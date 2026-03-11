Нефть российской марки Urals практически сравнялась в цене с маркой Brent

После почти двухсуточного снижения цены на нефть вновь поползли вверх. Причём термин «поползли» применим в большей степени к нефти марки Brent, а вот российская Urals показала буквально скачкообразный рост. И после этого скачка произошло весьма редкое на рынке «чёрного золота» явление: Urals фактически сравнялась по биржевым ценам с Brent.

По состоянию на 12:15 мск российская марка Urals торгуется в районе 88-89 долларов за баррель, а нефть марки Brent – порядка 90-91 доллара.



Таким образом, к настоящему моменту цены на Urals примерно на 30 долларов выше тех, что заложены в бюджете России.

Экономисты в связи с этим говорят, что такие цены нивелируют тот дефицит нефтяных доходов, который Россия испытала по итогам января 2026 года, и даже выведет такие доходы как минимум на 2-летний рекорд в месячном выражении.

Дальнейшая динамика цен на нефть напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Если Трамп будет продолжать свою войну против Ирана, то цены будут оставаться на высоких отметках. Однако есть и вариант с их значительным снижением, если Международное энергетическое агентство откроет резервную «кубышку» и выпустит её запасы процентов на 20-25. Но этот «нефтевыброс» (или «нефтевброс») может в итоге и подтолкнуть цены к новому росту по причине того, что это всё-таки стратегический резерв и что нефть из монархий Персидского залива по-прежнему нельзя будет транспортировать на мировой рынок.
  1. Vik66 Звание
    Vik66
    -1
    Сегодня, 12:32
    Ждём бензин 92-95 по 100, ДТ по 120 ? recourse
  2. russ71 Звание
    russ71
    -2
    Сегодня, 12:34
    Отлично... в Москве заново поменяют бордюры!
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:36
    Нефть российской марки Urals практически сравнялась в цене с маркой Brent


    Что это даст простому российскому потребителю, причем не только бензина?
    1. strannik1985 Звание
      strannik1985
      0
      Сегодня, 12:57
      Что это даст простому российскому потребителю, причем не только бензина?

      Уже дало, меньше беспилотников/ракет по России летит и убивает мирных жителей.
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 12:48
    А кто сказал, что нефть сильно подорожала?
    $ 78,74 € 91,9 Нефть 93,11
    Вот именно:
    После почти двухсуточного снижения цены на нефть вновь поползли вверх.
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 12:49
    [quote]Нефть российской марки Urals практически сравнялась в цене с маркой Brent[/quote]
    Я представляю как этой новости обрадуются жители Брянска, Курска, Белгорода, Крыма.
  6. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 12:52
    Стратегические запасы нефти и газа стран западного блока на 2-3 месяца. А дальше что делать будете? Запаслись ценниками по 250 за бочку того же Уралс ?
  7. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 13:05
    Биржевые спекулянты которые продают несуществующую нефть (фьючерсы) сейчас делают состояния. Наверно.
    Объем торгов фьючерсами на нефть многократно (в 10–30 раз и более) превышает объем физической добычи.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 13:05
    Кому то новый дворец, кому то новая яхта....
  9. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 13:11
    Эдем очередного повышения цен.