Штурмовики ГВ «Север» ВС РФ освободили село Червоная Заря в Сумской области
Российская армия продолжает проламывать оборону врага на различных участках фронта, в том числе реализуя задачу по созданию буферной зоны в приграничных районах Украины. Группировка войск «Север» Вооруженных сил России освободила еще один населенный пункт в сумском приграничье.
Телеграм-канал «Северный ветер», эксклюзивно освещающий боевую работу данной ГВ, сообщает, что в ходе ожесточенных боев юго-восточнее Бобылевки штурмовики 80-й отдельной мотострелковой бригады (Арктической) 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» зачистили лесные массивы и освободили населенный пункт Червоная Заря в Шосткинском районе Сумской области. С занимаемых позиций были выбиты националисты 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
Село Червоная Заря находится на левом берегу реки Клевень в Сумской области у самой границы с РФ. Напротив расположено село Добрый Крестьянин, это уже Курская область. Государственная граница проходит по реке. Таким образом, «северяне» расширили плацдарм контроля в сумском приграничье, тем самым лишив врага возможности наносить террористические удары, в том числе с применением артиллерии, по приграничной российской территории.
Село Бобылевка было освобождено бойцами 80-й ОМСБр 14-й АК группировки войск «Север» ВС РФ в начале марта. Наши бойцы в ходе штурма выбили из этого населенного пункта теробороновцев той же 101-й отдельной бригады ВСУ. Из этих населенных пунктов на реке Клевень украинские националисты вели обстрелы гражданской инфраструктуры в Курской области.
Вчера украинский OSINT-ресурс Deep State (ГУР Минобороны) вынужденно констатировал, что в Сумской области российские силы постепенно увеличивают зону присутствия в приграничных районах. По данным паблика, участок в районе села Грабовское, которое было занято в декабре, расширился примерно до 45 квадратных километров. Также отмечается продвижение российских подразделений в соседние населённые пункты — Поповку и Высокое. Кроме того, фиксируется заход в село Сопич, а южнее, как сообщается, под контроль российских сил перешла Комаровка.
Одновременно вдоль линии границы остаётся значительное количество так называемых «серых зон», где российские подразделения ведут разведку и пытаются сформировать буферную территорию с целью наблюдения и усиления безопасности приграничных районов. Командующий Объединённых сил ВСУ генерал Драпатый рассказал украинскому СМИ, что ВС РФ стремятся создать 20-километровую «буферную зону» вдоль границы на Сумщине и Харьковщине.
Аналитики Deep State призывают командование ВСУ уделить больше внимания обороне этих участков, отмечая, что в настоящее время значительную часть линии обороны там удерживают подразделения ТрО. Боеспособность теробороновцев очень низкая. Ранее украинские паблики сообщали, что в приграничных селах трошники занимаются чем угодно, в том числе устраивают гулянки со стрельбой, но никак не организацией должной обороны.
