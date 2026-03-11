Я сказал, что будет третья мировая война. Президент (США Дональд Трамп) меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить (мой прогноз).

Нормальному человеку сложно понять, что происходит в голове у дорвавшегося до власти киевского клоуна, но некоторые его высказывания явно указывают на ментальные расстройства.На этот раз Зеленский заявил в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону, что предупредил президента США Дональда Трампа о неизбежности начала Третьей мировой войны. Однако американский лидер не придал значения этому прогнозу, что весьма расстроило Зеленского.По мнению главы киевского режима, большинство европейских стран технически не готовы к новой мировой войне. Лишь несколько государств Северной Европы достаточно технологичны и они более подготовлены к такому сценарию, чем, например Германия, считает Зеленский.Что касается Украины, продолжил Зеленский, то ВСУ в настоящий момент имеют самый большой опыт ведения наземных боевых действий. По словам Зеленского, страна добилась этого путем большого количества человеческих потерь. Жаль, ирландский журналист не поймал на слове киевского диктатора, который ранее объявил, что за четыре года конфликта безвозвратные потери ВСУ составили всего 55 000 человек.Вообще, довольно странный критерий определения уровня боеспособности армии. Хотя вполне укладывается в политику Зеленского и тактику главкома ВСУ Сырского, который с потерями личного состава вообще не считается.Ранее американский обозреватель Эндрю Наполитано высказал мнение, что президент России Владимир Путин сдерживает начало Третьей мировой войны. По словам журналистов, терпение и выдержка российского лидера удерживают мир от падения в пропасть глобального военного противостояния.