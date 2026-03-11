Международное энергетическое агентство откроет доступ к огромным запасам нефти
На мировую экономику сильное негативное влияние оказало последнее резкое увеличение нефтяных цен, вызванное обострением ситуации на Ближнем Востоке. Чтобы остановит его, Международное энергетическое агентство (МЭА) откроет доступ к огромным запасам нефти.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Предполагается, что предстоящей вывод на рынок стратегических запасов станет крупнейшим за всю историю. Впрочем, окончательное решение по данному вопросу будет принято сегодня 32 странами-членами МЭА. Инициатива была выдвинута на их вчерашнем экстренном совещании.
В статье говорится:
Источники утверждают, что на рынок планируется вывести объем, превышающий 182 миллиона баррелей. Именно столько нефти было высвобождено в два приема в 2022 году вскоре после начала российской специальной военной операции.
Всего в резервах хранится 1,6 миллиарда баррелей нефти. Пока неизвестно, сколько из них окажется на мировом рынке.
На Ближнем Востоке идет война Израиля и США против Ирана. Из-за боевых действий временно прекращено движение танкеров через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Мировым океаном. Эта магистраль имеет ключевое значение для глобальной экономики.
