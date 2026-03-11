В США искусственный интеллект внедрили в дрон для уменьшения «слепых зон»
В США заявили об очередной разработке в плане интеграции системы искусственного интеллекта с БПЛА. Речь идёт о системе ИИ, которая позволяет увеличить ситуационную осведомлённость оператора «птички».
Авторами разработки являются специалисты компании Mobix Labs. По их словам, испытания дрона с системой ИИ уже показали, что значительно снижается площадь «слепых зон» и увеличивается объём предоставляемой оператору информации о происходящем вокруг и на земле.
Из сообщения:
Такой дрон позволяет вести мониторинг различных местностей и ландшафтов, включая транспортные сети, военные объекты, промпредприятия.
Гендиректор компании Фил Сансоне:
ИИ позволяет «достраивать картинку», исходя из параметров того, что снимается непосредственно камерами и что улавливается дополнительными датчиками. Насколько эта «достройка» изображения совпадает с реальностью, не говорится. Однако вполне очевидно, что ИИ всё более востребован в военном деле.
