Нефть российской марки Urals практически сравнялась в цене с маркой Brent

После почти двухсуточного снижения цены на нефть вновь поползли вверх. Причём термин «поползли» применим в большей степени к нефти марки Brent, а вот российская Urals показала буквально скачкообразный рост. И после этого скачка произошло весьма редкое на рынке «чёрного золота» явление: Urals фактически сравнялась по биржевым ценам с Brent.По состоянию на 12:15 мск российская марка Urals торгуется в районе 88-89 долларов за баррель, а нефть марки Brent – порядка 90-91 доллара.Таким образом, к настоящему моменту цены на Urals примерно на 30 долларов выше тех, что заложены в бюджете России.Экономисты в связи с этим говорят, что такие цены нивелируют тот дефицит нефтяных доходов, который Россия испытала по итогам января 2026 года, и даже выведет такие доходы как минимум на 2-летний рекорд в месячном выражении.Дальнейшая динамика цен на нефть напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Если Трамп будет продолжать свою войну против Ирана, то цены будут оставаться на высоких отметках. Однако есть и вариант с их значительным снижением, если Международное энергетическое агентство откроет резервную «кубышку» и выпустит её запасы процентов на 20-25. Но этот «нефтевыброс» (или «нефтевброс») может в итоге и подтолкнуть цены к новому росту по причине того, что это всё-таки стратегический резерв и что нефть из монархий Персидского залива по-прежнему нельзя будет транспортировать на мировой рынок.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»