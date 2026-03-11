Евросоюз нашел способ обойти блокировку Венгрии и Словакии на кредит для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.Брюссель готов в лепешку расшибиться, чтобы поддержать Зеленского, в том числе и в вопросе выделения денег. Причем Евросоюзу необходимо торопиться и успеть до апреля, иначе бандеровский режим останется совсем без денег и ему нечем будет воевать с Россией. А этого в Европе допустить не могут, Украина должна воевать, для этого ее и спонсируют.Кредит на 90 млрд евро для Зеленского завис, потому что его блокируют Венгрия и Словакия, пусть по своим причинам, но блокируют. Снять блокировку Брюссель не может, но может ее обойти. Способ придумали страны Северной Европы и Прибалтики. Они предложили выделить Украине 30 млрд евро в виде двух двухсторонних кредитов. А этот формат не требует единогласного одобрения всех стран-членов ЕС.Как планируется, эти 30 млрд евро помогут остаться киевскому режиму «на плаву» и воевать хотя бы первые полгода. А за это время можно что-то придумать и в отношении остальной суммы кредита.Как ранее заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, Зеленский в любом случае получит предназначенные ему деньги.

