе совокупно участвовали 4 самолета Су-24М, запустившие по 2 ракеты каждый.

    Сам удар наносился в 18:00 под конец рабочего дня, когда сотрудники все еще находились на своих местах, что привело к дополнительным жертвам среди персонала.

    Я даже не знаю, что комментировать.

    Завод «Кремний» («Кремний-Эл») в Брянске является одним из крупнейших и ведущих предприятий на территории России по производству микроэлектроники для Минобороны.

    Его значимость в цепочках поставок микросхем для систем ПВО и прочей ракетной техники сложно переоценить.

    И при этом, такое предприятие, расположенное всего в 100 км от границы с противником, оказалось фактически полностью беззащитно перед ракетной атакой.
    1. Jovanni Звание
      Jovanni
      +12
      Сегодня, 08:12
      Цитата: alexboguslavski
      Его значимость в цепочках поставок микросхем для систем ПВО и прочей ракетной техники сложно переоценить.

      Ну стало быть для МО значимость невелика была. Если не позаботились о защите. Да походу много у нас чего "малозначительного" оказалось...
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 08:27
        Цитата: Jovanni
        Ну стало быть для МО значимость невелика была.
        С чего бы МО интересовал какой то частный заводик?
    2. Mraka Звание
      Mraka
      +3
      Сегодня, 08:21
      Семь попаданий... Офигеть... Скорее всего заводу кранты
    3. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +12
      Сегодня, 08:22
      Цитата: alexboguslavski
      предприятие, расположенное всего в 100 км от границы с противником, оказалось фактически полностью беззащитно перед ракетной атакой

      При этом в это ЧАСТНОЕ предприятие государство уже вложило десятки миллиардов рублей, малая часть из которых пошла на приобретение нового оборудования. И это при зарплате большинства сотрудников около 50т.р.
      В свете расследования коррупционных преступлений эта атака прошла как то очень подозрительно, причем с нулевой эффективностью системы ПВО, которая из Брянска ни куда не делась.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +7
        Сегодня, 08:25
        Цитата: Vitaly_pvo
        В свете расследования коррупционных преступлений эта атака прошла как то очень подозрительно, причем с нулевой эффективностью системы ПВО, которая из Брянска ни куда не делась.


        Не удивлюсь.
      2. Дырокол Звание
        Дырокол
        +3
        Сегодня, 08:31
        Цитата: Vitaly_pvo
        В свете расследования коррупционных преступлений эта атака прошла как то очень подозрительно

        Т.е. там проводится/проводилось антикоррупционное расследование?
      3. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +4
        Сегодня, 08:41
        А шо у нас тоже ворують у государства миллиардами как на Украине?
      4. Peter1First Звание
        Peter1First
        +7
        Сегодня, 08:47
        А так ли хорошо это наше ПВО? Мы что, не видели взлёт их 4 самолетов с ракетами? А как же наши загоризонтные РЛС, способные увидеть даже взлёт мухи в ЕС? А сами крылатые ракеты, дозвуковые и вполне перехватываемые? И наконец, почему стратегический завод не был эвакуирован подальше на Урал, а продолжал оснащаться современным дорогостоящим оборудованием? И это в зоне поражения даже обычным Хаймарс, не говоря уже о КР?
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +8
          Сегодня, 09:30
          Цитата: Peter1First
          А так ли хорошо это наше ПВО?

          Неужели вы думаете, что продажные генералы могут гнобить только такие подразделения как Вагнер?
          Технически системы ПВО в России самые лучшие с точки зрения соотношения цены/качество. Но всем известно, что любое оружие в руках аборигенов груда металлолома. Управлять таким высокотехнологичным оружием должны очень грамотные специалисты. А если в главном ВУЗе ВКО в Академии в Твери на двух стендах с фотографиями отличников на одном и генералов на другом не совпадает ни одна фамилия, то говорить о квалификации генералов просто не приходится. Про тупость некоторых из них там годами байки ходят.
      5. двп Звание
        двп
        +3
        Сегодня, 09:21
        Это называется "экономика по Кудрински". У частника государство забирает уже полностью разваленное предприятие, восстанавливает это предприятие,доводит до высокого уровня рентабельности и снова выставляет на торги частникам (понятное дело что "своим").
    4. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 08:44
      Цитата: alexboguslavski
      Судя по схеме, основанной на слитых видео от местных жителей

      Не надо обвинять местных в сливе, посмотрите на спутниковую карту Яндекса с обозначенными объектами для ракетного удара в Брянске, по чьей просьбе это замыливание? А, это мелкобриты слили, наверное..
    5. двп Звание
      двп
      +2
      Сегодня, 09:06
      Ну если не знаете как комментировать зачем комментируете? Тут и без наших с Вами комментариев всё ясно и понятно с теми,кто отвечает за ПВО объектов. Это ещё и следствие того,что у нас нет больше Красноярского , Томского, Кемеровского, Иркутского военных училищ. А есть Роман Цаликов,под подпиской о невыезде. Очень больной человек: в тюрьме сидеть нельзя, воровать можно.
    6. rytik32 Звание
      rytik32
      +1
      Сегодня, 09:16
      Судя по схеме, основанной на слитых видео от местных жителей и кадрах с дрона,

      Эта схема составлена противником

      Цитата: alexboguslavski
      Сам удар наносился в 18:00 под конец рабочего дня, когда сотрудники все еще находились на своих местах, что привело к дополнительным жертвам среди персонала

      1-я смена завода "Кремний" заканчивает работу в 16-00. В цехе была 2-я смена, но она намного меньше по количеству работников.
  4. Ждущий Звание
    Ждущий
    +4
    Сегодня, 08:05
    Украина - оружие запада. Мы с ней воюем. Бомбим...
    Storm Shadow - оружие запада. И.....?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +20
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Ждущий
      И.....?

      А чего "И...?" Ждите, Захарова готовит разгромый спич о велоромстве Украины и её западных хозяев. am Ща, как рубанет наотмаш... и пойдёт весеннюю коллекцию одежды смотреть ...
      1. двп Звание
        двп
        +1
        Сегодня, 09:23
        Интересно,а чем рисуют "красные линии"? Краской или губной помадой?
    2. smel Звание
      smel
      +2
      Сегодня, 09:19
      Мы воюем со всем Западом, США и Ко.
      Просто боевые действия идут (пока) на территории Украины и РФ.
      Надо поучиться защищаться у Ирана
  5. Теренин Звание
    Теренин
    +18
    Сегодня, 08:07
    Чет давно про братский народ из Кремля не слышно. request Как он там? Может помочь им чем-то нужно?
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Теренин
      Чет давно про братский народ из Кремля не слышно.

      Странные речи.
      Кто смог - убежал на Запад.
      Кто успел - в Россию.
      Остальных гребут на фронт частой гребёнкой.
      Суровое испытание для братства, не находите?
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 10:09
        Цитата: Наводлом
        Остальных гребут на фронт частой гребёнкой.
        Суровое испытание для братства, не находите?

        Еще какое суровое. Особенно когда сдаются с плен, бодаются неделями оставшись без б/к и продовольствия.
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +8
    Сегодня, 08:07
    В официальных аккаунтах главы региона сообщается, что шесть человек погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести

    Гаранту доложили?
    Иностранное оружие, "дневное" время, стратегический объект.
    Какие выводы будут?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +23
      Сегодня, 08:14
      Гаранту доложили?

      зачем беспокоить?
      пущай спит дальше...
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +10
      Сегодня, 08:16
      Цитата: Ivan№One
      В официальных аккаунтах главы региона сообщается, что шесть человек погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести

      Гаранту доложили?
      Иностранное оружие, "дневное" время, стратегический объект.
      Какие выводы будут?

      Зачем каждый день докладывать, отвлекать? request Потом, одной справкой за неделю, или месяц, или квартал ...
    3. Aлеkc Звание
      Aлеkc
      0
      Сегодня, 08:29
      Выводы давно сделаны, как у Троцкого во время брест-литовского мира. Зато в своё время над большевиками смеялись про бомбы и государственность.
  7. Горизонт Звание
    Горизонт
    +21
    Сегодня, 08:09
    Мда, а Иран терпеть не стал! Всей европейской петушне люлей раздал! И мы бы так могли. Но мы какой год красные фломастеры переводим упаковку за упаковкой, вместо того, чтоб один раз послать пару ракет по заводу производящему эти ракеты или месту их складирования.
  8. miry_mir Звание
    miry_mir
    +16
    Сегодня, 08:12
    я вот удивляюсь , почему не устраивают диверсии в натовских странах.Вполне реально снарядить небольшой дрон из какого нибудь лесочка запустить и сжечь к черту их заводики. подстанции и прочую постройку, или мы не такие, типа мы джентельмены.... а они ракеты запускают в нас, а мы выражаем только озабоченности и рисуем линии.
    1. Million Звание
      Million
      +6
      Сегодня, 08:18
      Недвижимость,средства думаете они в России хранят и в банке у Грефа?
      Поэтому и не будет никаких диверсий.
    2. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 08:20
      Цитата: miry_mir
      я вот удивляюсь , почему не устраивают диверсии в натовских странах.Вполне реально снарядить небольшой дрон из какого нибудь лесочка запустить и сжечь к черту их заводики. подстанции и прочую постройку, или мы не такие, типа мы джентельмены.... а они ракеты запускают в нас, а мы выражаем только озабоченности и рисуем линии.

      Дальше Польши не улетит, там уже действует ПВО НАТО. Самолеты ДРЛО и истребители, патрулирующие постоянно.
    3. илья63 Звание
      илья63
      +2
      Сегодня, 08:43
      Тоже думаю что залипить фпв в поддоны снарядов при погрузке на заводе не очень сложно,а фейерверк знатный будет
    4. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:48
      Цитата: miry_mir
      типа мы джентельмены.... а они ракеты запускают в нас, а мы выражаем только озабоченности и рисуем линии.

      Смотрите фильм "Человек с бульвара Капуцинов". Очень доходчиво показывает про джентельменов.
  9. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +6
    Сегодня, 08:13
    Цитата: Konnick
    Теперь завод прикрыли системой ПВО, а раньше подумать не могли что ли или в руководстве ВКС такие для которых подумать логически трудно на раз-два.

    Да, действия военных в бараньих шапках и лампасах...
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 08:15
    Идёт 5 год СВО...кто нибудь может назвать примерные хотя бы сроки СВО. what
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 08:22
      В истории человечества были и Тридцатилетняя война, и даже Столетняя. lol
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        +1
        Сегодня, 08:46
        Цитата: alexboguslavski
        В истории человечества были и Тридцатилетняя война, и даже Столетняя. lol

        Это была цепь военных конфликтов.
        Которые не носили непрерывный характер.
    2. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +7
      Сегодня, 08:23
      Как утилизируют достаточное количество русских, чтобы не восстановился генофонд.
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 09:07
      Ну ещё года три можно. А за год перед выборами все забудут и опять правильно проголосуют. сейчас даже итоги ВЦИОМ не поправляют.
  11. Million Звание
    Million
    +14
    Сегодня, 08:15
    Власти наши даже не прокомментировали это событие.Обгадились по полной....
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +6
      Сегодня, 08:23
      Цитата: Million
      Власти наши даже не прокомментировали это событие.Обгадились по полной....

      А про Саранский оптоволоконный завод комментировали? Как-будто враг у них сам наш народ от которого надо скрывать правду, запреты ютуба, телеграма. Украина же все равно знает и ликует по поводу удачной атаки на Брянск...
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 09:13
        Вот вот! И тут же после атаки на Брянск, Трамп заявил: "Я вижу, стороны устали от конфликта, пора заключать перемирие"
      2. Per se. Звание
        Per se.
        +3
        Сегодня, 09:53
        Цитата: Konnick
        А про Саранский оптоволоконный завод комментировали?
        Тот же Песков должен крутиться на брифингах и пресс-конференциях, а не под фото с усами по телефону гундосить порой пару фраз на ТВ.
  12. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +6
    Сегодня, 08:16
    Су-24 выходят на рубеж атаки на предельно-малой высоте и издалека производят пуск крылатых ракет с автономной системой наведения.
    Брянск в этом смысле очень уязвимый – Су-24 могут взлететь с тыловых укропских аэродромов, которых возле Киева множество, и над Черниговской областью произвести пуск. А до Брянска там очень малое расстояние, сплошные леса на равнине, которые крылатые ракеты пройдут на малой высоте с большой скоростью, сбить их очень сложно.

    Продукция группы "Кремний ЭЛ" применяется в ракетных комплексах "Тополь-М", "Ярс", "Булава", в радиолокационных комплексах самолетов. Предприятие намерено выйти на рынок с гражданской продукцией, чтобы нарастить объем изделий, не связанных с гособоронзаказом. Как ранее отмечал гендиректор предприятия Олег Данцев, надежда на гособронзаказ может сделать нестабильным положение предприятия в случае проблем с бюджетом. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что к 2030 году доля госообронзаказа на заводах ВПК должна составить 50%.


    1. lets-true Звание
      lets-true
      +3
      Сегодня, 09:56
      А чем доблестные ВКС занимаются? Это чья работа? Как там супер пупер радар Ирбис на су35 который якобы видит на 400км, опять очковтирательство? Позор. Не в состоянии контролировать 200км территории сопредельного государства . Почему у коалиции эпштейна получилось вынести все пво , страшные буки, аналоги с300 и прочий зоопарк расстоянии 1000 км от опорной территории, а у доблестных ВКС тактика кинем 4 полукосых УМПК в поля, не заходя в воздушное пространство противника, и тикать как зайцы между берез на форсаже?
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        0
        Сегодня, 10:18
        Цитата: lets-true
        Почему у коалиции эпштейна получилось вынести все пво , страшные буки, аналоги с300 и прочий зоопарк расстоянии 1000 км от опорной территории, а у доблестных ВКС тактика кинем 4 полукосых УМПК в поля, не заходя в воздушное пространство противника, и тикать как зайцы между берез на форсаже?

        Потому что наши женерали воюя с 1980 годов с ослотрахами в Афганистане, чеченцами в ходе КТО и сирийскими бородачами полностью деградировали, утратили квалификацию и возможность воевать с равным противником, у которого есть артиллерия, авиация и ПВО.
  13. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +6
    Сегодня, 08:16
    Управление МЧС по Брянской области по этому поводу накануне ограничилось сообщением о задымлении в Советском районе города и о необходимости закрыть окна в помещениях и ограничить выход на улицу.

    А в мчс вообще традиционно своя какая-то атмосфера
    Вот новости с главной страницы мчс:
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +6
      Сегодня, 08:25
      6 новостей как глава мчс во Вьетнам ездил.Это даже не зазеркалье
    2. sdivt Звание
      sdivt
      +2
      Сегодня, 08:46
      Цитата: Ivan№One
      А в мчс вообще традиционно своя какая-то атмосфера

      МЧС, в отличии от страниц Военного Обозрения - гос.структура
      Скажут им сверху - "не освещать события!" - возьмут под козырёк, и будут рассказывать про разгон лития и прохождение восьмого марта
      Впрочем, тут тоже таких хватает, стоит просто почитать комментарии
  14. Jovanni Звание
    Jovanni
    +3
    Сегодня, 08:16
    Цитата: Konnick
    Похоже на системную проблему или отсутствия какой-то тактики со стороны ПВО ВКС

    Ну как, есть тактика. Перетерпеть. И не только ПВО касательно. В этом и проблема системная...
  15. Дырокол Звание
    Дырокол
    +10
    Сегодня, 08:23
    Сам удар ВСУ по Брянску говорит о том, что ракеты противника смогли преодолеть ПВО.

    Ммм... Там еще БПЛА рядом висел снимал результат попаданий.
  16. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +9
    Сегодня, 08:28
    Сам удар ВСУ по Брянску говорит о том, что ракеты противника смогли преодолеть ПВО.

    А ещё он говорит о том, что там в Кремле никто не собирается менять стратегию и тактику ведения СВО, не говоря о нанесении ответных ударов по центрам принятия решений и производствам подобного оружия (на кой спрашивается создавали и ставили на боевое дежурство «Орешники»?). Вероятно, власти в ускоренном темпе занимаются обсуждением вопросов поставок российской нефти и газа в Европу...
  17. navigator777 Звание
    navigator777
    +7
    Сегодня, 08:29
    ПВО опять обосралось, сколько будут гибнуть мирные люди и кто за это ответит?
  18. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 08:30
    А почему не прилетело по заводу в Англии ,где делают Storm Shadow.Прилетелдо от хуситов
  19. Cartograf Звание
    Cartograf
    +6
    Сегодня, 08:30
    Ну как там обещания ударить по центрам принятие решений,при ударах ракетами запада??
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +1
      Сегодня, 08:42
      «Обещать — не значит жениться»
  20. next322 Звание
    next322
    +5
    Сегодня, 08:40
    После последних ударов по Новороссийску,главной базе ЧФ и ежедневных по Крыму,видно что у ПВО огромные проблеммы,соответственно и никаких ответок не было и полное замалчивание этой темы
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +4
      Сегодня, 08:52
      Цитата: next322
      После последних ударов по Новороссийску,главной базе ЧФ и ежедневных по Крыму,видно что у ПВО огромные проблеммы,соответственно и никаких ответок не было и полное замалчивание этой темы

      Зато как красиво говорит командующий нашей ПВО

      Американские системы ПВО Patriot не могут эффективно защищать ни охраняемые объекты, ни самих себя, подчеркнул в разговоре с журналистами командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.

      Он отметил, что в процессе специальной военной операции подтвердилось, что российские средства ПВО способны эффективно отражать любые виды воздушных нападений противника.

      «Разрекламированные ЗРК Patriot, поставленные Украине странами НАТО, оказались не способными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя», - заявил военачальник.

      Ну что снимут этого говоруна?
  21. Олег Шустов Звание
    Олег Шустов
    +2
    Сегодня, 08:51
    Вот и Захарова подоспела:
    https://ria.ru/20260311/zakharova-2079858287.html?in=l
  22. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +2
    Сегодня, 08:51
    Как 8 ракет долетело до завода? А ПВО где?
  23. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    +5
    Сегодня, 08:54
    Скажите, а барражирующие перехватчики вдоль нашей границы пустить не пробовали? Или наши сталинские соколы боятся уже и вдоль границ летать. За ленточку они уже давно не летают.
  24. ism_ek Звание
    ism_ek
    0
    Сегодня, 08:57
    Больше конечно удивляет, что вражеский БПЛА летал над Брянском и снимал все в "прямом эфире". Старлинк над Брянском заработал? Либо кто-то мобильный интернет не отключил?
    Ракеты это уже следствие. Была информация о зонах ПВО. Ракеты их просто обошли.
    1. lets-true Звание
      lets-true
      0
      Сегодня, 09:43
      что мешало условному каклу сидеть в машине на окраине Брянска и снимать этот позор на Мавик?
  25. DBR Звание
    DBR
    +1
    Сегодня, 09:02
    Цитата: 1976AG
    Так эти "некоторые" считают, что наша ПВО отлично со всем справляется, а раз так, то почему бы и не поделиться.

    Я не удивлюсь если мы имея такое дырявое ПВО однажды накроют массированным ударом наши мобильные комплексы РВСН . Тут уже и так очевидно идет прощупывание наших возможностей . По объектам стратегического назначения уже наносились удары но кроме рисования очередных красных линий никакой ответной реакции не последовало .
  26. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 09:03
    [quoteПротивник заявил, что для удара по заводу в Брянске применил ракеты Storm Shadow][/quote]
    Самое время появиться в новостных лентах рейтингу Путина В.В. в районе 80%, с припиской, вот столько граждан России доверяют президенту.
    1. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 09:29
      И более 90%одобряют его "деятельность"!
      1. Объяснятор
        Объяснятор
        +1
        Сегодня, 09:46
        Цитата: двп
        И более 90%одобряют его "деятельность"!

        Вы иноагент что ли -каждый школьник знает что реальная поддержка -130% ...
  27. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +3
    Сегодня, 09:07
    Странно, что и это не будет квалифицировано как повод для войны, именно войны, а не СВО, наверное, будет квалифицировано как "теракт", ничего себе, теракт, ракетный удар по оборонному заводу, с использованием самолетов, крылатых ракет, аэродромов, по приказу руководства враждебной страны, которое этот ракетный удар одобрило. И это "теракт"? Тогда вся ВМВ была один большой "теракт". В УК РФ есть для этого другая статья, 353-я. На нас напали, это война. Напала не одна страна, а группа стран. Будет ли все это сказано когда-нибудь именно так? Вот Иран сразу сказал, что против него война, и кто напал. А не "теракт"
  28. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 09:08
    Напрашиваются вопросы к работе ПВО. Судя по видео в сети прилетело около 4 ракет. Пропустили сразу 4 шторма, как то очень странно. Я бы понял ещё беспилотники, но сразу все ракеты..
    1. DBR Звание
      DBR
      +1
      Сегодня, 09:12
      Похоже те кто обеспечивал ПВО банкет празднования 8 марта продолжался . .
  29. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 09:25
    Вот тебе, дедушка, и Юрьев день!
    ДокОле???
  30. torbas41 Звание
    torbas41
    +2
    Сегодня, 09:25
    Такой ценный завод и пять ракет сразу, напоминает сюжет фильма (Операция "Ы" ), может все было украдено до прилета ракет.
  31. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +3
    Сегодня, 09:29
    По моему "кое кто" говорил, что эти ракеты украинцы сами запустить не могут в принципе, что мол данные вводятся только натовцами. Передайте "ему" что таки бьют натовцы по Брянску.
  32. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 09:34
    А где ПВО,нету ПВО,7 хлопков было приблизительно,7 чертовых ракет прошло,кто ответит,вы мера видели,бандитский петербург а не мер единоросс с лицом бандита
  33. lets-true Звание
    lets-true
    +3
    Сегодня, 09:38
    У госдедов паралич воли, включая главного дуреймара. Есть для них такой термин - абулия, болезненное состояние, характеризующееся отсутствием воли и инициативы. Человек при абулии осознает необходимость действий, но не может их совершить или принять решение..
    Ведь главный дуреймар сам принял измененную доктрину от 2024г. Там же написано буквально следующее:

    Совместное нападение (п. 10): Агрессия любого неядерного государства, осуществляемая при участии или поддержке ядерной державы, рассматривается как их совместное нападение на Россию.

    Агрессия коалиции (п. 11): Агрессия любого государства из состава военного блока или коалиции рассматривается как агрессия всей этой коалиции в целом.

    Территория и ресурсы (п. 9): Ядерное сдерживание осуществляется в отношении государств, которые предоставляют свою территорию, воздушное/морское пространство или ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ.
    Согласно доктрине, если неядерная страна (например, Украина) атакует РФ обычным оружием (ракетами, БПЛА), но делает это при поддержке ядерной державы (например, США или стран НАТО), Россия получает право на ядерный ответ.
    Поскольку агрессия в этом случае считается «совместной», целями для ответного (в том числе ядерного) удара могут стать объекты любого участника этой агрессии, независимо от их географического расположения. Решение о конкретных целях и факте применения оружия принимает исключительно Президент РФ.
    Как дела у дуреймара, все хорошо? Может проснуться пора? Может начнет отвечать за свои слова? Или этот документ принимался в надежде что не посмеют даже рыпнуться на нас, ну вот рыпнулись уже неоднократно, а после буквы А у дуреймара больше нет никаких букв и больше говорить нечего.. Планомерно выносятся стратегические обьекты, скоро останется сам без ракет и без пороха. Оптоволокно вынесли, микросхемы вынесли, аммиак азот выносят, топливо выносят, люди гибнут каждый день, а безхребетная амеба все смотрит котировки нефти и газа, как бы снова начать продавать уважаемым партнерам, нужен лишь сигнал. И это гарант безопасности страны?
  34. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    Сегодня, 09:41
    надо быть круглыми чтобы ставить заводы в европейской части и близ границ. если хохлоь вынести смогла то нато уничтожит всё в считанные часы. всё надо уводить за тысячу км и назначить уже главного за ПВО и жопу драть ответственным людям
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Сегодня, 10:08
      Цитата: 501Legion
      надо быть круглыми чтобы ставить заводы в европейской части и близ границ. если хохлоь вынести смогла то нато уничтожит всё в считанные часы. всё надо уводить за тысячу км

      Можно, как в годы ВОВ эвакуировать оборонные заводы за Урал. Но вот кто на них работать будет? Только на "Кремний Эл" работало 1,7 тыс. человек с уникальной специализацией, и они свои брянские квартиры на общежития за Уралом менять желанием не горят.
      Основными собственниками "Кремний Эл" являются частные лица, и если даже предположить, что они оплатят из всего кармана перенос производства за Урал (а это миллиарды), то 1,7 тыс. квартир своему персоналу за Уралом они покупать не будут, и зарплату больше чем в Брянске платить тоже не будут
  35. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 10:25
    Опять озабоченность наше высшее командование озвучит. Сколько можно на это смотреть, как они по мирным жителям наносят удары. Кастрюлеголовые не братья нам. И нечего с ними церемонится и избирательно наносить удары. Надо всем чем можно и нельзя сносить всё под чистую в дурковине.