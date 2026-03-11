Для сохранения военных секретов США свежие снимки Planet Labs будут недоступны

1 383 7
Для сохранения военных секретов США свежие снимки Planet Labs будут недоступны


До недавнего времени любой желающий мог получить сделанные из космоса фотографии американских баз на Ближнем Востоке и оценить ущерб в результате иранских ударов по ним. Теперь для сохранения военных секретов США свежие снимки, сделанные спутниками компании Planet Labs, будут недоступны.



Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщили представители компании, она продолжит предоставлять свои снимки, но только те, которые были сделаны не менее 14 дней назад. Предполагается, что такая задержка предотвратит использование их противниками США против американских сил, размещенных на Ближнем Востоке или в других регионах.

По мнению экспертов, данная мера позволит избежать утечки данных в руки иранских военных, которые использовали бы их для нанесения ударов по военным объектам американцев и их союзников в регионе.

Теперь деятельность частных космических компаний способна влиять на ход вооруженных конфликтов. Отмечается, что благодаря коммерческим спутниковым компаниям снимки, сделанные из космоса, становятся доступными для всех, а не только для стран, владеющих высокими технологиями. Доступ к такой информации уравнивает шансы в современных войнах.

Сегодня военные используют космос для отслеживания объектов, наведения ракет, обеспечения связи и других целей. О важности данного направления говорит, в частности, тот факт, что Космические силы США с первых дней подключились к операции против Ирана.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 09:28
    Как сообщили представители компании, она продолжит предоставлять свои снимки, но только те, которые были сделаны не менее 14 дней назад. Предполагается, что такая задержка предотвратит использование их противниками США против американских сил, размещенных на Ближнем Востоке или в других регионах.

    ну то есть на свинтить у амеров всего 14 дней - так получается....
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 09:38
      Ну такое понятно, матрасы по мордасам давно не получали...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:31
    Потом будут орать как хахлы , що потерьнэт.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 09:32
    Да проболтаются.... Тепленькая водичка в попе не держится.... wassat зашейте надежней будет....
  4. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 09:55
    Вот же секрет полишинеля.Персы кладут свои ракеты в амерские и израильские обьекты как в копеечку и дальше будут.Мало что-ли российских и китайских спутников на орбите....У нас враги общие
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 10:06
    "Сегодня военные используют космос для отслеживания объектов, наведения ракет, обеспечения связи и других целей." У нас другие задачи: Венера станет первой планетой дальнего космоса, которую Россия планирует осваивать после реализации лунной программы, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров
  6. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +1
    Сегодня, 10:09
    Ну хоть тут порадоваться…
    Волна 37, самая разрушительная операция Ирана с начала войны:
    В РДУ применены сверхтяжёлые ракеты «Хорремшехр» и БПЛА типа «Шахед».
    Цели: спутниковый коммуникационный центр Хаила на юге Тель-Авива во второй раз, военные объекты в Бир-Якубе, Западном Иерусалиме и Хайфе, а также широкомасштабные цели США в Эрбиле и пятой морской базе US NAVY.

    В аэропорту Дубай, идет эвакуация. Иранские Шахеды третий час атакуют часть аэропорта, где размещены американские и французские боевые самолеты.