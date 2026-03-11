ВМС США отказываются сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Корабли ВМС США отказываются сопровождать грузовые суда через Ормузский пролив, несмотря на обещания Трампа начать операции по сопровождению.

Согласно данным британского агентства Reuters, руководство ВМС США ежедневно получает по несколько запросов на сопровождение грузовых судов, в первую очередь танкеров с нефтью и газовозов, через Ормузский пролив, но отказывает. Причина банальна: американские военные считают, что это «слишком опасно». При этом представители Вашингтона обещали, что операции по сопровождению начнутся в ближайшее время. Видимо, оно, «ближайшее время», еще не наступило.



В Белом доме ситуацию не комментируют, но подтверждают, что на данный момент корабли американского флота не сопроводили через Ормузский пролив ни одного грузового судна.

Иран закрыл пролив для прохода грузовых судов после начала ударов США и Израиля. Об этом 2 марта заявил генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Джабари. Затем последовали еще несколько заявлений, в том числе о том, что ни одно судно, связанное с США, Израилем и их союзниками, через пролив не пройдет.

По последним данным, распространяемым западной прессой, Иран начал минирование Ормузского пролива.
  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    +3
    Сегодня, 08:50
    "Корабли ВМС США отказываются сопровождать..."
    До чего ИИ дорос.
    Что хочет, то и творит.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:03
      их амерский ИИ просто сообразил что может жостко прилететь. laughing
      и заявил - не поеду, ну нафик !
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 08:50
    Лохматый в старческом угаре ляпнул , а люди то не хочут умирать за его базар.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +6
      Сегодня, 08:55
      сдесь многие говорили какой мощный у сша флот, никто не нападет на амриканские танкеры
      реальность: иранцы топят амриканские танкеры, вмс сша отказывается защищать
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +6
        Сегодня, 09:06
        это так же как бритосы при сопровождении конвоя PQ-17 - как только увидели перископы немецких подлодок в бинокли - так сразу и газанули в родную Англию....
        да так что только волны в разные стороны разошлись. laughing
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +3
          Сегодня, 09:12
          Цитата: Nexcom
          это так же как бритосы при сопровождении конвоя PQ-17 -

          Так они и сейчас все собирались направить свой корабль к берегам....и передумали даже отчалить.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 09:16
            дык там персы мин накидали в пролив. страшно же амерам.... wassat
          2. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 09:54
            Просто не смогли lol , от стенки отодрать не могут
        2. тлауикол Звание
          тлауикол
          0
          Сегодня, 09:30
          Цитата: Nexcom
          это так же как бритосы при сопровождении конвоя PQ-17 - как только увидели перископы немецких подлодок в бинокли - так сразу и газанули в родную Англию....
          да так что только волны в разные стороны разошлись. laughing

          Только не перископы подлодок, а Тирпиц. И не в Англию, а навстречу эскадре Тирпица, оставив конвой. И не сразу газанули, а Тирпиц сразу зашхерился и не принял бой. И не в лотерею, а в преферанс
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 09:44
            Сопровождавшая конвой крейсерская группа под командованием адмирала Гамильтона должна была покинуть конвой на долготе острова Медвежий, однако, прикрывая конвой, зашла дальше. В результате полученных разведданных 4 июля 1942 года из Адмиралтейства поступил личный приказ первого морского лорда Дадли Паунда: «Конвою рассеяться!». Крейсерская группа получила приказ отойти на запад из-за опасения атаки вышедшего в море немецкого соединения во главе с линкором «Тирпиц».

            Получив неоднозначный приказ и думая, что крейсерская группа уходит на бой с германскими надводными кораблями, Гамильтон одобрил предложение командира прикрытия конвоя Брума о присоединении эсминцев конвоя к крейсерскому соединению. Как выяснилось впоследствии, информация о выходе немецкого линкора оказалась неточной. Рассеявшиеся суда конвоя, поодиночке прорывавшиеся в Архангельск в сопровождении оставшихся кораблей конвоя, в условиях полярного дня стали лёгкой добычей немецких подлодок и авиации. В результате 22 транспорта и 2 вспомогательных судна из состава конвоя были потоплены.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 09:53
      Каждому танкеру по " Бëрку" , каждому " Бëрку " - по ракете( мина, торпеда, нужное подчеркнуть, недостающее вставить)
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +9
    Сегодня, 08:52
    Причина банальна: американские военные считают, что это «слишком опасно».

    ссыкливость амеров подтвердилась очередной раз. это с мирняком воевать удалённо они смелые, а там где есть опасность отгрести по-полной - так то "опасно" (с) для них....

    тьфу, позорище.
    1. Русич Звание
      Русич
      +2
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Nexcom
      Причина банальна: американские военные считают, что это «слишком опасно».

      ссыкливость амеров подтвердилась очередной раз. это с мирняком воевать удалённо они смелые, а там где есть опасность отгрести по-полной - так то "опасно" (с) для них....

      тьфу, позорище.

      Выходит, для командования ВМС США президент (главком) никто?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:59
        вопрос не по адресу. лично мне побоку как там их ВМС к своему президенту относятся. но если не исполняют хотелки Дони - то получается что так....
        1. Русич Звание
          Русич
          +2
          Сегодня, 09:09
          Цитата: Nexcom
          вопрос не по адресу

          Вопрос риторический.
          Так, мысли вслух.
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -2
      Сегодня, 09:22
      Цитата: Nexcom
      ссыкливость амеров подтвердилась очередной раз

      А вот наши адмиралы не зассали крейсер "Москва" выставить. Реинкарнации Рожественского отправили совершенно устаревший крейсер к Фидониси «давить массой»! Видимо «боевой опыт» «Крымской весны» учли. Но тогда обливали водой из брандспойтов, а тут прилетели «Нептуны» (вот неожиданность!).
      Орден Нахимова, гвардейский статус ничего не прибавили к боевым возможностям потенциального металлолома.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 08:55
    Причина банальна: американские военные считают, что это «слишком опасно».

    Да не.... цену не ту предлагают.... малова-то.... Штаты сча подождут и свою назначат....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:00
      щаз Замвольты подкрасят, подрихтуют, пыль смоют и отправят издалека помаячить....
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 09:16
        Во- во.... Цену для своего удовольствия и подрехтуют....
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 09:19
          а как иначе то? передовые технологии отправляем на сопровождение - ценник в два раза выше. laughing
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 09:13
      Цитата: Mouse
      Причина банальна: американские военные считают, что это «слишком опасно».

      Хоть у кого-то мозги есть. Не все же там дурные.
  5. Атрина Звание
    Атрина
    +3
    Сегодня, 09:04
    Ясен пень: бомбить пацанов в сланцах, вооруженных рогатками - это одно, а лезть под дроны и гиперзвук, рискуя собственной тушкой - желающих нэмае
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 09:05
    Что значит "отказываются",просто приказа такого не было,потерять даже самый маленький военный корабль это будет такой мощный имиджевый удар по США.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 09:05
    ВМС США отказываются сопровождать танкеры через Ормузский пролив

    Что, додик опять всех обманул? fellow laughing
    А как кричал! Как кричал! мы за деньги всех проведём! (наверное как раз в смысле обманем lol ).
    Даже таксу указал. и опять всех обманул! Ах., додик, проказник! wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:10
      дык то и было разводилово - главное то заплатить за проводку, а там.... ну опасно, никак не можно сопровождать. laughing
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:09
    ❝ Причина банальна: американские военные считают, что это «слишком опасно» ❞ —

    — Было бы безопасно, американские ВМС с удовольствием сопроводили бы их за соответствующую плату ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:15
      what только нахрена их сопровождение то нужно, если безопасно?? what
  9. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 09:28
    Ну американский чин , не помню уж кто но вроде министр нападения заявил , что они одно судно экскортировали по проливу и всё прошло чинно и благородно.
    Правда потом снёс свой же пост , когда его свои уличили во лжи😁
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:35
    По последним данным маринтрафика сегодня через Ормуз прошли два каравана,судов стран "изгоев " в каравнах небыло.Иранская таможня даёт добро только нормальным пацанам Россиянам ,Китайцам ,Индусам и себе любимым Но списочек может расшириться но не за счёт изгоев . .Пока так Мринтрафик вам в помощь и не ждите правды от блюмберга ,рейтерза и им подобным .Иран назначил себя лоцманом в Ормузе . soldier
  11. МЮД Звание
    МЮД
    0
    Сегодня, 09:38
    Там один земноводный свое корыто гонит для сопровождения танкеров. Вот он точно утрет нос амерам.
  12. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 10:00
    Не будут они,ибо потери окажутся неприличными.США вполне вероятно попытаются атаковать наземно остров Харк где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана или что ещё проще вбомбят его со стратегов. Конечно обьявят полную перемоху а чуть позже окажется что терминал работает и наряду с ним ещё несколько заново построенных.Ничего нового под Луной
  13. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 10:26
    Боятся янкесы пойти на корм рыбам.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:28
    Цитата: Кулл90
    иранцы топят амриканские танкеры, вмс сша отказывается защищать
    От этого может пострадать американский флот! wink