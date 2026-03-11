США просят Румынию разместить дополнительные силы для ударов по Ирану
США намерены разместить на территории Румынии дополнительные силы для ударов по Ирану, соответствующий запрос румынские власти уже получили. Об этом сообщает телеканал Digi24.
США запросили у Румынии возможность размещения на авиабазе RoAF 57th Air Base под Констанцей дополнительных самолетов и личного состава для участия в военной операции против Ирана. Количество истребителей и личного состава не называется, но подчеркивается, что размещение временное. Самое интересное, что в конце октября прошлого года США уведомили Румынию о сокращении своего присутствия именно на этой военной базе.
Наша база находится относительно близко к этому району и может быть использована, если конфликт с Ираном продолжится или затянется в обозримом будущем. Это напрямую связано с нашим положением на карте и текущим конфликтом.
Власти Румынии отказывать, конечно, не будут, президент страны Никушор Дан созовет заседание Верховного совета национальной обороны Румынии, на котором будет проведен «анализ временного размещения военных сил» на территории республики.
Ранее сообщалось, что США продолжают концентрировать стратегические бомбардировщики на авиабазе Фэрфорд в южной Англии. Видимо, Трамп готовит новый удар на случай, если не удастся уговорить Иран пойти на мировую.
