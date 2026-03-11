В Брянской области назвали число ракет Storm Shadow, которыми ударил враг
В Брянской области сегодняшний день объявлен днём траура по погибшим в результате вчерашнего ракетного удара по городу.
Напомним, что целью ракет, выпущенных с бортов самолётов ВС ВСУ, стало предприятие в Советском районе Брянска, одна из ракет разорвалась на улице в момент, когда на ней было много людей.
Уточняются данные о погибших и пострадавших.
В результате атаки семью ракетами Storm Shadow франко-британской разработки погибли 6 человек, ранения получили 42 человека. Из 42 пострадавших 29 человек были госпитализированы, среди них есть ребёнок.
Губернатор Александр Богомаз:
Губернатор приводит телефон горячей линии, где можно уточнить информацию о состоянии пострадавших.
Сегодня на территории Брянской области будут приспущены флаги региона и муниципалитетов, как сообщает областная администрация.
Ранее прозвучали заявления о том, что Москва ракетный удар по Брянску без ответа не оставит. Насколько этот ответный удар будет тяжёлым для противника, который явно продолжает чувствовать свою безнаказанность, вопрос открытый.
Тем временем СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве говорят о том, что в совершении теракта участие принимали военных ГУР Минобороны Украины, ВСУ, иных украинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Об иностранном участии не заявлено. Хотя ранее постоянно говорилось о том, что полётные задания для таких ракет украинские военные вводить самостоятельно не способны.
«Военное обозрение» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Информация