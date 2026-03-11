Генеральный прокурор США тайно переехала на военную базу Вашингтона из-за угроз

913 3
Генеральный прокурор США тайно переехала на военную базу Вашингтона из-за угроз


Генеральный прокурор США Пэм Бонди, как выяснила газета The New York Times, тайно покинула собственную квартиру и перебралась на военную базу в окрестностях Вашингтона. Причина – угрозы, поступившие в ее адрес от наркокартелей, а также волна критики, захлестнувшая Бонди после активизации расследования громкого дела финансиста Джеффри Эпштейна.



Официально переезд объясняется заботой федеральных правоохранительных органов, получивших информацию о готовящихся атаках. Управление по борьбе с наркотиками предупредило сотрудников генпрокурора о реальных рисках. Но за фасадом этих формулировок скрывается нечто большее: скандал вокруг Эпштейна, десятилетиями опутывавший американскую элиту, вышел на новый виток.

Профильный комитет конгресса уже вызвал Бонди на закрытые слушания, требуя отчета о расследовании и публикации материалов, которые многие влиятельные лица предпочли бы навсегда похоронить в архивах.

Примечательно, что Пэм Бонди – не единственный высокопоставленный чиновник, сменивший гражданское жилье на казарменное положение. На военной базе в Вашингтоне теперь обосновались главный советник президента Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и военный министр Пит Хегсет.

Вопрос о том, кто именно угрожает высшим должностным лицам Соединенных Штатов – мексиканские наркокартели, недовольные ходом расследования дела Эпштейна, или некие теневые структуры внутри самой американской элиты, – остается открытым.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Сегодня, 12:50
    "Примечательно, что Пэм Бонди – не единственный высокопоставленный чиновник, сменивший гражданское жилье на казарменное положение. На военной базе в Вашингтоне теперь обосновались ..."
    Жаль, что наши ключевые фигуры не поступили аналогично (это с учётом результатов покушений)
  2. Висенте Звание
    Висенте
    -1
    Сегодня, 12:50
    Ну что делать, гегемон слабеет прямо на глазах и мир это видит.А что будет чуть позже, найдут и в сортире?
  3. лесничий Звание
    лесничий
    -1
    Сегодня, 12:55
    Вот-вот, теперь ждите рыжего клоуна на поселение. Так сказать кузнечик допрыгался. А кричали, что Америка самая безопасная страна в мире.