Нефть российской марки Urals практически сравнялась в цене с маркой Brent

После почти двухсуточного снижения цены на нефть вновь поползли вверх. Причём термин «поползли» применим в большей степени к нефти марки Brent, а вот российская Urals показала буквально скачкообразный рост. И после этого скачка произошло весьма редкое на рынке «чёрного золота» явление: Urals фактически сравнялась по биржевым ценам с Brent.
По состоянию на 12:15 мск российская марка Urals торгуется в районе 88-89 долларов за баррель, а нефть марки Brent – порядка 90-91 доллара.
Таким образом, к настоящему моменту цены на Urals примерно на 30 долларов выше тех, что заложены в бюджете России.
Экономисты в связи с этим говорят, что такие цены нивелируют тот дефицит нефтяных доходов, который Россия испытала по итогам января 2026 года, и даже выведет такие доходы как минимум на 2-летний рекорд в месячном выражении.
Дальнейшая динамика цен на нефть напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Если Трамп будет продолжать свою войну против Ирана, то цены будут оставаться на высоких отметках. Однако есть и вариант с их значительным снижением, если Международное энергетическое агентство откроет резервную «кубышку» и выпустит её запасы процентов на 20-25. Но этот «нефтевыброс» (или «нефтевброс») может в итоге и подтолкнуть цены к новому росту по причине того, что это всё-таки стратегический резерв и что нефть из монархий Персидского залива по-прежнему нельзя будет транспортировать на мировой рынок.
