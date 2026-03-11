Bloomberg: Нынешний Иран – противник, с которым США никогда не имели дело ранее

Спустя две недели после начала операции против Ирана в Пентагоне, судя по всему, начали осознавать масштаб стратегического просчета. То, что задумывалось как классическая кампания с применением подавляющей силы, обернулось для Соединенных Штатов столкновением с противником принципиально нового типа. Иран, как пишет Bloomberg, не похож ни на одного из тех, с кем американская армия имела дело прежде.

Вашингтон привык воевать с армиями, чья мощь исчисляется танками и самолетами. Тегеран сделал ставку на асимметричный ответ – ракеты и беспилотники, которые копились годами, рассредоточивались и прятались по всей территории страны. Иранский военный бюджет меньше ВВП американского штата Вермонт, но этого оказалось достаточно, чтобы создать арсенал, способный истощать ресурсы первой в мире экономики.

По оценкам аналитиков, только за первые дни боевых действий союзники израсходовали более тысячи перехватчиков Patriot PAC-3. Это почти вдвое превышает годовой объем производства этих высокотехнологичных ракет. Интенсивность иранских ударов снизилась более чем на 80%, но Тегеран продолжает ежедневные атаки по военным объектам и энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико констатирует:

Это первая война, где противник обладает такими возможностями.

В Пентагоне, похоже, только начинают осознавать, что привычные методы ведения боевых действий здесь не работают. Иран не стремится к генеральному сражению, он методично навязывает противнику войну на истощение.
  1. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 11:06
    Талибы, чтоли, лучше были? Смешные...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:07
      От талибов амеры - ррраз, и победоносно эвакуировались. laughing
      А от персов так просто не получится.
      1. RuAbel Звание
        RuAbel
        +3
        Сегодня, 11:19
        Да, в Афгане у них не было еврейского чемоданчика без ручки, свалили налегке.
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 12:04
      Талибы всё же иную тактику использовали, и технологические возможности у них были иные по сравнению с иранцами.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    -1
    Сегодня, 11:08
    "не все коту Масленица" или "и на старуху бывает проруха"
  4. Наводлом Звание
    Наводлом
    +1
    Сегодня, 11:08
    Трампа могли бы спасти успешные действия Цахала в Ливане.
    Но верится с трудом,, что они возможны.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +3
      Сегодня, 11:16
      Это там, где на днях две группы ССО Израильские попали в засаду и их окружили, которые там пытались останки штурмана погибшего в 1983 году эвакуировать и для спасения этих ССОшников Израиль туда 4 дивизии ввел?
      Вы про эти успешные действие пишите?
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        +1
        Сегодня, 11:18
        Вы странным образом трактуете форму условного наклонения, на которую совершенно очевидно указывает частица "бы".
  5. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 11:16
    Единственный выход для янки с Ираном-не входить туда
  6. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 11:28
    Американский блицкриг провалился! Иран столкнувшись с превосходсвом противника в воздухе перешел к партизанской войне и наносит весьма болезенные удары по ним! Политической цели: смены режима они тоже не достигли! Иран это не Ирак времен Саддама Хуссейна!
  7. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 11:28
    за спиной израильская ненька, ни шагу назад!
  8. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    +3
    Сегодня, 11:32
    ..."Тегеран сделал ставку на асимметричный ответ – ракеты и беспилотники, которые копились годами, рассредоточивались и прятались по всей территории страны"...

    Я что-то логики не понял. Иран должен был войти в Израиль или в сшу, или в любую соседнюю страну, в которой базируется США? На них напали ракетами они отвечают ракетами. Будет наземное вторжение на танках ответят танками. Я так думаю.... Другое дело были бы ракеты способные долететь до фашингтона....
  9. rotfuks Звание
    rotfuks
    +2
    Сегодня, 11:32
    А я вот вспомнил страну, где США безоговорочно победили. Страна эта называется Гренада. Это было в 1983 году, я был на военных сборах и нам показывали видеокадры вторжения. Тогда банановую республику Гренаду просто стерли в порошок превосходящие силы США. Но Иран конечно не Гренада.
  10. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 11:36
    Вся эта кровавая авантюра с Ираном, затеянная психически нездоровым дональдом, похожа на старую сказку:
    - Я медведя поймал!
    - Тащи его сюда...
    - Не могу - он меня держит...
    Президент сша явно психически нездоровый человек...Но последствия этого нездоровья ощущает уже весь мир... И главное - что будет дальше??? Ядерную державу возглавляет агрессивный нарцисс с явно выраженными признаками слабоумия...
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 12:34
      " Une puissance nucléaire est dirigée par un narcissique agressif présentant des signes évidents de démence…"
      La vous devriez bien préciser que vous parlez toujours de Trump, par ce que pour une majorité de Français cette description s'applique à ...Macron ! :-) wink

      "Ядерной державой управляет агрессивный нарцисс с явными признаками слабоумия..."
      Вы должны четко указать, что вы всегда говорите о Трампе, поскольку для большинства французов это описание применимо к ... Макрону ! :-)
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 12:32
    Вторая и третья армии мира - США и РФ воюют с заведомо более слабым противном и не в состоянии одержать победу - разгромить армию противника и заключить мир на своих условиях.Разница токмо в том, что РФ воюет пятый год, а США покуда токмо всего две недели и если США являются посредником в потугах заключить сепаратную сделку РФ с Украиной, то РФ может выступить посредником в сделке США с Ираном.