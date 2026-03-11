Иран запросил у соседей по Заливу координаты укрытий Израиля и США для ударов

Представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи публично попросил страны Персидского залива указать координаты убежищ, где размещаются американские и израильские военные. Официальное обоснование выглядит: Тегеран стремится избежать жертв среди мирного населения и не хочет бить вслепую по территориям, где гражданские могут оказаться «живым щитом».Формально Иран апеллирует к мусульманской солидарности и заботе о единоверцах. Реально же это жесткий сигнал всем арабским столицам, на чьей территории базируются силы западной коалиции. Шекарчи фактически предупредил: если по объектам Ирана продолжают наноситься удары, ответный удар будет нанесен, но Тегеран готов его калибровать, чтобы не задеть «своих».Накануне Израиль нанес комбинированный удар по командным центрам в Тегеране и Тебризе. Постпред Ирана при ООН уже озвучил цифру – более 1300 мирных жителей погибли с начала операции США и Израиля. При этом американская разведка фиксирует активные приготовления Ирана к минированию Ормузского пролива, а центральное командование «Хатам аль-Анбия» пригрозило ударами по энергетическим объектам в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.Страны Залива оказались меж двух огней. Отказ от сотрудничества с Ираном будет воспринят Тегераном как индульгенция для ударов по своей территории с их плацдармов. Согласие – автоматически сделает их прямыми соучастниками конфликта в глазах Вашингтона и Тель-Авива.

