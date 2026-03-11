Иран назвал США условия для прекращения огня и возвращения за стол переговоров

Иран отказывается от предложений стран, готовых выступить посредниками в переговорах с США, но выдвигает свои собственные условия. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванные источники.

Тегеран отвергает все посреднические инициативы, от кого бы они ни исходили, потому что считает их недостаточными. Иран хочет более четких и реальных гарантий, при которых он пойдет на прекращение огня и вернется за стол переговоров с США. При этом руководство исламской республики выдвигает свои собственные требования, и их должны принять США, чтобы начать диалог.



Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий.

В частности, Иран требует от США гарантий ненападения на страну в будущем, выплату репараций за причиненный ущерб, а также право на реализацию своей ядерной программы. Однако есть сомнения, что Вашингтон на это пойдет, ведь ядерная программа Ирана — это как раз причина начала войны. Трамп уже отчитался, что полностью уничтожил ее, лишив Тегеран «ядерного оружия».

С другой стороны, накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что при новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться.
  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +30
    Сегодня, 08:01
    Надо требовать смены руководства США. Причем кандидатуры - обязательно согласовывать с новым рахбаром Ирана...
    1. Victor_B Звание
      Victor_B
      +6
      Сегодня, 08:13
      В частности, Иран требует от США гарантий ненападения на страну в будущем, выплату репараций за причиненный ущерб, а также право на реализацию своей ядерной программы.
      Эх гулять - так на все деньги!
    2. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +7
      Сегодня, 08:24
      ... причём, на условиях Канцлер -акта". Как в Германии канцлер согласовывается с США, так и презик США согласовывается с аятоллой! :)
    3. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      +1
      Сегодня, 08:38
      Надо требовать смены руководства США. Причем кандидатуры - обязательно согласовывать с новым рахбаром Ирана...
      - этого будет явно не достаточно, чтобы сменить политику сша нужно разогнать сенат, конгресс и всю элиту США, а поскольку там сидят самые богатые и влиятельные персонажи, то в обозримом будущем этого явно не будет.
      1. astepanov Звание
        astepanov
        0
        Сегодня, 10:13
        Цитата: SEVERIN
        нужно разогнать сенат, конгресс и всю элиту США, а поскольку там сидят самые богатые и влиятельные персонажи, то в обозримом будущем этого явно не будет.

        Эх, у нас бы "элитку" разогнать и сменить на тех, кто не запятнал себя воровством, мздоимством, работой на врага и глупостью. Неужели в стране с населением 140 млн. не найдется людей с названными качествами - элиты, а не элитки?
    4. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +2
      Сегодня, 09:01
      Цитата: paul3390
      Надо требовать смены руководства США. Причем кандидатуры - обязательно согласовывать с новым рахбаром Ирана...

      А так же выдача военных преступников из руководства США и Израиля для трибунала.
    5. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      0
      Сегодня, 09:17
      Цитата: paul3390
      Надо требовать смены руководства США. Причем кандидатуры - обязательно согласовывать с новым рахбаром Ирана...

      Хороший троллинг… Плюсанул. :)
  2. Висенте Звание
    Висенте
    +14
    Сегодня, 08:06
    Тем временем Израиль ввёл чрезвычайный закон: любой, кто опубликует в социальных сетях видео или изображения попаданий иранских ракет в Тель-Авив, может получить до 5 лет тюрьмы.
    Этот шаг был предпринят после сообщений о потерях среди военных чиновников и разрушении стратегических объектов Израиля в результате последних атак Ирана.Всё точь в точь как в 404-й, втрат немае, сценарист один
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +7
      Сегодня, 08:08
      А у нас за подобное медаль что ли выдают?
      1. Висенте Звание
        Висенте
        0
        Сегодня, 08:11
        не знаю как у вас, а российский закон назовите, процитируйте...справитесь?
        1. ASSAD1 Звание
          ASSAD1
          +2
          Сегодня, 08:14
          Штраф до 300 тр или уголовная ответственность. Или вы утверждаете что такого нет?
          1. Висенте Звание
            Висенте
            +1
            Сегодня, 08:15
            ещё раз...Закон процитируйте российский, что-то непонятного? Закон хотя-бы это слово понятно?
              1. Висенте Звание
                Висенте
                -1
                Сегодня, 08:18
                сомневаюсь что Бог вам чего-то счас подаст...Статья Закона РФ вам не по способностям, понятно, я и спрашиваю зачем лезть-то?
                1. ASSAD1 Звание
                  ASSAD1
                  -1
                  Сегодня, 08:20
                  Уголовной статьи нет , есть решения администрации по многим регионам.
                  1. Висенте Звание
                    Висенте
                    -5
                    Сегодня, 08:22
                    решение любых администраций без государственной законодательной базы? и вы чего, утверждаете что из России и всё-всё за неё знаете...прикольно
                    1. Андрей из Челябинска Звание
                      Андрей из Челябинска
                      +4
                      Сегодня, 08:39
                      За распространение информации об ударах ВСУ в РФ Вы вполне можете получить уголовную или административную ответственность. Вас могут привлечь по основаниям
                      Публичное распространение заведомо ложной информации (ст. 207.3 УК РФ) - до 5 лет
                      Дискредитация ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ)
                      и даже, как ни странно, госизмена (ст. 275 УК РФ)
                      Либо же административная ответственность со штрафом, тут уж от региона зависит. А что именно впаяют - решит суд
                      1. Illanatol Звание
                        Illanatol
                        +4
                        Сегодня, 08:46
                        Поправка - за распространение ЛОЖНОЙ информации об ударах ВСУ.
                        А вообще то о прилетах ракет РСЗО или дронов сообщают информационные новостные программы на государственных телеканалах (видео тоже в наличие).

                        А насчет дискредитации ВС... где за это награду дают? В Госдепе? Если только это не ВС самих США, laughing
                      2. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        -1
                        Сегодня, 09:55
                        Цитата: Illanatol
                        Поправка - за распространение ЛОЖНОЙ информации об ударах ВСУ.

                        Да. Видите ли, трактовка того, что произошло в действительности Вам заранее неизвестна. И если Вы выложите сьемку удара БПЛА, а потом будет объявлено, что это падение обломков БПЛА или вообще авария по естественным причинам - получится дискредитация.
                      3. Висенте Звание
                        Висенте
                        -1
                        Сегодня, 10:12
                        Андрей, для начала научитесь хотя-бы понимать смысл буковок в Законе, а уж опосля искажать его пробуйте...Прикольно. И кстати наказуемо
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +6
        Сегодня, 08:17
        Ну так у нас, как известно, мрачный тоталитарный Мордор, нам можно. wink А Израиловка - типа оплот демократии и свободы на Ближнем Востоке, а то и вообще в мире, как же так? what
    2. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +1
      Сегодня, 08:10
      Цитата: Висенте
      любой, кто опубликует в социальных сетях видео или изображения попаданий иранских ракет в Тель-Авив, может получить до 5 лет тюрьмы.

      Истинная демократия во всей красе.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +1
        Сегодня, 08:12
        да, точно также как на Украине, любой сядет
      2. Illanatol Звание
        Illanatol
        +2
        Сегодня, 08:47
        Выступление "за" - 5 минут.
        Выступление "против" - 5 лет. Регламент, господа, регламент... lol
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 08:16
      Интересно, что может на это сказать разномастная либерошушера? laughing А тут недавно слух прошел, что в каких-то арабских странах за это вообще казнить собираются.
    4. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 09:02
      Бей своих, чтоб чужие боялись!
  3. next322 Звание
    next322
    +3
    Сегодня, 08:12
    Всё точь в точь как в 404-й, втрат немае, сценарист один
    А в России все по другому?
    1. Висенте Звание
      Висенте
      0
      Сегодня, 10:17
      А в России американцев из управления страной давно попёрли, в конце правления Ельцина.Чай тут не 404-я
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 08:16
    В Восточном полушарии слишком много ненужных американских военных баз - источников агрессии и нападений на суверенные государства. Иран уже начал чистку в азиатском доме и страны Азии должны её продолжить.
    Предполагаю, что у Ирана накопилось много требований к США и переговоры, до выполнения этих требований, просто невозможны.
    В нашем мире американская стратегия впервые дала осечку такого масштаба и виновником её стал Иран, а предпосылки были и в ситуации с КНДР, и с Афганистаном...
  5. сайгон Звание
    сайгон
    +7
    Сегодня, 08:19
    Пора верхам любой страны понимать амеры лживы и договора с ними без полезны ! Мир возможен , крепкий и долгий мир только на руинах США . Форточки должны быть открыты вместе с дверями дабы духи и смрады Анкориджа и тд подобного выветривались. Но сие есть мечты
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 09:46
      Цитата: сайгон
      Пора верхам любой страны понимать амеры лживы и договора с ними без полезны ! Мир возможен , крепкий и долгий мир только на руинах США . Форточки должны быть открыты вместе с дверями дабы духи и смрады Анкориджа и тд подобного выветривались. Но сие есть мечты

      В Тегеране это поняли. Ещё там поняли, что Трамп ищет варианты как соскочить с продолжения этой разборки, а посему и выдвинули заведомо невыполнимые условия. Персы просчитали, что у евреев с матрасами возникли проблемы с запасом противоракет для ПВО и при существующей интенсивности обменов ударами, отвечать им скоро будет нечем. Недаром же они стали перебрасывать ракеты из запасов Южной Кореи и Японии. Так что скоро Иран может реально отыграться на Израиле и американских базах по полной программе, а стало быть переговоры ему ни-к-че-му.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:50
      Иран хочет более четких и реальных гарантий,

      Вот, только, кто их даст?? Мадуро, тоже, поди, гарантий ждал
  6. olbop Звание
    olbop
    -2
    Сегодня, 08:24
    Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванные источники.

    Ну так это почти тоже самое, что сообщение агентства ОБС (одна баба сказала).
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 08:32
    Сейчас Донни расскажет как победили Иран с сто третий раз и спокойно отведет войска, оставит один на один Израиль и будет поставлять оружие .
  8. rubator Звание
    rubator
    +2
    Сегодня, 08:33
    Иран фактически требует капитуляции от США! Вот времена!
  9. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 08:55
    Цитата: Андрей из Челябинска

    Публичное распространение заведомо ложной информации (ст. 207.3 УК РФ) - до 5 лет

    Разговор про распространение фото и видео, а не заведомо ложной информации.
  10. vet Звание
    vet
    0
    Сегодня, 09:09
    Да, уж, Ирану с его горящими городами и соотношениями потерь тысяча к одному сейчас только ультиматумы США ставить.
  11. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 09:46
    гарантии не нападения от США ничего не значат.
    а вот репарации и регулирование торговли - это ощутимо.
  12. Василий ))
    Василий ))
    -1
    Сегодня, 09:58
    Ну все, базы будут уничтожены до основания, Израиль станет Газой, пролив для запада будет закрыт. Все возвращается бумерангом. Не знаю, что может изменить этот сценарий. Атомная бомба? Но ведь со временем и она может вернуться бумерангом. КНДР поделится уже готовой.