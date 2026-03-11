Противник заявил, что для удара по заводу в Брянске применил ракеты Storm Shadow
В Брянске продолжаются работы на месте удара по одному из важных предприятий. Напомним, что украинская сторона заявила об ударе по заводу, который занимался выпуском микроэлектроники. По заявлениям противника, удар наносился ракетами Storm Shadow самолётами, которые поднимались в воздух с аэродрома под Одессой.
Управление МЧС по Брянской области по этому поводу накануне ограничилось сообщением о задымлении в Советском районе города и о необходимости закрыть окна в помещениях и ограничить выход на улицу.
Губернатор Брянщины Андрей Богомаз представил данные о жертвах украинского удара. В официальных аккаунтах главы региона сообщается, что шесть человек погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести.
Пожар на предприятии был потушен ближе к полуночи.
В утренних сводках из Брянска сообщается о том, что в связи со вчерашним ракетным ударом перекрыто движение на отдельных участках городской дорожной сети, включая улицу Красноармейскую от кольца автовокзала.
Из сегодняшнего сообщения из Брянска следует, что на территории промпредприятия в городе открытого горения нет. Начинаются работы по разбору и демонтажу повреждённых конструкций.
Сам удар ВСУ по Брянску говорит о том, что ракеты противника смогли преодолеть ПВО. Причём это были всё те же натовские ракеты, которыми ранее ВСУ уже наносили удары и по другим объектам на российской территории, включая удары по Карачеву Брянской области, Марьино Курской области. Соответственно, западные спонсоры продолжают пополнять арсеналы войск киевского режима, а в распоряжении ВС ВСУ по-прежнему хватает средств пилотируемой боевой авиации, способных бить натовскими ракетами класса «воздух-земля» через российскую границу.
Информация