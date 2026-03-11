Песков: Хватит думать о Telegram, думайте о МАХ

Песков: Хватит думать о Telegram, думайте о МАХ

В Кремле призвали думать о российском мессенджере МАХ, а не об иностранном Telegram. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе проходящей в Москве Всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» Песков прокомментировал заявление генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о том, что на сегодняшний день у них в Telegram подписчиков пока больше, чем в МАХ. По словам Пескова, про Telegram не нужно думать.



Хватит думать о Telegram, думайте о MАХ.

Ранее он призвал российские медиа доводить смыслы, в том числе и в ближнем и дальнем зарубежье, не работая с «вражескими соцсетями», а делая упор на российские. А разработчиков мессенджера MAX Песков призвал обогнать конкурентов не только в России, но и на пространстве СНГ.

Судя по последним высказываниям, Telegram в России будут блокировать, если что-то кардинально не поменяется. Сегодня представитель Кремля прямо заявил, что нужно переходить на российский МАХ.

Сейчас в отношении Telegram действуют некоторые ограничения, это заметно по его работе, при этом в Роскомнадзоре не исключают, что в ближайшее время их усилят. А если мессенджер не будет исполнять российское законодательство, то его окончательно заблокируют. Пока всё к этому и идет.
  1. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -1
    Сегодня, 12:20
    Песков: Хватит думать о Telegram, думайте о МАХ

    Два триггера в одном флаконе: «Буря! Скоро грянет буря!»
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +21
      Сегодня, 12:31
      "Песков: Хватит думать о Telegram, думайте о МАХ"

      А я хочу иметь возможность свободного выбора мессенджеров, а не навязанные сверху насильно!
      P.S. За Брянск будет ответ? Пустомели кремлевские!
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -11
        Сегодня, 12:41
        А как же речитатив, что всё своё, отечественное надо делать, а не пользоваться вражеским? Ну вот сделали суверенное приложение.Вы не патриотка России?
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -12
          Сегодня, 12:45
          Цитата: Владислав_В
          Вы не патриотка России

          Какая ещё Россия, когда г̶а̶л̶а̶к̶т̶и̶к̶о̶... тележенька в опасносте. Так что тут сейчас патриоты Телеграма будут навоз вагонами наваливать.
          1. FeHa3eIIaM
            FeHa3eIIaM
            +10
            Сегодня, 12:50
            Предлагаю у всех квасных патриотов отобрать вражеские компьютеры, телефоны и автомобили. Можно ещё трусы китайские отобрать. Пользуйтесь отечественными.
            1. alex-defensor Звание
              alex-defensor
              +8
              Сегодня, 12:55
              В Кремле призвали думать о российском мессенджере МАХ, а не об иностранном Telegram. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              am
              Спасибо за пожелания, но мы тут не маленькие дети и способны сами за себя решать !!! Не надо с народом, как с ребенком. Тема "отца народов" и "государя-батюшки" давно закрыта для основной части населения.

              recourse
              Если ограничения действуют и правда в интересах государства и общества, то получать бонусы от этого должны именно общественные проекты, например через финансирование общественными фондами. При этом результаты проектов не должны принадлежать частным капиталам.

              fool
              А если мы имеем дело с частными проектами, то с чего это мы должны отдавать предпочтение негодному продукту несоответствующего качества? Ещё раз напоминаю всем, что здоровый капитализм подразумевает здоровую конкуренцию. А если вместо конкуренции мы имеем дело с административными ресурсами, то ни о каком капитализме и речи быть не может. А раз так, то и результаты административного регулирования не должны быть в частных интересах, а только и обязательно, в общественном интересе.

              stop
              MAX этим критериям не удовлетворяет.

              P.S. Вообще, концепция "общественных фондов", это новый путь к умеренному социализму без революций и гражданских волнений... hi

              P.P.S. Вообще, пропаганда и диалог с обществом у российской власти выстроен не просто плохо, а бездарно. Этот тот самый случай, когда лучше никак, чем так... bully
            2. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              -4
              Сегодня, 12:57
              Цитата: FeHa3eIIaM
              Предлагаю у всех квасных патриотов отобрать вражеские компьютеры, телефоны и автомобили

              Я не против – начинайте.
            3. Наводлом Звание
              Наводлом
              0
              Сегодня, 13:03
              Цитата: FeHa3eIIaM
              Предлагаю у всех квасных патриотов отобрать вражеские компьютеры, телефоны и автомобили. Можно ещё трусы китайские отобрать. Пользуйтесь отечественными.

              Квасные патриоты против.
              Если отбирать, то у всех.
              Иначе какой смысл?
            4. Гардамир Звание
              Гардамир
              0
              Сегодня, 13:17
              Логики не вижу за одно и тоже. но разных людей. одних плюсуют. других минусуют.
          2. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            -7
            Сегодня, 12:50
            То есть, как всегда, отрабатывать интересы врага, уж очень у них интересы совпадают, а цели декларируют разные: одни вроде как страну помогают с руин поднять, вторые — уничтожить. Шутка laughing
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              -4
              Сегодня, 13:00
              Цитата: Владислав_В
              уж очень у них интересы совпадают

              Это да, за исключением отношения к некоторым персоналиям, риторика турбопатриотов и либерастов зачастую неотличима. Как говорят эксперты: Сходство до степени смешения.
              1. Владислав_В Звание
                Владислав_В
                0
                Сегодня, 13:02
                Цитата: nik-mazur
                за исключением отношения к некоторым персоналиям,

                Надо понять, это уже личное good
                1. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  -2
                  Сегодня, 13:04
                  Цитата: Владислав_В
                  Надо понять, это уже личное

                  Да, там хрен поймёшь, где личное, где идейное. Разве что с тележенькой всё очевидно – государевы опричники на святое посягнули.
                  1. Владислав_В Звание
                    Владислав_В
                    -1
                    Сегодня, 13:06
                    Цитата: nik-mazur
                    государевы опричники на святое посягнули.

                    Сталина на них нет laughing
                    1. nik-mazur Звание
                      nik-mazur
                      -1
                      Сегодня, 13:10
                      Цитата: Владислав_В
                      Сталина

                      И СМЕРШа. Ужо они бы навели порядок.
        2. Перфильева Вера Звание
          Перфильева Вера
          +1
          Сегодня, 12:46
          "Ну вот сделали суверенное приложение.Вы не патриотка России?"

          Я за демократический выбор людей каким мессенджером им удобнее пользоваться , а вы я так понимаю за автократию и тоталитаризм?
          1. aybolyt678 Звание
            aybolyt678
            0
            Сегодня, 12:56
            Цитата: Перфильева Вера
            Я за демократический выбор людей каким мессенджером им удобнее пользоваться

            послеперестроечные годы приучили нас к "демократии" а предстоящие военные годы приучат нас к патриотизму, без этого не победить
          2. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            -3
            Сегодня, 13:00
            Цитата: Перфильева Вера
            Я за демократический выбор людей каким мессенджером им удобнее пользоваться

            А что так?Я же знаю что вы настоящий коммунист!Родина в опасности роднулька.
          3. Наводлом Звание
            Наводлом
            +2
            Сегодня, 13:07
            Цитата: Перфильева Вера

            Я за демократический выбор людей каким мессенджером им удобнее пользоваться , а вы я так понимаю за автократию и тоталитаризм?

            Для того вам выбор и ограничивают, чтобы проще было определиться.
            Выбирайте, но только демократически.
        3. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +9
          Сегодня, 12:51
          Цитата: Владислав_В
          что всё своё, отечественное надо делать

          А еще нам писяли в уши 30+ лет про швабоду, швабодный рыночек и прочие честные конкуренции.
          И бац, в лучших традициях агиток 90х про "злой совок" навязали Макс.
          Оперделились бы они уже.
          1. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            -4
            Сегодня, 12:56
            А вы сами подумайте, зачем это делается? Вроде как дело к третьей мировой движется, и нужен суверенный инструмент для общения без контроля западных разведсообществ.
            1. Hitriy Zhuk Звание
              Hitriy Zhuk
              +2
              Сегодня, 13:02
              Цитата: Владислав_В
              Вроде как дело к третьей мировой движется,

              Это к РВСН.

              Цитата: Владислав_В
              и нужен суверенный инструмент для общения без контроля западных разведсообществ.


              Хохма.
              Всё что не нужно передавать - нельзя хоть в Телеге, хоть в Максе, хоть в Хренаксе. Передача такого регламентирована.
              За секретное\военную тайну\гостайну уголовка так и так.

              То что солдаты и около вообще сидят в чатиках - не нормально.
              Контроль не работает.
              А то что гражданское "Вася купи хлеба" прочитает ЦРУ - это скорее проблемы ЦРУ.

              Это всё про бабки.
              Так же как рутубы, и прочее.
              Было бы про "битва за мозги" - Википедию бы закрыли, где и "военные преступления" и "аннексии" и прочее и прочее приписывают.

              Но нет, накрыли чатик и видео.
              ПОтому что ТАМ ДЕНЬГИ.
        4. paul3390 Звание
          paul3390
          +5
          Сегодня, 13:05
          Ну вот сделали суверенное приложение

          Нам не сделали предложение. Нам насильно сапогом вбили совершенно сырую поделку какой-то частной лавочки. Таки как по мне - разница имеется...

          Все понимают что надо переходить на отечественную связь - но не так же!!! Когда без этого грёбанного Маха человек практически вычеркивается из жизни. Даже в детских садиках - и то родителей насильно заставляют ставить, о школах уж и не говорю. Где вообще написано что человек обязан иметь смартфон и пользоваться мессенждером?? Мож у меня вообще кнопочный - и что теперь делать? Нам не меняют Телеграмм на Мах - нам его поголовно насильно внедряют! Даже тем кто никаким мессенджером и не пользовался..

          Вот именно эта наглость и беспардонность - и возмущает. И наводит таки на мысли - с какой целью всех насильно загоняют в ентот Мах?
          1. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            +2
            Сегодня, 13:11
            Цитата: paul3390
            Где вообще написано что человек обязан иметь смартфон и пользоваться мессенждером??

            Более того.
            Гражданин даже не обязан иметь номер телефона.
            Вообще. Ни домашнего ни сотового.
            А попробуй без него - выяснится что ни в МФЦ\Поликлиннику, ни в банк особо не попадешь.
            Везде хотят номер.
            В случае банков еще и привязывают к нему счета, и СМС шлют всякие с кодами.

            Это всё маразм и костыли.
          2. bk316 Звание
            bk316
            0
            Сегодня, 13:13
            И наводит таки на мысли - с какой целью всех насильно загоняют в ентот Мах?

            Ну этот ж очевидно, что бы ваш трафик контроливал ФСБ и ТОЛЬКО ФСБ, а не ЦРУ.

            Вы можете не пользоваться мессенждерами, госуслугами и вообще мобильным интернетом, но будете выть как это неудобно и АБСОЛЮТНО оправданно выть.
            А теперь вспомните, что я писал пару лет назад, тем кто кичились, что не будут пользоваться госуслугами, в контактами и прочей чепушней.
            Будете все будут. Статистически все. laughing
          3. Горизонт Звание
            Горизонт
            0
            Сегодня, 13:18
            Нам не сделали предложение.


            А еще у нас война идет, пятый год. Вы о чем, любезный? Какое к черту предложен е Вам должны сделать? Совсем с дуба рухнули? На СВО не желаете? Там у 90% ни Телеги, ни Макса, нихрена нет. Зато есть кошки мышки со смертью и выживание каждый день.
            Читаю таких гениев как вы и прихожу к мысли, что мало нам от лохлов прилетает. Не чуствуют люди на себе всех прелестей современности.
        5. Горизонт Звание
          Горизонт
          +2
          Сегодня, 13:08
          как же речитатив, что всё своё, отечественное надо делать


          Так это другое, ну или для других(дурачков) . А у Веры выбор должен быть и клала она с высокого забора на то, что большую долю нынешних малолетних и не очень террористов курируют и вербуют через любимую Тележеньку... Заметьте, не через ВК, Майл или Макс, а через родную Тележеньку.
          И пусть блокируют Телегу, никто без нее не умрет, даже Вера.
          1. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            +1
            Сегодня, 13:15
            Цитата: Горизонт
            и не очень террористов куруют и вербуют через любимую Тележеньку... Заметьте, не через ВК, Майл или Макс, а через родную Тележеньку.

            Ню ню.
            Деньги лохов выводят как то через левые карты и других лохов.
            А дурачка для покупки аккаунта Макс не найдут...

            Через тележеньку лишь потому это сейчас делают, что она тупо популярная(так получилось).
            Еще и власти в порыве маразма сначала боролась с ней, а потом пооткрывала там официальные каналы, всякие...
      2. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        +4
        Сегодня, 12:49
        Цитата: Перфильева Вера
        А я хочу иметь возможность свободного выбора мессенджеров

        Какой свободный выбор? война во дворе, борьба за умы и сердца людей и контроль за шпионами soldier сегодня ты играешь джаз а завтра Родину продашь! все возвращается lol
        1. Перфильева Вера Звание
          Перфильева Вера
          +5
          Сегодня, 12:52
          "сегодня ты играешь джаз а завтра Родину продашь!"

          Ну и кто по вашему в настоящий момент Родину продает, торгуясь с Врагом за поблажки в бизнесе?
          1. aybolyt678 Звание
            aybolyt678
            +3
            Сегодня, 12:53
            Цитата: Перфильева Вера
            Ну и кто по вашему в настоящий момент Родину продает, торгуясь с Врагом за поблажки в бизнесе?

            согласен с вами, не мы! в моем комментарии был сарказм
        2. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          +1
          Сегодня, 13:08
          Цитата: aybolyt678
          сегодня ты играешь джаз а завтра Родину продашь!

          Надеюсь до этого не дойдёт.Я джаз люблю послушать..
          1. aybolyt678 Звание
            aybolyt678
            +1
            Сегодня, 13:09
            Цитата: Владислав_В
            Я джаз люблю послушать..

            я тоже, просто было время так говорили....
        3. bk316 Звание
          bk316
          +1
          Сегодня, 13:14
          все возвращается

          А оно и не должно было уходить.
      5. bk316 Звание
        bk316
        -1
        Сегодня, 13:08
        А я хочу иметь возможность свободного выбора мессенджеров, а не навязанные сверху насильно!

        И право смены пола по 10 раз за год. laughing
      6. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 13:15
        Забавно! Пока Телеграмм был российским о нем никто не думал. Даже Паша Дуров был российским.
  2. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 12:23
    такое впечатление, что не способны сделать хоть что то. установил рабочий макс, не отправил по нему даже букву, а он уже взломан. и несколько тысяч моих тлф контактов получили от "меня" просьбы о переводе "мне" денег. Компания "Izraitel i sыn" должна (должна ли?) доработать изобретение, названное латиницей (для кого?) и защитить интересы россиян на деле, а не пустыми словами Пескова.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 12:33
      Цитата: ПВВ22121922
      установил рабочий макс, не отправил по нему даже букву, а он уже взломан

      по моему вы преувеличиваете, третий месяц пользуюсь все нормально, правда я не пользуюсь впн.
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        +3
        Сегодня, 12:36
        каким образом я могу "преувеличивать" факт, о котором написал? по-моему вы недо-пере-читали. Примите как аксиому. ВПН никогда не пользовался.
        1. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          -3
          Сегодня, 12:39
          Цитата: ПВВ22121922
          по-моему вы недо-пере-читали.

          если вы не вводили лишней информации и у вас в телефоне нет скрытых программ то взломать мессенджер невозможно
          1. ПВВ22121922 Звание
            ПВВ22121922
            +1
            Сегодня, 12:41
            пишу же, что установил на рабочий комп в офисе (но не пользовался совсем в принципе месяца 2), он защищён (наверное) программистами компании.
            1. bk316 Звание
              bk316
              0
              Сегодня, 13:15
              пишу же, что установил на рабочий комп в офисе (но не пользовался совсем в принципе месяца 2), он защищён (наверное) программистами компании.

              А что у вас защитой информации занимаются программисты laughing Сочувствую...
            2. Tagan Звание
              Tagan
              0
              Сегодня, 13:16
              пишу же, что установил на рабочий комп в офисе, он защищён (наверное) программистами компании.

              Большой привет вашим сисадминам, если всё так обстоит на самом деле, как вы описали. Ну и к вам вопросы могут возникнуть тоже.
              Ни от кого из знакомых пока не слышал, что их Max взломали. Сам пользуюсь им периодически. Кроме некоторых детских болезней пока ничего не заметил.
              Что взломать его очень просто, читал тут у комментаторов ВО. Но есть один нюанс. Они к ИТ-технологиям обычно никакого отношения не имеют и опираются на повествования примерно таких же специалистов. Т.е. самостоятельно они взломать ничего не способны по определению.
              должна (должна ли?) доработать изобретение, названное латиницей (для кого?)

              Как вариант намёк на широкую аудиторию в перспективе. Ничего тут предосудительного нет. Тырнет сам по себе не русскоязычный, к тому же.
              1. ПВВ22121922 Звание
                ПВВ22121922
                0
                Сегодня, 13:17
                увы, я не образован технически, есть факт. причины мне не известны. пришлось удалить.
    2. Наводлом Звание
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 12:34
      Цитата: ПВВ22121922
      .установил рабочий макс, не отправил по нему даже букву, а он уже взломан. и несколько тысяч моих тлф контактов получили от "меня" просьбы о переводе "мне" денег.

      Неужели трудно было придумать что-то более правдоподобное?
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        -1
        Сегодня, 12:38
        неужели трудно было просто принять эту информацию как факт? неужели трудно понять смысл, что я не призываю отказываться, а сообщаю реалии?
        1. Наводлом Звание
          Наводлом
          0
          Сегодня, 13:00
          Цитата: ПВВ22121922
          неужели трудно было просто принять эту информацию как факт? неужели трудно понять смысл, что я не призываю отказываться, а сообщаю реалии?

          Это затруднительно, когда знаешь, что многие знакомые пользуются Мах'ом без каких бы то ни было проблем.
        2. Aлеkc Звание
          Aлеkc
          -1
          Сегодня, 13:02
          Вообще-то, голословные сообщения за факт не принимаются априори. Вы же не привели доказательств в пользу своих "реалий".
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:41
      Цитата: ПВВ22121922
      несколько тысяч моих тлф контактов

      Это чем же таким интересным вы занимаетесь?
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +8
    Сегодня, 12:23
    Ну что сказать Лаврову...

    По словам Пескова, Россия теряет инструменты для донесения своей позиции за рубежом. «Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше», — пояснил Песков.

    В частности, как указал представитель Кремля, Москва не работает с Telegram. Он также добавил, что России предстоит придумать, где доводить свои смыслы до зарубежной аудитории.

    Т.е. Россия думай, а мы запретим. Отдали весь русскоязычный ютуб гражданам 404 без всякого смысла
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +8
      Сегодня, 12:28
      Да не только Украине. Все информ пространство отдали в руки врага.
      Дети и подростки не будут сидеть в Макс или на рутубе. Им будут вещать из телеги и Ютуба.

      И я уверен, что сделано это целенаправленно. Как и все что делается у нас последние десятилетия.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 12:31
        Цитата: Ганкутсу_
        И я уверен, что сделано это целенаправленно.

        А я уверен по недалекости некоторых, у них даже целей нет, даже нет дифференциации по цвету штанов
      2. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        0
        Сегодня, 12:43
        Цитата: Ганкутсу_
        Все информ пространство отдали в руки врага

        Абсолютно с вами согласен! раньше не хватало времени потому что очень много нужно было учить, сейчас у дочерей студенток нет времени потому что все время съедает развлекуха в телефоне
    2. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 12:52
      Цитата: Konnick
      Отдали весь русскоязычный ютуб гражданам 404 без всякого смысла

      Ну его хоть отдав закрыли для РФ.
      А вот Википедию которая естественным путеем вся бандеровская(англоязычный и рускоязычный сегмент) не заблокировали даже.
      Двойная диверсия.
      1. Ганкутсу_ Звание
        Ганкутсу_
        0
        Сегодня, 13:02
        Никто Ютуб не закрывал. ВПН и все работает.
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +1
          Сегодня, 13:05
          Цитата: Ганкутсу_
          Никто ворота Парка не закрывал. Пролез поз забором и все работает.

          Буквально.
  4. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +9
    Сегодня, 12:23
    Просто: хватит думать.
    За вас подумают другие.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      -1
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Ганкутсу_
      Просто: хватит думать.
      За вас подумают другие.

      что вы называете - думать? и как это сочетается с общением в мессенджерах?
    2. Хорон Звание
      Хорон
      +1
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Ганкутсу_
      Просто: хватит думать.
      За вас подумают другие.

      МПМ - мысли пачкают мозги. good
  5. 24rus Звание
    24rus
    +11
    Сегодня, 12:24
    А МАХ государственный месседжер?
    Если нет, то где гарантия что он не будет перепродан опять вражеским парнерам?
    И куда нам потом смотреть?
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +6
      Сегодня, 12:29
      Сообщения в обычных письмах отсылать.
      Почта России в кризисе, надо спасать.
    2. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +6
      Сегодня, 12:31
      владельцы - Сергей Израитель (Кириенко) и его сын
    3. russ71 Звание
      russ71
      0
      Сегодня, 12:31
      "Туда" все уже передали!
      Ишак с золотом... давно уже заслан...
    4. Cartalon Звание
      Cartalon
      +1
      Сегодня, 12:42
      Если он был бы государственным он бы вообще не работал по большей части, а его бы так не продвигали, очевидно он кого надо.
    5. alex007i Звание
      alex007i
      +2
      Сегодня, 13:11
      А что вы называете государственным ?
      Власти самоустранились насколько можно от прямых обязательств.
      К тому же при повальной коррупции -
      ни одно ведомство, какое ни возьми
      (ПФ,Почта России,МО...) ,не может функционировать нормально.

      Наказать,оштрафовать,ограничить,
      запретить - вот функции власти.
      Всё остальное будто не их забота,
      выживут так выживут.

      Какие вам нужны гарантии ?
  6. udushyev Звание
    udushyev
    0
    Сегодня, 12:26
    Прозрачный для взломщиков
  7. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +3
    Сегодня, 12:30
    Пусть тогда с телеграмм в макс уходят и люди что находятся во власти. Показать пример.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +6
      Сегодня, 12:38
      Пусть тогда с телеграмм в макс уходят и люди что находятся во власти. Показать пример.

      даже собеседница Путина на встрече, т.е. "целый" подполковник говорил, что Телега - вражеский ресурс...
      но, у самой, платная подписка на той же Телеге...
    2. alex007i Звание
      alex007i
      0
      Сегодня, 13:15
      Да вы что !?
      Может и их детям Дальневосточный
      гектар ещё выдать ?
  8. vadson Звание
    vadson
    0
    Сегодня, 12:31
    когда это дерьмо доведут до ума( читай к концу века) тогда и будут люди им пользоваться а пока в нем функционал смс он даром не нужен. стоит но пользоваться им глаза болят
  9. lets-true Звание
    lets-true
    +4
    Сегодня, 12:34
    дуреймары судорожно пытаются удержать монополию на информацию в 2026г))
    представитель Кремля прямо заявил, что нужно переходить на российский МАХ.
    ну раз вам нужно вы и переходите и наслаждайтесь количеством надоев и 87% итогами выборов, а мы сами выберем при помощи чего и откуда брать интересующую информацию.
  10. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    +4
    Сегодня, 12:36
    А у кого родня заграницей ?
  11. Severok Звание
    Severok
    +5
    Сегодня, 12:36
    Чем больше навязывается услуга, тем худе отношение к ней со стороны потребителей (закон спама). Но если эта услуга навязывается с помощью представителей власти, то такие представители власти должны быть лишены власти.
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 12:36
    Блин ну вы или уже туда или оттуда
    Задолбали
    Так и скажите допиливать не хотим берите сто дают
  13. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +3
    Сегодня, 12:38
    в том числе и в ближнем и дальнем зарубежье, не работая с «вражескими соцсетями», а делая упор на российские.

    Песков пурги перебрал fool ? С таким заявлением вылез, проспался бы что-ли после 8 марта laughing А ничего что в "зарубежье" мессенджер Хам никому не вср...ся, а уж в дальнем он даже если нужен то не работает. Как раз в Телеге российские каналы и транслируют нашу точку зрения на это самое "зарубежье".
    Короче товарищи, ищите хороший ПНВ кто до сих пор не нашел, а Пескова слушать не стоит (с)
  14. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 12:40
    Песков: Хватит думать о Telegram, думайте о МАХ

    Ну а сам этот всегда самодовольный господин о чем думает, когда пользуется VPN?

    Прямая цитата. На вопрос о пользовании VPN он ответил: «Да, конечно. Ну а почему нет? Это не запрещено». Но дело в том, что VPN используют именно для того, чтобы посмотреть что запрещено или недоступно. Что же такого смотрел Песков (используя VPN)? Явно не MAX.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 13:00
      Как что смотрел? Кино для взрослых он там смотрел,18+...Made in Germany.
  15. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 12:40
    Песков: Хватит думать о Telegram, думайте о МАХ
    Не выделывайтесь и слушайте песню про комбайн!
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 12:58
      Не про комбайн,а про валенки...
      Валенки, валенки,не подшиты стареньки...
  16. VladislavZ
    VladislavZ
    -5
    Сегодня, 12:42
    В MAX, самые прикольные эмодзи, которые я когда либо видел. Я не преступник и я не боюсь внимания МВД и ФСБ. Тот кто боится MAX, на них просто шапка горит! Не надо игнорировать их! С высокой долей вероятности, это преступники или предатели.
  17. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:42
    То же самое сказал Трамп по итогам недавнего телефонного общения с коллегой насчёт БВ - о своей войне думай, а в мою не лезь. Видно, зацепило и пошёл отыгрыш на подданных, не Трампу же отвечать.
  18. roosei Звание
    roosei
    +4
    Сегодня, 12:43
    дяденька Песков! тебе макс нужен? вот и пользуйся им. А мне он на фиг не нужен. Или в Европе, Африке, Азии, Америке и Австралии гигантские очереди выросли. чтобы себе это шпионское ПО установить?
  19. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 12:48
    А если мессенджер не будет исполнять российское законодательство, то его окончательно заблокируют.

    Телеграмм уже блокировали в России. Но что-то шло не так.
    16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, используемые Telegram. За первую неделю было заблокировано более 18 млн адресов, однако Telegram продолжал работать[40][41][42]. Согласно ряду статистических замеров, за первую неделю блокировки мессенджер потерял в России 3 % активных пользователей, но количество просмотров каналов увеличилось с 138,9 млн до 159,5 млн[43].

    Дуров заявил 9 мая 2018 года[76][77]:
    Надеюсь, власти России откажутся от языка неисполнимых ультиматумов, на котором сегодня ведется диалог с технологическими компаниями. Независимо от этого, мы продолжим борьбу за Telegram в России. История наших предков учит биться до победного конца.
  21. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    -1
    Сегодня, 12:55
    Установите МАХ. Только в нем узнаете, продаем газ уважаемым партнерам или нет laughing
  22. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 12:57
    А какое твоё дело,о чём или о ком я думаю?
  23. Sugoi_Dekai
    Sugoi_Dekai
    0
    Сегодня, 12:58
    MAX хорошо дополняет телегу. Все нормальные люди давно уже там.
  24. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +2
    Сегодня, 13:05
    Лучше думать оуютной квартирке, бывшей жене Пескова в Париже, купленной на кредит от VTB France, под 1,5% годовых в евро.

    Граждане России испытывают гордость, за музейных работников!
    1. VladislavZ
      VladislavZ
      0
      Сегодня, 13:07
      Есть что предъявить Пескову - идите в прокуратуру или прекратите лгать.
  25. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 13:05
    О МаХе надо думать разработчикам. Чтобы он стал удобным,офигенным ,практичным и привлекательным.
    К сожалению,он пока не такой....
  26. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +2
    Сегодня, 13:10
    макс продвигают теми же способами, что ОСАГО и ЭРУ-ГЛОНАСС. Навязанные продукты для ограбления населения.
  27. Александр_K Звание
    Александр_K
    +1
    Сегодня, 13:14
    Щас этот товарищ всех нас научит думать правильно. Махинально правельна