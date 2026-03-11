Песков о переговорах с Украиной: будут точно, но пока никакой конкретики нет

Безусловно, опция Стамбула существует, и все стороны весьма позитивно к ней относятся. Пока точной конкретики по продолжению и следующему раунду переговоров нет.

Следующий раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США с большой вероятностью может пройти в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, на данный момент никакой конкретики ни по месту проведения, ни по датам нет. Рассматривается Стамбул, потому что он устраивает все стороны переговоров. Абу-Даби исключается в связи с происходящими на Ближнем Востоке событиями, а так бы выбор пал на Объединенные Арабские Эмираты.По словам Пескова, сейчас точно можно сказать только одно: переговоры будут продолжены. Представитель Трампа Стив Уиткофф, в свою очередь, предположил, что переговоры пройдут уже на следующей неделе.Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров, которые нужны только Трампу, должен был пройти на этой неделе, но был перенесен по просьбе США из-за конфликта на Ближнем Востоке. По сути, переговоры сейчас не нужны ни России, ни Украине. Москва сделала ставку на боевые действия, Зеленский тоже шашкой машет и рвется воевать.