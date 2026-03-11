ВМС США отказываются сопровождать танкеры через Ормузский пролив
Корабли ВМС США отказываются сопровождать грузовые суда через Ормузский пролив, несмотря на обещания Трампа начать операции по сопровождению.
Согласно данным британского агентства Reuters, руководство ВМС США ежедневно получает по несколько запросов на сопровождение грузовых судов, в первую очередь танкеров с нефтью и газовозов, через Ормузский пролив, но отказывает. Причина банальна: американские военные считают, что это «слишком опасно». При этом представители Вашингтона обещали, что операции по сопровождению начнутся в ближайшее время. Видимо, оно, «ближайшее время», еще не наступило.
В Белом доме ситуацию не комментируют, но подтверждают, что на данный момент корабли американского флота не сопроводили через Ормузский пролив ни одного грузового судна.
Иран закрыл пролив для прохода грузовых судов после начала ударов США и Израиля. Об этом 2 марта заявил генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Джабари. Затем последовали еще несколько заявлений, в том числе о том, что ни одно судно, связанное с США, Израилем и их союзниками, через пролив не пройдет.
По последним данным, распространяемым западной прессой, Иран начал минирование Ормузского пролива.
Информация