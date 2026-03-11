Появление на танкерах РФ вооружённой охраны делает страны НАТО более осторожными

Появление на танкерах РФ вооружённой охраны делает страны НАТО более осторожными

Россия размещает на танкерах так называемого «теневого флота» военных или сотрудников частных военных компаний с задачей контроля экипажа и предотвращения захвата судна западными странами. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.

Финны с эстонцами провели расследование и пришли к выводу, что на российских танкерах в экипажах появились люди без морской квалификации. В основном это бывшие военные, а также сотрудники ЧВК Wagner и военной разведки ГРУ (ну куда ж без них!). Они контролируют экипажи, в основном состоящие из иностранных граждан, а также предпринимают действия по предотвращению установления контроля над судном западными странами.



Финская разведка подтверждает эту информацию, заявляя, что такие группы по 2-3 человека на судно появились после усиления присутствия НАТО на Балтике. Они осуществляют связь с российскими военными в случае экстренной ситуации.

Как заявил неназванный представитель европейской разведки, наличие на борту судна двух человек с оружием резко меняет расклады, не все готовы останавливать и досматривать судно с вооруженными людьми. По его мнению, Москва рассчитывает, что это сделает страны НАТО на Балтике более осторожными.

Между тем, по данным эстонской разведки, Россия после 2022 года нарастила свои силы на Балтике примерно в четыре раза.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 09:55
    Шведы держат в заточении наш экипаж и сухогруз.
    Жду теперь очередного захвата судна с нашими товарами и экипажем...безнаказанность порождает
    иллюзию вседозволенности.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      безнаказанность порождает
      иллюзию вседозволенности.

      Такие иллюзии, выбиваются битьём по морде, другого они не понимают.
    2. awdrgy Звание
      awdrgy
      0
      Сегодня, 10:17
      Теперь не полезут. Надо было сразу так сделать,после первого же случая.
  2. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 09:56
    Что могут сделать 2-3 человека против жосмотровой группы с военного корабля?
    Если бы их было 6-8 с гранатометами и крупнокалиберными пулеметами....
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +3
      Сегодня, 10:07
      Цитата: BAI
      Что могут сделать 2-3 человека против жосмотровой группы с военного корабля?
      Если бы их было 6-8 с гранатометами и крупнокалиберными пулеметами....

      Самое важное тут то, что бойцы ЧВК не имеют необходимого правового статуса, чтобы всерьез вступить в боестолкновение с официальными досмотровыми группами или военными кораблями. Их просто приравняют к бандформированию. Со всеми вытекающими из этого не только военными (тут все и так понятно), но и юридическими следствиями.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 10:07
      Цитата: BAI
      Что могут сделать 2-3 человека против жосмотровой группы с военного корабля?
      Если бы их было 6-8 с гранатометами и крупнокалиберными пулеметами....

      И что они могут сделать против например банальной морской 30 мм?
      2 человека вполне достаточно для остановки нахрапа например с катера или вертолета и для вызова авиации
    3. awdrgy Звание
      awdrgy
      0
      Сегодня, 10:18
      На самом деле многое. И самое главное никто не будет рисковать,потому что возможные жертвы это уже не экономический ущерб.
  3. vet Звание
    vet
    +1
    Сегодня, 09:57
    Во-первых, 2-3 вооруженных человека разве что полуголых сомалийских пиратов могут испугать, да и то лишь самых пугливых. Во-вторых, повышается стоимость поставок нефти, поскольку платить "гусям" придется по "завышенной ставке" - пострелять в моряков и морских пехотинцев НАТО не много будет желающих. И если танкер будет остановлен военным кораблем и даже катером - гуси сразу поднимут лапки.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:05
      Цитата: vet
      сомалийских пиратов могут испугать, да и то лишь самых пугливых.

      По сравнению с европейцами, сомалийцы не пугливые, не говоря уж о нигерийцах.
    2. awdrgy Звание
      awdrgy
      0
      Сегодня, 10:23
      Стоимость поставок повышается на копейки,а пострелять по натовцам..какая разница кто там? Есть вариант вызвать поддержку, так что не все так плохо.
  4. Андрей К Звание
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 09:57
    ...с эстонцами провели расследование и пришли к выводу...

    Что-то подобное где-то уже было.
    Вспомнил - "британские учёные".
  5. Попуас Звание
    Попуас
    0
    Сегодня, 10:04
    Лучше бы БЭКами сопровождали... feel
  6. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 10:06
    Как заявил неназванный представитель европейской разведки...

    Как мне «нравятся» эти источники... И ведь не спросишь ни с кого..... Я бы по другому сказал, но буду корректным...
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:07
    Нато еще РПГ всем раздать .Вертолет такой штукой посадить легко
    1. Попуас Звание
      Попуас
      0
      Сегодня, 10:12
      Фпв дрона достаточно hi....
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 10:13
        Цитата: Попуас
        Фпв дрона достаточно ....

        Тоже вариант
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:08
    Врут наверно фины ,как обычно у всех сели батарейки на телефонах .P.S.Наши ледоколы Финском заливе . за это время оказали помощь трём эстонским судам и трём финским .
  9. multicaat Звание
    multicaat
    +1
    Сегодня, 10:11
    размещение вооруженной охраны на судах не решит проблему, а только поднимет эскалацию на новый уровень. При попытке ЧВК вести бой с десантом, военное судно просто откроет огонь
    1. awdrgy Звание
      awdrgy
      0
      Сегодня, 10:25
      Может откроет,может не сможет по какой то причине. Кто знает?
  10. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 10:11
    А раньше нельзя было разместить вооруженную охрану на наших судах? - нужда в этом достигла предела, а наши власти всё раскидывают пасьянсы - пронесёт или не пронесёт, если нашим чиновникам плевать на госсобственность, то они обязаны нести ответственность за жизни и судьбы членов экипажей.
  11. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +1
    Сегодня, 10:16
    наличие на борту судна двух человек с оружием резко меняет расклады

    Аж целых 2-3 человека на танкер laughing Ну всё... теперь натовский сторожевик/корвет при всей своей команде и вооружении обосрется подходить... вё че пишите?! fool
    Об этой "охране" на танкерах разговоров почти год, а фактов со стороны противника 0. Нет никакой охраны, людей нет.
  12. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 10:19
    Ох уж эта Финская разведка. узнала, что Россия в четыре раза что то нарастила, хорошие сказки для финов
  13. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 10:22
    Как обычно русские долго запрягают а потом не остановишь.Так всегда было есть и будет
  14. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 10:22
    Я так понимаю это если в международных водах будут попытки захвата, тогда и эти парни пригодятся.