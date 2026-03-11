Международное энергетическое агентство откроет доступ к огромным запасам нефти

6 212 16
Международное энергетическое агентство откроет доступ к огромным запасам нефти


На мировую экономику сильное негативное влияние оказало последнее резкое увеличение нефтяных цен, вызванное обострением ситуации на Ближнем Востоке. Чтобы остановит его, Международное энергетическое агентство (МЭА) откроет доступ к огромным запасам нефти.



Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Предполагается, что предстоящей вывод на рынок стратегических запасов станет крупнейшим за всю историю. Впрочем, окончательное решение по данному вопросу будет принято сегодня 32 странами-членами МЭА. Инициатива была выдвинута на их вчерашнем экстренном совещании.

В статье говорится:

Международное энергетическое агентство предложило высвободить крупнейшие за всю историю запасы нефти, чтобы снизить цены на сырье, которые резко выросли во время войны США и Израиля с Ираном.

Источники утверждают, что на рынок планируется вывести объем, превышающий 182 миллиона баррелей. Именно столько нефти было высвобождено в два приема в 2022 году вскоре после начала российской специальной военной операции.

Всего в резервах хранится 1,6 миллиарда баррелей нефти. Пока неизвестно, сколько из них окажется на мировом рынке.

На Ближнем Востоке идет война Израиля и США против Ирана. Из-за боевых действий временно прекращено движение танкеров через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Мировым океаном. Эта магистраль имеет ключевое значение для глобальной экономики.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 11:18
    Рынок должен поверить и отреагировать, а не поддаваться вбросам недавней якобы инсайдерской информации, которая привела к корректировке цен на нефть на биржах.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +3
      Сегодня, 11:21
      Да пусть выводят эти стратегические запасы. Они полны надежд, что потом их пополнят за счет подешевевшей нейти. Но нет. Конфликтов станет еще больше 🥴
    2. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 11:27
      Яу меня в портфеле этой зимой был перекос в сторону нефтянки. Котороя мало того, что была под санкциями, так ещё и танкеры наши стали тормозить по-беспределу. Разумеется, мой портфель был убыточным. И мне многие говорили, что я не прав. И. вполне вероятно, крутили пальцем у виска, когда думали. что я не вижу. Однако началась заварушка в Иране и, сначала заткнулись советчики, а потом он стали мне заглядывать в глазки.
    3. Николай Николаевич Звание
      Николай Николаевич
      +4
      Сегодня, 11:39
      Цитата: ZovSailor
      Рынок должен поверить и отреагировать, а не поддаваться вбросам недавней якобы инсайдерской информации, которая привела к корректировке цен на нефть на биржах.

      "Рынок должен поверить и отреагировать" - именно с этой целью и данное мероприятие проводиться как мне кажется. Скинуть волны ажиотажа, а там видно будет.
    4. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 11:40
      Рынок только этим и занимается с позавчерашнего дня . Трамп поговорил с Путиным -цены на нефть пошли вниз, Пит Хегсетт упомянул о разблокировке Ормузского пролива ,а один из сенаторов даже разместил в твитере (правда позже удалил) пост о сопровождении танкеров ВМС США -цены на нефть еще больше упали , Иран выступил с заявлением о начале минирования залива -цены пошли вверх , Трамп заявил об уничтожении минных тральщиков Ирана в заливе -цены задумались. laughing
    5. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 11:40
      "Уолл стрит джорнел" - понятно, кто хозяева и зачем они это пишут)))
    6. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 12:16
      Россия не ушла с рынка, а ушла с Европейского рынка, больше нефти поставив азиатам. Соответственно, азиаты меньше нефти взяли с Залива, но Залив больше поставил в Европу. Никаких мифических банков нефти нет. Вся добываемая нефть потребляется и рост спроса опережал предложение, разве, Лондонская биржа, умышленно сдерживала цены. Сейчас Залив вышел из оборота на несколько дней и уже паника, а на скважинах Залива останавливается добыча. Нынешние цены не элемент паники, а ближе к реальной цене, когда Биржа не может вешать лапшу на уши. Эта Биржа в свое время и Залив уничтожили экономику СССР, манипулируя ценами, а партийные предки нынешней элиты такие же никчемыши, лезли играть в казино по его правилам и за золото покупали зерно в США и Канаде, чтоб избежать голода, а свое черное золото сплавили по дешевке. Это была главная афера на планете за всю историю. Мошенник, не имея ни золота (денег), ни черного золота (главного товара), получил себе все, а мы остались с носом. Обманули дурачка на четыре кулачка. Гарант надежной поставки, искренне верит в рынок, но ... в нем не разбирается также, храня партбилет, как и его соратники. Великий военачальник Шойгу, который ... не заканчивал военных академиев, как и Белоусов с племяшкой Шевелевой ведут войну с миллионными армиями. Им бы подучиться маненько...
  2. Висенте Звание
    Висенте
    -4
    Сегодня, 11:19
    Стратегические нефтяные запасы стран Запада на 2-3 месяца по их собственным заявлениям.За это время Би Би с Донни кровь из носу должны решить вопрос с Ираном, а иначе....Вряд-ли можно сомневаться что решат, только кто выиграет?
  3. свой1970 Звание
    свой1970
    0
    Сегодня, 11:22
    Вряд ли цена сильно упадет, конца войне не видно - а запасы надо пополнять будет
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 11:29
      "Не только лишь все"(С) понимают это. Многие верят обещаниям. Хотя нормальным дефчонкам ещё в 5 лет мамы-бабушки объясняют -"обещать не значит жениться" (С)
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:23
    Мне просто интересно.... Не проще штаты и иже с ним остановить? recourse
    1. ser580 Звание
      ser580
      0
      Сегодня, 11:39
      Кто ж эта девушка- коня(Донни) остановит и в горящую избу (БВ) войдет?
  5. rubator Звание
    rubator
    0
    Сегодня, 11:26
    между тем нефть Urals сегодня уже скаканула на 12 баксов.
  6. Чужой...
    Чужой...
    0
    Сегодня, 12:02
    182 млн бар... Суточное мировое потребление - 90-100 млн...
  7. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 12:07
    Весь вопрос, где находится этот стратегический запас. Если в Персидском заливе, то это не сможет помочь.
  8. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 12:16
    И где же находятся эти бездонные резервуары?) У США нету. Их стратегический резерв в десятки раз меньше, к тому же истощен еще Байденом. А где тогда? Неужели... в Персидском заливе?!)) Ай яй яй...