Отставной генерал США о войне с Ираном: «Мы недостаточно учились у Украины»

Дронов значительно больше, чем ракет. Многие хранятся в подземных туннелях. Это серьезный вызов, особенно потому, что у нас, похоже, нет того масштаба средств борьбы с дронами, который задним числом хотелось бы иметь. И в этом отношении, я считаю, мы недостаточно извлекли уроков из того, чему пришлось научиться Украине — зачастую на горьком опыте.

Я выезжал с ними на задание поздно ночью из Киева и наблюдал, как они в итоге тренировались, потому что в ту ночь дроны до них не долетели. Но это может быть огромной помощью для нас. У них очень дешевые и эффективные дроны-перехватчики, а операторы исключительно искусны.

Я не исключаю такой возможности, но в каждом варианте, который я могу себе представить, скорее всего, скажешь: оправдана ли отдача от этой инвестиции по сравнению с возможными потерями?