Иран назвал США условия для прекращения огня и возвращения за стол переговоров
8 94938
Иран отказывается от предложений стран, готовых выступить посредниками в переговорах с США, но выдвигает свои собственные условия. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванные источники.
Тегеран отвергает все посреднические инициативы, от кого бы они ни исходили, потому что считает их недостаточными. Иран хочет более четких и реальных гарантий, при которых он пойдет на прекращение огня и вернется за стол переговоров с США. При этом руководство исламской республики выдвигает свои собственные требования, и их должны принять США, чтобы начать диалог.
Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий.
В частности, Иран требует от США гарантий ненападения на страну в будущем, выплату репараций за причиненный ущерб, а также право на реализацию своей ядерной программы. Однако есть сомнения, что Вашингтон на это пойдет, ведь ядерная программа Ирана — это как раз причина начала войны. Трамп уже отчитался, что полностью уничтожил ее, лишив Тегеран «ядерного оружия».
С другой стороны, накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что при новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация