В США искусственный интеллект внедрили в дрон для уменьшения «слепых зон»

В США заявили об очередной разработке в плане интеграции системы искусственного интеллекта с БПЛА. Речь идёт о системе ИИ, которая позволяет увеличить ситуационную осведомлённость оператора «птички».

Авторами разработки являются специалисты компании Mobix Labs. По их словам, испытания дрона с системой ИИ уже показали, что значительно снижается площадь «слепых зон» и увеличивается объём предоставляемой оператору информации о происходящем вокруг и на земле.

Из сообщения:

Система ИИ также позволяет провести более оперативную оценку угроз в условиях повышенных рисков.

Такой дрон позволяет вести мониторинг различных местностей и ландшафтов, включая транспортные сети, военные объекты, промпредприятия.

Гендиректор компании Фил Сансоне:

Благодаря объединению передовых сенсорных технологий, искусственного интеллекта и дронов, мы разрабатываем платформу, предназначенную для предоставления информации в режиме реального времени и повышения ситуационной осведомленности там, где это наиболее важно.

ИИ позволяет «достраивать картинку», исходя из параметров того, что снимается непосредственно камерами и что улавливается дополнительными датчиками. Насколько эта «достройка» изображения совпадает с реальностью, не говорится. Однако вполне очевидно, что ИИ всё более востребован в военном деле.
