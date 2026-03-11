Зеленский: Россия поддерживает Иран и может отправить туда свои войска
2 4417
Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы может отправить в Иран свои войска. Украинский диктатор заявил, что Россия уже начала поддерживать Тегеран поставками беспилотников и готова помочь ракетами и ПВО.
По всей видимости, отчаянно стремясь вернуть внимание западных кураторов, Зеленский пугает свою аудиторию «серьезной угрозой» для мира, которую, по его словам, создает сотрудничество России и Ирана в сфере производства беспилотников. Недовольный отвлечением внимания от Украины «просроченный» требует остановить боевые действия на Ближнем Востоке, чтобы конфликт в регионе не затянулся или не перерос в глобальную войну.
Кроме того, по словам Зеленского, на украинском направлении Запад еще не потерпел окончательного поражения, поскольку у Киева есть некие «карты», которые ранее не раскрывались. При этом украинский диктатор опасается, что Россия хочет воспользоваться войной с Ираном и «возможным затягиванием военной операции США», чтобы добиться полной отмены санкций по энергетике, получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ, отвлечь внимание США и достигнуть своих целей на Украине. Зеленский предостерегает США от сотрудничества с Россией, поскольку, по его мнению, «Москва не может работать на равных».
Также Зеленский похвалился ударом ВСУ по Брянску, заявив, что Украина якобы ведет оборонительную войну и является «форпостом западного мира», а у России, Ирана и Северной Кореи «общая война».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация