США просят Румынию разместить дополнительные силы для ударов по Ирану

США намерены разместить на территории Румынии дополнительные силы для ударов по Ирану, соответствующий запрос румынские власти уже получили. Об этом сообщает телеканал Digi24.

США запросили у Румынии возможность размещения на авиабазе RoAF 57th Air Base под Констанцей дополнительных самолетов и личного состава для участия в военной операции против Ирана. Количество истребителей и личного состава не называется, но подчеркивается, что размещение временное. Самое интересное, что в конце октября прошлого года США уведомили Румынию о сокращении своего присутствия именно на этой военной базе.



Наша база находится относительно близко к этому району и может быть использована, если конфликт с Ираном продолжится или затянется в обозримом будущем. Это напрямую связано с нашим положением на карте и текущим конфликтом.

Власти Румынии отказывать, конечно, не будут, президент страны Никушор Дан созовет заседание Верховного совета национальной обороны Румынии, на котором будет проведен «анализ временного размещения военных сил» на территории республики.

Ранее сообщалось, что США продолжают концентрировать стратегические бомбардировщики на авиабазе Фэрфорд в южной Англии. Видимо, Трамп готовит новый удар на случай, если не удастся уговорить Иран пойти на мировую.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 11:12
    ....румыны - готовьтесь воевать с персами... Хозяин так решил.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 11:39
      Таки, Констанца вполне в зоне досягаемости иранских БР. Мамалыжникам стоит как следует подумать.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:40
        Таки согласен с Вами, коллега. hi Но а кто румын то спрашивать будет чего они хотят или не хотят? А уж тем более - думать им позволит....

        зы Кстати персам то точно будет побоку кто кого заставил.... Отправят Фаттах или Хоррешем или как он там у них называется и все дела.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 11:43
          Ну, арабы уже включили мозги и стараются по тихому отползти от матрасно (еврейско) - персидских разборок. В открытую мамалыжники конечно не рискнут, но можно по тихому саботировать.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 11:44
            Ну это-то да, румыны то они еще те союзнички. даже Адольф про них брезгливо отзывался и в основном в тылах как охранные части отсиживались - на большее то не очень.

            правильно - зачем арабам в это лезть - совсем не интересно.
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              +1
              Сегодня, 12:34
              Не зря же в Одессе, даже сейчас, крайняя степень оскорбления - румынская проститутка))) а Василий Филиппович Маргелов, крайнюю степень разгильдяйства называл румынским бардаком)))
  2. Наводлом Звание
    Наводлом
    +4
    Сегодня, 11:14
    Запрос США - формальность для соблюдения видимости румынского суверенитета.
    Совершенно очевидно, что это приказ, и он не подлежит обсуждению.
    Собирайте свой совет и обсуждайте текст полного и безоговорочного согласия.
    1. gmss Звание
      gmss
      0
      Сегодня, 11:24
      собственно да... помню как проводились натовские учения в румынии, в которых румынские военные были в качестве наблюдателей и обслуживающего персонала wassat
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:31
        румынские военные были в качестве наблюдателей и обслуживающего персонала

        ну а как? вещи донести до казармы, распаковать, потом форму постирать-погладить, ботинки почистить, койки заправить, сортиры прочистить.... и наблюдать - чтобы у амеров сами же румыны чего не спёрли. laughing так то полезные дела то. lol
  3. torbas41 Звание
    torbas41
    +1
    Сегодня, 11:20
    Ну вот, какая хорошая возможность ударить по самолетам США в Румынии и обвинить в этом Иранцев, ой, пардоньте, я забыл, " Мы же не такие".
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 11:22
      Цитата: torbas41
      Ну вот, какая хорошая возможность ударить по самолетам США в Румынии и обвинить в этом Иранцев, ой, пардоньте, я забыл, " Мы же не такие".

      "Такие" - это какие?
      Есть подобные прецеденты в новейшей истории, по которым можно судить о таковости?
    2. мусоргский Звание
      мусоргский
      0
      Сегодня, 11:41
      Чем ударять будете скажите нам?
  4. Висенте Звание
    Висенте
    -1
    Сегодня, 11:23
    Ну что, пора персам затариться С-400 и 500.Будет весело...
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 11:38
      Разумеется , России то они не нужны, завод в Брянске поразили от большого количества ПВО.
      1. albert Звание
        albert
        +2
        Сегодня, 12:01
        Ну неделю назад у нас заявили о готовности продать индусам 1000 ракет с-400, так что пво у нас явно дофига.Сарказм. wassat wassat wassat wassat wassat
        1. Висенте Звание
          Висенте
          0
          Сегодня, 13:02
          официальной инфы что персы звкупали С-400, 500 пока в наличии нет, такова се-ля-ви
      2. Висенте Звание
        Висенте
        0
        Сегодня, 13:01
        да-да, это прям ужасный ужас по сравнению с выносом энергетики 404-й и тех затрат которые еженедельно тратят на восстановление её содержатели..
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:27
    Да в Румынии уже ковровая дорожка постелена...... wink
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:47
      ...и румынки в очередь выстроились - долларами же платить будут. а вдруг ещё и женится и увезёт к себе туда?! yes
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:48
        Расшаркиваются........ wassat ........
  6. 2al Звание
    2al
    0
    Сегодня, 11:39
    Самое время Верховному выполнить свои обещания о поставках оружия союзникам в ответ на поставки оружия ВСУ. Горящие Плоешти и Констанца создадут на ЧМ особую, светлую атмосферу для торговли и прекращения обстрелов Белгорода и Брянска.
  7. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:40
    Дальность от Ирана где то 2200 км. и могут достать и до Бухареста! Об этом будет думать Совет и чесать репу!
  8. Ax Yeti Звание
    Ax Yeti
    +1
    Сегодня, 11:48
    Странно. Турция значительно ближе. Это как перед Великой Отечественной немцы у наших границ войска размещали, типа чтобы англичане не достали..
  9. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 11:50
    очевидно что пен-до-сы пытаются втянуть как можно больше стран в войну в которой они явно не вывозят так как хотели.
  10. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +2
    Сегодня, 11:55
    Далеко и дорого летать из Румынии в Иран, а вот Украина и РФ совсем рядом.
  11. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 12:07
    Bonne nouvelle les radars US de la région pourraient avoir des "problèmes" ...:-)

    Хорошие новости: у американских радаров в этом районе могут быть "проблемы"...: -)
  12. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 12:52
    США просят Румынию разместить дополнительные силы для ударов по Ирану

    так сделают, не извольте беспокоиться. Они при Гитлере из кожи вон лезли...Укронацистов поддерживают...У России нет сил (или желания?) вломить им за всё хорошее и на сто лет вперёд...