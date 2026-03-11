Готовящий диверсии на военных аэродромах агент СБУ задержан сотрудниками ФСБ

2 992 20
Готовящий диверсии на военных аэродромах агент СБУ задержан сотрудниками ФСБ

Российские силовики продолжают вскрывать и задерживать украинскую агентуру, очередного пособника украинских спецслужб взяли в Ивановской области при подготовке диверсии в отношении военной техники. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно предоставленной информации, сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, готовящего атаки на аэродромы с армейской авиатехникой. Действовал задержанный по заданию СБУ, причем по собственной инициативе. Ранее он через один из мессенджеров установил связь с представителем украинской спецслужбы, предложив свои услуги.



По заданию куратора задержанный должен был совершить диверсии на военных аэродромах во Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве. Диверсии планировалось совершить с помощью беспилотников и взрывчатки. Все это украинский пособник получил через тайники в Московской и Калужской областях. После чего начал подготовку к выполнению задания.

Фигурант (...) произвел пробную сборку взрывного устройства, предназначенного для использования с БПЛА, а также неоднократно отработал практические навыки управления беспилотником.


Взяли его в Ивановской области, когда он готовился к атаке на один из военных аэродромов. При обыске у него дома были обнаружены FPV-дроны, готовые к использованию взрывные устройства, видеокамеры, ноутбук и средства связи с куратором. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям, в том числе по госизмене. Задержанный находится под арестом.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 10:48
    Когда я написал о Пятой колонне , меня заминусовали.
    Но вот я что то не вижу, той "колонны" на Украине, где селюки по своему желанию выходят на связь с российскими силовиками, а потом совершают теракты.
    Может надо предлагать хорошие деньги, ведь селюки очень жадны до денег.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 10:53
      и что характерно, 5 колона и "либеральные нерабы" вольготно развиваются только в РФ и странах наших союзниках...тож самое повстанцы и партизаны
    2. Наводлом Звание
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 10:56
      До денег жадны ой как многие.
      По обе стороны границы.
      А вот в чём российское общество объективно уступает - в консолидации и бдительности.
    3. 501Legion Звание
      501Legion
      +2
      Сегодня, 10:57
      по их логике РФ напала на укропа, поэтому и сочувствующих много ну и откровенно тупоголовых несчётное количество как оказалось
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:46
        Цитата: 501Legion
        по их логике РФ напала на укропа

        Только они не видели, или не хотели видеть, что укроп напал на ЛНДР, а потом началось СВО.
    4. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 11:05
      Есть у нас кто все это организует? Плюс этих кто все организует надо самих организовать, ставить задачи, обеспечивать. Большие сомнения в таких возможностях. Своровать пару миллиардов - это запросто. А вот дело сделать ……, очень сомневаюсь.
    5. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      0
      Сегодня, 11:32
      Но вот я что то не вижу, той "колонны" на Украине, где селюки по своему желанию выходят на связь с российскими силовиками, а потом совершают теракты.

      «На Украине будут в шоке, если узнают наши имена». Так об участниках николаевского подполья говорит Сергей Лебедев, координатор с позывным Лохматый.

      Вот хорошая статья на Дзен'е о нём.
      https://dzen.ru/a/aAGa2DhKUzvfWPTK
  2. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +3
    Сегодня, 10:49
    ФСБ РОССИИ уважение и спасибо сердечное!
    Но сколько таких предателей мы ещё должны выловить????
    Самое главное каждому гражданину быть на чеку.
    Кто приехал, зачем приехал, чем интересуется.
    Откуда заехал и зачем.
    А это очень важно.
    Если все будут думать и говорить - мол это не у нас и меня не касается, то ещё не победив проиграем.
    5 год СВО - читай войны.
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 10:50
    а почему их не избивают при задержании...мол оказал сопротивление...а по факту - выпустить пар + ещё жестокое и презренное обращение при допросе...в назидание другим. Наше благородство считают за немощь и историю пишут победители
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      0
      Сегодня, 10:58
      То-есть, немалые сроки, которые получают агенты и диверсанты - не в назидание, а избиение - а назидание?
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        -2
        Сегодня, 11:38
        он жив, а это для него главное...а мучения, и унижения, боль...с речетативом - так будет с каждым, кто предаст Россию, будет подейственне. Ну отсидит этот ушлёпок срок..потом ещё мемуары как солженицын писать будет...и на его охрану и кормёжку сейчас нужно тратить ресурсы..а они могут понадобиться на фронте..да и вообще моральное удовлетворение для общества от смерти предателя
        1. Наводлом Звание
          Наводлом
          0
          Сегодня, 11:53
          "ну отсидит срок"
          Вы написали с такой лёгкостью, будто речь о проживании в санатории.
          Удивительно даже, на какие ухищрения идут люди, чтобы не попасть за решётку.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 12:48
          Цитата: rosomaha
          он жив, а это для него главное...а мучения, и унижения, боль...с речетативом - так будет с каждым, кто предаст Россию, будет подейственне. Ну отсидит этот ушлёпок срок

          Вы когда нибудь находились в ограниченном пространстве - из которого не могли уйти?
          Мне анекдот сразу вспоминаеться :
          "На втором килограмме он понял что считать пшено - значительно веселее чем гречку" (с)
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:59
      Выпотрошить самым зверски образом - и на виселицу принародно, с трансляцией.
      1. Черчиль Звание
        Черчиль
        0
        Сегодня, 12:02
        К психиатру сходи на приём.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 12:54
        Цитата: роман66
        Выпотрошить самым зверски образом - и на виселицу принародно, с трансляцией.

        А не боитесь что у вас может вдруг оказаться случайно в Телеге или Ватсапе левый номерок? А вы потом доказывать будете что думали что это мошенники вам звонят, а не начальник отдела СБУ...
        Можете гарантированно 100 % исключить такую пакость со стороны СБУ?
        А если вероятность есть хотя бы 0.00000000000000000....... 01% - то есть риск что это вы можете вдруг оказаться выпотрошенный на виселице...
        А СБУ порадуется "И малая мошка, все мяса крошка!! "(С)
    3. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      0
      Сегодня, 12:01
      Да нормально подваливают,задержание исключительно жесткое для таких..берцем по ребрам получает на здрасти.
  4. Русфанер Звание
    Русфанер
    0
    Сегодня, 11:51
    "...задержанный должен был совершить диверсии на военных аэродромах во Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве."(с)

    Таких надо зрелищно кончать! Но кривой закон не даёт.
    Но важнее другое: кто-то массово создаёт тайники для предателей-террористов - вот кого надо бы ловить на упреждение...
    1. Черчиль Звание
      Черчиль
      0
      Сегодня, 12:05
      Очень важно, вот кто эти кто спокойно закладывает тайники теперь ещё и БПЛА на территории РФ. И ни разу не прошло сообщение, что такого курьера задержали.
  5. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    0
    Сегодня, 12:00
    С началом войны с Ираном,в Бахрейне за публикацию прилетов ракет и дронов и мест ,куда прилетели ввели смертную казнь,приравняв данное действие к измене Родине...а мы с этими уродами цацкаемся