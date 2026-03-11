Иран запросил у соседей по Заливу координаты укрытий Израиля и США для ударов

Представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи публично попросил страны Персидского залива указать координаты убежищ, где размещаются американские и израильские военные. Официальное обоснование выглядит: Тегеран стремится избежать жертв среди мирного населения и не хочет бить вслепую по территориям, где гражданские могут оказаться «живым щитом».

Формально Иран апеллирует к мусульманской солидарности и заботе о единоверцах. Реально же это жесткий сигнал всем арабским столицам, на чьей территории базируются силы западной коалиции. Шекарчи фактически предупредил: если по объектам Ирана продолжают наноситься удары, ответный удар будет нанесен, но Тегеран готов его калибровать, чтобы не задеть «своих».

Накануне Израиль нанес комбинированный удар по командным центрам в Тегеране и Тебризе. Постпред Ирана при ООН уже озвучил цифру – более 1300 мирных жителей погибли с начала операции США и Израиля. При этом американская разведка фиксирует активные приготовления Ирана к минированию Ормузского пролива, а центральное командование «Хатам аль-Анбия» пригрозило ударами по энергетическим объектам в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.

Страны Залива оказались меж двух огней. Отказ от сотрудничества с Ираном будет воспринят Тегераном как индульгенция для ударов по своей территории с их плацдармов. Согласие – автоматически сделает их прямыми соучастниками конфликта в глазах Вашингтона и Тель-Авива.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 10:33
    Кое где , кое у кого сильно засвербило в одном месте.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:56
      Ирек
      Сегодня, 10:33
      Кое где , кое у кого сильно засвербило в одном месте.

      hi Рыжий лохотронщик из Фашингтона по до х нет на унитазе от страха.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:10
      Ирек
      Сегодня, 10:33

      hi Для боязливых шейхов следует указать электронную почту направления координат посредников - ВКС, ГШ, МО РФ для дальнейшей передачей конечному адресату в ИРИ и получения ответки.
      am
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 11:24
        Не серьезно это, понятно, евреи ушлые и тут же что будут передаваться ложные координаты. Может и реальные будут, но фейковыми завалят.
        1. Попуас Звание
          Попуас
          0
          Сегодня, 11:30
          Не думаю что это серьёзно...скорее всего китайцы ,либо,мы дадим координаты...ну ,типа,союзники штатов слили... laughing ...ля иранцы молодцы good
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Сегодня, 10:36
    Страны Залива оказались меж двух огней. Отказ от сотрудничества с Ираном будет воспринят Тегераном как индульгенция для ударов по своей территории с их плацдармов. Согласие – автоматически сделает их прямыми соучастниками конфликта в глазах Вашингтона и Тель-Авива.

    им давно надо выбрать "сторону" конфликта, но видимо ссыкотно: в одном случае "бабло" потерять, в другом - "лицо" перед единоверцами...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:55
      Есть рыбу, сидя на... Намного приятнее, чем просто есть рыбу
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 11:27
        Цитата: роман66
        Есть рыбу, сидя на... Намного приятнее, чем просто есть рыбу

        Ну и просто так посидеть многие не против, а вместо рыбы удочку в кредит дадут и лицензию придется купить на ловлю.
  3. Висенте Звание
    Висенте
    +5
    Сегодня, 10:37
    Классный стёб от религиозного государства.И ведь некоторые передадут.За деньги.Вы ещё не прислали? А, ну тогда мы сами вам кое что пришлём, но вам может не понравиться это...
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +3
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Висенте
      За деньги
      Их они уже получили от США и Израиля. Осталось снизить напряженность среди своего населения, которое точно недовольно такими соседями и по возможности прибрать обратно к рукам то, что захватили западные корпорации.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +1
        Сегодня, 10:42
        персы получили координаты от США и Израиля? а так можно?
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:40
    Абольфазль Шекарчи публично попросил страны Персидского залива указать координаты убежищ, где размещаются американские и израильские военные

    Ну что брат брата не поймет?
  5. Василий ))
    Василий ))
    +2
    Сегодня, 10:47
    Оказывается в бомбежки можно играть вдвоем. По энергетике, по нефтезаводам и хранилищам, по опреснителям и школам, по жилым кварталам. Раз так можно, то получайте.
  6. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +3
    Сегодня, 10:50
    Ну можно ещё и вознаграждение для населения озвучить. Понятно что в ОАЭ население особо не бедствует, но в остальных странах хорошо сработает.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 12:53
      Понятно что в ОАЭ население особо не бедствует
      Это коренное население с гражданством не бедствует. А куча трудовых мигрантов, что заняты на обслуживании всего и вся, могут втихую и сдать за мзду малую. Или даже за идею.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:50
    Иран запросил у соседей по Заливу координаты укрытий Израиля и США для ударов
    Вот сейчас как раз наш выход! Хотя мы и не соседи по Заливу
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:51
    ❝ Представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи публично попросил страны Персидского залива указать координаты убежищ, где размещаются американские и израильские военные ❞ —

    — Молодцы персы, продолжают троллить, недавно объявили, что танкерам стран, которые избавятся от американских и израильских посольств, будет разрешён свободный проход по Ормузскому проливу ...
  9. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 11:29
    Цитата: Висенте
    персы получили координаты от США и Израиля? а так можно?

    В Израиле 20% населения арабы, наверное среди них есть такие которые этот Израиль не очень то и любят, например в РФ такие имеются в достаточном для терактов количестве.
  10. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 12:19
    Передачу данных можно не афишировать.
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 12:35
    Ирану надо просить Ын Кима о помощи - поставках ракет, желательно с атомными зарядами
  12. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 12:59
    Не получится у арабов усидеть на двух стульях. Сколько веревочки не вейся, а конец будет.
  13. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 13:01
    Несерьезно это. Передадут координаты, в которых никого нет, а потом обвинят, что стреляют не по этим координатам.