Зеленский: Россия поддерживает Иран и может отправить туда свои войска

2 441 7
Зеленский: Россия поддерживает Иран и может отправить туда свои войска

Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы может отправить в Иран свои войска. Украинский диктатор заявил, что Россия уже начала поддерживать Тегеран поставками беспилотников и готова помочь ракетами и ПВО.

По всей видимости, отчаянно стремясь вернуть внимание западных кураторов, Зеленский пугает свою аудиторию «серьезной угрозой» для мира, которую, по его словам, создает сотрудничество России и Ирана в сфере производства беспилотников. Недовольный отвлечением внимания от Украины «просроченный» требует остановить боевые действия на Ближнем Востоке, чтобы конфликт в регионе не затянулся или не перерос в глобальную войну.



Кроме того, по словам Зеленского, на украинском направлении Запад еще не потерпел окончательного поражения, поскольку у Киева есть некие «карты», которые ранее не раскрывались. При этом украинский диктатор опасается, что Россия хочет воспользоваться войной с Ираном и «возможным затягиванием военной операции США», чтобы добиться полной отмены санкций по энергетике, получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ, отвлечь внимание США и достигнуть своих целей на Украине. Зеленский предостерегает США от сотрудничества с Россией, поскольку, по его мнению, «Москва не может работать на равных».

Также Зеленский похвалился ударом ВСУ по Брянску, заявив, что Украина якобы ведет оборонительную войну и является «форпостом западного мира», а у России, Ирана и Северной Кореи «общая война».
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Русич Звание
    Русич
    +1
    Сегодня, 12:02
    у Киева есть некие «карты»
    На пачке беломора?
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 13:17
      имено по этой карте они будут ,е сли что, запускать "грязные бомбы". В принципе, такой точности будет вполне достаточно, чтобы гарантированно нагадить.
  2. Горыныч1976 Звание
    Горыныч1976
    -1
    Сегодня, 12:09
    ..в ентом высказывании просрочка прав, у нас с Ираном, Кореей общая война, за свою Свободу и Независимость...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:10
    Что забыли про Зе несравненного... Ты, Трамп, кинул, ты... winked
  4. Взломщик Звание
    Взломщик
    +2
    Сегодня, 12:18
    про зеленского гавноеда две статьи на ВО на первой странице. Уже давно хочется при виде этой рожи. Редакция ВО про БРЯНСК пишите а не про этого ря. Когда эту вшу уже прихлопнут?
  5. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:23
    Зеленский: Россия поддерживает Иран и может отправить туда свои войска

    А наф ига? belay
    У них своих войск норма. Им оружия не хватает.
    Или лишь бы что против России ляпнуть? При ду рок клоунский. lol
  6. Demon Звание
    Demon
    0
    Сегодня, 12:36
    Карты у него действительно есть, но только для раскладки белых дорожек на столе.