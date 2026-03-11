Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней

Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней

Киевский режим продолжает удары беспилотниками самолетного типа, и, как бы это грустно ни звучало, с каждым разом атаки становятся все массированней и длительней. Если раньше они в основном проводились ночью, то в последнее время перешли в круглосуточный режим, заставляя нас переходить в оборону.

Сегодняшней ночью над российскими регионами было сбито и перехвачено 185 украинских беспилотников самолетного типа. Если ранее такое количество дронов считалось чем-то из ряда вон выходящим и редким, то теперь это обычное явление. Киев значительно нарастил объемы производства дронов, в этом ему активно помогает Европа. Так что снижения интенсивности атак можно не ждать, а вот увеличение вполне возможно.



В ночь со вторника на среду, 11 марта, бандеровский режим атаковал 11 российских регионов, закрывались аэропорты Ульяновска, Пензы, Самары, Саратова, Сочи, Волгограда, Перми, Ижевска, Бугульмы, Нижнекамска и Казани. Как видим, география атак украинских БПЛА весьма обширна, и она расширяется.

На данный час известно, что в Севастополе горят склад стройматериалов и частный дом, повреждены несколько частных домов и автомобилей. В Сочи власти призывают не отправлять детей в школы и детсады из-за сохраняющейся угрозы БПЛА. В Воронежской области пострадавших и разрушений нет. В Ростовской повреждена линия электропередачи. В Самарской обошлось без пострадавших, по другим последствиям данных нет.

Другие регионы информацию по последствиям не предоставили.
  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +9
    Сегодня, 09:22
    Ну красную черту они же ещё не пересекли .
    Хотя и хрен его знает в каком воспалённом мозгу все эти линии и фломастеры.
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      +2
      Сегодня, 09:24
      Дух Анкориджа нам сладок и приятен.
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        0
        Сегодня, 09:26
        Цитата: lis-ik
        Дух Анкориджа нам сладок и приятен.

        Ну, как говорится, каждому Николаю по Ипатьевскому дому в бесплатную ипотеку.
      2. 72jora72 Звание
        72jora72
        +8
        Сегодня, 09:36
        Дух Анкориджа им сладок и приятен.
        Ирану в какой то степени "повезло", американцы и евреи за два года убили практически всю старую политическую верхушку . Все госдеды отправились к гуриям, а к власти пришла молодая и менее религиозная молодежь, которая умнее гибче злее и решительней старых политиков......
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 09:59
          Ирану в какой то степени "повезло", американцы и евреи за два года убили практически всю старую политическую верхушку .

          там, заранее была прописана преемственность, хотя, кмк, не без внутренних разборок...
          к власти пришла молодая и менее религиозная молодежь

          уровень религиозности мы еще можем увидеть, а вот уровень принимаемых ими решений - видим сейчас..
        2. eon eon Звание
          eon eon
          +1
          Сегодня, 10:12
          как вы витиевато к революции призываете....)
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +16
      Сегодня, 09:33
      Цитата: Самый вежливый
      Хотя и хрен его знает в каком воспалённом мозгу все эти линии и фломастеры.

      Воевать нужно как положено на войне, а не рисовать линии и акты "доброй воли", в отличии враг воюет как положено на войне.
      1. Самый вежливый Звание
        Самый вежливый
        -2
        Сегодня, 09:35
        Это вы сейчас кому обращаетесь , к Генштабу или сразу к Главнокомандующему?!
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +9
          Сегодня, 09:36
          Цитата: Самый вежливый
          Это вы сейчас кому обращаетесь

          Это не обращение, а вывод.
        2. Pohoda Звание
          Pohoda
          +1
          Сегодня, 10:16
          Самый вежливый ......"Это вы сейчас кому обращаетесь , к Генштабу или сразу к Главнокомандующему?!"
          Вы знаете кого-нибудь, кого можно назвать главкомандующим? В истории был только один человек, который был настоящим главкомандующим и имел право так называться. Его звали Хозяин, или Сталин.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +5
        Сегодня, 09:39
        Могу напомнить одного гуманного политика:" Солдаты ВСУ,берите оружие и свергайте националистическую власть..Обращаюсь в военнослужащим РФ, будьте гуманны с солдатами ВСУ.." Это как политрук 22 июня 1941 года внушал бойцам РККА"Немецкие солдаты повернут своей оружие против Гитлера и свергнут власть в Германии. Начнётся революция в Германии. " Смех))))))
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 09:43
          Цитата: Андрей Николаевич
          Начнётся революция в Германии. " Смех)

          А вместо этого, получили слёзы.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 09:23
    Значит наша ответочка должна быть ещё сильнее.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 09:37
      Цитата: Ирек
      Значит наша ответочка должна быть ещё сильнее.

      Сильнее, это когда от Банковой, останется огромная воронка.
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        0
        Сегодня, 10:25
        Цитата: carpenter
        Цитата: Ирек
        Значит наша ответочка должна быть ещё сильнее.

        Сильнее, это когда от Банковой, останется огромная воронка.
        Сильнее - это когда бомбы будут рваться в Лондоне, в Польше, на складах НАТО и любой другой стране, поставщика оружия на Украину.
  3. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +17
    Сегодня, 09:24
    Это не атаки украинцев расширяются, а наше бездействие... Башни заснули совсем...
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +5
      Сегодня, 10:01
      Башни заснули совсем...

      они доходы свои считают, им не до этого...
    2. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +1
      Сегодня, 10:11
      Цитата: Михаил-Иванов
      Это не атаки украинцев расширяются, а наше бездействие... Башни заснули совсем...

      Башни к выборам начали подготовку, они важнее. laughing А остальное "маневры". Любой ценой удержать власть "системы". fellow
  4. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +13
    Сегодня, 09:28
    Очень показателен конфликт на БВ.
    Американцы и евреи вдалбливают в каменный век Иран. Сносят все что сносится. Убивают тех, кто убивается
    Иран бьёт всюду куда может дотянутся, в том числе и соседние страны.

    А что у нас. Здесь бьём, здесь не бьём.
    Тут уважаемые партнёры, а тут фашисты. Но тоже не бьём.
  5. Horla Звание
    Horla
    +6
    Сегодня, 09:29
    Надо брать пример с Трампа-Зеленского убрать,пару городов разбомбить
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 09:46
      Тут было хорошее предложение от пользователя, за каждый удар по нашей территории сносить квартал на Украине. Это будет работать, причём с ходу!
  6. Евгений Любчинов Звание
    Евгений Любчинов
    +2
    Сегодня, 09:30
    нам этого не понять, это другое...
  7. sdivt Звание
    sdivt
    +7
    Сегодня, 09:33
    ночью над российскими регионами было сбито и перехвачено 185 украинских беспилотников самолетного типа. Если ранее такое количество дронов считалось чем-то из ряда вон выходящим и редким, то теперь это обычное явление

    Год назад я уже задавался этим вопросом:
    если воду с лягушкой медленно, по одному градусу, подогревать, то она и не поймёт ничего, пока не сварится
    Кто припоминает хоть один день, без прилёта какого-нибудь "подарка" с той стороны? Когда это было? Месяц, год, три года назад?
    А сегодня счет уже идёт на большие десятки, и даже сотни прилётов в день. Причем, если первые прилёты были по военным объектам, потом - полувоенным, нпз и прочим, то теперь - вообще, по всем объектам, докуда могут дотянуться
    ...
    Не превращаемся ли мы в ту лягушку?

    и, ожидаемо, получил десяток минусов
    Комментаторы очень активно записали меня во все тяжкие
    Интересно, сегодня возражающих будет больше или меньше, если даже в самих публикациях авторы берут на себя смелость писать, что это стало обычным явлением?
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 10:19
      Тут всё по классике - отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. В какой стадии сейчас российское общество? Похоже, что в депрессии уже. Кремлевские сидельцы пока ещё торгуются.
  8. Русфанер Звание
    Русфанер
    +1
    Сегодня, 09:36
    Бесполезно и бессмысленно отмахиваться от ос, если цел осинник!
  9. _DD_ Звание
    _DD_
    -1
    Сегодня, 09:37
    Сборки БПЛА в Европе дают свои плоды, нам бы тоже географию ударов ТЯО расширить
  10. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +2
    Сегодня, 09:37
    . Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней
    Хорошо что об таких БПЛА пишут на Военном обозрении. Хорошо если будет написано сколько территории ВСУ захватили в этом году. Многие об этом и не подозревают.
  11. vet Звание
    vet
    +8
    Сегодня, 09:41
    Даже в таких благоприятных условиях, когда США не до Украины, а Венгрия и Словакия блокируют финансовую помощь Зеле, Путин не может добиться перелома в ситуации. А нам всем приходится платить страшную цену за его предательство "Русской весны", снисходительность к грабящим Россию олигархам, трепетную "любовь к друзьям" вроде Чубайса, "наивность" в переговорах с "партнерами, катастрофические провалы в работе с кадрами...
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 09:49
      Цитата: vet
      Венгрия и Словакия блокируют финансовую помощь Зеле

      Сегодняшнее сообщение, от "РИА Новости":
      МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз выделит Киеву средства в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока, пишет Pоlitico со ссылкой на дипломатов.
      "Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных усилий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро", — говорится в статье.


      ссылка: https://ria.ru/20260311/es-2079856027.html?ysclid=mmloev81l5229863510
  12. Александр_K Звание
    Александр_K
    +1
    Сегодня, 09:46
    Лучшее ПВО это танки на аэродроме противника. Но это если начнется война, а у нас СВО, воевать мы еще и не начинали. И для этого нужен противник, а у нас одни партнеры и переговоры. Даже авианосец очкуем потопить там где идет настоящая война. А ведь сколько писали про мосты, жд узлы, энергетику, логистику! В Чечне воевали схожим образом: Взять сопку без авиации! Так, взяли? Отступить. Взять эту же сопку без применения артиллерии! Так, опять взяли? Отступить, и объявляю мораторий на 3 дня - пусть чехи окопаются. Думаю, многие помнят эти события. В фильме Чеченский капкан хорошо это объяснили.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +5
      Сегодня, 09:55
      Лучшее ПВО это здравомыслящее руководство.
  13. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 09:46
    А давайте ещё кучу переговоров проведем. Про линии уже стыдно стало говорить нашим слугам государевым. Так а чего народ вон в очереди на сво стоит, ещё года 4е повоюем. Миротворцы хреновы. У нас городок не большой, но новостей о погибших все больше.
  14. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +5
    Сегодня, 09:48
    Если конечно послушать на тв "экспертов", там уже и склады у запада пусты и агония киевского режима не за горами.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 10:04
      Если конечно послушать на тв "экспертов",

      проплаченных эксперДов...
  15. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +2
    Сегодня, 09:51
    Гарант сказал что мы победим и точка,тут дела по важней есть у правительства и рядом сидящих ,,,Стартовала регистрация кандидатов на праймериз «Единой России»,,а вы тут война,война,у нас вообще еще СВО идет,какие вам тут бомбы и куев сносить ,вот так вот
  16. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 09:57
    Киевский режим продолжает удары беспилотниками самолетного типа, и, как бы это грустно ни звучало, с каждым разом атаки становятся все массированней и длительней

    А что у нашего российского руководства на уме: предстоящая Пасха, растущая цена нефти, бесконтрольные тарифы и цены или как заставить граждан России поверить в благие намерения «Единой России»? Вы решили бросить всё на самотёк? Берите пример с тех, у кого получается!!!
  17. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 09:58
    В Брянске завод радиодеталей добили
  18. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 09:59
    Это еще раз к тем утверждениям ,что у ВСУ все плохо, денег нет, людей нет и прочее закончилось
  19. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +1
    Сегодня, 10:00
    Цитата: Михаил-Иванов
    Это не атаки украинцев расширяются, а наше бездействие... Башни заснули совсем...

    Не в башнях дело, они могут только советовать. Вся власть в стране в руках президента Путина.По факту и по закону.А если человек возглавляет государство четверть века, кроя конституцию, то первый вопрос , зачем? Какой у него проект, который никому нельзя доверить?
    Смотрим на происходящее и делаем вывод.
  20. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 10:03
    Меньше надо было смеяться на разных ток-шоу над "тупыми хххлами", а озвучивать правду - противник практически равный, в чём-то уступает, а в чём-то превосходит. А если бы еще НАТО напрямую включилось, то кроме, как ядреным батоном нам ответить нечем на равных и это факт. А то как ТВ не включишь - там всё просто замечательно 24/7/365. Вот только несчастный Донбасс уже 4 года никак "освободить" не можем.
  21. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 10:10
    В Куйбышевазот попали. Шарий написал.
  22. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 10:17
    Так и будет продолжаться, если вместого того, чтобы "мочить" террористов в сортире, начинать просто выключать им свет на пару часов. А их пособникам гнать нефть по прошлогодним ценам.
  23. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 10:21
    Всё будет хорошо! Просто "мы ещё не начинали"