В Брянской области назвали число ракет Storm Shadow, которыми ударил враг

7 849 68
В Брянской области назвали число ракет Storm Shadow, которыми ударил враг

В Брянской области сегодняшний день объявлен днём траура по погибшим в результате вчерашнего ракетного удара по городу.

Напомним, что целью ракет, выпущенных с бортов самолётов ВС ВСУ, стало предприятие в Советском районе Брянска, одна из ракет разорвалась на улице в момент, когда на ней было много людей.



Уточняются данные о погибших и пострадавших.

В результате атаки семью ракетами Storm Shadow франко-британской разработки погибли 6 человек, ранения получили 42 человека. Из 42 пострадавших 29 человек были госпитализированы, среди них есть ребёнок.

Губернатор Александр Богомаз:

Из Москвы в Брянск прибыло 8 реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры.

Губернатор приводит телефон горячей линии, где можно уточнить информацию о состоянии пострадавших.

Сегодня на территории Брянской области будут приспущены флаги региона и муниципалитетов, как сообщает областная администрация.

Ранее прозвучали заявления о том, что Москва ракетный удар по Брянску без ответа не оставит. Насколько этот ответный удар будет тяжёлым для противника, который явно продолжает чувствовать свою безнаказанность, вопрос открытый.

Тем временем СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве говорят о том, что в совершении теракта участие принимали военных ГУР Минобороны Украины, ВСУ, иных украинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Об иностранном участии не заявлено. Хотя ранее постоянно говорилось о том, что полётные задания для таких ракет украинские военные вводить самостоятельно не способны.

«Военное обозрение» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
68 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 10:51
    В Брянской области назвали число ракет Storm Shadow, которыми ударил враг

    Ваше слово, товарищ Кремль.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +6
      Сегодня, 10:54
      Цитата: ZovSailor
      Ваше слово, товарищ Кремль.

      За словом в карман не лезут.
      Кремль отреагировал на удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску
      Песков заявил, что успех СВО исключит атаки, подобные удару ВСУ по Брянску
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +10
        Сегодня, 11:08
        Песков заявил, что успех СВО исключит атаки, подобные удару ВСУ по Брянску
        .

        То есть свалил вину на СВО. Мол, пока нет успеха, будут удары. Непорядочно это, как награждать, так он главнокомандующий, а как провал, так на СВО сваливает. .
      2. Мурзик Звание
        Мурзик
        +4
        Сегодня, 12:00
        Другими словами: терпите и не нойте, у нас тут бизнес и ломать мы его не будем
        1. Per se. Звание
          Per se.
          +3
          Сегодня, 12:13
          Цитата: Мурзик
          у нас тут бизнес и ломать мы его не будем
          Похоже, что это и главное во всех странностях "операции".
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 11:02
      Кроме брюзжащих и повторяющихся слов необходимы активные действия.
      На БВ, по заявлению официальных лиц - это не наша война, а как необходимо вести БД с террористами и агрессорами - бандеронацистами, а также с их спонсорами вместо переговоров согласно новой военной доктрине РФ?
      angry
      1. Перфильева Вера Звание
        Перфильева Вера
        +6
        Сегодня, 11:13
        "Кроме брюзжащих и повторяющихся слов необходимы активные действия."

        Полностью согласна с Вами! НАСТОЯЩИЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ в британии производящей эти ракеты! Соболезнования семьям погибших.
    3. Адрей Звание
      Адрей
      +7
      Сегодня, 11:02
      Цитата: ZovSailor
      Ваше слово, товарищ Кремль.

      Так уже ответили
      Москва11 марВести.Постоянное представительство России при ООН передаст секретариату ООН сведения о ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

      Причем во "вражеской" Телеге wassat
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 11:11
        Ну не в МАХе же отвечать, там всего каких-то "100 миллионов" подписчиков, но это не точно. laughing
      2. Перфильева Вера Звание
        Перфильева Вера
        +5
        Сегодня, 11:56
        "Ваше слово, товарищ Кремль."

        Никакой Кремль простому народу не товарищ, а либерал -предатели, маскирующиеся под патриотов!
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          +6
          Сегодня, 12:01
          Под кого выгодно, под того и маскируются. Вчера изображали демократов-западников, сегодня - "за Русь - порвусь". Лицемерие потрясающее, аж завидно.
    4. invisible_man Звание
      invisible_man
      +10
      Сегодня, 11:12
      Ваше слово, товарищ Кремль.

      Кремль вполне устраивает ситуация вялотекущей войны. Это дает возможность оставаться у власти, опираясь на толпы ура-патриотов и получая от них "добро" на "закручивание гаек" в общественно-политическом пространстве.
    5. Мурзик Звание
      Мурзик
      +1
      Сегодня, 11:59
      А зачем? Их слов мы наслушались за 4 года вагон и маленькая тележка, трусы и торгаши!
    6. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 13:06
      "Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что пуск ракет ВСУ по Брянску был бы невозможен без британских специалистов."
      ))))))))))
      и что?
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 13:11
        Михаил Нашарашев
        Сегодня, 13:06
        "Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что пуск ракет ВСУ по Брянску был бы невозможен без британских специалистов."
        ))))))))))

        hi Следует ли ожидать, что спецам - мелко бритам придёт песец в ближайшее будущее?
        am
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +24
    Сегодня, 10:54
    "Ранее прозвучали заявления о том, что Москва ракетный удар по Брянску без ответа не оставит."

    Даже комментировать нет смысла, насколько избитая фраза.
    1. Сергей_ Соколов Звание
      Сергей_ Соколов
      +12
      Сегодня, 11:02
      Леопольды выразят очень серьезное осуждение.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +2
        Сегодня, 11:10
        Цитата: Сергей_ Соколов
        Леопольды выразят очень серьезное осуждение.

        Своременные Леопольды - очень мирные животные, прям как вычещенные ...
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +3
          Сегодня, 11:27
          прям как вычещенные ...

          выхолощенные...
          1. Peter1First Звание
            Peter1First
            0
            Сегодня, 12:15
            Вот именно! Поглядите на Зеленского: всегда бодр и задирист! Как и положено диктатору/ставленнику Запада -никогда не допустит ни окончания войны, ни выборов, никакой слабины! И пофиг ему на всех! -Вот у него определенно есть твёрдые фабержэ, такие же как у Нитаньяху...! Мне конечно накидают кучу минусов, но неужели не понятно, -раз ввязались в войну, то надо воевать, а не делать вид благородных джентльменов в белых перчатках!
      2. gmss Звание
        gmss
        +5
        Сегодня, 11:30
        вместо того чтобы превратить центр киева в руины, скорее всего портатят кучу дорогостоящих искандеров и кинжалов на пустую всзлетную полосу в староконстантинове, с которой якобы взлетали носители этих штормшадоу negative
  3. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +13
    Сегодня, 11:01
    Соболезную семьям погибших и пострадавших людей. Но к сожалению, всем очевидно, что никто ни за что не ответит. Никакой реальный ответки не будет. Будет также продолжаться эта вялотекущая сво, короче караван идёт своим непонятным никому путём.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +12
      Сегодня, 11:07
      Тут Дони пообещал временно санкции с торговли ресурсами снять, но это не точно.
      Откуда взяться "ответке"....
      Соболезнование семьям погибших и пострадавших людей.
    2. Есаул Звание
      Есаул
      +11
      Сегодня, 11:31
      У кремля всё по плану - утилизация населения России и разрушение городов идёт СВОим ходом, на радость сионистам.
      1. Попуас Звание
        Попуас
        +2
        Сегодня, 11:43
        Заодно и Украину зачищают. План великолепный ... hi мало кто понимает что происходит... yes
  4. роман66 Звание
    роман66
    +5
    Сегодня, 11:02
    Москва ракетный удар по Брянску без ответа не оставит.

    Семь " калибров " по Британии? Или жестко от Медведева?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 11:06
      Вероятнее всего - от Медведева . Сегодня он ничего не писал еще , наверное готовит жесткий ответ.
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        -1
        Сегодня, 11:09
        Что-то он пропал, не слышно совсем, язык засунул куда-то глубоко и низко.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 11:10
          Думаю сегодня -завтра появится , увидим посты в запрещенном твиттере и в ,пока еще не запрещенной, телеге.
        2. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          -1
          Сегодня, 11:58
          Начинается предвыборная кампания по выборам в Госдуму, а как председатель партии, очевидно. занимается этим вопросом.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +2
        Сегодня, 11:28
        Вероятнее всего - от Медведева . Сегодня он ничего не писал еще

        еще не проснулся...
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      -1
      Сегодня, 12:23
      Цитата: роман66
      Москва ракетный удар по Брянску без ответа не оставит.

      Семь " калибров " по Британии? Или жестко от Медведева?

      Ну да, соберётся со словами и культурно обматерит западных чиновников и они "испугаются" !
  5. Роман_ Звание
    Роман_
    +8
    Сегодня, 11:03
    Старый наверное, помню великий кормчий обещал мочить террористов в сортире...
    Видать сортиры только в мАскве остались, так как ни один террорист с "возбужденным делом" не пострадал за последние 4 года, за заМКАдные атаки...
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 11:03
    Москва ракетный удар по Брянску без ответа не оставит

    Опять будем играть в эту мутную игру, под названием "Ответный удар"? Или "Удар возмездия"? "Зеркальный ответ"?
    Или, может, в Кремле (или в МО) сейчас конкурс идёт, на лучшее название?
    Все, вот эти "ВСУ испугались", "Европа напряглась", "НАТО в ужасе", и десятки прочего бреда уже набили оскомину
    Что в этот раз услышим?
  7. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +9
    Сегодня, 11:03
    Брянск
    Скорбим вместе с Вами 🙏
    Царствие Небесное невинно убиенным!
    И выздоровления раненым и пострадавшим от этих гнусных ударов врага!
    Храни вас Бог!
  8. lets-true Звание
    lets-true
    +5
    Сегодня, 11:05
    как обычно цифры статистики явно для недалеких приведены. По их мнению выходит завод был абсолютно пустой и жертвами стали исключительно люди которые ехали в машинах по дороге куда ударила британская ракета. Верим.
    Для ответа и предотвращения подобного есть доктрина от 24 г. Там даже придумывать ничего не надо. Просто взять и сделать.
  9. multicaat Звание
    multicaat
    +7
    Сегодня, 11:06
    ответный удар наносить нужно не по Украине, а по инфраструктуре заводов MBDA,
    которые эти ракеты выпускают. Только так ответ будет эффективен.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -3
      Сегодня, 11:10
      Все это очень занятно так рассуждать. Но что будет потом? Есть прогноз?
      1. multicaat Звание
        multicaat
        +3
        Сегодня, 11:12
        речь об ответном ударе, а не о последствиях.Какой смысл бить по Украине? С той же эффективностью можно бить по центру антарктиды. Производятся ракеты, обучается персонал и принимаются решения не в ВСУ. Или ответ есть или его нет. Имитация ответа не интересна.
        1. Михаил Нашарашев Звание
          Михаил Нашарашев
          +11
          Сегодня, 11:15
          Кстати, Путин много раз говорил про ответственность запада за удары западном дальнобойным оружием по т.н. старой территории России. Уже много раз все это происходило били западным дальнобойным оружием по старой территории России. Простой вопрос: когда Путин будет отвечать за свой базар?
          1. multicaat Звание
            multicaat
            +4
            Сегодня, 11:16
            Цитата: Михаил Нашарашев
            когда Путин будет отвечать за свой базар?

            когда не будут повышать пенсионный возраст laughing
            1. Михаил Нашарашев Звание
              Михаил Нашарашев
              +2
              Сегодня, 11:18
              А, точно, ситуация изменилась. ))) Когда это он говорил была одна ситуация. А сейчас ситуация изменилась, и теперь все по-другому.
  10. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +5
    Сегодня, 11:09
    А что с заводом? Судя по записи с вражеского бпла, он полностью уничтожен. И будет ли кто нибудь наказан за бездействие нашего ПВО около стратегического объекта?
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +2
      Сегодня, 11:12
      Кому это все интересно во власти? Завод частный. Это их проблемы. ))
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 12:00
      Если завод большой, он не может быть уничтожен ударом нескольких ракет с не очень большой боевой частью.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 12:54
        Цитата: Sergej1972
        Если завод большой, он не может быть уничтожен ударом нескольких ракет

        У турбопатриотов и всепросральщиков наши заводы уничтожаются в пыль даже беспилотниками с пятикилограммовой боевой частью.
        А вот для любого укрозавода десяток Искандеров – это булавочные уколы.
        Понимать надо.
  11. Обычный Звание
    Обычный
    +5
    Сегодня, 11:15
    "Без ответа не оставит". Так надо самим так их вбомбить, чтобы отвечать было некому и некуда. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Нет там ни братьев ни сестер, их надо в пыль превращать. Чтобы даже хоронить было некого. Это будет возрастать по экспоненте, неужели так трудно это понять верховному? Свой народ не жалко? Бабы еще нарожают? Куда делись все обещания, что если будут наноситься удары в глубь России и т.д. то ответ будет нанесен туда, где центры принятия решений.
    Удар нанесен Шторм Шэдоу, стоит ли напоминать чье это оружие и кем производится? Думаю нет. Удар по исконно русской территории нанесен? Нанесен. Ну так почему нет мгновенного ответа и по укропии и по британии? Сколько можно бояться? Уже прошло 4 года!!!!!!! Ау!!!!!!
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +4
      Сегодня, 11:26
      Скорее всего будут чартеры из Москвы в Лондон,а не наоборот... feel
      1. alex007i Звание
        alex007i
        -1
        Сегодня, 12:36
        Временщики полагаете ?
        Вряд ли,ещё не настолько всё плохо.
  12. VladislavZ
    VladislavZ
    -7
    Сегодня, 11:20
    Ответ, наверняка, будет ассиметричным, неожиданным и не "пропиаренным". Как и должно быть. Это не игра за Оскар, это война. Давайте подождем и всё увидим. Надо работать, а не митинговать. Только так можно победить.
  13. pvs Звание
    pvs
    +8
    Сегодня, 11:28
    В Брянской области назвали число ракет


    Ну так и сколько их было??? Ответа не увидел.
    Если исходить из доступной информации, то город атаковало звено Су-24. Это 4 машины по 2 ракеты на борту. Существенный прилет из 8--ми ракет. Пока не сообщили о другом, будем исходить из этого количества. А где ПВО? Такой залп пропустить (хотя где все ПВО и так понятно). Не говорю о том, что всю авиацию 404-й стерли в порошок уже дважды.
    А с учетом увеличения стай фламинго (производство которых также громогласно уничтожено...?). Вопросов становится еще больше. Кто отвечать то будет? У нас нигде не завалялось послание аятоллы народу и армии?
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Сегодня, 12:02
      На ряде ресурсов пишут, что вроде бы над городом летали истребители, пытались сбивать ракеты, но наземная ПВО как-то себя не проявляла.
      1. pvs Звание
        pvs
        +1
        Сегодня, 12:07
        При скорости ракеты 900 км/ч над городом их отлавливать уже поздно. Да и не безопасно в случае промаха. Значит прощелкали не только взлет хохлячих сушек, но и весь подлет к рубежу пуска. Иначе перехватывали бы на удалении.
  14. Ella34 Звание
    Ella34
    +4
    Сегодня, 11:32
    Да знаем мы эти ответы. 5 год одно и тоже а воз и ныне там. Неужели не дошло что надо изменять ответы то? Вся Россия в недоумении за такие бесполезные ответы!!!!!
  15. Jovanni Звание
    Jovanni
    +5
    Сегодня, 11:32
    Ранее прозвучали заявления о том, что Москва ракетный удар по Брянску без ответа не оставит.

    Вот уже нет никакой возможности, терпения, слышать и читать эти заявления! Ну сколько можно! Ответчики...
  16. wedmed5 Звание
    wedmed5
    +8
    Сегодня, 11:38
    Вот Иран наносит удары по всем, кто оказывает помощь nе€нд0¢@м и иyд@м.
  17. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:45
    Ну что тут скажешь, видимо далее будет только хуже и хирургия вряд ли поможет! Воевать нужно, а нет, то получать - другого пути просто нет!
  18. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:53
    Насколько этот ответный удар будет тяжёлым для противника, который явно продолжает чувствовать свою безнаказанность, вопрос открытый.
    Настолько открытый. что уже понятно - вдарим по тылам каким не каким, может какую электростанцию атакуем...ДОКОЛЕ!!!
  19. Everevil Звание
    Everevil
    +4
    Сегодня, 11:55
    В Брянской области сегодняшний день объявлен днём траура...

    Не в Брянской области, а по всей Украине каждый день должен быть днём траура. Киевляне должны бояться покидать подвалы своих домов, а вся Западная Украина должна гореть так, чтобы облако гари и пепла накрывало Европу. Или я снова что-то не так пишу? Мы снова не такие? Зла не хватает!
  20. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +1
    Сегодня, 11:59
    @ "Негласное табу на запуск дальнобойных ракет вглубь России снято."

    Мы не они, они не мы, Лепольд давайте жить дружно?
    Напомните, кто с пеной у рта злопыхал, об ответе в случае использования КР вглубь нашей территории.
    Что изменилось?
    Или географы из Кремля решили пересмотреть понятия "глубины", вслед за пересмотором "красноты"?

    Доколе, будет соблюдаться "тихий" режим, во время визита западных министров, глав ЕС (Урсулы von Der Ляйен)?
    Что мешает разнести "голубой" ж/д состав, с организаторами поставок оружия (убивающего русских людей) на вокзале в Киеве, или после пересечения границы с Польшей?
    Может ли осуществлятся (какими рычагами) давление Запада, на Кремль, для отказа от справедливого возмездия?
  21. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:12
    Ранее прозвучали заявления о том, что Москва ракетный удар по Брянску без ответа не оставит. Насколько этот ответный удар будет тяжёлым для противника, который явно продолжает чувствовать свою безнаказанность, вопрос открытый.

    Как всегда, удар растопыренными пальцами, по 2 Герани или ракеты на цель. Согласно разнарядке (приказом это (цензура) назвать язык не поворачивается).
  22. alex007i Звание
    alex007i
    0
    Сегодня, 12:15
    ..Из Москвы в Брянск прибыло 8 реанимационных бригад...

    Из Москвы не в Брянск должны прибыть, и не 8, и не реамационных бригад.
    Что б помыслить не могли.
  23. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 12:17
    Как всегда говорилось, каклята без западных друзей не могут такие ракеты запускать. Значит Англия на нас их направила?
  24. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 12:27
    позор и только позор всем нашим стратегам. договорняки оплачиваются кровью наших граждан и бойцов. 4 года жевания соплей.
  25. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 12:40
    В результате атаки семью ракетами Storm Shadow франко-британской разработки погибли 6 человек, ранения получили 42 человека.

    А ведь когда то были наигрознейшие предупреждения, что после использования этих ракет по территории России, объекты НАТО санут легитимной целью. Может и стали, только ударов по ним нет и не будет.

    Ранее прозвучали заявления о том, что Москва ракетный удар по Брянску без ответа не оставит.

    Оставит. Еще как оставит. Позориться, так до конца
  26. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 12:47
    А мы что "сво" начинали, чтобы потом считать, на пятом году, число ракет, которые по наш городам прилетает?
  27. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    0
    Сегодня, 12:50
    Насколько этот ответный удар будет тяжёлым для противника, который явно продолжает чувствовать свою безнаказанность, вопрос открытый.

    Не будет, как статистика показывает. Например: по плану на завтра удар по производству дронов в киевской обл, что сделают - ударят как и планировали, только добавят громкие слова "нанесен удар возмездия", к фразе "комбинированной атакой по производство БПЛА в киевской области и т.д".
    Просто добавят несколько слов к дежурной сводке МО об обычной работе по вражеским целям.
  28. Thumbs Звание
    Thumbs
    -1
    Сегодня, 12:54
    Просто нет слов....
    Бесхребетные и толерантные в одном месте меж своих булок.