Появление на танкерах РФ вооружённой охраны делает страны НАТО более осторожными
Россия размещает на танкерах так называемого «теневого флота» военных или сотрудников частных военных компаний с задачей контроля экипажа и предотвращения захвата судна западными странами. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.
Финны с эстонцами провели расследование и пришли к выводу, что на российских танкерах в экипажах появились люди без морской квалификации. В основном это бывшие военные, а также сотрудники ЧВК Wagner и военной разведки ГРУ (ну куда ж без них!). Они контролируют экипажи, в основном состоящие из иностранных граждан, а также предпринимают действия по предотвращению установления контроля над судном западными странами.
Финская разведка подтверждает эту информацию, заявляя, что такие группы по 2-3 человека на судно появились после усиления присутствия НАТО на Балтике. Они осуществляют связь с российскими военными в случае экстренной ситуации.
Как заявил неназванный представитель европейской разведки, наличие на борту судна двух человек с оружием резко меняет расклады, не все готовы останавливать и досматривать судно с вооруженными людьми. По его мнению, Москва рассчитывает, что это сделает страны НАТО на Балтике более осторожными.
Между тем, по данным эстонской разведки, Россия после 2022 года нарастила свои силы на Балтике примерно в четыре раза.
