Готовящий диверсии на военных аэродромах агент СБУ задержан сотрудниками ФСБ
2 99220
Российские силовики продолжают вскрывать и задерживать украинскую агентуру, очередного пособника украинских спецслужб взяли в Ивановской области при подготовке диверсии в отношении военной техники. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Согласно предоставленной информации, сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, готовящего атаки на аэродромы с армейской авиатехникой. Действовал задержанный по заданию СБУ, причем по собственной инициативе. Ранее он через один из мессенджеров установил связь с представителем украинской спецслужбы, предложив свои услуги.
По заданию куратора задержанный должен был совершить диверсии на военных аэродромах во Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве. Диверсии планировалось совершить с помощью беспилотников и взрывчатки. Все это украинский пособник получил через тайники в Московской и Калужской областях. После чего начал подготовку к выполнению задания.
Фигурант (...) произвел пробную сборку взрывного устройства, предназначенного для использования с БПЛА, а также неоднократно отработал практические навыки управления беспилотником.
Взяли его в Ивановской области, когда он готовился к атаке на один из военных аэродромов. При обыске у него дома были обнаружены FPV-дроны, готовые к использованию взрывные устройства, видеокамеры, ноутбук и средства связи с куратором. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям, в том числе по госизмене. Задержанный находится под арестом.
