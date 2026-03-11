Евросоюз нашёл способ выделить Зеленскому деньги, несмотря на вето Венгрии

Евросоюз нашел способ обойти блокировку Венгрии и Словакии на кредит для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Брюссель готов в лепешку расшибиться, чтобы поддержать Зеленского, в том числе и в вопросе выделения денег. Причем Евросоюзу необходимо торопиться и успеть до апреля, иначе бандеровский режим останется совсем без денег и ему нечем будет воевать с Россией. А этого в Европе допустить не могут, Украина должна воевать, для этого ее и спонсируют.



Кредит на 90 млрд евро для Зеленского завис, потому что его блокируют Венгрия и Словакия, пусть по своим причинам, но блокируют. Снять блокировку Брюссель не может, но может ее обойти. Способ придумали страны Северной Европы и Прибалтики. Они предложили выделить Украине 30 млрд евро в виде двух двухсторонних кредитов. А этот формат не требует единогласного одобрения всех стран-членов ЕС.

Как планируется, эти 30 млрд евро помогут остаться киевскому режиму «на плаву» и воевать хотя бы первые полгода. А за это время можно что-то придумать и в отношении остальной суммы кредита.

Как ранее заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, Зеленский в любом случае получит предназначенные ему деньги.
  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +7
    Сегодня, 11:49
    почему например укропам не снесут его центробанк, министерство обороны и вообще все эти ненужные министерства вместе с радой. вопрос риторический на 5 года если целы видимо трогать их не будут. пусть Русские бойцы умирают а не граждане 404
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 12:12
      -Евросоюз нашёл способ выделить.
      Ну прямо Еврейский союз, однако.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 12:14
        ЕС это сборище бюрократов - жуликов - воров! Деньги они не шутки определили, а себе самим!
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 12:42
          ЕС это сборище бюрократов - жуликов - воров! Деньги они не шутки определили, а себе самим!

          помните то, что Орбан задержал - многие указывают на откат для ЕС за выделяемый кредит...
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 12:36
        Способ то они нашли, осталось еще деньги найти. Состояние экономики гейропы, не так чтобы очень.
  2. balabol Звание
    balabol
    +2
    Сегодня, 11:51
    Ну кто бы сомневался, что ЕС-вцы найдут возможность деньги дать. Они же все уже попилены и распределены по карманам. Для себя же любимых стараются.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:52
    Ну башляйте, башляйте.... Карманы-то у Зе бездонные, еще и прихвостни разные....
    Всю свору кормите, не жадитесь....
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 12:06
      предложили выделить Украине 30 млрд евро в виде двух двухсторонних кредитов

      Просто интересно. А с чьих карманов будут эти 30 млрд? Какие страны раскошелятся?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 12:08
        Об этом история умалчивает.... wassat
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 12:19
        Есть вариант, что этих денег не будет. В ЕС регулиро делают заявления, а потом не могут сказанное реализовать.
        Это попытка верхушки продавить стало. Там одни воры всём рулят!
      3. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 12:40
        Просто интересно. А с чьих карманов будут эти 30 млрд?

        Одно можно утверждать точно.
        Доля прибалтийских лимитрофов там если и будет, то явно символической и микроскопической. Зато чего стоит сама идея! Мы придумали - вы платите.))
  4. Русь Звание
    Русь
    -2
    Сегодня, 11:56
    Не я понимаю у Зе морда лица такая довольная, а эти? Такое удовольствие деньги в черную дыру кидать? Смотреть, как денюжка сгорает, как и не было.....
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 12:26
      Цитата: Русь
      Такое удовольствие деньги в черную дыру кидать

      Ну, почему бы и нет:
      – Дальше. Три порции шашлыка – выбросила в пропасть.
      – В пропасть.
      – Теперь вино: Разбила… две бутылки.
      – Три!
      – Пиши три.
      – Три… бутылки.
  5. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 12:10
    Сообщите кто нибудь Украине что кредиты это чужие деньги на время, а отдавать придется свои и навсегда.....
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +1
      Сегодня, 12:26
      turembo, спишут долги. Чтобы как можно больше навредить Росси. Это их главная задача.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 12:13
    Из этих кредитов бьют по нашим городам британскими ракетами.
    За Брянск как теперь будем отвечать и кому???
    1. Фразах Звание
      Фразах
      -1
      Сегодня, 12:33
      Ответ, как обычно, жесткий: озабоченность, линии. Походу, экономика ожидаемо уперлась в стену и отвечать особо нечем, а ядерного ответа в принципе не будет. К тому же борьба за власть и деньги не оставляет времени на что-либо другое.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 12:44
        Ответ, как обычно, жесткий: озабоченность, линии.

        так Захарова написала в телеге - мол жалуемся в ....
        Спортлото наверно...
  7. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    -1
    Сегодня, 12:30
    Они продолжают давать Киеву такие огромные суммы, прекрасно понимая, что вернуть их он не сможет? Объяснение только одно: наши замороженные деньги уже поделены, возвращать кредиты будут именно нашими деньгами, мы их уже не увидим ни при каком раскладе!
    1. ученый Звание
      ученый
      0
      Сегодня, 12:42
      Цитата: Роман Ефремов
      Они продолжают давать Киеву такие огромные суммы,
      к сожалению огромными эти суммы кажутся для нас. Для ЕС это копейки. Например ежегодные дотации странам Прибалтики, Польше, Греции составляю по сотни млрд.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 13:02
      То что деньги России не вернут -было ясно с самого начала! И то, что воевать с нами будут до последнего украинца /поляка, румына, немца.... -тоже ясно! И то, чт Трамп играет роль "доброго следователя" -тоже ясно!
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 12:44
    С каким рвением и старанием ЕС мечтает навредить России...От усердия готовы разорвать задницу на британский флаг...А взамен получают выражение возмущения и наше радушие российской власти и буржуев...
    Господин Путин, пусть вам хотя бы Песков передаст, что жить не снимая шор вредно для суверенитета и независимости. Мы не желаем видеть такое отношение к стране и её гражданам до 2036 года...Как и засилье вашей партии «Единая Россия»...
  9. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 13:04
    Венгрия и Словакия не могут на глав ЕС в суд подать за разбазаривание общих денег? Есть такой инструмент?