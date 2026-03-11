Зеленский жалуется, что Трамп не услышал его сообщение о Третьей мировой войне

Нормальному человеку сложно понять, что происходит в голове у дорвавшегося до власти киевского клоуна, но некоторые его высказывания явно указывают на ментальные расстройства.

На этот раз Зеленский заявил в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону, что предупредил президента США Дональда Трампа о неизбежности начала Третьей мировой войны. Однако американский лидер не придал значения этому прогнозу, что весьма расстроило Зеленского.



Я сказал, что будет третья мировая война. Президент (США Дональд Трамп) меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить (мой прогноз).

По мнению главы киевского режима, большинство европейских стран технически не готовы к новой мировой войне. Лишь несколько государств Северной Европы достаточно технологичны и они более подготовлены к такому сценарию, чем, например Германия, считает Зеленский.

С технической стороны Европа недостаточно готова, только некоторые страны. Да, они на пути... Северные страны... очень технологичны. Я имею в виду Северную Европу, они готовы.

Что касается Украины, продолжил Зеленский, то ВСУ в настоящий момент имеют самый большой опыт ведения наземных боевых действий. По словам Зеленского, страна добилась этого путем большого количества человеческих потерь. Жаль, ирландский журналист не поймал на слове киевского диктатора, который ранее объявил, что за четыре года конфликта безвозвратные потери ВСУ составили всего 55 000 человек.

Вообще, довольно странный критерий определения уровня боеспособности армии. Хотя вполне укладывается в политику Зеленского и тактику главкома ВСУ Сырского, который с потерями личного состава вообще не считается.

Ранее американский обозреватель Эндрю Наполитано высказал мнение, что президент России Владимир Путин сдерживает начало Третьей мировой войны. По словам журналистов, терпение и выдержка российского лидера удерживают мир от падения в пропасть глобального военного противостояния.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:27
    На этот раз Зеленский заявил в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону, что предупредил президента США Дональда Трампа о неизбежности начала Третьей мировой войны

    Вот... Вот... Дайте этой я обезьяне гранату ядрёную, кто там посулил жабоеды? Вроде как и бриты присовокупиться хотят
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:48
      Вот и пусть там, у себя совокупляются и не лезут куда не надо
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 10:49
        Так, Господи прости, радугу в мир несут.... feel
        Звиняй.....
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 10:51
          Безбожие все это! Анафема им
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 10:55
            Угу... А они тебе индульгенцию на стол..... winked
            1. роман66 Звание
              роман66
              +2
              Сегодня, 10:56
              Нет в православии индульгенций... У бога пусть просят
            2. Mouse Звание
              Mouse
              0
              Сегодня, 10:57
              А кто сказал, что они православные? Те же хаклы откхрестились..... У них и бога нет........ Нехристи короче....
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:28
    Третьей мировой войны из за Украины не буде?! bully
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:50
      Профит невелик, большие дяди нефть и земли делят
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:52
        Карты режут? recourse....
        Да знаю я знаю.....
  3. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 10:31
    Просроченный наркоман может давать прогноз по коксу, штырнет или нет. Это в гейропе метают о войне, а Трамп хоть и самодур, но понимает что такое война с ядерной супердержавой.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 10:31
    И что, он предлагает ее выиграть?
    Жулики не выигрывают войны, ни мировые, ни региональные. У них мозги только в свой карман устремлены.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:34
    А ты ему унитаз золотой подари , зачем тебе три штуки.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 11:00
      Господи, прости.... Грешного меня.... Три попы очевидно.....